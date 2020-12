Chieftec Mesh CW-01B-OP to obudowa w starym stylu, która na pewno znajdzie swoich zwolenników. Będzie idealna do stacji roboczych, gdzie przede wszystkim chodzi o funkcjonalność.

Ostatnio sporo piszemy o obudowach dla graczy (czyli efektownych modelach o dobrej funkcjonalności) – takie konstrukcje stanowią sporą część rynku, niemniej jednak nie jest to całość. Niemałym zainteresowaniem cieszą się również modele przeznaczone do budowy stacji roboczych i tym razem postanowiliśmy się przyjrzeć właśnie takiej propozycji.

Mowa o modelu Chieftec Mesh CW-01B-OP, który zalicza się do tańszych propozycji w segmencie workstation – podstawowa wersja obudowy została wyceniona na 330 złotych, więc mówimy o średnim segmencie. Najważniejsze pytanie jednak brzmi: czy jest warta swojej ceny?

Specyfikacja obudowy Chieftec Mesh CW-01B-OP

Nim przejdziemy do testów, warto rzucić okiem na specyfikację obudowy.

Model Chietec Mesh CW-01B-OP Typ Midi tower Materiały stal, aluminium, tworzywa sztuczne, guma Wymiary i waga 490 x 210 x 492 mm – 6,8 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX Miejsca na napędy/panele » 3x 5,25 cala

» 1x 3,5 cala Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 3.0

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 7x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 350 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 2x 120/140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm

» Dół: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory brak Miejsca na chłodnice » Góra: 120/140/240/280 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 165 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: gąbkowy

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: nylonowy (magnetyczny) Maty wyciszające brak Maksymalna długość zasilacza 160 - 310 mm (ATX) Ścianki » Przód: plastik, aluminium + siatka mesh

» Lewy bok: pełny blaszany

» Prawy bok: pełny blaszany Dodatkowe brak Cena 330 złotych

W teorii wygląda to naprawdę nieźle. Obudowa została przystosowana do budowy mocnej konfiguracji z kilkoma dyskami twardymi. Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się obudowie z bliska...

Chieftec Mesh CW-01B-OP - ta obudowa nie ma wyglądać, ta obudowa ma działać

Chieftec Mesh CW-01B-OP to obudowa która przede wszystkim ma działać, a wygląd schodzi na dalszy plan - nie znajdziemy tutaj żadnych świecidełek czy też szklanego panelu. Producent postawił na stonowaną stylistykę, która nie rzuca się w oczy.



Przedni panel jest mocowany na metalowych "zatrzaskach", więc nie ma obawy, że coś połamiemy

Na froncie umieszczono panel z tworzywa. W dolnej części znalazła się siatka mesh z gąbkowym filtrem powietrza dla przednich wentylatorów, natomiast w górnej zlokalizowano zewnętrzne zatoki – jedną 3,5 cala i trzy 5,25 cala. We współczesnych obudowach prawie w ogóle ich nie widujemy, ale dla niektórych jest to niezbędne wyposażenie (można w nich zamontować napęd optyczny lub panel sterujący).



Włącznik wyposażono w niebieskie podświetlenie, a obok znalazła się czerwona dioda informująca o aktywności dysku

W górnej części wyprowadzono także panel ze złączami – do dyspozycji oddano wejście i wyjście audio oraz dwa porty USB 3.0. Jest więc wszystko czego oczekujemy od nowoczesnej, niedrogiej obudowy.

U góry przewidziano miejsce na dwa wentylatory, które przykryto filtrem powietrza z magnetycznym mocowaniem - pozwoli on zabezpieczyć wnętrze komputera przed wnikaniem zanieczyszczeń, a przy tym można go łatwo zdjąć i oczyścić.



Boczne panele wykonano ze sztywnej blachy, więc nie musimy się obawiać, że wpadną w drgania. Niestety nie są one idealnie spasowane, przez co trudno się domykają (a właściwie dosuwają)

Obydwie boczne ścianki zostały wykonane z blachy. Chieftec Mesh CW-01B-OP to obudowa do budowy stacji roboczej, więc z założenia użytkownicy nie będą się chwalić podzespołami i nie ma potrzeby stosowana przeszklonego boku.



Większą część spodu zabezpieczono filtrem przeciwkurzowym. Szkoda jednak, że pozostawiono szczelinę w przednim paneli, przez którą mogą wnikać zanieczyszczenia

Na spodzie umieszczono kolejny magnetyczny filtr powietrza, który zabezpiecza miejsce na zasilacz i dolny wentylator. Ramka została przykręcona do obudowy, ale wygodniej będzie ją odkręcić. Szkoda jednak, że producent zastosował plastikowe nóżki bez żadnych podkładek.



Z tyłu przewidziano trzy okrągłe otwory, przez które można przeprowadzić wężyki z chłodzenia wodnego (na wypadek jakbyśmy chcieli wyprowadzić obieg na zewnątrz obudowy)

Chieftec Mesh CW-01B-OP - jakie podzespoły można zamontować w obudowie?



W tacce pod płytę główną zastosowano specjalne wypusty, więc nie trzeba wkręcać dodatkowych dystansów

Chieftec Mesh CW-01B-OP korzysta z klasycznej konstrukcji – mamy więc do czynienia z jedną dużą komorą. Jako ciekawostkę można dodać, że ten sam szkielet został zastosowany w modelu Corsair Carbide 330R.

W środku można zamontować płytę główną formatu ATX (modele E-ATX będą przysłaniać przepusty) i siedem kart rozszerzeń – standardowo mogą one mieć do 270 mm długości, ale po usunięciu koszyka na dyski w czterech pierwszych slotach dostępna przestrzeń wzrasta do 440 mm (w takiej sytuacji bez problemu zmieszczą się nawet najpotężniejsze karty).

Górny koszyk teoretycznie można zmniejszyć pod sanki 2,5 cala… ale takich sanek nie znajdziemy w zestawie z obudową

No właśnie, jeżeli chodzi o dyski, mamy całkiem bogate wyposażenie - do dyspozycji oddano siedem miejsc montażowych. W górnym (składanym) koszyku zmieszczą się trzy nośniki, a w dolnym cztery. Sanki obsługują modele 2,5 i 3,5 cala (te drugie są dodatkowo amortyzowane).

Zasilacz oczywiście montowany jest na spodzie obudowy. Jednostka może mieć do 310 mm długości (jeżeli zamontujemy dolny wentylator 120/140 mm dostępna przestrzeń jest ograniczona do 180/160 mm). Szkoda jednak, że producent nie zastosował gumek tłumiących drgania.

Wentylacja podzespołów w obudowie Chieftec Hunter

Na koniec pozostało omówić kwestię wentylacji. Obudowa w standardzie jest dostarczana bez wentylatorów, więc koniecznie trzeba je dokupić we własnym zakresie.

Do dyspozycji oddano sześć miejsc na wentylatory:

Front: 2x 120/140 mm

Góra: 2x 120/140 mm

Tył: 1x 120 mm

Dół: 1x 120/140 mm

U góry można zamontować także chłodzenie AiO w rozmiarze 240 lub 280 mm, ale trzeba się liczyć, że będzie ono zachodzić na górną zatokę 5,25 cala.

Chieftec Mesh CW-01B-OP - montaż komputera

Testy przeprowadziliśmy na standardowej platformie - co prawda bardziej oddaje ona kształt gamingowego komputera, ale może też służyć jako przykład wydajnej (i gorącej) stacji roboczej.

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz i wymaga dobrego chłodzenia - jego wpółczynnik TDP oszacowano na 105 W.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy cooler SilentiumPC Fortis 3 HE1425. To popularny model, który zalicza się do wieżowych konstrukcji. Chłodzenie cechuje się dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy.

Za podstawę zestawu posłużyła nam płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI). Konstrukcja zalicza się do modeli standardowego formatu (ATX), a przy tym oferuje bardzo dobrą funkcjonalność i cechuje się efektownym designem.

Na płycie zainstalowaliśmy dwukanałowy zestaw pamięci Thermaltake Toughram RGB. Moduły oferują dobre parametry, a przy tym cechują się efektowną stylistyką (moduły przyozdobiono podświetleniem RGB LED).

Karta graficzna Radeon RX Vega 64 w niereferencyjnej wersji ASUS ROG Strix OC. Akcelerator korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami, a przy tym zalicza się do jednych z ciekawszych modeli.

Obudowa Chieftec Mesh CW-01B-OP zalicza się do przestronnych modeli i została całkiem nieźle zaprojektowana - mimo klasycznej konstrukcji, montaż podzespołów nie sprawił nam większych problemów. Większość części trzeba zamocować przy pomocy śrubokręta. Beznarzędziowo można zainstalowć tylko napędy w zatokach 5,25 cala i 3,5 calowe dyski.

Przy dłuższych kartach graficznych (tak jak w przypadku użytego przez nas Radeona RX Vega 64 w wersji ASUS ROG Strix) konieczne jest zdemontowanie górnego koszyka na dyski. Polecamy też wykręcić środkowy dystans pod płytę główną (w naszym przypadku uniemożliwiał on poprawny montaż płyty).

Jeżeli planujecie dołożyć wentylatory, tylny model lepiej przykręcić dopiero po montażu płyty głównej (w przeciwnym wypadku mogą się pojawić problemy ze zmieszczeniem tylnego panelu "mobasa"). Do instalacji przednich wentylatorów konieczne będą długie śrubki z drobnym gwintem, podobne jak do montażu modeli na chłodnicy (niestety nie ma ich w zestawie).

Producent przewidział sporo przepustów do aranżacji okablowania, jednak nie są one tak dobrze dobrane, jak w przypadku nowszych konstrukcji (szczególnie brakuje przepustów przy dolnej krawędzi płyty głównej). Całe szczęście za tacką znalazło się całkiem sporo miejsca do ukrycia kabelków. Dodatkowo można zagospodarować miejsce za koszykami na dyski.

Testy wentylacji - jak to wygląda w praktyce?

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w dwóch konfiguracjach - standardowej bez wentylatorów oraz rozszerzonej z dwoma wentylatorami be quiet! Pure Wings 2 140 wtłaczającymi chłodne powietrze od przodu i jednym Cooler Master 120 (A12025-12CB-3BN-F1) wydmuchującego ciepłe powietrze za obudowę.

Wentylatory z obudowy podłączyliśmy do płyty głównej, która odpowiadała za sterowanie prędkością obrotową. Chłodzenie procesora "na sztywno" ograniczyliśmy do 50%, a karty graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 24 stopni Celsjusza.

Temperatury podzespołów - bez wentylatorów

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 50% RPM 84

48 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 77

59 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 44

36 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 84

37 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 37

37 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 45

37

Temperatury podzespołów - z wentylatorami

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 50% RPM 76

37 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 72

57 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 38

30 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 77

34 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 34

34 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 37

34

Niestety nasze obawy się potwierdziły - obudowa bez wentylatorów nie zapewnia optymalnej wentylacji podzespołów, przez co osiągają one dosyć wysokie temperatury. Dołożenie wentylatorów pozwoliło wymusić obieg powietrza, co przełożyło się na wyraźnie niższe odczyty.

Oldschool na specjalne okazje

Powiedzmy sobie wprost - Chieftec Mesh CW-01B-OP to nie jest obudowa dla zwykłych ludzi, którzy składają nowoczesny i efektowny komputer. To model, który zainteresuje osoby budujące stacje robocze. Jest funkcjonalnie i pozornie niedrogo. Jest też kilka rzeczy, które wypadałoby poprawić.

Jeżeli chodzi o funkcjonalność, obudowa pomieści konfigurację sprzętową na bazie standardowej płyty głównej ATX. Do tego miejsce na siedem kart rozszerzeń i nawet siedem dysków. Warto jednak zauważyć, że dłuższe karty wymagają demontażu jednego koszyka na HDD – w takiej sytuacji zamontujemy już tylko cztery dyski (a taką funkcjonalność oferuje większość standardowych modeli).

Jest jednak coś co wyróżnia obudowę Mesh CW-01B-OP na tle innych, współczesnych modeli – to zewnętrzne zatoki 5,25 cala i 3,5 cala. I jasne, dla większości użytkowników ich obecność jest nieistotna. Nadal są jednak klienci, którzy korzystają z napędów lub paneli sterujących, więc dodatkowe miejsca montażowe są dla nich po prostu niezbędne.

Montaż podzespołów nie powinien sprawiać problemów, aczkolwiek widać tutaj niedoskonałości wynikające z zastosowania starszej konstrukcji. Obowiązkowo trzeba też dołożyć wentylatory (przednie są montowane na nietypowe śrubki), bo standardowe wyposażenie ich nie obejmuje, a brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza niestety ma przełożenie na wysokie temperatury komponentów. Przydałoby się też poprawić ofitrowanie frontu.

Zwykła wersja obudowy została wyceniona na 330 złotych, ale w sprzedaży pojawi się także model z zasilaczem o mocy 400 W (CW-01B-400GPE) za 480 złotych. Tanio? No nie do końca. Do podanych cen należy bowiem doliczyć kilkadziesiąt złotych za wentylatory i w takiej sytuacji nie jest to zbyt tania propozycja. Dla wąskiego grona klientów jednak będzie to jedna z nielicznych odpowiadających konstrukcji.

Chieftec Mesh CW-01B-OP - ocena końcowa:

zewnętrzne zatoki 5,25 i 3,5 cala

7 miejsc na dyski 2,5/3,5 cala

6 miejsc na wentylatory

wygodny filtr przeciwkurzowy na górze i na dole

brak wentylatorów

niepełne ofiltrowanie frontu

montaż długiej karty graficznej możliwy po demontażu dodatkowej klatki na dyski

