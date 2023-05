Testujemy zasilacz be quiet! Dark Power Pro 1300W - to topowy model producenta, który został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest godny polecenia.

4,7/5

Płatna współpraca z marką be quiet!

Zasilacz jest jednym z tych podzespołów, na którym nie należy oszczędzać przy składaniu nowego komputera. Z drugiej strony też nie każdy lubi przepłacać za sprzęt. W większości przypadków wystarczy więc porządny, markowy zasilacz, który oferuje odpowiednią moc względem posiadanej (lub planowanej) konfiguracji.

Nie brakuj jednak entuzjastów, którzy składają topowe konfiguracje i są skłonni dopłacić do topowego zasilacza. I to dużo dopłacić! Właśnie z myślą o takich użytkownikach powstały modele be quiet! Dark Power Pro 13, czyli najnowsze i najlepsze jednostki niemieckiej marki. Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest to sprzęt, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Porównanie zasilaczy be quiet! Dark Power Pro 12 i Dark Power Pro 13

Zasilacze Dark Power Pro 13 to tak naprawdę usprawnione modele Dark Power Pro 12, które kilka lat temu spotkały się z pozytywnym odbiorem testerów. W międzyczasie na rynku pojawił się nowy standard – ATX 3.0, więc producent wprowadził tutaj usprawnienia pod kątem najnowszej specyfikacji zasilaczy.

Model be quiet! Dark Power Pro 12 be quiet! Dark Power Pro 13 Moc 1200 W, 1500 W 1300 W, 1600 W Standard ATX 2.51/EPS 2.92 ATX 3.0/EPS 2.92 Sprawność energetyczna 80 PLUS Titanium 80 PLUS Titanium Wentylator be quiet! Silent Wings 135 mm be quiet! Silent Wings 135 mm Okablowanie Całkowicie modularne Całkowicie modularne Wtyczki zasilające ATX12V 20+4 pin

EPS12V 8-pin

EPS12V 4+4pin

10x PCIe 6+2 pin

16x SATA

8x MOLEX

2x FDD

+ Overclocking Key ATX12V 20+4 pin

EPS12V 8-pin

EPS12V 4+4pin

6x PCIe 6+2 pin

2x PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin

16x SATA

5x MOLEX

+ Overclocking Key Typ (długość) ATX (200 mm) ATX (200 mm) Gwarancja 10 lat 10 lat

Nowe modele oferują nieco większą obciążalność. Producent dostosował konstrukcję do wymagań standardu ATX 3.0, a przy okazji dodał nowe kabelki PCIe 5.0 (kosztem mniejszej liczby PCIe 6+2 pin). Musimy się też liczyć z niewielkim wzrostem ceny - 1300W ma kosztować 1849 zł, a 1600 W już 2039 zł, co w tym segmencie raczej nie będzie odczuwalne dla potencjalnych klientów (mówimy bowiem o różnicy na poziomie 200 zł względem Dark Power Pro 12). Mimo wszystko i tak są to jedne z najdroższych zasilaczy na rynku, gdzie oczekujemy też adekwatnej jakości sprzętu.

be quiet! Dark Power Pro 13 1300W - wygląd i okablowanie

Do naszej redakcji dotarł model Dark Power Pro 13 o mocy 1300 W, więc słabszy z dostępnych wariantów (aczkolwiek trzeba podkreślić, że i tak jest to bardzo mocny zasilacz – taka konstrukcja sprawdzi się w bardzo wydajnych komputerach nawet z dwoma topowymi kartami graficznymi).



Zasilacz został zapakowany w ogromne pudło, a w zestawie znajdziemy masę dodatków

Zasilacz został zapakowany w ogromne pudło, a w zestawie otrzymujemy sporo dodatków:

modularne wiązki,

przewód zasilający o długości 1,5 m,

przełącznik Overclocking Key + zworkę,

10 śrubek montażowych (5 standardowych i 5 szybkośrubek),

10 opasek na rzep,

5 opasek zaciskowych,

grzebienie do aranżacji okablowania,

instrukcję obsługi.



Zasilacz zamknięto w obudowie ze szczotkowanego aluminium - sprzęt od razu rzuca się w oczy... ale też łatwo zbiera odciski palców



Wentylator schowano pod siatką mesh z drobnymi oczkami

Pierwsze co rzuca się w oczy to sam wygląd modelu modelu Dark Power Pro 13. Obudowa zasilacza została wykonana ze szczotkowanego, anodowanego na czarno aluminium, a na górnej ściance znalazła się siatka mesh z drobnymi oczkami. Od razu widać, że mamy do czynienia ze sprzętem z wyższej półki, bo zwykle obudowa zasilaczy jest blaszana i przykryta drucianym grillem. Warto jednak zauważyć, że jednostka jest dużo większa od standardowych zasilaczy (200 mm długości), więc może się nie zmieścić do wszystkich obudów.



Na bocznej ściance umieszczono gniazda do wpięcia modularnego okablowania - każda wiązka ma inne gniazdo, więc nie można się pomylić przy podłączaniu



Do podłączenia zasilacza o większej mocy producent zastosował już wtyk C19 (w zestawie znajdziemy też odpowiedni przewód zasilający)

Rzecz jasna mamy do czynienia z w pełni modularnym okablowaniem. Oznacza to, że do zasilacza można dowolnie podłączyć okablowanie – takie rozwiązanie ułatwi składanie komputera (a trzeba pamiętać, że przy takiej mocy z założenia będzie to rozbudowana konfiguracja, gdzie trzeba podpiąć sporo wtyczek zasilających).



Prawie wszystkie przewody zasilające korzystają z eleganckiego oplotu (w zestawie producent dorzuca grzebienie do ułożenia przewodów)

Warto zwrócić uwagę, że producent zastosował wiązki z czarnym, indywidualnym oplotem, które nieźle prezentują się w środku obudowy (w zestawie są jeszcze dodawane grzebienie ułatwiające ułożenie poszczególnych przewodów). Szkoda tylko, że przewody z nowym złączem PCIe 5.0 są już standardowe (w nylonowym oplocie). I szkoda także, że w zestawie nie otrzymujemy dodatkowego opakowania do przechowywania wiązek.

Do dyspozycji oddano następujące kabelki:

Wtyczki Długość Przekrój ATX12V 20+4-pin 59 cm 18-18AWG EPS12V 8-pin 70 cm 16AWG EPS12V 4+4-pin 70 cm 16AWG PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin 60 cm 16AWG PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin 60 cm 16AWG 2x PCIe 6+2 pin 60/60 cm 16-18AWG 2x PCIe 6+2 pin 60/60 cm 16-18AWG 2x PCIe 6+2 pin 60/60 cm 16-18AWG 4x SATA 60 + 15 + 15 + 15 cm 18AWG 4x SATA 50 + 15 + 15 + 15 cm 18AWG 3x SATA 60 + 15 + 15 cm 18AWG 3x SATA 50 + 15 + 15 cm 18AWG 2x SATA + 2x MOLEX 60 + 14 + 15 + 15 cm 18-20AWG 3x MOLEX 60 + 14 + 15 cm 18-20AWG

Dostępne okablowanie jest długie i oferuje bogaty zestaw wtyczek zasilających. Nie powinno być problemów, by podłączyć tutaj mocarną konfigurację dla graczy lub stację roboczą. Warto zwrócić uwagę także na dwie wtyczki zasilające PCIe 5.0 (osobno o obciążalności 600 W, ale razem już tylko 800 W), co jest rzadkością nawet w nowych zasilaczach. Taki zestaw pozwoli podłączyć nawet dwie karty graficzne GeForce RTX 4000 (lub też topowe wersje GeForce RTX 4090 korzystające z dwóch wtyczek zasilania). Warto jednak pamiętać, że przy korzystaniu z dwóch wtyczek PCIe 5.0 konieczne jest już zastosowanie zworki Overclocking Key.

be quiet! Dark Power Pro 13 1300W - moc i sprawność energetyczna

Dark Power Pro 13 1300W wyróżnia się bardzo wysoką efektywnością energetyczną, którą potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Titanium (topowa norma sprawności energetycznej).

Według pomiarów producenta dla napięcia wejściowego 230 V, sprawność zasilacza przy typowym obciążeniu to grubo ponad 90% (przy niskim obciążeniu 2%/26W jest odpowiednio niższa – 73,1%). Wysoka sprawność energetyczna oznacza mniejsze straty mocy, co powinno przełożyć się na mniejszy pobór energii elektrycznej i mniej generowanego ciepła. Pobór mocy w stanie spoczynku ma być niższy niż 0,06 W.



Na bocznej ściance umieszczono tabliczkę znamionową

Udostępniony nam model Dark Power Pro 13 oferuje obciążalność znamionową na poziomie 1300 W, ale szczytowa wartość to już 1400 W. Warto również wspomnieć, że nowa seria zasilaczy jest już zgodna ze standardem ATX 3.0, co oznacza, że poradzi sobie z nagłymi skokami obciążenia na liniach 12 V (jednostka ma wytrzymać nawet 2-krotne przeciążenie na linii 12V w czasie do 180 μs).

Warto zwrócić uwagę, że model Dark Power Pro 13 1300W oferuje aż 6 linii 12 V, które zostały przydzielone różnym komponentom:



Do połączenia linii 12 V można wykorzystać zworkę lub przełącznik na śledziu Overclocking Key

W razie potrzeby kilka słabszych linii 12 V można połączyć w jedną mocną linię 12 V - takie rozwiązanie jest wskazane przy mocnym podkręcaniu sprzętu i/lub wykorzystaniu obydwóch wtyczek PCIe 5.0. Do łączenia linii trzeba wykorzystać specjalny przełącznik Overclocking Key (OCK) montowany na śledziu w miejscu karty rozszerzeń lub zworkę (Ocerclocking jumper) wkładaną na stałe do specjalnego gniazda na obudowie zasilacza.

Budowa zasilacza be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, aczkolwiek jej otworzenie nie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

W modelach Dark Power Pro 13 zastosowano praktycznie tę samą platformę, która pojawiła się w modelach Dark Power Pro 12 (z niewielkimi zmianami pod ATX 3.0 i obsługę wtyczek PCIe 5.0). Za projekt odpowiada CWT (Channel Well Technology). Mówimy o topowej konstrukcji, która charakteryzuje się świetną jakością wykonania.

Do chłodzenia zasilacza wykorzystano specjalny, bezramkowy wentylator be quiet! Silent Wings 3 o średnicy 135 mm (BQ SIW3-13525-HF), który wykorzystuje łożysko olejowe FDB, 6-polowy silnik i specjalnie wyprofilowane łopatki. Specjalna konstrukcja na przekładać się na wysoki przepływ powietrza, a przy okazji też mniejsze wibracje i cichszą pracę.

Co prawda producent nie przewidział tutaj pasywnego trybu działania, ale wentylator do 50% obciążenia jednostki pracuje z obniżoną prędkością obrotową i w praktyce jest niesłyszalny. Później stopniowo zwiększa obroty, ale i tak powinien cechować się bardzo dobrą kulturą pracy.

Producent zastosował cyfrową platformę, która bazuje na topologii pełnego mostu z układem rezonansowym LLC i synchronicznym prostownikiem (SR). W układzie APFC zastosowano trzy kondensatory: dwa Nippon Chemi-Con KMW o pojemności 470 uF i jeden Nichicon GL(M) o pojemności 680 uF (wszystkie oczywiście certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 *C).

Po stronie wtórnej oczywiście znalazły się konwertery DC-DC. Co ważne, producent zastosował aż dwanaście tranzystorów MOSFET odpowiedzialnych za linie 12 (umieszczonych po sześć na pionowych płytkach drukowanych z dodatkowym chłodzeniem). Konwertery odpowiedzialne za linie 3,3 V i 5 V przeniesiono na kolejną płytkę drukowaną. Po stronie wtórnej przewidziano wysokiej klasy kondensatory Nippon Chemi-Con i Nichicon.

Panel do wpięcia modularnego okablowania umieszczono na osobnej płytce drukowanej. Płytka została przymocowana do głównego laminatu za pomocą płaskowników. Producent zastosował tutaj dodatkowe kondensatory filtrujące oraz układ scalony Weltrend WT7518 odpowiedzialny za zabezpieczenie OCP. Układ Weltrend WT7502R odpowiedzialny za zabezpieczenia OVP, UVP, SCP i PG przeniesiono na rewers głównego laminatu.

Testy zasilacza be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

Testy zasilacza przeprowadziliśmy już na nowej, bardziej wymagającej platformie, która może być przykładem bardzo wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej. Konfiguracja wykorzystuje już potencjał najnowszych zasilaczy z wtyczką PCIe 5.0 (12VHPWR).

Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech popularnych scenariuszy:

spoczynek - komputer w stanie spoczynku, brak obciążenia procesora i kart graficznych

normalne obciążenie w grze - obciążenia procesora i karty graficznej w teście 3DMark Speedway

mocne obciążenie - obciążenie procesora i karty graficznej (z limitem zwiększonym do 133%) za pomocą syntetycznego testu OCCT

Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczną zasilacza. Wyniki porównaliśmy do modelu ze średniej półki be quiet! Pure Power 12 M 850W oraz jednostek z wyższego segmentu - be quiet! Dark Power 12 750W i be quiet! Dark Power 13 850W.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 64 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 65 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 67 be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 73

Pobór mocy: Obciążenie w grze z RT

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 522 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 530 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 536 be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 537

Pobór mocy: Mocne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

(80 PLUS Titanium) 893 be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 898 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 898 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 906

Zastosowana platforma testowa nie była wyzwaniem dla testowanego zasilacza. Przy mniej wymagających scenariuszach cechował się mniejszą efektywnościąi pobierał on nieco więcej energii elektrycznej względem słabszych jednostek. Dopiero przy mocnym obciążeniu komputera widać potencjał jednostki i niższy pobór energii elektrycznej.

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć (warto tutaj wspomnieć, że norma ATX 3.0 wprowadza trochę inne dopuszczalne normy niż ATX 2.xx).

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość idealna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,3 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5 V 5,5 V 12 V -7%/+5% (-0,8/+0,6 V) 11,2 V 12 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -12 V -10,8 V

Norma ATX 3.0 zakłada 5% tolerancję napięć 3,3 V i 5 V, ale w przypadku linii 12 V jest to już -7/+5% (a w przypadku przewodów PCI-E/12VHPWR do -8%). Dla mniej ważnych linii -5, 5Vsb i -12 jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Wysoka jakość wykonania powinna przełożyć się na stabilne napięcia wyjściowe. Nasz test głównie obciążył linię 12 V, gdzie widać lekki spadek napięcia (mniej więcej na poziomie 1,5%). Linie 3,3 V i 5 V nie były tak mocno obciążone, więc odczyty są dużo stabilniejsze (regulacja poniżej 1%).

be quiet! Dark Power Pro 13 - udane odświeżenie poprzednika

be quiet! Dark Power Pro 13 to właściwie ewolucja udanego modelu be quiet! Dark Power Pro 12. Producent zachował wszystkie najważniejsze zalety poprzednika, a przy tym dostosował konstrukcję do nowego standardu ATX 3.0 i PCIe 5.0. Otrzymaliśmy więc jeszcze lepszą propozycję.

be quiet! Dark Power Pro 13 1300W to topowa konstrukcja, co widać już po jej jakości wykonania. Producent zastosował obudowę ze szczotkowanego aluminium i długie, całkowicie modularne okablowanie z indywidualnie oplecionymi wiązkami. W nowej wersji przewidziano dwie wtyczki PCIe 5.0, które pozwalają na bezpośrednie podłączenie nowych kart graficznych z serii GeForce RTX 4000. Szkoda tylko, że łączna obciążalność wtyczek to tylko 800 W. Nowe kabelki mają też zwykły, nylonowy oplot. W tym segmencie jednak liczyliśmy na pełne 600 + 600 W i takie same kabelki we wszystkich wiązkach (przydałby się też futerał, bo kabelków jest naprawdę spoooro).

Zastosowana elektronika pozostała praktycznie ta sama, co w serii Dark Power Pro 12. To porządna, cyfrowa platforma, która przekłada się na bardzo wysoką sprawność energetyczną (80 Plus Titanium!) i stabilne napięcia wyjściowe. W nowej wersji spełnia ona wymagania standardu ATX 3.0, dzięki czemu została lepiej przystosowana do najnowszych, energochłonnych komputerów. Do chłodzenia elektroniki wykorzystano wentylator Silent Wings 3 – co prawda nie przewidziano tutaj pasywnego trybu działania, ale możemy liczyć na naprawdę cichą pracę. Za jakością wykonania przemawia też długa, 10-letnia gwarancja producenta.

be quiet! Dark Power Pro 13 to bez wątpienia jeden z topowych zasilaczy dostępnych na rynku. Musimy się też liczyć z równie topową ceną – przetestowany przez nas model o mocy 1300 W kosztuje 1849 zł, ale dostępny jest też wariant o mocy 1600 W za 2039 zł. To ceny mniej więcej o 200 zł wyższe względem poprzedników. Warto jednak zaznaczyć, że dużo taniej można kupić podobne, nowoczesne modele o nieco niższej sprawności energetycznej typu 80 PLUS Platinum czy Gold. Chieftec PPX-1300FC-A3 1300W kosztuje około 1050 zł, Gigabyte UD1300GM PG5 kosztuje około 1400 zł, MSI MEG Ai1300P PCIE5 1300W kosztuje około 1600 zł, a Thermaltake Toughpower GF3 1650W (też z dwoma wtyczkami PCIe 5.0) kosztuje około 1750 zł.

Opinia o be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Plusy świetna jakość wykonania,

bardzo wysoka sprawność energetyczna,

stabilne napięcia wyjściowe,

długie, estetyczne i modularne okablowanie,

dwie wtyczki PCIe 5.0 12VHPWR,

cicha praca wentylatora,

10 lat gwarancji. Minusy łączna obciążalność wtyczek PCIe 5.0 12VHPWR to tylko 800 W,

aż 200 mm długości - może się nie zmieścić do wszystkich obudów,

wysoka cena na tle modeli o niższej sprawności Platinum i Gold.

Nasza ocena zasilacza be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 94% 4.7/5







