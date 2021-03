ASUS ROG FLOW X13 to - uwaga - 13-calowy gamingowy laptop z zewnętrzną kartą RTX 3080. Że co? Czy to coś faktycznie może zastąpić stacjonarny komputer?

4,8/5 Plusy niewielki i lekki konwertowalny laptop z ekranem dotykowym; ekran 13,3 cala o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 3840 x 2400 z Gorilla Glass; bardzo wydajny procesor AMD Ryzen 5980HS i GeForce GTX 1650; zewnętrzna grafika GeForce RTX 3080 (stacja ROG XG Mobile) z dodatkowymi portami; 32 GB pamięci 4266 MHz; SSD NVMe 1 TB; Wi-FI 6 i BT 5.2; czytnik linii papilarnych w włączniku; lekki 100-watowy zasilacz USB C; podświetlana klawiatura; podkładka w zestawie Minusy wysoka cena; dobrze słyszalny system chłodzący; obudowa pod ekranem potrafi mocno się nagrzewać

Laptopowi gracze nie mają lekkiego żywota. Albo wezmą wydajny model, który jest duży i ciężki, albo wybiorą coś lżejszego, co bez problemu można ze sobą zabrać, ale za to jest mało wydajne. ASUS ROG Flow X13 ma połączyć zalety obu rozwiązań - to niewielki i lekki laptop wyposażony w nowoczesny procesor AMD i GeForce GTX 1650. Po przyniesieniu go do domu, możemy go podłączyć do zewnętrznej karty GeForce RTX 3080. Nieźle, co?

Żeby nie było - to nie pierwsza próba stworzenia podobnej konstrukcji. Mieliśmy już do czynienia z zewnętrznymi kartami do laptopów, które jednak nie zdobyły wielkiej popularności. ASUS podejmuje jednak kolejną próbę i dzięki zastosowaniu szybszego połączenia eGPU-laptop wszystko działa naprawdę świetnie. Ale po kolei.

ASUS ROG Flow X13 - 13-calowy laptop z zewnętrzną kartą GeForce RTX 3080

Wewnątrz sporego rozmiaru pudła znajdziemy... dwa kolejne pudełka. W jednym jest laptop, natomiast drugi kryje w sobie ROG XG Mobile Docking Station, czyli zewnętrzny (mobilny) układ GeForce RTX 3080. Wymiary ROG XG to 208 x 155 x 29,6 mm i waży ona 1 kg. To niewiele, więc w zasadzie można... ją również zabrać ze sobą. Sprzęt przenieść możemy w fajnej torbie, którą również znajdziemy w pudełku (na zdjeciu służy nam jako podkładka).

Takie rozwiązania do tej pory opierały na interfejsie Thunderbolt, który oferował przepustowość do 40 Gb/s. ROG XG Mobile ASUSA podłączane jest bezpośrednio do PCIe 3.0 x8 oferuje przepustowość 63 Gb/s, co ma skutecznie uporać się zjawiskiem bottlenecku. Stacja wymaga oddzielnego zasilania. Zasilacz znajduje się wewnątrz (280 W), musimy jedynie podłączyć urządzenie za pomocą kabla do gniazdka (no i oczywiście do laptopa)

Na tym funkcjonalność ROG XG się nie kończy, bowiem znalazło się tam również miejsce dla czterech portów USB 3.2, dwóch wyjść obrazu (DP i HDMI) oraz gniazdka LAN.

ASUS ROG Flow X13 - specyfikacja

Model ASUS ROG Flow X13 QV301Q + ROG XG Mobile (GeForce RTX 3080) Procesor AMD Ryzen 9 5980HS (8C/16T)

Cezanne 7-nm;

3-4,8 GHz (35 W) Pamięć RAM 32 GB DDR4

4266 MHz Układy graficzne AMD Radeon Vega 8 (zintegrowany)

Mobilny NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q (dedykowany - wewnątrz laptopa)

Mobilny NVIDIA GeForce RTX 3080 (zewnętrzny - w stacji ROG XG Mobile) Ekrany 13,4 cala, 16:10 IPS dotykowy, 60 Hz, 3840 x 2400 (116% sRGB) - Gorilla Glass Łączność bezprzewodowa Intel Wi-Fi 6 AX200 160 MHz + BT 5.2 Nośniki danych WDC PC SN530 SDBPTPZ-1T00-1002 1 TB Wymiary 299,4 x 222,9 x 15,75 mm Waga 1,3 kg Bateria 62 Wh (zasilacz 100W USB C) Porty 2x USB 3.2 Gen2 typu C (DisplayPort i wsparcie PD)

1x USB 3.2 Gen2 typu A

HDMI 2.0b

gniazdo stacji ROG XG

mini-jack combo (słuchawki/mikrofon) System operacyjny Windows 10 Pro Dodatkowo Czytnik odcisków palców, kamerka HD UVC

Nie dość, że znalazło się tu miejsce dla świetnego procesora AMD, to zawsze pod ręką mamy również GeForce GTX 1650. Wiadomo, że to układ z niższego poziomu średniego, ale jak na tak niewielką konstrukcję to i tak naprawdę nieźle. Jest to najbardziej wypasione wersja tego laptopa, możliwe konfiguracje znajdziecie na końcu tego artykułu.

Przypomnijmy, że model Ryzen 9 5980HS może osiągać w trybie Turbo nawet 4,8 GHz - oczywiście nie na wszystkich rdzeniach. Znacznie słabszy od modelu desktopowego RTX 3080 może za to pochwalić się aż 16 GB pamięci VRAM.

Całość jest wykonana z doskonałych materiałów (jak to w topowych edycjach ROG) i do jakości wykonania absolutnie nie można się przyczepić.

ASUS ROG Flow X13 - budowa i porty

Flow X13 jest laptopem konwertowalnym i można go używać w trybie namiotu bądź tabletu. Ten model charakteryzuje się ekranem o proporcjach 16:10 i maksymalną rozdzielczością 3840 x 2400 (odświeżanie 60 Hz - w sprzedaży znajdą się również modele z ekranem FHD oraz odświeżaniem 120 Hz).

Po lewej stronie laptopa znajdziemy gniazdo do podłączenia stacji ROG XG Mobile, a także jeden port HDMI i port mini-jack typu combo. Warto wspomnieć, że wtyczka podłączająca zewnętrzną kartę graficzną ma przydatną opcje blokady. Aby usunąć urządzenie, należy kliknąć odpowiednią opcję odłączenia w ikonce na pasku Windows, podobnie jak to się robi przy bezpiecznym usuwania pendrive'ów, czy zewnętrznych dysków podłączanych przez USB.

Po prawej stronie znajduje się włącznik (który jest równocześnie czytnikiem linii papilarnych), port USB typu A, port USB typu C oraz sporych rozmiarów otwór wentylacyjny. Trochę mało? Pamiętaj, że więcej portów znajduje się w stacji ROG XG Mobile.

Testy wydajnościowe - GTX 1650 kontra RTX 3080

Na wykresach 3D Marka porównujemy wydajność Flow X13 do desktopowych kart graficznych oraz laptopa ASUS Zephyrus Duo. Podczas wszystkich testów Flow X13 pracował w trybie Turbo.

3D Mark TimeSpy - wynik ogólny

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551 11202 ASUS ROG Flow X13 (RTX 3080) 10666 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 Palit GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770 ASUS ROG Flow X13 (GTX 1650) 3343

3D Mark Port Royale - hybrydowy ray-tracing

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 ASUS ROG Flow X13 (RTX 3080) 7197 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551 7158 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062

Dużych niespodzianek nie ma - ROG Flow X13 z zewnętrzną (mobilną) kartą GeForce RTX 3080 osiąga zbliżone wyniki do potężnego laptopa ASUS Zephyrus Duo 15 GX551 (wyposażonego w ten sam układ graficzny). W praktyce daje nam to osiągi zbliżone do dużych komputerów wyposażonych w bardzo mocny procesor i GeForce RTX 3060 Ti. Oczywiście jest to spowodowane tym, że mobilny RTX 3080 to zupełnie coś innego niż wersja desktopowa - jest znacznie mniej wydajny, ale za to bardziej energooszczędny.

Jedynie w przypadku ray-tracingu, możemy liczyć na widocznie lepsze osiągi niż w przypadku desktopowej GeForce RTX 3060 Ti, ale do RTX 3070 jest jednak daleko.

Ok, ale na jakie osiągi możemy liczyć za pomocą znajdującego się we wnętrzu laptopa GeForce RTX 1650, a na jakie po podłączeniu zewnętrznej GeForce RTX 3080?

Horizon: Zero Dawn – ASUS ROG Flow X13

[kl./s.] testy z zewnętrzną i wewnętrzną kartą graficzną

RTX 3080 – 1920 x 1200, średnie 150

102 RTX 3080 – 1920 x 1200, najwyższa jakość 122

88 RTX 3080 – 2560 x 1600, najwyższa jakość 89

71 RTX 3080 – 3840 x 2400, najwyższa jakość 51

44 GTX 1650 – 1920 x 1200, średnie 48

40 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę



AC: Valhalla – ASUS ROG Flow X13

[kl./s.] testy z zewnętrzną i wewnętrzną kartą graficzną

RTX 3080 – 1920 x 1200, średnie 85

62 RTX 3080 – 1920 x 1200, ultra wysokie 67

48 RTX 3080 – 2560 x 1600, ultra wysokie 55

41 GTX 1650 – 1920 x 1200, średnie 40

31 RTX 3080 – 3840 x 2400, ultra wysokie 36

28 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę



WD: Legion – ASUS ROG Flow X13

[kl./s.] testy z zewnętrzną i wewnętrzną kartą graficzną

RTX 3080 – 1920 x 1200, średnie 102

75 RTX 3080 – 1920 x 1200, ultra 71

55 RTX 3080 – 2560 x 1600, ultra 56

46 GTX 1650 – 1920 x 1200, średnie 50

39 RTX 3080 – 3840 x 2400, ultra 35

29 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę



Cyberpunk 2077 – ASUS ROG Flow X13

[kl./s.] testy z zewnętrzną i wewnętrzną kartą graficzną

RTX 3080 – 1920 x 1200, średnie 84

58 RTX 3080 – 1920 x 1200, ultra 64

50 RTX 3080 – 2560 x 1600, ultra 42

36 GTX 1650 – 1920 x 1200, średnie 25

19 RTX 3080 – 3840 x 2400, ultra 21

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Nie licząc zabójczego dla sprzętu Cyberpunka (w wersji 1.12) wbudowany GTX 1650 umożliwia nam rozgrywkę w rozdzielczości 1920 x 1200 przy ustawieniach średnich w jakichś 40-50 klatkach na sekundę. W przypadku tej karty nie możemy się niestety posiłkować technologią DLSS, ale RTX 3080 już jak najbardziej to umożliwia - warto o tym pamiętać.

Podłączenie zewnętrznego układu graficznego GeForce RTX 3080 pozwala nie tylko komfortowo grać w rozdzielczości FHD przy maksymalnych ustawieniach jakości, ale i zmienić rozdzielczość na 2560 x 1600 i wciąż cieszyć się szybkością na poziomie od 55 do 90 klatek na sekundę (wyjątkiem jest Cyberpunk 2077 - tutaj należy zmniejszyć detale bądź poczekać na patcha 1.2). Przy maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2400 należy już zapomnieć o najwyższych detalach i zmniejszyć ustawienia jakości grafiki - bądź użyć DLSS.

Podczas testów korzystaliśmy z ekranu laptopa, a warto wspomnieć, że zewnętrzna karta RTX 3080 może osiągnąć jeszcze nieco wyższą wydajność po podłączeniu zewnętrzego monitora do ROG XG Mobile.

Na koniec - czas pracy baterii i wydajność SSD. W teście PC Mark Battery Modern Office udało się nam uzyskać prawie 6 godzin pracy na baterii (tym razem oczywiście nie w trybie Turbo, a oszczędzania energii). SSD zainstalowany w laptopie nie należy do topowych modeli, ale to i tak NVMe o przyzwoitych osiągach:

ASUS ROG Flow X13 - cena (czy warto kupić?)

Laptopa możemy kupić oddzielnie, albo z konfiguracji z e-GPU. Sam Flow X13 w konfiguracji z procesorem 5800H, GeForce GTX 1650, 120-hercową matrycą FHD, 16 GB RAM i 512 GB SSD będzie można kupić za 6199 złotych. Jeśli wybierzemy zestaw z procesorem 5980H, matrycą WQUXGA i zewnętrzną kartą grafiki GeForce RTX 3080 to zapłacimy 15399 złotych. To nie są tanie rzeczy.

Zapewne wielu z nas zastanawiało się właśnie nad taką konfiguracją - lekki laptop o przyzwoitej mocy, który po przejściu do domu możemy podłączyć do dodatkowego ekwipunku i znacząco zwiększyć jego wydajność. Zestaw jest drogi - prawda, ale zamiast dwóch komputerów, czyli jednego do pracy w terenie i drugiego do domu, możemy mieć teraz jeden. Same zalety? No nie do końca...

Pewnych rzeczy się nie przeskoczy - to znaczy instalując w niewielkim i cienkim laptopie wydajne podzespoły możemy być pewni, że system chłodzenia będzie doskonale słyszalny. I tak właśnie jest w przypadku Flow X13. Oczywiście technologia NVIDIA Whisper z pewnością nieco pomaga, ale w trybie Turbo od razu trzeba się nastawić na szum wentylatorów. Oczywiście również możliwości rozbudowy laptopa są bardzo ograniczone w porównaniu do komputera stacjonarnego.

Co nam daje zewnętrzny GPU? Generalnie zmiana GTX 1650 na RTX 3080 pozwoli na osiągnięcie od 2 do 3 razy wyższą wydajność w grach, jak i skorzystanie z obsługi ray-tracingu. A możemy przecież jeszcze włączyć do akcji technologię DLSS.

Dostępne w sprzedaży modele mogą być wyposażone w różne procesory (również Ryzen 9 5900HS i Ryzen 7 5800HS) oraz dwa rodzaje ekranów - 60 Hz UHD (tak jak w naszym testowym modelu) lub 120 Hz FHD. Do tego dodajdzie dwa modele stacji ROG XG Mobile - jedną z RTX 3080 i tańszą z RTX 3070. Testowany przez nas model należy do edycji Supernova - jako jedyny jest wyposażony w procesor Ryzen 9 5980HS i jest sprzedawany jedynie w zestawie.

ASUS ROG Flow X13 to udana i odważna próba wypromowania laptopów z zewnętrzną (dosłownie) kartą graficzną. Sam sprzęt sprawuje się świetnie, ale czy faktycznie zdobędzie dużą popularność? To już pokaże czas.

ASUS ROG Flow X13 + ROG XG Mobile - ocena

niewielki i lekki konwertowalny laptop z ekranem dotykowym

ekran 13,3 cala o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 3840 x 2400 z Gorilla Glass

bardzo wydajny procesor AMD Ryzen 5980HS i GeForce GTX 1650

zewnętrzna grafika GeForce RTX 3080 (stacja ROG XG Mobile) z dodatkowymi portami

32 GB pamięci 4266 MHz

SSD NVMe 1 TB

Wi-FI 6 i BT 5.2

czytnik linii papilarnych w włączniku

lekki 100-watowy zasilacz USB C

podświetlana klawiatura

podkładka w zestawie

wysoka cena

dobrze słyszalny system chłodzący

obudowa pod ekranem potrafi mocno się nagrzewać

96% 4,8/5

