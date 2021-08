Windows 365 może być twoim komputerem w chmurze. Twoim osobistym systemem, mogącym przechodzić z urządzenia na urządzenie. Zobacz, ile to kosztuje – Microsoft opublikował szczegółowy cennik.

Windows 365 – system w chmurze, na abonament

Windows 365 otwiera nową kategorię pod tytułem Cloud PC. Komputer w chmurze to rozwiązanie z pogranicza sprzętu i oprogramowania – masz swój system Windows 10 (a w przyszłości: Windows 11) na swojej wirtualnej maszynie, która nie jest w żaden sposób ograniczona do jednego konkretnego urządzenia.

Dzięki temu, że system znajduje się w chmurze, możesz go uruchomić niemal na każdym swoim urządzeniu podłączonym do sieci. „Doświadczenie” jest niemal takie samo na każdym z nich, choć są pewne ograniczenia – przykładowo na Macu może nie działać sterowanie dotykowe, a na Androidzie i iOS-ie – dynamiczna zmiana rozdzielczości.

Windows 365 powstał z myślą o małych, średnich i dużych firmach. Eliminuje konieczność dostarczania, konfigurowania i zarządzania z osobna komputerami dla wszystkich pracowników. Cały system jest po prostu streamowany na urządzenie, na którym zaloguje się użytkownik. Ma to być rozwiązanie bezpieczne, wygodne i wydajne.

Skoro już przy tym jesteśmy: wydajność tego rozwiązania jest uzależniona od konfiguracji, za jaką zdecydujemy się płacić. Microsoft zaprezentował oficjalny cennik usługi – i tak, już za mniej niż stówkę miesięcznie możemy otrzymać bazowy komputer w chmurze, a im więcej wydamy, tym lepsze podzespoły będą nam oddane do dyspozycji. Więcej szczegółów poniżej – przy cenniku. Ale zanim to, to dodajmy, że istnieją…

Dwa warianty Windows 365 – Business i Enterprise

Do wyboru są dwa warianty „komputera w chmurze”. Windows 365 Business skupia się na prostej konfiguracji i wygodnym zarządzaniu z poziomy strony windows365.microsoft.com. Nie wymaga posiadania żadnych licencji i umożliwia wdrożenie do systemu maksymalnie 300 użytkowników w obrębie jednej organizacji.

Z kolei Windows 365 Enterprise umożliwia kompleksowe zarządzanie przez Microsoft Endpoint Managera i nie stawia żadnych ograniczeń pod względem liczby użytkowników. Wymóg jest jednak taki, że każdy z tych użytkowników musi mieć aktywną licencję na system Windows w wersji Enterprise.

Ile kosztuje Windows 365?

Tak prezentuje się cennik Windows 365 Business:

1 wirtualny CPU, 2 GB RAM i magazyn 64 GB – 21,90 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 64 GB – 29,10 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 128 GB – 31,90 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 256 GB – 40,10 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 8 GB RAM i magazyn 128 GB – 41,00 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 8 GB RAM i magazyn 256 GB – 49,20 euro za miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 128 GB – 63,80 euro za miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 256 GB – 72,00 euro za miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 512 GB – 95,60 euro za miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 128 GB – 115,70 euro za miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 256 GB – 123,90 euro za miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 512 GB – 147,50 euro za miesiąc + VAT

A tak wyglądają ceny Windows 365 Enterprise:

1 wirtualny CPU, 2 GB RAM i magazyn 64 GB – 18,20 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 64 GB – 25,50 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 128 GB – 28,20 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 256 GB – 36,40 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 8 GB RAM i magazyn 128 GB – 37,30 euro za miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 8 GB RAM i magazyn 256 GB – 45,50 euro za miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 128 GB – 60,10 euro za miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 256 GB – 68,30 euro za miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 512 GB – 92,00 euro za miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 128 GB – 112,0 euro za miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 256 GB – 120,20 euro za miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 512 GB – 143,90 euro za miesiąc + VAT

Po przypięciu karty płatniczej subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc. Uwaga – jeśli na swoim głównym komputerze służbowym masz aktywną licencję Windows 10 Pro, to możesz skorzystać z oferty Windows 365 Business w cenie Windows 365 Enterprise. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

