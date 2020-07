Sprawdziliśmy procesor Ryzen 9 3900XT, a więc najwydajniejszego przedstawiciela odświeżonych modeli Ryzen 3000XT. Czy rzeczywiście jest tak dobry, jak twierdzi producent?

Plusy - świetna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych,; - bardzo dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych,; - wsparcie dla PCI-Express 4.0,; - kompatybilność z platformą AM4,; - odblokowany mnożnik...,; - ...i całkiem dobre możliwości podkręcania,; - lepsza efektywność energetyczna względem 3900X. Minusy - w grach nadal gorszy od Core i9-10900K,; - nieopłacalny na tle modelu Ryzen 9 3900X,; - brak coolera w zestawie.

Ale ten czas szybko leci! Dokładnie dzisiaj mija rok od sklepowej premiery trzeciej generacji procesorów AMD Ryzen - procesorów, które nie tylko okazały się hitem wśród osób składających komputery, ale też przyczyniły się do rozwoju rynku PC.

Choć wszyscy wyczekują premiery kolejnej generacji Ryzenów, producent postanowił uczcić pierwszą rocznicę wypuszczenia Ryzenów 3000 w inny sposób – na rynku debiutują modele Ryzen 3000XT. To ulepszone jednostki, które mają uzupełnić ofertę i umocnić pozycję AMD. Czy nowe modele powtórzą sukces poprzedników?

Co nowego w procesorach AMD Ryzen 3000XT?

Jeżeli liczycie na rewolucję, niestety musimy Was zmartwić. Układy Ryzen 3000XT to właściwie tylko przyspieszone modele Ryzen 3000, które mają stanowić uzupełnienie dotychczasowej oferty. Nadal mamy do czynienia z architekturą Zen 2 i 7-nanometrowym procesem technologicznym.

AMD postanowiło tutaj wykorzystać fakt, że TSMC dopracowało 7-nanometrową litografię i teraz oferuje ona lepsze właściwości – możliwe jest ustawienie wyższych zegarów przy niższym napięciu zasilającym (potwierdziliśmy to w teście starego i nowego procesora Ryzen 5 3600).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena (premierowa) Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900XT 12/24 3,8/4,7 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800XT 8/16 3,9/4,7 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600XT 6/12 3,8/4,5 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 3 3300X 4/8 3,8/4,3 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $120 Ryzen 3 3100 4/8 3,6/3,9 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $99

Na rynku debiutują trzy przyspieszone jednostki: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 9 3900XT. Nowe modele oferują nieco wyższe taktowanie w trybie Boost i są wycenione na tym samym poziomie, co startowały zwykłe modele Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X i Ryzen 9 3900X (warto jednak zauważyć, że te przez rok zdążyły mocno potanieć).

AMD Ryzen 9 3900XT - specyfikacja procesora

Do naszej redakcji trafił Ryzen 9 3900XT, a więc topowy przedstawiciel serii XT. Specyfikacja procesora przypomina wcześniejszy model Ryzen 9 3900X.

Jednostka została wyposażona w 12 rdzeni/24 wątki, które zostały zgrupowane w dwóch chipletach (CCD). Standardowe taktowanie pozostało na tym samym poziomie – 3,8 GHz, ale w trybie Boost może ono zostać zwiększone do 4,7 GHz (a więc mówimy mówić o 100 MHz wyżej niż w przypadku 3900X - jest czym się chwalić ( ͡~ ͜ʖ ͡°) ). Przy obciążeniu wszystkich rdzeni taktowanie wynosi około 4,025 – 4,050 GHz.

Każdy rdzeń dysponuje 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2), a cały procesor ma do dyspozycji 64 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 z natywnym wsparciem dla modułów 3200 MHz i kontroler PCI-Express 4.0 (24 linie).

Mimo zwiększonego taktowania, współczynnik TDP pozostał na tym samym poziomie – nadal wynosi on 105 W. W odróżnieniu od modelu 3900X, wersja 3900XT jest sprzedawana bez chłodzenia Wraith Prism. Trochę szkoda, ale cooler i tak nie radził sobie najlepiej ze schłodzeniem jednostki, więc w większości przypadków klienci i tak zmieniali go na lepszy model.

AMD Ryzen 9 3900XT - podkręcanie procesora

Ryzen 9 3900XT też oferuje odblokowany mnożnik, co pozwala go dodatkowo podkręcić. Na jaki potencjał możemy liczyć?

Udostępniona nam sztuka (z 18. tygodnia 2020 roku) oferowała całkiem przyzwoity potencjał – uzyskaliśmy 4,4 GHz przy napięciu zasilającym 1,3 V (pod obciążeniem na chłodzeniu wodnym be quiet Silent Loop 280 temperatury wynosiły około 85° C). Podobny potencjał oferują nowe sztuki modelu Ryzen 9 3900X.

Warto dodać, że przy okazji premiery modeli Ryzen 3000XT, producent udostępnił także nową wersję aplikacji Ryzen Master, gdzie wprowadzono prosty tryb ustawień (w sam raz dla mniej doświadczonych użytkowników).

AMD Ryzen 9 3900XT vs Intel Core i9-10900KF

Głównym konkurentem modelu Ryzen 9 3900XT jest Core i9-10900KF, a więc tańsza wersja modelu Core i9-10900K (układ nie ma zintegrowanej grafiki, co i tak nie ma wpływu na wydajność CPU). Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji obydwóch układów.

Model AMD Ryzen 9 3900X AMD Ryzen 9 3900XT AMD Ryzen 9 3950X Intel Core i9-10900KF Generacja Matisse

Zen 2 / 7 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 12/24 12/24 16/32 10/20 Taktowanie 3,8 GHz 3,8 GHz 3,5 GHz 3,7 GHz Maksymalne taktowanie Boost 4,6 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 12x 512 KB 12x 512 KB 16x 512 KB 10x 256 KB Pamięć L3 64 MB 64 MB 64 MB 20 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) Układ graficzny - - - - Linie PCIe 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TDP 105 W 105 W 105 W 125 W Cena 1950 zł 2600 zł 3450 zł 2600 zł

Jak to przełoży się na wyniki wydajności? Sprawdzimy podczas testów!

Platforma testowa

Testy przeprowadziliśmy na następującej platformie:

Testowany procesor - Ryzen 9 3900XT to 12-rdzeniowy/24-wątkowy model, który wyróżnia się podniesionym taktowaniem Boost. Do chłodzenia jednostki wykorzystaliśmy zestaw be quiet! Silent Loop 280.

Za podstawę platformy posłużyła płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (BIOS 2103), a więc jeden z topowych modeli z chipsetem AMD X570.

Konfigurację wyposażyliśmy w dwukanałowy zestaw pamięci Patriot Viper 4 Blackout o pojemności 16 GB (2x 8 GB). Moduły działały ze standardowymi ustawieniami - taktowanie 3200 MHz i opóźnienia CL16-18-18-36.

Za dysk systemowy posłużył nośnik Patriot Viper VPN100 512 GB - to szybki model pod M.2 PCIe 3.0 x4, który wyróżnia się radiatorem wspomagającym odprowadzanie ciepła.

Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 Home 64-bit (1909). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki dla chipsetu AMD Chipset Drivers 2.04.28.626, a do karty graficznej sterowniki Nvidia GeForce Game Ready Driver 445.87 WHQL.

Testy wydajności: renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9111 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 7245 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 7138 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 6321 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 5024 Intel Core i9-9900K (8C/16) 4936 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 4878 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 3725

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 541 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 538 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 527 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 525 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 521 Intel Core i9-9900K (8C/16) 517 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 509 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 504

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 385 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 500 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 504 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 628 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 691 Intel Core i9-9900K (8C/16) 712 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 714 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 1007

Testy renderowania nie powinny być zaskoczeniem - Ryzen 9 3900XT rzeczywiście oferuje nieco lepszą wydajnośc pojedynczego rdzenia, ale przy wykorzystaniu wielu rdzeni jest praktycznie tak samo dobry jak Ryzen 9 3900X. 10-rdzeniowy/20-wątkowy konkurent Intela cechuje się tutaj słabszymi osiągami.

Testy wydajności: kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 128470 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 111353 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 108912 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 86645 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 80677 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 79887 Intel Core i9-9900K (8C/16) 62879 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 52021

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 12,7 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 11,3 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 11 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 10,7 Intel Core i9-9900K (8C/16) 9,7 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 9,1

W teście szyfrowania i kompresji Ryzen 9 3900XT wypada minimalnie lepiej do modelu Ryzen 9 3900X (a to "niespodzianka"!). O ile w pierwszym teście lepszy okazuje się model AMD, tak w drugim wyraźną przewagę oferuje Intel.

Testy wydajności: renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 117 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 120 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 122 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 124 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 126 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 127 Intel Core i9-9900K (8C/16) 148 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 180

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 167 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 200 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 203 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 241 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 246 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 270 Intel Core i9-9900K (8C/16) 297 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 324

Testy renderowania i konwersji wideo potwierdzają, że Ryzen 9 3900XT oferuje bardzo zbliżone osiągi do wcześniejszego modelu Ryzen 9 3900X. Core i9-10900K w obydwóch testach wypada trochę słabiej od konkurenta.

Testy wydajności: 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9573 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 9489 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 9276 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 9243 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 9200 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9070 Intel Core i9-9900K (8C/16) 8970 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 8713

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 12892 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 12348 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11763 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 11521 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 10090 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9996 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 9868 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 7649

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 26465 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 23656 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 23503 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 23487 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 23232 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 22958 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 22920 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 21339

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 32817 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 30624 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 29704 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 29435 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 24942 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 24909 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 24835 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 18680

3DMark w ogólnej punktacji nie ukazuje dużych różnic między procesorami. Warto zwrócić uwagę na składową procesorów - w obydwóch testach Ryzen 9 3900XT wypada podobnie do Ryzena 9 3900X, a przy tym przegrywa z Core i9-10900K (w nowszym teście Time Spy nawet znacząco).

Testy wydajności: Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 132

116 Intel Core i9-9900K (8C/16) 130

108 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 126

103 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 121

94 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 119

94 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 118

92 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 118

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 118

92

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 162

147 Intel Core i9-9900K (8C/16) 144

123 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 141

124 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 139

123 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 137

120 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 137

120 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 136

121 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 136

112

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 80

55 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 73

50 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 72

50 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 71

50

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 120

106 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 108

98 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 107

96 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 105

98 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 105

95 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 104

95

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 487

111 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 456

111 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 454

106 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 453

105 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 452

110 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 444

110

Jak Ryzen 9 3900XT wypada w grach? Wyższe taktowanie w trybie Boost przekłada się na nieco lepszą płynność animacji, ale do Core i9-10900K jeszcze mu daleko. Cóż, AMD chyba musi się nieco bardziej postarać.

Testy - pobór energii

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) 41 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 43 Intel Core i9-9900K (8C/16) 45 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 62 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 62 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 64 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 67 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 85

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 161 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 181 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 184 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 212 Intel Core i9-9900K (8C/16) 222 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 223 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 231 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 340

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 337 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 343 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 353 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 354 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 354 Intel Core i9-9900K (8C/16) 369 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 377 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 393

Testy poboru mocy mogą być małym zaskoczeniem. Ryzen 9 3900XT pracuje z wyższym taktowaniem Boost, ale cechuje się nieco mniejszym poborem mocy. Widać zatem, że dopracowanie procesu produkcji poprawiło też efektywność energetyczną jednostki.

Testy wydajności (OC): renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 10095 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 7889 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 7720 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 6560 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 5304 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 5197 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 5194 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 3983

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz* 532 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 520 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 514 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz* 513 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz* 512 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 502 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 501 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz* 500 *taktowanie niższe niż przy standardowych ustawieniach

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 350 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 456 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 466 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 536 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 677 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 687 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 702 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 941

Ryzen 9 3900XT pozwolił uzyskać trochę wyższe taktowanie, co oczywiście ma przełożenie na wyniki wydajności - jest nieco lepszy od Ryzena 9 3900X po OC. Intel Core i9-10900K w wielowątkowych testach wyraźnie w tyle.

Testy wydajności (OC): kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 132010 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 113611 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 111976 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 86645 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 82733 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 81335 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 65193 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 54812

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12,7 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 11,5 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 11,1 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 11 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10,6 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 9,9 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 9,8

Testy kompresji i szyfrowania potwierdzają nasze wcześniejsze obserwacje - Ryzen 9 3900XT przyspieszony do 4,4 GHz jest minimalnie lepszy od Ryzena 9 3900X przyspieszonego do 4,3 GHz. Konkurent Intel jest lepszy w teście szyfrowania, ale w teście kompresji okazuje się dużo słabszy.

Testy wydajności (OC): renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 116 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 116 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 117 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 124 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 126 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 127 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 146 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 169

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 158 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 190 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 190 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 220 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 246 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 286 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 303

Kolejne dwa testy pokazują praktycznie równe osiągi Ryzena 9 3900X i 3900XT po OC. 10-rdzeniowy Core i9 wypada tutaj trochę słabiej.

Testy wydajności (OC): 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 9670 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 9424 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 9337 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 9269 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 9248 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 9239 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 9026 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8784

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12931 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 12584 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 12061 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 12045 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 10378 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 10278 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10193 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8138

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 25627 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 24026 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 23813 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 23336 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 23292 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 23044 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 22892 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 22329

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 34315 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 31919 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 30840 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 30794 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 26748 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 25781 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 25322 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 20132

3DMark to małe zaskoczenie - Ryzen 9 3900XT po podkręceniu oczywiście oferuje trochę lepsze osiągi od 3900X, ale dodatkowo dogania (Time Spy) lub nawet przegania (Fire Strike) on tutaj konkurencyjną "i-dziewiątkę".

Testy wydajności (OC): Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 134

118 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 132

111 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 130

105 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 122

96 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 122

94 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 120

95 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 119

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 118

93

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 163

144 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 145

124 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 142

126 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 141

125 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 141

118 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 138

120 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 137

121 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 136

121

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 83

58 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 75

52 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 72

50

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 122

110 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 109

98 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 108

97 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 108

97 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 108

98 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 106

98

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 490

112 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 453

102 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 452

107 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 450

111 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 449

106 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 445

111

Po podkręceniu osiągi w grach nie uległy dużej zmianie - Ryzen 9 3900XT wypada ciut lepiej względem Ryzena 9 3900X, ale model Intela nadal ma tutaj sporą przewagę.

Testy (OC) - pobór energii po podkręceniu

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 51 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 55 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 62 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 65 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 72 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 74 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 89 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 107

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 197 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 200 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 220 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 239 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 259 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 275 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 310 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 341

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 335 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 350 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 359 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 359 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 377 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 383 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 391 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 396

Ryzen 9 3900XT wymagał niższego napięcia zasilającego do OC, co oczywiście ma przełożenie na pobór mocy - w porównaniudo starszej sztuki 3900X, różnica pod obciążeniem wynosi 20 - 30 W.

A komu to potrzebne? A dlaczego? Lepiej już dajcie Ryzeny 4000!

Premiera procesorów Ryzen 3000 okazała się strzałem w dziesiątkę – jednostki nie tylko zdominowały sprzedaż detaliczną, ale też przyczyniły się do rozwoju PC-tów. Tym razem nie jest tak pięknie. Można nawet odnieść wrażenie, że producent padł ofiarą własnego sukcesu – modele Ryzen 3000XT wprowadzają zbyt mało zmian i zostały zbyt wysoko wycenione, aby mogły powtórzyć sukces poprzedników.

Do naszej redakcji trafił topowy przedstawiciel serii – 12-rdzeniowy/24-wątkowy Ryzen 9 3900XT, który oferuje bardzo podobną specyfikację do zwykłego modelu Ryzen 9 3900X. Jedyna zmiana to… zwiększenie taktowanie Boost o 100 MHz. Dzięki optymalizacji procesu produkcyjnego, udało się tego dokonać bez zwiększania współczynnika TDP (sam pobór mocy nawet nieco zmalał).

W takiej sytuacji wydajność procesora nie powinna być zaskoczeniem. W zastosowaniach wykorzystujących jeden wątek możemy liczyć na poprawę osiągów o kilka procent, co wysuwa jednostkę na czołową pozycję rankingu. W typowych, wielowątkowych zadaniach oraz grach jest to poziom bardzo zbliżony do Ryzena 3900X. I tak, w grach wiele się nie zmieniło - choć dystans do konkurencyjnych układów Intela lekko się skrócił, to Core i9-10900K nadal jest tutaj niepodważalnym liderem wydajności.

Rzecz jasna nie rezygnowano z opcji podkręcania, więc entuzjaści mogą zdecydować się na zwiększenie osiągów procesora. Nie powinniśmy jednak oczekiwać cudów - potencjał Ryzena 9 3900XT jest zbliżony do nowszych rewizji Ryzena 9 3900X. Naszą sztukę udało się przyspieszyć do 4,4 GHz, co przełożyło się na kilka procent wzrostu wydajności (i to przy niewielkim wzroście temperatur i poboru mocy).

Ryzen 9 3900XT to właściwie tylko uzupełnienie dotychczasowej oferty – procesor cechuje się bezkompromisową wydajnością pojedynczego wątku, ale w typowych, wielowatkowych zastosowaniach i grach oferuje praktycznie to samo co zwykły Ryzen 9 3900X. Największą wadą jest dużo wyższa cena, która skutecznie odstraszy potencjalnych klientów.

O co więc się rozchodzi? Problemem okazuje się wycena procesora, bo wersja 3900XT ma kosztować 2600 złotych - oznacza to, że za dodatkowe 100 MHz w trybie Boost przyjdzie nam dopłacić 650 złotych (!). Nie wiem czym się kierował producent, ale wypuszczanie takiego modelu w takiej cenie wydaje się absurdalnym pomysłem. Szczególnie, że za kilka miesięcy mają pojawić się całkowicie nowe modele Ryzen 4000 z generacji Zen 3, które powinny oferować jeszcze lepsze osiągi.

Jaki będzie tego efekt? Większość klientów pewnie parsknie śmiechem na nową ofertę AMD – lepiej będzie im kupić zwykłego Ryzena 9 3900X, a zaoszczędzone pieniądze dołożyć np. do karty graficznej lub pamięci RAM. Część pewnie będzie czekać na premierę nowej generacji Ryzen 4000 lub weźmie konkurencyjny model Core i9-10900K/KF. Znajdą się jednak pewnie i tacy, którzy będą chcieli dopłacić do produktu premium, bo będzie im zależeć na maksymalnej wydajności w jednowątkowych zastosowaniach i/lub będą chcieli koniecznie zakupić najlepszy procesor w danym budżecie. Jak to dobrze, że mamy wybór.

AMD Ryzen 9 3900XT - ocena:

świetna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

bardzo dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych

wsparcie dla PCI-Express 4.0

kompatybilność z platformą AM4

odblokowany mnożnik...

...i całkiem dobre możliwości podkręcania

lepsza efektywność energetyczna względem 3900X

w grach nadal gorszy od Core i9-10900K

nieopłacalny na tle modelu Ryzen 9 3900X

brak coolera w zestawie

80%4,0/5

