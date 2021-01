Chieftronic PowerUP to zasilacz, który ma spełnić oczekiwania wymagających graczy – ma być mocny, dobrze wykonany i efektowny. Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest tak dobry, jak chwali się producent.

marketplace Ocena benchmark.pl









4/5 Plusy - całkowicie modularne okablowanie,; - długie, estetyczne wiązki,; - wysoka sprawność energetyczna,; - stabilne napięcia,; - 5 lat gwarancji Minusy - tańsze komponenty.

Kojarzycie firmę Chieftronic? To marka firmy Chieftec, która coraz pewniej wchodzi na rynek podzespołów dla graczy – jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić m.in. obudowę Chieftronic G1 oraz zasilacz Chieftronic PowerPlay Gold 750 W i całkiem dobrze oceniliśmy sprzęty.

Producent nie zamierza poprzestawać na obecnej ofercie i niedawno zaprezentował zasilacze z serii PowerUP, które powinny zainteresować… zgadza się, także graczy. Tym razem mamy jednak otrzymać konstrukcję o dobrych parametrach w atrakcyjnej cenie. Sprzęt tak nas zainteresował, że postanowiliśmy ściągnąć go do redakcji na testy.

Zasilacze Chieftronic PowerUP - porównanie modeli

Seria PowerUP przeznaczona jest dla wydajniejszych komputerów z jedną lub dwiema kartami graficznymi – w ofercie producenta znajdziemy modele o mocy 550 W, 650 W, 750 W i 850 W.

Model Chieftronic PowerUP 550W

(GPX-550FC) Chieftronic PowerUP 650W

(GPX-650FC) Chieftronic PowerUP 750W

(GPX-750FC) Chieftronic PowerUP 850W

(GPX-850FC) Moc znamionowa 550 W 650 W 750 W 850 W Sprawność (certyfikat 80 PLUS) 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold PFC aktywna aktywna aktywna aktywna Standard: ATX 2.53 ATX 2.53 ATX 2.53 ATX 2.53 Okablowanie całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne Dostępne wtyczki » ATX12V 24 pin

» 2x EPS12V 8 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 3x MOLEX

» FDD » ATX12V 24 pin

» 2x EPS12V 8 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 3x MOLEX

» FDD » ATX12V 24 pin

» 2x EPS12V 8 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 3x MOLEX

» FDD » ATX12V 24 pin

» 2x EPS12V 8 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 3x MOLEX

» FDD Wentylator 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm Współczynnik MTBF 100 000 godzin 100 000 godzin 100 000 godzin 100 000 godzin Zabezpieczenia » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP Wymiary: 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm 140 x 150 x 86 mm Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat Cena 360 zł 380 zł 410 zł 430 zł

Poszczególnie modele różnią się mocą i okablowaniem. Co trzeba podkreślić, jednostki - jak na swoje parametry - wyróżniają się atrakcyjną wyceną (to jedne z tańszych modeli w swojej klasie). Na pochwałę zasługuje też długa, 5-letnia gwarancja (szczególnie, że Chieftec/Chieftronic przyzwyczaił nas do 2 lub 3 lat gwarancji).

Do naszej redakcji trafił model o mocy 750 W (GPX-750FC), który kosztuje nieco ponad 400 złotych. Sprawdźmy zatem czy rzeczywiście jest tak dobry, jak twierdzi producent.

Chieftronic PowerUP 750W (GPX-750FC) - budowa zasilacza

Zasilacz dotarł do nas w kartonowym opakowaniu - w zestawie otrzymujemy niezbędne wyposażenie:

modularne wiązki,

główny przewód zasilający (1,5 m),

futerał na okablowanie,

śrubki montażowe,

instrukcję obsługi.

Pierwsze co rzuca się w oczy po wyjęciu z opakowania to stylistyka zasilacza. Producent postawił na nowoczesny design, który... jest dosyć subiektywną kwestią - jednym się spodoba, innym niekoniecznie.

Naszą uwagę zwróciło coś jeszcze - mimo całkiem sporej mocy, zasilacz ma standardowe rozmiary (140 mm długości), dzięki czemu zmieści się nawet do mniejszych obudów.

Wtyczki do wpięcia okablowania zostały odpowiednio podpisane

Jednostki Chieftronic PowerUP wyróżniają się w pełni modularnym okablowaniem, więc można podłączyć do nich tylko niezbędne wiązki. Takie rozwiązanie ułatwia zachowanie porządku w obudowie i sprzyja poprawnej cyrkulacji powietrza.

Do dyspozycji oddano następujące wiązki:

ATX12V 24 pin – długość: 64 cm

EPS12V 8 pin + 4+4 pin – długość: 65/80 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 50/65 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość:50/65 cm

3x SATA – długość: 50/65/80 cm

3x SATA – długość: 50/65/80 cm

3x SATA – długość: 50/65/80 cm

3x MOLEX / FDD – długość: 50/65/80/95 cm

Ilość dostępnych wtyczek jest adekwatna do mocy zasilacza – nie powinno być problemów z podłączeniem high-endowej konfiguracji z mocnym procesorem i dwiema wydajnymi kartami graficznymi. Zastosowane okablowanie jest długie i estetycznie wykonane (producent zastosował czarne, płasko ułożone przewody o przekroju 18AWG).

Moc, sprawność, zabezpieczenia

Testowany model cechuje się mocą znamionową 750 W i prawie tyle samo może być dostarczone do głównej szyny 12 V (62 A) – w sam raz z myślą o mocnych zestawach z wydajnym procesorem i kartą graficzną. Jeżeli chodzi o mniej ważne linie 3,3 V i 5 V, sumaryczna obciążalność nie może przekroczyć 110 W (po 20 A dla każdej linii).

Certyfikat 80 PLUS Gold (115 V) Chieftronic PowerUP 750W 80 PLUS Platinum (115 V) Wymagana sprawność - 10% obciążenia - 86,64% - Wymagana sprawność - 20% obciążenia 87% 90,40% 90% Wymagana sprawność - 50% obciążenia 90% (0,90% PFC) 91,21% 92% (0,90% PFC) Wymagana sprawność - 100% obciążenia 87% 87,69% 89%

Sprawność energetyczną zasilacza potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Gold (dla napięcia wejściowego 115 V). W przypadku modelu Chieftronic procedura certyfikacji nie została ukończona, ale wiemy jakie wartości uzyskała bazowa platforma Channel Well Technology.

Jak wygląda kwestia zabezpieczeń? Producent zastosował wszystkie najważniejsze mechanizmy: nadprądowe (OCP), przeciwprzeciążeniowe (OPP), termiczne (OTP), przeciwprzepięciowe (OVP), przeciwzwarciowe (SCP), przed zbyt niskim napięciem (UVP) i przed prądami udarowymi (SIP).

Budowa zasilacza - strona pierwotna i wtórna

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Elektronika szczczelnie wypełnia płytkę drukowaną

Zasilacze Chieftronic PowerUP bazują na platformie Channel Well Technology GPX - mamy do czynienia z konstrukcją o topologii całego mostu w połączeniu z układem rezonansowym LLC i konwerterami DC-DC. Jako ciekawostkę można dodać, że tę samą platformę znajdziemy m.in. w modelach DeepCool GamerStorm DQ-M V2L.

Jakość wykorzystanych komponentów pozostawia jednak wiele do życzenia – producent musiał ciąć koszta i zdecydował się na użycie tańszych podzespołów. Jesteśmy ciekawi jak to wpłynie na testy zasilacza i jego żywotność.

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator Yate Loon D12BH-12. Model ten został wyposażony w łożysko kulkowe, a jego prędkość obrotowa jest regulowana w zależności od temperatury elektroniki (maksymalnie wynosi 2200 RPM).

Po stronie pierwotnej zastosowano dwa filtry EMI (część elementów przeniesiono na gniazdo sieciowe). Nie zapomniano też o zabezpieczeniach – na laminacie znalazł się bezpiecznik (zabezpieczający przed zwarciem), warystor (zabezpieczający przed przepięciami), a nieco dalej umieszczono termistor NTC (chroniący przed dużymi prądami rozruchowymi).

Mostek prostowniczy (GBU 1506) wyposażono w niewielki radiator. Układ aktywnej korekcji mocy (APFC) obejmuje dwa tranzystory Greatpower Microelectronic GP28S50G i diodę STMicroelectronics STTH8S06D. Główny kondensator wyprodukowała firma ChengX (470 µF/400 V) – to model z serii AP certyfikowany do pracy w temperaturze do 85 stopni Celsjusza.

Jak wspomnieliśmy we wstępie, Chieftronic PowerUP bazuje na topologii całego mostu – producent zastosował tutaj cztery tranzystory InPower Semiconductor ITA13N50R. Wszystkie są chłodzone (dwa układy przymocowano do mniejszego radiatora).



Na pionowej płytce drukowanej umieszczono tranzystory odpowiedzialne za linie 3,3 i 5 V oraz kontroler zarządzający konwerterami DC-DC (niestety nie byliśmy w stanie odczytać jego oznaczenia)

Producent zastosował konwertery DC-DC, które powinny przełożyć się na stabilniejsze napięcia wyjściowe. Tranzystory odpowiedzialne za linie 3,3 V i 5 V (4x Sync-Power SPN3006) umieszczono na pionowej płytce drukowanej, natomiast układy z linii 12 V przeniesiono na rewers głównej płytki PCB (są one chłodzone niedużymi, srebrnymi radiatorami).

Za filtrowanie napięć wyjściowych odpowiadają kondensatory mało renomowanych firm Chengx i Capxon (w tym przypadku mówimy o modelach certyfikowanych do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza). Kolejne kondensatory (polimerowe APAQ) umieszczono na pionowej płytce do wpięcia modularnego okablowania.

Za większość zabezpieczeń odpowiada scalak Sitronix ST9S429-PG14, natomiast za sterowanie linią 5 Vsb układ Power Integrations TNY287PG.

Testy zasilacza Chieftronic PowerUP GPX-750FC

Testy zasilacza przeprowadziliśmy na platformie z mocno podkręconym procesorem AMD Ryzen 7 1700 (3,9 GHz @ 1,4 V), płytą główną Gigabyte Aorus GA-X370-Gaming 5 i kartą graficzną Radeon RX Vega 64 - to konfiguracja, która symuluje bardzo wydajny komputer do grania. Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech scenariuszy: spoczynku, obciążenia karty graficznej oraz mocnego obciążenia procesora i karty graficznej. Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczna zasilacza.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 45 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 46 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 47 MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 47 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 47 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 48 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 50 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 51

Pobór mocy: GPU

[W] mniej = lepiej

MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 342 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 347 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 347 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 348 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 357 Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 370 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 371 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 373

Pobór mocy: CPU + GPU

[W] mniej = lepiej

MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 502 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 516 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 521 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 523 Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 530 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 531 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 539 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 542

Sprawność zasilacza nas nie zaskoczyła - pobór mocy plasuje się na poziomie innych modeli o tej mocy z certyfikatem 80 PLUS Gold.

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia (spoczynku, obciążenia karty graficznej oraz mocnego obciążenia procesora i karty graficznej). Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć.

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5,5 V 12 V ±5% (±0,6 V) 11,4 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -10,8 V

Norma ATX zakłada 5% tolerancję najważniejszych napięć zasilających, natomiast w przypadku mniej ważnych jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Zastosowana konstrukcja przekłada się na stabilne napięcia wyjściowe - co prawda nasza platforma nie była w stanie w pełni obciążyć jednostki, ale w zmierzonym zakresie regulacja nie przekraczała 1%.

Chieftronic PowerUP - dobry i tani, ale ta cena skądś wynika

Chieftronic PowerUP to zasilacz, który miał łączyć dobre możliwości i niewygórowaną cenę. I wiecie co? Rzeczywiście tak jest! Niska cena jednak nie wzięła się znikąd i producent był zmuszony pójść na pewne ustępstwa.

Jaki jest nowy zasilacz Chieftronica? Na pierwszy rzut oka sprzęt wygląda bardzo dobrze. Producent chwali się dobrymi parametrami, a do tego możemy liczyć na estetyczne, w pełni modularne okablowanie. Nie bez znaczenia jest też ciekawa stylistyka, która na pewno wpadnie w oko entuzjastom.

Jednostka bazuje na dobrej platformie, ale zastosowano tutaj tańsze komponenty, które pozwoliły obniżyć cenę jednostki. Nasze testy nie wykazały problemów z użytkowaniem sprzętu – zgodnie z zapewnieniami, możemy liczyć na wysoką sprawność energetyczną i stabilne napięcia wyjściowe. Jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądać kwestia dłuższego użytkowania zasilacza.

Oceniając zasilacz warto wziąć pod uwagę jego cenę - testowany przez nas model o mocy 750 W kosztuje nieco ponad 400 złotych, więc jest jedną z najtańszych konstrukcji w swojej klasie. Dodatkowym atutem jest 5-letnia gwarancja. W takiej sytuacji z czystym sumieniem przyznajemy odznaczenie Super Opłacalność.

Chieftronic PowerUP GPX-750FC - ocena końcowa:

całkowicie modularne okablowanie

długie, estetyczne wiązki

wysoka sprawność energetyczna

stabilne napięcia

5 lat gwarancji



tańsze komponenty

80% 4,0/5

Może cię również zainteresować: