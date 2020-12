Sprawdzamy obudowę be quiet! Silent Base 802, a więc ulepszoną wersję modelu Silent Base 801. Co się zmieniło? Czy to zmiany na plus? I najważniejsze – czy warto kupić nową konstrukcję?

marketplace Ocena benchmark.pl









4,8/5 Plusy - bardzo dobra jakość wykonania,; - dwie wersje paneli do wyboru,; - wersja z oknem pozwala wyeksponować wnętrze komputera,; - port USB typ C 10 Gb/s,; - hub do podłączenia wentylatorów + 3-stopniowy regulator obrotów,; - obsługa płyt głównych E-ATX,; - dużo miejsca na kartę graficzną (+ miejsce do pionowego montażu),; - konstrukcja pozwalająca na montaż dużej liczby dysków 2,5 i 3,5 cala,; - dużo miejsca na chłodzenie procesora,; - osiem miejsc na wentylatory,; - dwa miejsca na chłodnice,; - trzy wentylatory 140 mm w zestawie...,; - ...które przy niskich obrotach są niesłyszalne,; - wygodne filtry przeciwkurzowe z przodu, na dole i u góry,; - maty wyciszające z przodu, u góry i z boku,; - wygodny montaż podzespołów,; - możliwość budowy obróconej konfiguracji. Minusy - brak risera w zestawie,; - większe karty graficzne w pionowej orientacji mogą się nie mieścić z wysokimi coolerami CPU,; - tylko jeden koszyk na dyski (pozostałe trzeba dokupić),; - wyraźnie słyszalne wentylatory na maksymalnych obrotach,; - cena dużo wyższa względem poprzednika.

Dwa lata temu mieliśmy okazję sprawdzić obudowę be quiet! Silent Base 801, która zaskoczyła nas nie tylko funkcjonalnością, ale też świetną jakością wykonania i dopracowaniem konstrukcji. To jeden z najlepszych modeli, jakie pojawiły się w naszej redakcji, aczkolwiek nie była to propozycja idealna i sugerowaliśmy też kilka rzeczy do poprawy.

I wiecie co? Najwyraźniej niemiecka perfekcja zwyciężyła, bo producent wsłuchał się w głos użytkowników i przygotował ulepszony model - Silent Base 802. Poprawiono kiilka istotnych elementów, przez co obudowa ma być bliższa ideałowi. Czy tak będzie w rzeczywistości? Przekonajmy się!

Porównanie obudów be quiet! Silent Base 800, Silent Base 801 i Silent Base 802

be quiet! Silent Base 802 występuje w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i białym. Dodatkowo użytkownik może zdecydować się na wersję z pełnymi bokami (Silent Base 802) lub z przeszklonym panelem po lewej stronie (Silent Base 802 Window).

Model be quiet! Silent Base 800 be quiet! Silent Base 801 be quiet! Silent Base 802 Typ Midi tower Midi tower Midi tower Materiały stal, tworzywa sztuczne stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 495 x 266 x 559 mm – 9,31 kg 539 x 282 x 552 mm – 11,43 kg 539 x 282 x 552 mm – 12,59/13,15 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX Miejsca na napędy/panele » 3x 5,25 cala brak brak Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 2.0

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 1x USB 2.0

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 7x 2,5/3,5 cala » 11(15)x 2,5 cala

» 5(7)x 3,5 cala » 15(7)x 2,5 cala

» 7(3)x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 290/400 mm 7+2x 287/449 mm 7+2x 287/449 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 2x 120/140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm

» Dół: 1x 120/140 mm » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm

» Osłona zasilacza: 1x 120/140 mm » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm

» Osłona zasilacza: 1x 120/140 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 2x be quiet! Pure Wings 2 140mm

» Tył: 1x be quiet! Pure Wings 2 120mm » Przód: 2x be quiet! Pure Wings 2 140mm

» Tył: 1x be quiet! Pure Wings 2 140mm » Przód: 2x be quiet! Pure Wings 2 140mm

» Tył: 1x be quiet! Pure Wings 2 140mm Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280

» Góra: 120/240/360/280

» Tył: 120 » Przód: 120/140/240/280/360/420

» Góra: 120/240/360

» Tył: 120/140 » Przód: 120/140/240/280/360/420

» Góra: 120/240/360

» Tył: 120/140 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 167 mm 185 mm 185 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: siateczkowy

» Dół: siateczkowy

» Bok: plastikowy » Przód: siateczkowy

» Dół: siateczkowy » Przód: siateczkowy

» Góra: mesh (opcjonalny)

» Dół: siateczkowy Maty wyciszające » Przód

» Bok » Przód

» Góra

» Bok » Przód (opcja)

» Góra (opcja)

» Bok Maksymalna długość zasilacza 160/300 mm (ATX) 288 mm (ATX) 288 mm (ATX) Ścianki » Lewy: pełny/podwójne okno pleksi

» Prawy: pełny » Lewy: pełny/okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny » Lewy: pełny/okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny Dodatkowe brak » Regulator obrotów dla wentylatorów 6x 3-pin

» Zaślepki na koszyki 3,5 cala (w wersji Window) » Regulator obrotów dla wentylatorów 6x 3-pin

» Zaślepki na koszyki 3,5 cala (w wersji Window) Cena wycofana ze sprzedaży 559 złotych (zwykła)

609 złotych (Window) 699 złotych (zwykła)

739 złotych (Window)

Nowa wersja bazuje na konstrukcji starszego modelu, więc sporo elementów specyfikacji nie uległo zmianie. Silent Base 802 jest jednak wyraźnie droższy - podstawowy wariant został wyceniony na 699 złotych, a wersja z przeszklonym bokiem na 749 złotych (czyli mówimy o dopłacie rzędu 140/130 złotych względem 801).

be quiet! Silent Base 802 - co się zmieniło względem Silent Base 801?

Do naszej redakcji trafiła czarna wersja z przeszklonym bokiem (Silent Base 802 Window Black). I wiecie co? Już na wstępie musimy zaznaczyć, że obudowa prezentuje się fenomenalnie. Producent postawił na nowoczesną, nieprzesadzoną stylistykę, która powinna wpaść w oko graczom, entuzjastom, ale też tym użytkownikom, którzy szukają czegoś stonowanego.

Warto jednak zaznaczyć, że „osiemsetdwójka” to dosyć spora konstrukcja. Teoretycznie mamy do czynienia z modelem midi tower, ale jego rozmiary to aż 539 x 282 x 552 mm – warto o tym pamiętać przy planowaniu zakupu, bo „skrzynka” może się nie zmieścić na mniejszych stanowiskach (a tym bardziej w biurku).

Nie obyło się jednak bez nowości - pierwszą z nich jest przedni panel… a właściwie dwa panele.

Standardowo w obudowie zamontowano panel z tworzywa z metalowym wykończeniem, który od wewnątrz wyłożono matą bitumiczną. Możemy liczyć na lepsze właściwości tłumienia hałasu, ale konstrukcja ogranicza przepływ powietrza przednich wentylatorów (jest ono zasysane właściwie tylko przez boczne otwory).

Producent jednak poprawił ten błąd i dodał w zestawie drugi front z siatki mesh – zapewnia on lepszy przepływ powietrza, ale za to nie tłumi hałasu jak pełna ścianka.

Rozwiązanie jest o tyle dobre, że użytkownik może wybrać, który panel mu bardziej pasuje i taki zamontować w obudowie (a w razie zmiany planów zmienić go na ten drugi). Demontaż ścianki jest bajecznie łatwy - wystarczy, że całość popchniemy lekko do góry.

Oczywiście to nie koniec ciekawostek. Pod panelem zlokalizowano miejsce na trzy wentylatory, które zabezpieczono nylonowym filtrem powietrza w plastikowej ramce. Element jest mocowany na zatrzask, więc w razie potrzeby można go łatwo zdemontować i oczyścić.

Co jeszcze zmieniono? Silent Base 802 oferuje nowszy zestaw złączy. Do dyspozycji oddano wejście i wyjście audio, dwa porty USB 3.0 oraz jeden USB 3.1 typ C (zastąpił on gniazdko USB 2.0). Można zatem powiedzieć, że końcu mamy do czynienia z wyposażeniem adekwatnym do segmentu obudowy!

Podobnie jak w starszym modelu, producent udostępnił też 3-stopniowy regulator prędkości obrotowej dla wentylatorów (5 V/8 V/12 V + możliwość przestawienia regulacji na płytę główną PWM). To przydatny dodatek, który pozwoli szybko dostosować obroty (i hałas) „śmigiełek” do wymagań użytkownika.

Kolejna zmiana dotyczy górnej ścianki, która w poprzednim modelu została przez nas skrytykowana. Producent zrezygnował z pełnego panelu, a zamiast tego zastosował perforowaną blachę, na który można założyć dwa rodzaje osłon (w obydwóch przypadkach zastosowano wygodne, magnetyczne mocowanie).



W razie potrzeby obydwie pełne osłony można zamienić miejscami (panel ze szczelinami można ułożyć z przodu lub z tyłu - tam gdzie jest wentylator)

Standardowo zamontowano tutaj dwie osłony z tworzywa sztucznego (w większym kawałku od spodu znalazła się jeszcze cienka gąbka absorbująca hałas). Takie rozwiązanie ma sens, gdy nie montujemy wentylatorów u góry lub montujemy jeden tylko pod panelem ze szczelinami.

Jeżeli natomiast na górze obudowy znajdują się wentylatory i zależy nam na lepszej wentylacji, można wykorzystać zamienny, plastikowy panel z otworami (też z magnetycznym mocowaniem). Przewiewny panel pełni także funkcję filtra przeciwkurzowego.



Pełne panele z frontu i boku wyłożono matami obsorbującymi hałas

Boczne ścianki nie uległy zmianie. Na lewej ścianie znalazł się panel z hartowanym szkłem, a po prawej z litej blachy z grubą matą bitumiczną (w standardowej wersji obydwa panele są pełne).

Warto dodać, że producent zastosował wygodny system mocowania paneli - wystarczy nacisnąć na okrągły przycisk na tylnej ściance obudowy, a mechanizm automatycznie odbezpiecza ściankę i można ją łatwo podnieść do góry. Co istotne, obydwa boki można ze sobą zamienić (takie rozwiązanie sprawdzi się przy odwróconym układzie środka).

Podobnie jak w starszym modelu, obudowa spoczywa na plastikowych „płozach” z gumowymi podkładkami - pozwalają one oddalić komputer od podłoża w celu poprawy wentylacji, a przy tym nadają mu lepszej stabilności.

Warto dodać, że na spodzie umieszczono jeszcze nylonowy filtr powietrza w plastikowej ramce – element jest dostępny od frontu, więc w razie potrzeby można go łatwo wyjąć i oczyścić. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla użytkownika.

Silent Base 802 - w środku zmieści się mocna konfiguracja

Środek obudowy nie jest dla nas zaskoczeniem, bo wygląda on tak samo jak w modelu Silent Base 801. Producent najwyraźniej wyszedł z założenia, że jeżeli coś jest dobre, to nie trzeba tego zmieniać.

Nadal mamy do czynienia z dwukomorową konstrukcją, która zapewnia lepszą wentylację kluczowych (i bardziej nagrzewających się) podzespołów. W razie potrzeby można jednak zdemontować plastikowe osłony „piwnicy” i uzyskać coś na kształt klasycznej konstrukcji.

Ciekawostką jest możliwość zbudowania konfiguracji obróconej o 180 stopni – jest przy tym trochę roboty, bo konieczne jest zdemontowanie tacki pod płytę główną i kilku dodatkowych elementów, ale otrzymujemy wtedy nietuzinkową konstrukcję, która powinna wpaść w oko entuzjastom. Na pewno jest to ważny wyróżnik projektu be quieta.

W głównej komorze zmieści się płyta główna w formacie mini-ITX, mATX, ATX, a nawet E-ATX (do 275 mm szerokości). Na karty rozszerzeń udostępniono siedem slotów (do 449 mm lub 287 mm po montażu w danym miejscu koszyka na dyski), ale dodatkowo przewidziano miejsce do pionowego montażu „dwuśledziowej” karty graficznej (riser trzeba jednak dokupić we własnym zakresie).

Co ważne, konstrukcja obudowy została przystosowana do montażu większej liczby dysków – 15 modeli w rozmiarze 2,5 cala lub 7 modeli w rozmiarze 3,5 cala (te drugie zabezpieczono gumowymi podkładkami tłumiącymi drgania). Standardowe wyposażenie zawiera jednak ograniczoną liczbę miejsc montażowych - 7x 2,5 cala i 3x 3,5 cala.



Miejsca montażowe koszyków standardowo zabezpieczono plastikowymi, regulowanymi zaślepkami

Za tacką na płytę główną zlokalizowano stelaże do przykręcenia trzech 2,5-calowych nośników, a w przedniej części obudowy przewidziano pięć miejsc do przykręcenia koszyków (w każdym z nich można zamontować dwa dyski 2,5 lub jeden 3,5 cala). Warto jednak zaznaczyć, że w zestawie z obudową jest dodawany tylko jeden taki koszyk. Jeżeli potrzebujemy więcej, trzeba je dokupić we własnym zakresie (koszt takiego koszyka to około 30 złotych).



Silent Base 802 pozwala na montaż maksymalnie siedmiu dysków 3,5 cala, ale standardowe wyposażenie obejmuje tylko trzy miejsca - kolejne koszyki trzeba dokupić we własnym zakresie

Oprócz tego w piwnicy znalazł się koszyk z miejscem do przykręcenia dwóch 3,5-calowych „twardzieli”. Element można wykręcić (jest to konieczne do instalacji dysków).



W razie potrzeby można zdemontować osłony z "piwnicy" (w miejsce mniejszego kawałka u góry można przykręcić wentylator)

Jeżeli chodzi o zasilacz, producent przewidział aż 288 mm wolnego miejsca, więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet najpotężniejsze jednostki powyżej 1 KW.

Wentylacja i chłodzenie - producent poprawił najważniejszą wadę Silent Base 801

Jak wygląda kwestia chłodzenia podzespołów? Spokojnie, producent przemyślał i tę kwestię.

Obudowa pozwala na montaż coolerów CPU o wysokości do 185 mm, więc w praktyce zmieszczą się tutaj nawet największe konstrukcje. Ponadto można zamontować maksymalnie osiem wentylatorów:

przód: 3x 120 / 140 mm

góra: 3x 120 / 140 mm

tył: 1x 120 / 140 mm

osłona zasilacza: 1x 120 / 140 mm

W zestawie znajdują się trzy modele Pure Wings 2 140 (dwa z przodu i jeden z tyłu). Kolejne "śmigiełka" można dołożyć we własnym zakresie.

Producent przewidział również możliwość instalacji chłodzenia wodnego – do dyspozycji oddano trzy miejsca na chłodnice:

przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm

góra: 120 / 240 / 360 mm (do 52 mm grubości)

tył: 120 / 140 mm

Nie zapomniano też o podłączeniu wentylatorów - Silent Base 802 został wyposażony w hub z możliwością podpięcia sześciu wentylatorów 3-pin (podzielono je na dwa kanały, a zasilanie doprowadza wtyczka SATA). Wentylatorami można sterować z poziomu 3-stopniowego regulatora obrotów z panelu I/O lub przełączyć się na kontrolę bezpośrednio z płyty głównej (PWM).

Składamy komputer w obudowie be quiet! Silent Base 802

Testy przeprowadziliśmy na nowej platformie, która idealnie oddaje obraz wydajnego (i gorącego) komputera do grania.

marketplace

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz i wymaga dobrego chłodzenia - jego wpółczynnik TDP oszacowano na 105 W.

marketplace

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy cooler SilentiumPC Fortis 3 HE1425. To popularny model, który zalicza się do wieżowych konstrukcji. Chłodzenie cechuje się dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy.

marketplace

Za podstawę zestawu posłużyła nam płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI). Konstrukcja zalicza się do modeli standardowego formatu (ATX), a przy tym oferuje bardzo dobrą funkcjonalność i cechuje się efektownym designem.

marketplace

Na płycie zainstalowaliśmy dwukanałowy zestaw pamięci Thermaltake Toughram RGB. Moduły oferują dobre parametry, a przy tym cechują się efektowną stylistyką (moduły przyozdobiono podświetleniem RGB LED).

marketplace

Karta graficzna Radeon RX Vega 64 w niereferencyjnej wersji ASUS ROG Strix OC. Akcelerator korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami, a przy tym zalicza się do jednych z ciekawszych modeli.

be quiet! Silent Base 802 to przestronna i przemyślana konstrukcja, więc montaż podzespołów nie sprawiał nam prawie żadnych problemów. Mniej doświadczonym użytkownikom polecamy zajrzeć do instrukcji, gdzie dokładnie opisano proces składania PC-ta.

Poszczególne części można zamontować bez problemów, ale w większości przypadków konieczne jest użycie narzędzi (beznarzędziowo można mocować tylko karty rozszerzeń). Sporym ułatwieniem przy instalacji chłodzenia na górze jest wygodna, wysuwana tacka – można tam zmieścić cienką chłodnicę z wentylatorami lub grubszy radiator z układu LC.

Jedyne do czego musimy się przyczepić to pionowy montaż karty graficznej – nasz Radeon RX Vega 64 w wersji ASUS ROG Strix (wyższy niż standardowe konstrukcje) kolidował z wysokim chłodzeniem procesora. Wydaje się, że konieczne byłoby przesunięcie dodatkowych slotów bliżej zasilacza.

Za tacką na płytę główną znalazło się dużo miejsca do aranżacji okablowania. Przy układaniu przewodów pomocne będą również liczne przepusty i zaślepki miejsc na koszyki SSD/HDD (można się tutaj posłużyć dodawanymi w zestawie opaskami na rzep).

Testy wentylacji - jak to wygląda w praktyce?

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w standardowej konfiguracji - dwa wentylatory Pure Wings 2 140 wtłaczały chłodne powietrze od frontu, a jeden Pure Wings 2 140 wydmuchiwał gorące za obudowę. Testy przeprowadziliśmy w wariancie cichym (z pełnymi panelami) i z poprawioną wentylacją (z przewiewnymi panelami).

Wentylatory z obudowy podłączyliśmy do wbudowanego kontrolera - wyniki sprawdziliśmy dla minimalnych i maksymalnych obrotów (odnotowaliśmy tylko wartości podczas obciążenia). Chłodzenie procesora "na sztywno" ograniczyliśmy do 50%, a karty graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 24 stopni Celsjusza.

Temperatury podzespołów - pełne panele

[°C] mniej = lepiej

maksymalne obroty

minimalne obroty Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 50% RPM 77

78 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 68

73 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 37

40 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 77

81 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 38

38 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 41

43

Temperatury podzespołów - przewiewne panele

[°C] mniej = lepiej

maksymalne obroty

minimalne obroty Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 50% RPM 76

77 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 64

70 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 36

39 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 72

77 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 35

38 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 38

43

Nasze testy wykazały, że przewiewne panele rzeczywiście przekładają się na niższe temperatury podzespołów. Taką konfigurację polecamy nawet, gdy zależy Wam na kulturze pracy, bo przy niskich obrotach zastosowane wentylatory były praktycznie niesłyszalne (znowu zwiększenie obrotów do maksimum skutkowało wyraźnym wzrostem generowanego hałasu, nawet przy wyciszanej konstrukcji).

Kolejny krok ku doskonałości

be quiet! po raz kolejny definiuje czym jest niemiecka perfekcja. Już poprzednia wersja obudowy Silent Base zrobiła na nas bardzo dobre wrażenie, ale w nowej wersji producent poszedł o krok dalej i poprawił najważniejsze niedociągnięcia. Dla nas to konstrukcja niemalże idealna.

Zacznijmy jednak od tego, że Silent Base 802 to propozycja z górnej półki – obudowa ma zainteresować entuzjastów, którzy składają wydajny komputer do grania lub mocną stację roboczą. Nie ma więc mowy o jakichkolwiek kompromisach.

I tak też jest w praktyce. Sprzęt wyróżnia się bardzo dobrą jakością wykonania i odpowiednią funkcjonalnością. W środku zmieszczą się topowe podzespoły, a przestronna konstrukcja aż zachęca do złożenia PC-ta (szczególnie, że można zdecydować się na oryginalny, odwrócony układ). Zauważyliśmy jednak, że wyższe karty graficzne przy pionowym montażu mogą kolidować z coolerem CPU. Do takiego ułożenia konieczne jest też dokupienie specjalnego adaptera (tzw. riser).

Drobne zastrzeżenia mamy również do liczby miejsc na dyski – teoretycznie zmieści się tutaj nawet kilkanaście modeli, ale standardowe wyposażenie pozwala na montaż ograniczonej liczby nośników, a kolejne koszyki trzeba dokupić osobno. Nie jest to jednak duża wada, bo fabryczna konfiguracja i tak dla większości użytkowników powinna być wystarczająca.

Konstrukcja pozwala na montaż ośmiu dużych wentylatorów, z czego trzy już są dodawane w zestawie. Nie będzie też problemu z montażem chłodzenia wodnego – czy to w postaci zestawu AiO czy też samodzielnie złożonego obiegu LC. Wszystkie newralgiczne miejsca oczywiście zabezpieczono wygodnymi filtrami powietrza.

W nowym modelu poprawiono kwestię wentylacji. Obudowa jest dostarczana z dwoma typami osłon: pełnymi / przewiewnymi i to użytkownik może zdecydować, które bardziej mu pasują. Osobiście polecamy te drugie, które pozwalają uzyskać niższe temperatury, nawet na minimalnych, niesłyszalnych obrotach (obrotami można sterować wbudowanym kontrolerem). Jeszcze lepsze wyniki można uzyskać przy wysokich obrotach, ale trzeba się wtedy już liczyć z wyraźnym hałasem wentylatorów.

Silent Base 802 ma jednak swoją cenę – standardowa wersja obudowy kosztuje 699 złotych, a do wersji z oknem trzeba dopłacić 40 złotych. Stawki są więc dużo wyższe niż za poprzedni model Silent Base 801, ale przy tych możliwościach są uzasadnione. Jeżeli poszukujecie czegoś z górnej półki i macie odpowiednio dużo gotówki, na pewno nie będziecie zawiedzeni.

be quiet! Silent Base 802 Window Black - ocena końcowa:

bardzo dobra jakość wykonania

dwie wersje paneli do wyboru

wersja z oknem pozwala wyeksponować wnętrze komputera

port USB typ C 10 Gb/s

hub do podłączenia wentylatorów + 3-stopniowy regulator obrotów

obsługa płyt głównych E-ATX

dużo miejsca na kartę graficzną (+ miejsce do pionowego montażu)

konstrukcja pozwalająca na montaż dużej liczby dysków 2,5 i 3,5 cala

dużo miejsca na chłodzenie procesora

osiem miejsc na wentylatory

dwa miejsca na chłodnice

trzy wentylatory 140 mm w zestawie...

...które przy niskich obrotach są niesłyszalne

wygodne filtry przeciwkurzowe z przodu, na dole i u góry

maty wyciszające z przodu, u góry i z boku

wygodny montaż podzespołów

możliwość budowy obróconej konfiguracji

brak risera w zestawie

większe karty graficzne w pionowej orientacji mogą się nie mieścić z wysokimi coolerami CPU

tylko jeden koszyk na dyski (pozostałe trzeba dokupić)

wyraźnie słyszalne wentylatory na maksymalnych obrotach

cena dużo wyższa względem poprzednika

Może Cię również zainteresować: