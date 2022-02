Zasilacze be quiet! Pure Power 11 FM to propozycja dla entuzjastów, szukających dobrego i niedrogiego sprzętu. W nasze ręce trafił model o mocy 850 W, który ma zainteresować osoby składające wydajniejsze konfiguracje.

Niedawno seria zasilaczy be quiet! Pure Power poszerzyła się o modele Pure Power 11 FM - to konstrukcje ze średniej półki z całkowicie modularnym okablowaniem.

Zasilacze Pure Power 11 FM występują w wersjach dostosowanych do różnych konfiguracji - w ofercie producenta znajdziemy modele o mocy 550 - 1000 W.

Do naszej redakcji trafił model Pure Power 11 FM o mocy 850 W, który nada się do wydajniejszych konfiguracji z mocną kartą graficzną.

Sprawdziliśmy jakość zastosowanych komponentów. Dodatkowo w testach zweryfikowaliśmy, jak wygląda efektywność energetyczna zasilacza i stabilność napięć wyjściowych.

ocena redakcji:









4/5

Topowe zasilacze o świetnej specyfikacji na pewno robią dobre wrażenie. W rzeczywistości, szczególnie w naszych realiach, gdzie sprzęt jest drogi, jednak mało kto decyduje się na takie konstrukcje. Większą popularnością cieszą się modele ze średniej półki, które może nie imponują parametrami, ale za to są dostępne w przystępniejszych cenach.

Ostatnio w ofercie firmy be quiet! pojawiły się zasilacze Pure Power 11 FM, czyli ulepszone wersje popularnych modeli Pure Power 11 i Pure Power 11 CM (jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić model Pure Power 11 600W CM). Jednostki mają łączyć dobre parametry z akceptowalną ceną, a przy tym oferować w pełni modularne okablowanie. Jak jest w rzeczywistości?

be quiet! Pure Power 11 FM - nowa seria zasilaczy ze średniej półki

W ofercie producenta znajdziemy pięć zasilaczy z serii Pure Power 11 FM – o mocy: 550 W, 650 W, 750 W, 850 W i 1000 W (od niedawna są dostępne dwie najmocniejsze konstrukcje). Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji.

Model be quiet! Pure Power 11 FM 550W be quiet! Pure Power 11 FM 650W be quiet! Pure Power 11 FM 750W be quiet! Pure Power 11 FM 850W be quiet! Pure Power 11 FM 1000W Moc 550 W (szczytowo 600 W) 650 W (szczytowo 720 W) 750 W (szczytowo 820 W) 850 W (szczytowo 900 W) 1000 W (szczytoto 1050 W) Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold (do 93,5%) 80 PLUS Gold (do 93,3%) 80 PLUS Gold (do 93,9%) 80 PLUS Gold (do 93,3%) 80 PLUS Gold (do 93,0%) Wentylator 120 mm (do 1800 RPM) 120 mm (do 1800 RPM) 120 mm (do 1800 RPM) 120 mm (do 2000 RPM) 120 mm (do 2000 RPM) Okablowanie » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 8 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 8 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 10x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 8 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 10x SATA

» 2x MOLEX

» FDD Zabezpieczenia OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP Wymiary 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm Cena 409 zł 449 zł 519 zł 569 zł 709 zł

Poszczególne modele różnią się mocą znamionową i dostępnym okablowaniem, zatem sprawdzą się w różnych konfiguracjach - począwszy od podstawowych zestawów do domu lub gier, po topowe komputery z najwydajniejszymi kartami graficznymi (he he he, jakby komuś udało się takie kupić :-)).

Rzecz jasna różnica sprowadza się także do cen. Zasilacze Pure Power 11 FM plasują się na średniej półce – mówiąc wprost, konkurencja oferuje modele o podobnych parametrach w ciut niższych cenach. Czym zatem producent chce przekonać potencjalnych klientów? Sprawdźmy to!

Rzut okiem na be quiet! Pure Power 11 FM 850W

W nasze ręce trafił model Pure Power 11 FM 850 W, a więc prawie najmocniejszy z serii - to konstrukcja przeznaczona dla wydajniejszych konfiguracji z topowymi procesorami i kartami graficznymi. Mowa zatem o wydajnych komputerach do gier czy solidnych konfiguracjach do pracy.



W zestawie z zasilaczem znajdziemy niezbędne wyposażenie

W opakowaniu, oprócz zasilacza, znajdziemy niezbędne wyposażenie: modularne wiązki, przewód zasilający, instrukcję obsługi, śrubki montażowe oraz kilka opasek zaciskowych do spięcia kabelków.



Na górnej ściance umieszczono druciany grill, pod którym zamontowano 120-milimetrowy wentylator

Obudowa zasilacza została wykonana z blachy w czarnym macie. Warto zaznaczyć, że Pure Power 11 FM 850 W ma 160 mm długości, więc jest nieco większy od standardowych modeli (a trzeba do tego jeszcze doliczyć co najmniej 20 – 30 mm na podłączenie modularnych wiązek).



Na bocznej ściance znalazły się gniazda do wpięcia modularnego okablowania (każde z nich odpisano też przydziałem do danej linii 12 V)



Okablowanie jest czarne i dobrze wykonane, więc powinno spełnić oczekiwania estetów

Uprzedzając pytania - oznaczenie FM wcale nie oznacza wbudowanego odbiornika radiowego :-). Głównym atutem modeli z takim dopiskiem jest całkowicie modularne okablowanie (FM - Full Modular), zatem użytkownik może podłączyć tylko te kabelki, które są potrzebne do zasilenia danej konfiguracji. Rozwiązanie ułatwia składanie komputera i usprawnia wentylację wewnątrz obudowy.

Do dyspozycji oddano następujące wiązki:

ATX12V 24 pin – długość: 54 cm

EPS12V 8 pin – długość: 59 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 59 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 49 + 14 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 49 + 14 cm

4x SATA – długość: 50 + 15 + 15 + 15 cm

4x SATA – długość: 50 + 15 + 15 + 15 cm

2x SATA + 2x MOLEX + FDD – długość: 50 + 15 + 15 + 14 + 15 cm

Jak na tę moc zasilacza kabelki są trochę krótkie, a liczba wtyczek wydaje się dosyć skromna (przydałyby się jeszcze dwie dodatkowe wtyczki PCIe, kilka SATA, a niektórym może brakować też starszych MOLEX). Warto zauważyć, że nawet taki Dark Power 12 o mocy 750W oferuje więcej kabelków.

Jakość wykonania okablowania jest dobra. Wiązki estetycznie wykonane – główny przewód ATX12V został zabezpieczony nylonowym oplotem, natomiast pozostałe wiązki są płaskie (w przewodach EPS i SATA zastosowano kabelki o przekroju 18AWG, a w PCIe grubsze 16AWG do pierwszej wtyczki i 18AWG do drugiej). Niektórym może jednak przeszkadzać ich sztywność, co może trochę utrudniać składanie PC-ta.

Okablowanie to rzecz, którą możnaby bardziej dopracować w tym modelu.

be quiet! Pure Power 11 FM 850 W - moc, sprawność i zabezpieczenia

Maksymalna moc znamionowa zasilacza to oczywiście 850 W (przy czym chwilowa obciążalność to 900 W) i prawie cała obciążalność może przypadać na linie 12 V. Informacje o poszczególnych liniach rozpisano na tabliczce znamionowej.



Pure Power 11 FM 850 W oferuje moc 850 W i prawie cała obciążalność może przypadać na linie 12 V

No właśnie, producent zastosował tutaj dwie niezależne linie 12 V (40/36 A) – mocniejsza odpowiada za zasilanie płyty głównej i urządzeń peryferyjnych i dwóch wtyczek PCIe 6+2-pin, a druga za zasilanie procesora i dwóch kolejnych wtyczek PCIe 6+2 pin.

Podział linii 12 V może powodować problemy z dystrybucją napięć. Producent zaleca zatem, aby w przypadku konfiguracji z wydajnym procesorem i kartą graficzną podzielić zasilanie karty na dwie osobne linie (jedno złącze podłączyć do linii 12V1, a drugie do 12V2).

Certyfikat 80 PLUS Gold (230 V) be quiet! Pure Power 11 FM 850W 80 PLUS Plastinum(230 V) Sprawność - 10% obciążenia - - - Sprawność - 20% obciążenia 90% 91,8% 92% Sprawność - 50% obciążenia 92% PFC ≥ 0,90 93,3% 94% PFC ≥ 0,90 Sprawność - 100% obciążenia 89% 91,2% 90%

Sprawność energetyczną zasilacza potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Gold (dla napięcia sieciowego 230 V) – producent deklaruje 91,8% sprawności dla 20% obciążenia, 93,3% sprawności dla 50% obciążenia i 91,2% dla 100% obciążenia. Jednostka bez problemu mieści się w normie i niewiele jej brakuje, by spełnić wymagania wyższej normy 80 PLUS Platinum.

Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo, model Pure Power 11 FM 850 W został wyposażony we wszystkie najważniejsze zabezpieczenia: OCP (nadmiarowo-prądowe), OVP (nadmiarowo-napięciowe), UVP (niedomiarowo-napięciowe), SCP (zwarciowe), OTP (temperaturowe), OPP (przeciążeniowe) i SIP (przed prądami udarowymi).

Budowa zasilacza be quiet! Pure Power 11 FM 850 W

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Do chłodzenia jednostki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator be quiet! BQ QF2-12025-HS – zastosowany model wykorzystuje łożysko typu rifle oraz siedem specjalnie wyprofilowanych łopatek.



Obroty wentylatora są dostosowane do obciążenia zasilacza - do 75% pracuje on z obniżoną prędkością, więc powinien być praktycznie niesłyszalny

Prędkość obrotowa wentylatora jest dostosowana do obciążenia zasilacza, więc przy mniej wymagających scenariuszach będzie on praktycznie niesłyszalny. Warto jednak zaznaczyć, że w modelach o mocy 850 W i 1000 W zastosowano model o większej prędkości (2000 RPM zamiast 1800 RPM), więc przy mocniejszym obciążeniu śmigiełko może już generować słyszalny hałas.



Do chłodzenia jednostki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator ze specjalnie wyprofilowanymi łopatkami

Nowe, mocniejsze modele bazują też na zmodyfikowanej platformie. be quiet! najprawdopodobniej postawił na konstrukcję opracowaną przez CWT (Channel Well Technology), która ma oferować dobre parametry, jednocześnie zachowując atrakcyjną wycenę. Oznacza to, że w niektórych kwestiach musimy liczyć się z pójściem na kompromisy.



Uwagę zwraca rozbudowane chłodzenie komponentów - w środku zastosowano sporo solidnych radiatorów

Modele Pure Power 11 FM oferują jednak naprawdę niezłe możliwości. Producent zastosował platformę korzystającą z topologii półmostu z układem rezonansowym LLC. Po stronie wtórnej zlokalizowano przetwornicę DC-DC, a także sekcję prostowania napięć z synchronicznym prostownikiem (SR). Konstrukcja powinna przełożyć się na stabilne napięcia wyjściowe (co oczywiście zweryfikujemy podczas testów).



Główne kondensatory wyprodukowała firma TEAPO (to modele certyfikowane do pracy w 105 stopniach Celsjusza)



Konwertery napięć 3,3 V i 5 V umieszczono na pionowej płytce drukowanej z grubą blachą wspomagającą odprowadzanie ciepła, zaś układy odpowiedzialne za linię 12 V przeniesiono na rewers głównego laminatu

Sekcja aktywnej korekcji mocy (APFC) wykorzystuje dwa kondensatory marki TEAPO z serii LG (wprawdzie nie są to komponenty najwyższej jakości, ale przynajmniej postawiono na wersje certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza). Za pozostałe modele również odpowiada firma TEAPO. Kilka kondensatorów zlokalizowano na pionowej, lutowanej płytce ze złączami do wpięcia modularnego okablowania, gdzie zapewniają dodatkowe filtrowanie napięć.

Rzecz jasna nie zapomniano też o bezpieczeństwie jednostki. Pure Power 11 FM 850W został wyposażony w bezpiecznik, termistor i warystor. Scalak Weltrend WT7527RT zapewnia obsługę systemów OCP, OVP, UVP i SCP.

Test zasilacza be quiet! Pure Power 11 FM 850W

Testy zasilacza przeprowadziliśmy na platformie z mocnym procesorem i dwoma kartami graficznymi - taka konfiguracja może symulować bardzo wydajny zestaw do gier lub mocną stację roboczą:

Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech popularnych scenariuszy:

spoczynek komputera - praca na pulpicie, brak obciążenia procesora i kart graficznych

normalne obciążenie w grze - obciążenia procesora i karty GeForce GTX 1080 Ti w teście 3DMark

mocne obciążenie - obciążenie procesora i obydwóch kart graficznych za pomocą syntetycznego testu OCCT

Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczna zasilacza.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 60 be quiet! Pure Power 11 FM 850 W

(80 PLUS Gold) 60 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 62 be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 62 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 62 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 63 Chieftronic SteelPower BDK-750FC 750 W

(80 PLUS Bronze) 63 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 66

Pobór mocy: Normalne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 420 be quiet! Pure Power 11 FM 850 W

(80 PLUS Gold) 422 Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 424 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 424 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 426 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 426 Chieftronic SteelPower BDK-750FC 750 W

(80 PLUS Bronze) 433 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 442

Pobór mocy: Mocne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 702 be quiet! Pure Power 11 FM 850 W

(80 PLUS Gold) 705 Thermaltake Toughpower GF 850W

(80 PLUS Gold) 707 Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 712 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 720 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 726 Chieftronic SteelPower BDK-750FC 750 W

(80 PLUS Bronze) 744 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 757

Co tu dużo mówić, wysoka sprawność energetyczna ma przełożenie na pobór energii elektrycznej - be quiet! Pure Power 11 FM 850 W wypadł tutaj znakomicie, oferują bardzo podobne wyniki do innych jednostek ze "złotym certyfikatem" (właściwie ustępuje on tylko modelowi be quiet! Dark Power 12 750 W z topowym certyfikatem 80 PLUS Titanium).

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć.

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5,5 V 12 V ±5% (±0,6 V) 11,4 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -10,8 V

Norma ATX zakłada 5% tolerancję najważniejszych napięć zasilających, natomiast w przypadku mniej ważnych jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Jak wygląda kwestia napięć na poszczególnych liniach? Nowoczesna platforma ma przełożenie na stabilne wartości - te bez problemu mieszczą się w normie, a do tego możemy liczyć na naprawdę dobry poziom ich regulacji. Pozostaje tylko pogratulować projektantom.

Jest dobrze, ale cena mogłaby być niższa

Jak oceniamy najnowszy zasilacz be quiet!? Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Model Pure Power 11 FM 850 W wygląda naprawdę nieźle, więc w teorii powinien znaleźć swoich zwolenników. Nie jest to jednak sprzęt idealny, przez co, przy obecnej wycenie, trudno mu będzie nawiązać walkę z modelami konkurencji.

Seria Pure Power 11 FM obejmuje modele o różnej mocy. Przetestowana przez nas wersja oferuje obciążalność 850 W, zatem nie będą jej straszne high-endowe komputery z topowymi procesorami i kartami graficznymi. Co więcej, producent przewidział estetyczne, całkowicie modularne okablowanie, które ułatwi składanie PC-ta. Przy tej mocy spodziewalibyśmy się jednak dłuższych wiązek i większej liczby wtyczek zasilających (szczególnie PCIe).

Modele Pure Power 11 FM mają oferować dobry stosunek możliwości do ceny, więc przy konstruowaniu jednostki trzeba było pójść na kompromisy i zastosować dobre (ale nie najlepsze) komponenty. Wykorzystana platforma jednak przekłada się na wysoką sprawność energetyczną i stabilne napięcia wyjściowe. Pod tym względem nie ma się do czego przyczepić. Dobrą jakość sprzętu ma też potwierdzać długa, 5-letnia gwarancja producenta.

Zasilacz be quiet! jest dobrą propozycją, ale musiałby trochę stanieć. Pure Power 11 FM 850W został u nas wyceniony na jakieś 569 złotych, więc trochę wyżej niż porównywalne, najtańsze modele innych firm. Co więcej, takie jednostki często oferują bogatsze okablowanie i/lub dłuższą gwarancję. Realia rynku są brutalne - w takiej sytuacji potencjalni klienci zapewne wybiorą produkt konkurencji.