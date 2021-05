Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

Testujemy najmocniejszy zasilacz Chieftec Polaris. Producent kusi wysoką sprawnością, modularnym okablowaniem i atrakcyjną ceną. Gdzie jest haczyk?

4,5/5

Testujemy sporo zasilaczy firmy Chieftec, a Polaris PPS-750FC był zdecydowanie jednym z najciekawszych modeli jakie mieliśmy okazję sprawdzić. Konstrukcja zaskoczyła nas porządną jakością wykonania, dobrymi wynikami testów oraz długim, modularnym okablowaniem.

Niedawno producent poszerzył ofertę jednostek Polaris o dwa mocniejsze modele: 850 W i 1050 W. Mamy do czynienia z inną platformą, z której można wycisnąć więcej energii. Czy nowe zasilacze są tak dobre jak testowana 750-tka? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Specyfikacja zasilaczy Chieftec Polaris

Seria Chieftec Polaris obejmuje już pięć jednostek – modele 550 W, 650 W i 750 W bazują na tej samej konstrukcji, a 850 W i 1050 W korzystają z mocniejszej platformy. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji.

Model: Chieftec Polaris 550W

(PPS-550FC) Chieftec Polaris 650W

(PPS-650FC) Chieftec Polaris 750W

(PPS-750FC) Chieftec Polaris 850W

(PPS-850FC) Chieftec Polaris 1050W

Model: Chieftec Polaris 550W (PPS-550FC) Chieftec Polaris 650W (PPS-650FC) Chieftec Polaris 750W (PPS-750FC) Chieftec Polaris 850W (PPS-850FC) Chieftec Polaris 1050W (PPS-1050FC) Moc znamionowa: 550 W 650 W 750 W 850 W 1050 W Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold Standard: ATX 2.4 ATX 2.4 ATX 2.4 ATX 2.53 ATX 2.53 Okablowanie: całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne Dostępne wtyczki: » ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 3x MOLEX

» FDD (550W)
» ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 3x MOLEX

» FDD (650W)
» ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 3x MOLEX

» FDD (750W)
» ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX (850W)
» ATX12V 20+4 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX (1050W)
Wentylator: 120 mm 120 mm 120 mm 135 mm 135 mm Zabezpieczenia » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP » OCP

» OPP

» OTP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP Wymiary / waga : 140 x 150 x 87 mm / 2,0 kg 140 x 150 x 87 mm / 2,2 kg 140 x 150 x 87 mm / 2,3 kg 160 x 150 x 87 mm / 2,6 kg 160 x 150 x 87 mm / 2,6 kg

Zmiany? Oprócz większej mocy, jednostki wykorzystują większy wentylator (z pasywnym trybem działani) i oferują bogatsze okablowanie. Warto również zauważyć, że zasilacze 850 i 1050 W mają większe rozmiary.

Ceny zasilaczy Chieftec Polaris

Jak kształtują się ceny poszczególnych model?

Chieftec Polaris 550W (PPS-550FC) – 349 zł

Chieftec Polaris 650W (PPS-650FC) – 379 zł

Chieftec Polaris 750W (PPS-750FC) – 399 zł

Chieftec Polaris 850W (PPS-850FC) – 599 zł

Chieftec Polaris 1050W (PPS-1050FC) – 699 zł

Modele Chieftec Polaris są jednymi z tańszych modeli w swojej klasie (jeżeli spojrzymy na modele o danej mocy z certyfikatem 80 PLUS Gold i całkowicie modularnym okablowaniem). Warto jednak zaznaczyć, że producent udziela na sprzęt tylko 2-letniej gwarancji i pod tym względem niestety odstają względem odpowiedników konkurencji.

Chieftec Polaris 1050W - budowa zasilacza

Do naszej redakcji trafił Chieftec Polaris PPS-1050FC, czyli topowy model z nowej serii. Tak naprawdę jest to sprzęt dla wąskiego grona odbiorców - jednostka o mocy 1050 W sprawdzi się w bardzo wydajnych komputerach do gier, mocnych stacjach roboczych i koparkach kryptowalut (czyli konfiguracjach z kilkoma kartami graficznymi).

W zestawie z zasilaczem otrzymujemy wszystkie niezbędne akcesoria: modularne okablowanie (zapakowane w futerale), główny przewód zasilający, śrubki montażowe oraz instrukcję obsługi.

Sam zasilacz wygląda… po prostu jak zasilacz. Producent postawił na czarną obudowę i druciany grill ze złotym logo. Warto jednak zaznaczyć, że jednostka jest nieco większa, niż standardowe modele (obudowa ma 160 mm długości).

Jednym z głównych wyróżników serii Polaris jest w pełni modularne okablowanie, dzięki czemu użytkownik może podłączyć tylko używane wiązki – takie rozwiązanie ułatwi składanie komputera i aranżację okablowania (szczególnie, że dostępnych kabelków jest naprawdę sporo).

Chieftec Polaris 1050 W PPS-1050FC - okablowanie

ATX12V 20+4 pin – długość: 65 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 65 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 65 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 60 + 10 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 60 + 10 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 60 + 10 cm

4x SATA – długość: 56 + 10 + 10 + 10 cm

4x SATA – długość: 56 + 10 + 10 + 10 cm

4x SATA – długość: 56 + 10 + 10 + 10 cm

4x MOLEX – długość: 55 + 10 + 10 + 10 cm

Długość okablowania i liczba dostępnych wtyczek jest adekwatna do mocy zasilacza – można tutaj podłączyć płytę główną z topowym procesorem, dwie lub trzy mocne karty graficzne i kilkanaście dysków.

Warto dodać, że producent zastosował czarne, taśmowe wiązki z przewodami o przekroju 18AWG (ATX12V, SATA i MOLEX) i 16AWG (EPS i PCI-E), więc pod tym względem absolutnie nie ma się do czego przyczepić... noo może wiązki mogłyby być bardziej elastyczne, co ułatwiłoby ich układanie w obudowie.

Chieftec Polaris 1050W - mocny zasilacz o wysokiej sprawności

Chieftec Polaris 1050W oferuje obciążalność… zgadliście, 1050 W :). Co ważne, cała moc może być dostarczona przez główną linię 12 V, która we współczesnych komputerach jest najbardziej eksploatowana. W przypadku mniej ważnych linii – 3,3 V i 5 V łączna obciążalność wynosi 120 W.

Sprawność energetyczną zasilacza potwierdzono oficjalnym certyfikatem 80 PLUS Gold (dla napięcia sieciowego 115 V).

Certyfikat 80 PLUS Gold (115 V) Chieftec Polaris 1050W 80 PLUS Platinum (115 V) Sprawność - 10% obciążenia - 85,01% Sprawność - 20% obciążenia 87% 89,84% 90% Sprawność - 50% obciążenia 90% PFC ≥ 0,90 91,18% 92% PFC ≥ 0,95 Sprawność - 100% obciążenia 87% 88,96% 89%

Według raportu z certyfikacji, jednostka bez problemu spełnia wymagania normy, a nawet jest bardzo blisko do spełnienia wyższego poziomu 80 PLUS Platinum. Teoretycznie powinno się to przełożyć na niższy pobór energii elektrycznej. Jak będzie w praktyce? Sprawdzimy to podczas testów.

Nad bezpieczeństwem jednostki czuwa komplet zabezpieczeń: OCP (nadprądowe), OPP (przeciążeniowe), OTP (temperaturowe), OVP (przepięciowe), SCP (zwarciowe), SIP (przed prądami udarowymi) i UVP (podnapięciowe).

Budowa zasilacza - strona pierwotna i wtórna

Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Modele Chieftec Polaris 850 W i 1050 W wykorzystują inną platformę niż w słabszych jednostkach Polaris 550 W, 650 W i 750 W – mamy tutaj do czynienia z konstrukcją zaprojektowaną przez firmę High Power (Sirfa). Jakość wykonania stoi na naprawdę dobrym poziomie.



Do chłodzenia zasilacza wykorzystano 135-milimetrowy wentylator (a nie 140-milimetrowy jak wskazuje specyfikacja producenta)

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator Globe Fan RL4Z S1352512HH z dynamicznym łożyskiem olejowym (FDB - Fluid Dynamic Bearing).

Maksymalna prędkość obrotowa zastosowanego modelu to 1800 RPM. Producent zastosował jednak mechanizm, który automatycznie dostosowuje obroty do temperatury i obciążenia jednostki (przy małym obciążeniu wentylator pozostaje wyłączony).

Po stronie wtórnej znalazły się dwa filtry przeciwzakłóceniowe (EMI), a także wszystkie najważniejsze elementy zabezpieczające sprzęt od strony sieci: bezpiecznik (zabezpieczenie przed zwarciem), warystor (zabezpieczenie przed przepięciami) oraz termistor NTC z przekaźnikiem (zabezpieczenie przed dużymi prądami rozruchowymi).

Producent zastosował dwa mostki prostownicze GBU1506L (przymocowano je do sporego radiatora). Tuż obok znalazły się też elementy odpowiedzialne za układ aktywnej korekcji mocy (APFC), ale nie byliśmy w stanie odczytać ich oznaczeń.

Na uwagę zasługują główne kondensatory. W modelu o mocy 1050 W wykorzystano dwa modele Nippon Chemi-Con z serii KMR (680 µF/400 V) certyfikowanym do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza.

Zastosowana platforma korzysta z topologii półmostu z układem rezonansowym LLC. Producent zastosował tutaj dwa tranzystory Infineon Technologies CoolMOS P7 (60R120P7), które przymocowano do głównego radiatora. Kontroler Champion CM6901X przeniesiono na pionową płytkę drukowaną.

Po stronie pierwotnej zastosowano oczywiście konwertery DC-DC. Na pionowej płytce drukowanej zlokalizowano synchroniczny kontroler Anpec APW7159C oraz tranzystory odpowiedzialne za linie 3,3 V i 5 V. Układy z szyny 12 V przeniesiono na rewers głównego laminatu (są one chłodzone blaszanymi radiatorami).

Tuż obok umieszczono kilka kondensatorów elektrolitycznych marki Teapo (modele certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza), które mają za zadanie filtrować napięcia wyjściowe. Kolejne kondensatory (tym razem polimerowe) zamontowano na płytce drukowanej z gniazdami do wpięcia modularnego okablowania.

Na niewielkim laminacie umieszczono układ STCmicro Technology STC15W408AS, który odpowiada za kontrolę prędkości obrotowej wentylatora.

Test zasilacza Chieftec Polaris 1050W (PPS-1050FC)

Testy zasilacza przeprowadziliśmy na platformie z mocnym procesorem i dwoma kartami graficznymi - to konfiguracja symulująca bardzo wydajny zestaw do gier lub mocną stację roboczą:

Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech scenariuszy: spoczynku, gry - obciążenia procesora i karty GeForce GTX 1080 Ti oraz mocnego obciążenia procesora i obydwóch kart graficznych. Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczna zasilacza.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 60 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 62 be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 62 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 63 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 66

Pobór mocy: Gra

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 420 Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 424 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 426 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 426 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 442

Pobór mocy: CPU + 2x GPU

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 702 Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W

(80 PLUS Gold) 712 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 720 Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular

(80 PLUS Gold) 726 Chieftec Proton BDF-650C 650 W

(80 PLUS Bronze) 757

Chieftec Polaris PPS-1050FC 1050W rzeczywiście wyróżnia się wysoką sprawnością energetyczną, co ma przełożenie na niski pobór energii elektrycznej (i to zarówno podczas bardzo małego obciążenia, jak i bardzo mocnego).

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia (spoczynku, obciążenia symulującego grę oraz mocnego obciążenia procesora i dwóch kart graficznych). Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć.

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5,5 V 12 V ±5% (±0,6 V) 11,4 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -10,8 V

Norma ATX zakłada 5% tolerancję najważniejszych napięć zasilających, natomiast w przypadku mniej ważnych jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Dobra jakość zastosowanych komponentów ma przełożenie na stabilność napięć wyjściowych - odczyty bez problemu mieściły się w normie, a regulacja na poszczególnych liniach nie przekraczała 1% (przy czym warto zaznaczyć, że obciążyliśmy sprzęt mniej więcej tylko w 2/3).

Chieftec Polaris 1050W (PPS-1050FC)

Chieftec po raz kolejny zaskakuje! Polaris 1050 W nie jest propozycją dla szerokiego grona odbiorców, ale na pewno znajdzie swoich zwolenników – zasilacz powinien zainteresować osoby szukające dobrego, mocnego i niedrogiego modelu. Nie jest to jednak sprzęt idealny.

Chieftec PPS-1050FC oferuje obciążalność ponad 1000 W (i to na głównej linii 12 V!), dzięki czemu sprawdzi się w wydajnych komputerach do gier, mocnych stacjach roboczych, czy koparkach kryptowalut. Producent przewidział bogaty zestaw wtyczek zasilających, a długie, modularne okablowanie powinno ułatwić składanie komputera.

Pod względem elektroniki nie ma się do czego przyczepić. Nowa jednostka bazuje na porządnej platformie zaprojektowanej przez firmę High Power (Sirfa). Możemy więc liczyć na wysoką sprawność energetyczną (a więc też mniejszy pobór energii elektrycznej) oraz stabilne napięcia wyjściowe. Dodatkowym atutem jest cichy, wytrzymały wentylator z pasywnym trybem działania.

Za model o mocy 1050 W przyjdzie nam zapłacić około 700 złotych. Mamy więc do czynienia z jednym z tańszych modeli w tej klasie. Jest jednak jedno „ale” – producent udziela na sprzęt tylko 2-letniej gwarancji, co może skutecznie zniechęcić potencjalnych klientów (szczególnie, że konkurencja daje 5, 7 czy nawet 10 lat). Gdyby nie to, mielibyśmy produkt niemal idealny.

Opinia o Chieftec Polaris PPS-1050FC Plusy dobra jakość wykonania,

wysoka sprawność energetyczna,

stabilne napięcia wyjściowe,

długie, estetyczne, w pełni modularne okablowanie,

pasywny tryb działania wentylatora,

niewygórowana cena. Minusy tylko 2 lata gwarancji.

Ocena końcowa 90% 4.5/5