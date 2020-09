Czy dobre może być jeszcze lepsze? Oczywiście! Firma be quiet! ulepszyła obudowę Silent Base 801 – przez wielu uznawaną za jeden z najciekawszych modeli na rynku.

be quiet! Silent Base 801 to jedna z najlepszych obudów niemieckiego producenta, ale wielu zarzucało jej ograniczony przepływ powietrza (my też!). Producent wysłuchał opinii klientów i przygotował ulepszony model Silent Base 802.

Nowa skrzynka bazuje na podobnej konstrukcji, więc wszystkie atuty powinny zostać zachowane. Producent wprowadził jednak kilka ważnych modyfikacji.

Silent Base 802 – co się zmieniło?

Przede wszystkim poprawa wentylacji podzespołów. W zestawie będą dodawane zamienne przednie i górne panele, które zapewniają lepszy przepływ powietrza. Z kolei standardowe panele lepiej wytłumiają hałas, ale nie zapewniają tak dobrej wentylacji. Producent zachował prosty montaż bocznych ścianek (żeby je zdjąć wystarczy nacisnąć przycisk).

Producent zmienił też zestaw złączy na górnym panelu - zamiast jednego portu USB 2.0 zastosowano jedno USB 3.2 typ C. Oprócz tego przewidziano jeszcze dwa porty USB 3.0 oraz 3-stopniowy regulator obrotów dla 6 wentylatorów.

Silent Base 802 zachowuje wszystkie najważniejsze atuty modelu Silent Base 801

Pozostałe elementy nie uległy zmianie, więc obudowa oferuje podobną funkcjonalność. Naturalnie mamy do czynienia z dwukomorową konstrukcją, gdzie wyeksponowano tylko najciekawsze podzespoły komputera.

W obudowie można zmieścić konfigurację opartą nawet o płytę główną typu E-ATX i długie karty graficzne (z opcją pionowego montażu 2-slotowych modeli). Mało tego! W razie potrzeby można też obrócić środek i zbudować nietypowy zestaw po lewej stronie konstrukcji.

Oprócz tego przewidziano dwa koszyki na dyski twarde i trzy dodatkowe miejsca montażowe na dyski SSD. Pozostawiono też zaślepki, które ukrywają przewody SATA.

Jeżeli chodzi o wentylację, standardowe wyposażenie obejmuje trzy wentylatory Pure Wings 2 140 mm, ale przewidziano też sporo miejsca na chłodnice (w tym modele 360 i 420 mm). Nie zapomniano też o filtrach przeciwkurzowych.

Silent Base 802 zastąpi Silent Base 801

Obudowa będzie dostępna w czarnej i białej wersji kolorystycznej, także z opcjonalnym panelem bocznym z hartowanego szkła (zwykłym lub przyciemnianym).

Jeżeli jesteście zainteresowani, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Silent Base 802 ma u nas pojawić się pod koniec listopada – zwykła wersja będzie kosztować 719 złotych, a z oknem 759 złotych. Wraz z wprowadzeniem nowej konstrukcji, stary model Silent Base 801 zostanie wycofany z oferty.

