ASUS ZenBook 14 UM425I - kompaktowy, smukły, lekki, długo pracujący na baterii czyli generalnie mówiąc – świetny towarzysz podróży. Dodatkowo wyposażony jest w nowy ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen z naprawdę przyzwoitą zintegrowaną grafiką Radeon. Ale, po kolei.

Lubię poręczne i smukłe laptopy. Jak może pamiętacie, sam sprawiłem sobie taniego 14-calowego laptopa. Cena była bardzo atrakcyjna, ale oczywiście otrzymałem wraz z nią dyskusyjną jakość oraz ledwie akceptowalną wydajność.

Jeśli jednak szukacie lekkiego laptopa o świetnych osiągach, świetnym wykonaniu, doskonałych podzespołach i o mistrzowskim czasie pracy na baterii, to zdecydowanie warto przyjrzeć się nowemu ASUS Zenbook 14 na podzespołach AMD. Cena będzie zauważalnie wyższa, ale wciąż akceptowalna. Panie i panowie, oto...

ASUS ZenBook 14 UM425I - to jest właśnie 14-calowy laptop jakiego szukacie

Powiedzmy sobie, że nie macie zamiaru kupować taniego badziewia (jak ja), a szukacie naprawdę porządnego laptopa z ekranem 14-cali, to ZenBook 14 UM425I wyróżnia się pod każdym względem. Zanim przejdziemy do materiału wideo, zerknijcie na specyfikację, żeby wiedzieć z jakim rodzajem maszyny macie do czynienia.

Do testów otrzymaliśmy wersję tego laptopa w maksymalnie wypasionej (i najdroższej) wersji. Można wybrać model z nieco słabszym procesorem Ryzen 5 4500U, z ekranem o niższej jasności 250 nitów (cięższym i bardziej prądożernym!), mniejszym SSD, czy w końcu mniejszą ilością pamięci RAM.

ASUS ZenBook 14 UM425I - specyfikacja

Model ASUS ZenBook 14 UM425I Procesor AMD Ryzen 7 4700U (8C/8T) 2-4,1 GHz TDP 15W Układ graficzny Zintegrowana grafika Radeon (Vega 7, 1600 MHz) Pamięć RAM 16 GB LPDDR4X 3733 MHz Dysk SSD PCIe 3.0 1 TB Ekran 14-cali, antyodblaskowy IPS, 1920 x 1080, 400 nitów, 1W Porty HDMI 2.0, slot kart micro-SD, 1 x USB A 3.1 Gen1, 2 x USB C 3.1 Gen2 (również do ładowania) Klawiatura / touchpad podświetlana + NumberPad 2.0 Głośniki Harman Kardon Sieć Wi-Fi 6 + BT 5.0 Kamera HD + podczerwień (obsługa Windows Hello) Bateria 67 Wh Wymiary / waga 1,43 x 31,9 x 21,0 cm / 1,13 kg (z ekranem 250 nitów waga 1,22 kg) Dodatkowe wyposażenie przejsciówki USB A - LAN i USB C - mini-jack (audio) + pokrowiec na laptopa

ASUS ZenBook 14 UM425I - rzut okiem (wideo)

ASUS ZenBook 14 UM425I - cena Laptop w wersji z procesorem Ryzen 7 4700U, 16 GB RAM oraz SSD 1 TB z podstawową wersją ekranu kosztuje 4399 złotych, natomiast z lepszym i bardziej energooszczędnym panelem 1W już 4699 złotych.

ASUS ZenBook 14 UM425I - czy warto kupić?

Przypomnijmy, że w cenie około 4000 złotych można znaleźć 14-calowego laptopa wyposażonego w ten sam procesor, ale (między innymi) z mniejszą baterią, gorszym ekranem, bez TouchPada 2.0 i zbudowanego z niższej jakości materiałów. Zdecydowanie warto dopłacić, bo 18 godzin pracy na baterii piechotą nie chodzi.

18 godzin pracy uzyskaliśmy w teście PC Mark Battery - Modern Office, a producent twierdzi, że laptop może pracować na baterii nawet do 22 godzin.

Nowy Zenbook 14 to doskonałej jakości sprzęt - lekki, wydajny i nowoczesny. Jeśli tylko mieści się w waszym zaplanowym budżecie, naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Cena jest wyższa od przeciętnej, ale możliwości są ZNACZNIE wyższe. Przypomnijmy, że za topowe 14-calowe laptopy z procesorem Ryzen 9 i z GeForce RTX 2060, takie jak Zephyrus G14, zapłacimy nawet 7000 złotych.

Czy czegoś mi brakuje w tym laptopie? Ekranu QHD (2560 x 1440). Zdaję sobie jednak sprawę, że nie każdemu taki jest potrzebny.

