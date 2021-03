Chieftec Mesh CI-02B-OP różni się od większości standardowych obudów – to konstrukcja typu cube, która pozwoli na budowę nowoczesnego i funkcjonalnego komputera. Dlaczego warto na nią zwrócić uwagę?

Przyzwyczailiśmy się, że obudowa komputerowa musi mieć standardowy wygląd – większa bądź mniejsza, ale zawsze typu tower. Nie zawsze jednak tak musi być. Dobrym tego przykładem są modele typu cube, które nie są zbyt popularne, ale mogą być alternatywą do budowy ciekawego PC-ta.

Ostatnio taka obudowa pojawiła się w ofercie firmy Chieftec – mowa o modelu Mesh CI-02B-OP, która, w premierowym newsie, spotkała się ze sporym zainteresowaniem z Waszej strony. Oczywiście postanowiliśmy ją sprawdzić.

Chieftec Mesh CI-02B-OP - ulepszona wersja starszego modelu

Warto zauważyć, że Chieftec Mesh CI-02B-OP nie jest całkowicie nową obudową - bazuje ona na konstrukcji testowanego przez nas modelu Chieftec CI-01B-OP, ale producent wprowadził kilka usprawnień. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji obydwóch skrzynek.

Model Chieftec Mesh CI-01B-OP Chieftec Mesh CI-02B-OP Typ Cube Cube Materiały Stal, tworzywa sztuczne Stal, tworzywa sztuczne Wymiary i waga 390 x 265 x 325 mm – 5,1 kg 390 x 265 x 295 mm – 4,3 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX mini-ITX, mATX Miejsca na napędy/panele » 1x 5,25 cala

» 1x 3,5 cala » 1x 5,25 cala

» 1x 3,5 cala Panel I/O » 1x USB 2.0

» 2x USB 3.0

» 2x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania » 2x USB 3.0

» 2x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 3x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 3x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 4x 320 mm 4x 320 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 1x 120/140 mm

» Góra: 1x 92/120 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 1x 120/140 mm

» Góra: 1x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory brak brak Miejsca na chłodnice » Góra: 120 mm

» Tył: 120 mm » Góra: 120/140 mm

» Tył: 120 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 150 mm 160 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: gąbka

» Góra: gąbka

» Dół: plastikowy » Przód: gąbka

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Bok: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: nylonowy (w ramce) Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza do 180 mm (ATX) do 180 mm (ATX) Ścianki » Przód: plastikowy/siatka mesh

» Lewy bok: pełny blaszany

» Prawy bok: pełny blaszany » Przód: plastikowy/siatka mesh

» Lewy bok: blaszany

» Prawy bok: pełny blaszany Dodatkowe brak brak Cena 230 złotych 210 złotych

Główne zmiany dotyczą lepszej wentylacji podzespołów - w środku zmieści się większy cooler i wydajniejsze wentylatory, a ponadto zastosowano lepsze ofiltrowanie.

Cena Chieftec Mesh CI-02B-OP

Co ważne, nowy model ma być dostępny w nieco niższej cenie - sugerowana cena samej obudowy to około 210 złotych. W sprzedaży pojawią się też zestawy z zasilaczami - za komplet z jednostką o mocy 350 W (GPB-350S) trzeba będzie zapłacić około 350 złotych, a za komplet z jednostką o mocy 500 W (GPB-500S) około 370 złotych.

Chieftec Mesh CI-02B-OP

Kolejne zmiany dotyczą… wyglądu. Nowa obudowa została utrzymana w stonowanej stylistyce, która powinna przypaść do gustu osobom budującym komputery do obsługi multimediów.

Front obudowy wykonano z tworzywa, ale nie jest tak futurystyczny, jak w przypadku poprzedniego modelu CI-01B-OP. Tym razem producent postawił na estetyczny design.

W górnej części znalazł się panel I/O, na którym wyprowadzono dwa porty USB 3.0, wejście i wyjście audio, a także dwa przyciski – większy służy do włączania komputera, a mniejszy do jego restartowania. Przy przycisku do włączania umieszczono kontrolki informujące o włączeniu sprzętu i aktywności dysku twardego (uwaga, bo dają mocne światło).

Tuż obok znalazły się zewnętrzne zatoki 5,25 cala i 3,5 cala. Obecnie coraz rzadziej spotykamy te rozwiązanie, a dla niektórych taka możliwość rozbudowy może okazać się niezbędna (można tutaj zamontować napęd optyczny czy dodatkowy panel z portami). Z pewnością jest to duży wyróżnik obudowy.

Na dole umieszczono siatkę mesh z logo producenta. Jak pewnie się domyślacie, pod spodem znajduje się miejsce dla wentylatora - dodatkowo zostało ono zabezpieczone gąbką, która pełni również rolę filtra powietrza (niestety pod spodem znajdziemy sporą szparę, przez którą mogą dostawać się zanieczyszczenia).

W górnej części znalazł się spory otwór wentylacyjny dla kolejnego wentylatora. Tym razem został on jednak zabezpieczony filtrem powietrza z wygodnym mocowaniem na magnes – można więc go łatwo zdjąć i oczyścić. Spory plus za takie rozwiązanie.

Boczne ścianki zostały wykonane z blachy (co ważne, są one zaskakująco dobrze spasowane, jak na ten segment obudowy). Nie znajdziemy tutaj jednak żadnych okien, jak w gamingowych modelach. Jedynie na lewej ściance od wewnętrznej strony przyczepiono magnetyczny filtr powietrza (otwory wspomagają wentylację karty graficznej, a filtr zabezpiecza wnętrze komputera przed wnikaniem zanieczyszczeń).

Z tyłu znajdziemy wszystkie niezbędne otwory dla podzespołów – na tylny panel płyty głównej, cztery karty rozszerzeń i zasilacz. Jest też miejsce do montażu wentylatora oraz… dwa przepusty do wyprowadzenia węży z chłodzenia wodnego. Ciekawe czy ktoś się pokusi o instalację LC w takiej skrzynce.

Nim zajrzymy do środka, warto jeszcze zwrócić uwagę na spód obudowy. Znajdziemy tutaj filtr powietrza dla zasilacza. Co ważne, w nowej wersji obudowy zdecydowano się na wygodniejszy model (nylonowy w plastikowej ramce). Całość z kolei spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami.

Chieftec Mesh CI-02B-OP - jakie podzespoły zmieszczą się w obudowie?

Wnętrze obudowy podzielono na dwie komory… a właściwie na dwa pokłady, bo jeden umieszczono nad drugim.

Na górze przewidziano miejsce na płytę główną formatu mini-ITX lub mATX oraz cztery karty rozszerzeń – te mogą mieć maksymalnie 320 mm długości, więc powinny się zmieścić nawet mocniejsze karty graficzne (za wyjątkiem absolutnie największych, niereferencyjnych modeli).

W górnej części znalazły się zewnętrzne zatoki 5,25 i 3,5 cala oraz miejsce dla dysku 2,5 cala (jest on montowany w plastikowych sankach).

Pozostałe podzespoły przeniesiono na „dolny pokład”. Znajdziemy tutaj dwa blaszane koszyki na dyski – osobny na dwa napędy 2,5 cala i dwa 3,5 cala. W obydwóch przypadkach zastosowano plastikowe sanki (sanki na „twardziele” niestety nie zawierają elementów tłumiących drgania). Jeżeli chodzi o koszyki, w razie potrzeby można też je zdemontować.

Na dole przewidziano również miejsce na zasilacz. Standardowo może on mieć tylko 180 mm długości (wliczając w to wyprowadzone przewody lub wtyczki z modularnego okablowania). Przestrzeń można powiększyć poprzez zdemontowanie koszyka na dyski 3,5 cala.

Standardowe wyposażenie nie obejmuje dodatkowego chłodzenia, ale w obudowie zmieszczą się trzy wentylatory:

przód: 120 lub 140 mm

góra: 120 lub 140 mm

tył: 120 mm

Na procesorze zmieści się chłodzenie o wysokości do 160 mm (czyli można liczyć nawet na całkiem duże coolery powietrzne). Jeżeli chcielibyście zamontować chłodzenie wodne, będzie ono ograniczone do modeli z chłodnicą 120 lub 140 mm (najlepiej zamontować je u góry).

Chieftec Mesh CI-02B-OP - montaż komputera

Podczas testów nie zamierzaliśmy dawać forów. W obudowie zamontowaliśmy nowoczesną konfigurację, która śmiało może posłużyć jako przykład wydajnego komputera do gier lub nawet dobrej stacji roboczej.

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz i wymaga dobrego chłodzenia - jego wpółczynnik TDP oszacowano na 105 W.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy cooler SilentiumPC Fortis 3 HE1425. To popularny model, który zalicza się do wieżowych konstrukcji. Cooler cechuje się dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy, a przy tym powinien się zmieścić do większości obudów.

Za podstawę zestawu posłużyła miniaturowa płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Impact. Model formatu mini-DTX (trochę szerszy od mini-ITX) oferuje bogaty zestaw portów, który pozwoli na budowę wydajnego i nowoczesnego komputera.

Na płycie zainstalowaliśmy dwukanałowy zestaw pamięci ADATA XPG Spectrix D60G. Moduły oferują dobre parametry, a przy tym cechują się efektowną stylistyką (moduły przyozdobiono podświetleniem RGB LED).

Karta graficzna Radeon RX Vega 64 w niereferencyjnej wersji ASUS ROG Strix OC. Akcelerator korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami, a przy tym zalicza się do jednych z ciekawszych modeli.

Zasilacz Chieftronic PowerUP 750W to mocna jednostka dla graczy, która wyróżnia się nowoczesnym designem oraz modularnym okablowaniem - zastosowane wiązki są długie i estetyczne.

Choć obudowa nie jest najmniejszych rozmiarów, wnętrze jednak nie jest przestronne, a montaż części wymaga odpowiedniego rozplanowania. Sporym ułatwieniem jest możliwość odchylenia przodu z górą, dzięki czemu można uzyskać lepszy dostęp do środka „skrzynki”.

Instalacja większość podzespołów wymaga użycia śrubokręta (wyjątkiem są 3,5-calowe dyski, gdzie montaż przebiega beznarzędziowo). Dodatkowo w przypadku kart rozszerzeń wymagane jest wyłamanie blaszanych zaślepek.

Jeżeli chodzi o aranżację okablowania, w tacce pod płytę główną znajduje się sporo przepustów do przeprowadzenia wiązek (te zostały dostosowane głównie pod modele formatu mATX) i ewentualnego spięcia opaskami zaciskowymi. Większość przewodów jednak i tak będzie upchnięta na dolnym pokładzie.

Chieftec MUB3003C-PL - rozbudowa obudowy o panel USB typ C

Obudowa oferuje podstawowy zestaw złączy na panelu I/O – dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio, ale zewnętrzne zatoki dają możliwość rozszerzenia funkcjonalności obudowy o dodatkowe porty.

W tym celu posłużyliśmy się panelem Chieftec MUB-3003C – to 3,5-calowy moduł, na którym wyprowadzono dwa porty USB 3.0 oraz jeden USB 3.1 typ C (w obydwóch przypadkach zastosowano podłączenie do wewnętrznego gniazda na płycie głównej, więc przed montażem warto sprawdzić, czy dany model oferuje takie złącza).

Instalacja panelu przebiegła bezproblemowo - konieczne było wyłamanie blaszanej zaślepki w obudowie, przykręcenie panelu śrubkami i podłączenie go do odpowiednich gniazd na płycie głównej (sporym ułatwieniem jest tutaj płaski kabelek z USB typ C, który można wygodnie poprowadzić w obudowie).

Testy wentylacji - jak to wygląda w praktyce?

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w fabrycznej konfiguracji, czyli bez dodatkowych wentylatorów. Chłodzenie procesora "na sztywno" ograniczyliśmy do 50%, a karty graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza.

Temperatury podzespołów - bez wentylatorów

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 50% RPM 91

55 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Impact 82

73 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Impact 62

52 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 85

38 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 42

40 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 44

44

Cóż, brak wymuszonego obiegu powietrza ma wpływ na wysokie temperatury podzespołów. Polecamy zatem dołożyć przynajmniej jeden wentylator wyciągowy z tyłu.

Chieftec Mesh CI-O2B-OP - to nie jest taka obudowa jak myślisz

Jak oceniamy obudowę Chieftec Mesh CI-02B-OP? Na pewno jest to udana ewolucja poprzedniego modelu CI-01B-OP, która powinna przyciągnąć więcej zainteresowanych multimedialnymi komputerami. Nie jest to sprzęt idealny i przydałoby się usprawnić jeszcze kilka dodatkowych elementów.

Mesh CI-02B-OP zalicza się do konstrukcji typu cube, które mogą być ciekawą alternatywą dla popularnych modeli tower. Producent postawił na stonowaną stylistykę, dzięki czemu „skrzynka” powinna zainteresować większą liczbę odbiorców (wcześniejszy model naszym zdaniem był trochę zbyt nowoczesny).

Obudowa nie jest najmniejszych rozmiarów, więc można pokusić się o budowę całkiem wydajnego zestawu – w naszym przypadku udało się zmieścić mocny komputer do grania, ale nie powinno być też problemów z zestawem do pracy. Gorzej wygląda kwestia rozplanowania elementów. Montaż mógłby być wygodniejszy. Przydałoby się też więcej miejsca na zasilacz. Dla niektórych sporym atutem mogą być zewnętrzne zatoki 3,5 i 5,25 cala, które obecnie bardzo rzadko spotykamy w PC-tach.

No właśnie, obudowę da się rozbudować o zewnętrzne panele. Ciekawym pomysłem może być wybór modułu Chieftec MUB-3003C z dwoma portami USB 3.0 5 Gb/s i jednym USB 3.1 typ C 10 Gb/s. Taki dodatek może być również dobrym pomysłem na modernizację starszej obudowy, gdzie nie udostępniono tak nowych portów (pod warunkiem, że nasza płyta główna dysponuje odpowiednimi złączami na laminacie). Cena takiego dodatku to jakieś 60 złotych.

Fabryczna konfiguracja nie obejmuje żadnych wentylatorów. Polecamy jednak dołożyć co najmniej jeden model z tyłu, który wspomoże cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy (szczególnie przy mocniejszych/gorętszych konfiguracjach, które mogą się mocno nagrzewać). Dobrze jednak, że producent zastosował wygodne filtry przeciwkurzowe, dzięki którym będzie można utrzymać porządek w środku PC-ta (na pewno jest to jeden z głównych wyróżników nowej wersji obudowy).

Mimo wprowadzonych modyfikacji, obudowa powinna być nieco tańsza względem poprzednika – jej cena powinna wynosić około 220 złotych (w sprzedaży będzie również dostępna konfiguracja z zasilaczem 350/500 W za 350/370 złotych). Patrząc przez pryzmat ceny, nie jest to zła propozycja. Czekamy jednak na kolejny model, gdzie udałoby się wprowadzić więcej usprawnień.

Chieftec Mesh CI-02B-OP - ocena końcowa:

ciekawy design

zewnętrzne zatoki 5,25 i 3,5 cala

całkiem sporo miejsca na kartę graficzną

wygodne filtry powietrza u góry, z boku i na dole

możliwość zakupu konfiguracji z zasilaczem

180 mm miejsca na zasilacz

brak wentylatorów w komplecie

filtr z przodu mógłby być lepszy

74% 3,7/5

Chieftec MUB-3003C - ocena końcowa:

dwa porty USB 3.0

jeden port USB 3.1 typ C

wygodne podłączenie

brak znaczących

84% 4,2/5

