Firma Chieftec coraz pewniej wchodzi na rynek zasilaczy. Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się nowe modele z serii Polaris, które mają zainteresować entuzjastów... a przynajmniej tak to wygląda w teorii.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować zasilacz Chieftec Polaris o mocy 750 W, a więc wtedy najmocniejszego przedstawiciela nowej serii. Producent postanowił jednak pójść o krok dalej i niedawno wydał dwie mocniejsze jednostki.

Zasilacze Chieftec Polaris teraz też w mocniejszych wersjach

Producent wprowadził do oferty dwa kolejne modele z serii Polaris – oferują one moc 850 W (PPS-850FC) i 1050 W (PPS-1050FC), więc sprawdzą się w najwydajniejszych komputerach do grania, mocnych stacjach roboczych i koparkach kryptowalut.

Podobnie jak słabsze wersje, jednostki oferują w pełni modularne okablowanie, co ułatwi składanie komputera i aranżację okablowania (szczególnie, że do dyspozycji oddano bogaty zestaw wtyczek). Sprawność energetyczną potwierdzono oficjalnym certyfikatem 80 PLUS Gold.

Modele 850 i 1050 W bazują na nowej platformie. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją opartą o topologię pół mostu z układem rezonansowym LLC oraz konwerterami DC-DC. Zmieniono także wentylator na 140-milimetrowy model z pasywnym trybem działania.

Chieftec kusi ceną – mocny zasilacz nie musi być drogi

Nowe modele z serii Polaris już są dostępne w sprzedaży i ceny wyglądają wyjątkowo zachęcająco – model o mocy 850 W został wyceniony na 599 złotych, a model o mocy 1050 W na 699 złotych. Największą wadą sprzętu wydaje się krótka, 2-letnia gwarancja producenta.

Źródło: Chieftec