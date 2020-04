Asus ZenBook Pro Duo to świetna maszyna, ale nieco droga, jak i mało poręczna (15,6 cala). Jak się sprawuje jego mniejszy brat czyli 14-calowy ZenBook Duo? Jest zarówno tańszy, jak i mniej wydajny - da radę wyzwaniu?

Trzeba przyznać, że ASUS bardzo pozytywnie zaskoczył nas swoją linią laptopów ZenBook Duo (z dwoma ekranami, z czego drugi bezpośrednio nad klawiaturą). Na naszych łamach testowaliśmy już zarówno model ASUS ZenBook Pro Duo (15,6 cala, OLED, Core i9 9980HK + GeForce RTX 2060), jak i ZenBook Duo (14 cali, IPS, Core i7 10510U + GeForce MX 250).

To że ten pierwszy sprawdzi się praktycznie w każdym zadaniu, tego nikogo przekonywać nie trzeba. Co jednak ze słabszym, 14-calowym modelem (bez dopisku Pro)? Wypadałoby to sprawdzić.

ASUS ZenBook Duo 14 - idealny do home office

Home office to temat wyjątkowo na czasie, a ASUS ZenBook Duo 14 świetnie sprawdzi się w takich zastosowaniach. Dzięki dodatkowemu ekranowi otrzymujemy większą przestrzeń roboczą i nie musimy kombinować z podłączaniem laptopa do zewnętrznego monitora.

8-wątkowy procesor 10-generacji (w wersji U, ale jednak), wspierany przez szybki SSD PCIe oraz zewnętrzny układ GeForce MX250 doskonale poradzi sobie z każdym biurowym zadaniem - nawet jeśli zechcemy równocześnie prowadzić wideokonferencję, edytować plik Excella i przeglądać strony internetowych. Co jednak z bardziej wymagającymi zastosowaniami?

ASUS ZenBook Duo 14 i montaż wideo

Przypomnijmy, że większy model Pro ma do dyspozycji ekran OLED o rozdzielczości UHD, jak i drugi ekran IPS. Mniejszy ZenBook Duo 14 oferuje nam dwa ekrany IPS, z czego główny o rozdzielczości FHD. Montowanie wideo na ekranie Full HD nie jest specjalnie wygodne. Tu przydaje się co najmniej rozdzielczość QHD, monitory ultrapanoramiczne, czy też po prostu drugi monitor - lub właśnie drugi ekran.

To właśnie on sprawia, że montaż wideo (czy obsługa programów do edycji grafiki) staje się znacznie wygodniejsza, pomimo relatywnie niskiej rozdzielczości ekranu. Drugi ekran można oczywiście wykorzystać do przeniesienia tam części interfejsu ekranu (np. tryb Dual Screen w DaVinci Resolve), czy też do innych, ale też pożytecznych celów.

Podzespoły ASUS ZenBook Duo 14 - czy wydajność tego laptopa wystarczy do montowania wideo?

Różnice pomiędzy modelami Duo, a Pro Duo, nie ograniczają się do ekranów, ale również podzespołów. Core i9 w modelu Pro Duo to szesnastowątkowy mocarz o TDP 45 watów. Core i7 w Duo 14 to ośmiowątkowa energoszczędna jednostka o TDP 15 watów. Równie wielkie różnice dotyczą układu graficznego - Pro Duo może się pochwalić GeForce RTX 2060 z 6 GB VRAM, natomiast Duo 14 zaledwie GeForce MX 250 z 2 GB VRAM.

Jednak dzięki zastosowaniu szybkiego (i pojemnego) nośnika SSD PCIe montaż nawet w tak wymagającym programie jak DaVinci Resolve okazuje się całkiem przyjemny. Oczywiście należy zapomnieć o komfortowej obróbce materiałów 4K UHD 60 fps - bo do tego trzeba naprawdę potężnego sprzętu, a nie 14-calowego laptopa - , ale jeśli tylko zostaniemy przy niższych rozdzielczościach, z pewnością będziemy zadowoleni z wydajności tego niewielkiego laptopa.

marketplace

O czym musisz pamiętać decydując się na montaż wideo na ASUS ZenBook Duo 14?

Pomimo wszystkich udogodnień, to wciąż 14-calowy laptop, a nie kilkukrotnie droższa stacjonarna stacja robocza wyposażona w high-endowe procesory i karty graficzne

Pamięć VRAM układu NVIDIA GeForce MX250 to tylko 2 GB. Co bardziej wymagające programy przy użyciu materiału w wysokiej rozdzielczości mogą ją szybko zapełnić.

Jasność obu ekranów się różni (dolny ekran ma nieco niższą jasność) - zwykle nie stanowi to żadnego problemu, ale w bardziej nasłonecznionych miejscach różnice mogę stać się bardziej widoczne.

NVIDIA na razie (?) nie udostępniła dla układu GeForce MX 250 sterowników w wersji Studio (SD - dla twórców, które są zoptymalizowane między innymi pod Autodesk Maya 2019, 3ds Max 2020, Arnold 5.3.1.0, Blackmagic Design DaVinci Resolve 16, czy Daz 3D Daz Studio). Jak na razie możliwe jest pobranie jedynie standardowych sterowników Game Ready (GRD - dla graczy). Oczywiście w GeForce RTX 2060 w większym ASUS ZenBook Pro Duo znajduje się na liście wspieranych układów dla sterowników NVIDIA Studio.

ASUS ZenBook Duo 14 - mniejszy, mniej wydajny, tańszy i... daje radę

Biorąc jednak pod uwagę, że to niewielki, łatwy w przenoszeniu laptop z 14-calowym ekranem głównym, to jego możliwości i tak są nadzwyczaj ciekawe. Taki przenośny sprzęt zawsze będzie miał jakieś ograniczenia - wypada się z nimi pogodzić, albo... sięgnąć po coś większego i znacznie mniej wygodnego w transporcie.

Czy komfort pracy na ZenBooku Duo jest taki jak na dwóch monitorach? Nie. Ale i tak jest znacznie wyższy niż w przypadku jednego ekranu.

Nie należy też zapominać o jednaj z bardziej istotnej kwestii, czyli cenie. Ceny za model ZenBook Pro Duo zaczynają się od 11 tysięcy złotych, podczas gdy modelu ZenBook Duo 14 już od około 5800 złotych. To wciąż całkiem sporo, ale jak na tak nowoczesnego i funkcjonalnego laptopa z dwoma ekranami, to też nie jest kwota specjalnie wygórowana.

Wprowadzając drugi i tak funkcjonalny ekran do laptopów, ASUS dokonał innowacji, która niewątpliwie będzie kopiowana przez innych producentów. Nie zdziwiłbym się, gdyby firma Apple wkrótce "odkryła" laptopy z dwoma ekranami... Jako pierwsza na świecie oczywiście.

Może cię również zainteresować: