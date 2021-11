Potężna aktualizacja Bitrix24 sprawia, że jedna z najpopularniejszych platform do zarządzania firmą staje się jeszcze bardziej przyjazna i jeszcze bardziej funkcjonalna.

Z Bitrix24 korzysta już ponad 10 milionów organizacji

Pewnie kojarzysz Bitrix24, ale dodajmy dla ścisłości, że jest to rozbudowana platforma do zarządzania firmą i współpracy. Korzysta z niej już ponad 10 milionów organizacji na całym świecie, wykorzystujących zaawansowane, a przy tym przyjazne narzędzia na co dzień.

Dzięki Aktualnościom, Czatowi, Dyskowi czy Kalendarzowi platforma Bitrix24 pomaga w sprawnym i efektywnym zarządzaniu firmą. Ułatwia również zarządzanie projektami i zapewnia narzędzia do współpracy. Rozbudowany CRM napędza sprzedaż i umożliwia jej automatyzację, Centrum Kontaktowe pozwala kontrolować aspekty komunikacyjne, a przysłowiową wisienką na torcie jest kreator stron internetowych.

Jesienią 2021 roku Bitrix24 doczekał się nowej wersji – jeszcze bardziej przyjaznej i wyposażonej w garść dodatkowych funkcji, dzięki którym zarządzanie firmą i projektami będzie wygodniejsze i efektywniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przyjrzyjmy się im z bliska…

Nowości Bitrix24 dla e-commerce

Zespół rozwijający Bitrix24 nieustannie stara się identyfikować problemy i czym prędzej na nie odpowiadać. Ostatnio zauważył na przykład, że oprogramowanie do zarządzania stanami magazynowymi często jest A) skomplikowane, B) drogie i C) niekompatybilne z wykorzystywanymi już w firmie narzędziami.

Wszystkie te trzy przeciwności udało się wyeliminować nową funkcją, która świetnie integruje się z CRM. W efekcie w obrębie jednego ekosystemu można wygodnie zarządzać zapasami, kontrolować magazyny, monitorować sprzedaż i czuwać nad dostawami. Takie oprogramowanie umożliwia efektywne przetwarzanie zamówień oraz dbanie o dostępność towarów i terminowość dostaw.

Dobra komunikacja to podstawa

Wiesz co łączy udany związek i sukces w biznesie? W jednym i drugim przypadku podstawą jest dobra komunikacja. W Bitrix24 muszą mieć tego świadomość, bo nie bez powodu wprowadzane są rozmaite nowości z tej kategorii.

Jeśli chodzi o komunikację zewnętrzną, to jedną z tych nowinek jest możliwość bezproblemowej integracji (zwykłego) konta WhatsApp z CRM i Centrum kontaktowym. To zaś pozwala na pozyskiwanie nowych klientów i poprawę jakości ich obsługi, a także generowanie sprzedaży poprzez kolejny kanał.

W kontekście komunikacji wewnętrznej natomiast nie można by nie wspomnieć o Meeting Briefs – to nowa funkcja dostępna z poziomu narzędzia wideokonferencyjnego Bitrix24 HD. Pozwala na współtworzenie pliku tekstowego w czasie konferencji online. Po zakończeniu spotkania tak utworzone podsumowanie najważniejszych informacji i ustaleń jest przesyłane do wszystkich uczestników.

Przyjazne faktury po aktualizacji

Faktury od zawsze były jednym z bazowych elementów oprogramowania CRM Bitrix24, ale w ramach ostatniej aktualizacji narzędzie do ich tworzenia zostało poważnie przeprojektowane. Wszystko to po to, aby korzystało się z nich jeszcze przyjemniej i efektywniej.

Kreator faktur otrzymał nowy, uproszczony interfejs, dzięki któremu faktury tworzy się szybciej i łatwiej. Autorzy w dużym stopniu postawili na automatyzację. W efekcie w krótszym czasie można przetworzyć więcej dokumentów, a to wylewa już fundamenty pod wydajniejszą sprzedaż.

A do tego Scrum i analityka BI

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, to ostatnio furorę robi metoda Scrum, pozwalająca małymi krokami osiągać wielkie efekty. Jest prosta i wydajna, a Bitrix24 sprawia, że jest też zintegrowana z poszczególnymi elementami ekosystemu, takimi jak czaty, wideokonferencje czy komentarze.

Jak przystało na zaawansowane narzędzie tego typu, zawiera wszystkie kluczowe składniki, umożliwiające rozwój projektu metodą Scrum. To między innymi: backlog, sprinty, Story Pointy, epik czy DOD.

Niezależnie od tego, czy korzysta się z metody Scrum, czy jakiejś innej, przy rozwijaniu projektów i podejmowaniu kluczowych decyzji na pewno przyda się analiza BI. Dlatego w Bitrix24 postawiono na bezproblemowe łączenie systemu z kontem PowerBI lub Google Data Studio. To szansa na profesjonalną analizę i wizualizację danych.

Wszystkie te nowinki stanowią zapowiedź, że nowy Bitrix24 otworzy drzwi do jeszcze większych możliwości. Zautomatyzowanie kolejnych działań pozwoli na wzrost wydajności, a nowe narzędzia przyspieszą sprzedaż i usprawnią zarządzanie jak pojedynczymi projektami, tak i całą firmą.

Artykuł powstał we współpracy z Bitrix24.