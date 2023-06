Słyszeliście już, co pokazał be quiet! na targach Computex? My mogliśmy tego doświadczyć na miejscu i przygotowaliśmy dla Was wideorelację bezpośrednio z wydarzenia - oto, co be quiet! przygotowało na ten rok.

Wróciliśmy właśnie z targów Computex 2023 i, jak łatwo się domyślić, działo się tam bardzo wiele. Spore wrażenie wywołało na nas stanowisko be quiet!, któremu ostatecznie poświęciliśmy więcej czasu - jeżeli zamiast wideo wolicie zapoznać się z relacją (dotyczącą zasadniczo tego samego) w formie tekstowej, to zapraszamy do właśnie takiej relacji poświęconej nowością od be quiet! z Computex 2023. W przeciwnym razie życzymy udanego seansu :)