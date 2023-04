Chcesz kupić wypasiony prezent na Komunię? Mamy coś, co może ci się spodobać. Przedstawiamy garść pomysłów na prezenty, które bankowo zrobią wrażenie.

Płatna współpraca ze sklepem Vobis.

Jaki prezent na Komunię? Jeśli ma być wypas, to wybierz któryś z tych

Twoja chrześnica lub twój chrześniak ma w maju Komunię? Najwyższy czas rozejrzeć się za prezentem. Jeśli celujesz w opcję „na wypasie”, to jesteś w dobrym miejscu. Gadżety, na które zwracamy tu twoją uwagę, nie kosztują mało. Wybierając je możesz mieć jednak pewność co do tego, że uśmiech długo nie zniknie z twarzy obdarowanych.

Przygotowaliśmy kilka propozycji, a każda z nich reprezentuje nieco inną kategorię produktową. Rzuć okiem, a być może już za kilka minut twoje poszukiwania dobiegną końca. Czasu zostało niewiele, więc nie przedłużajmy dodatkowo – zaczynamy!

Nowy Xbox – maszynka do gier, która długo jeszcze się nie zestarzeje

Dzieciaki uwielbiają grać – to nie opinia, a fakt. Kupując nowego Xboksa możesz mieć natomiast pewność, że bez problemu zadziała na nim FIFA czy NBA, wyścigi z serii Forza lub Need for Speed oraz inne hity, o których mówi cały świat. Dzięki usłudze Xbox Game Pass można w dodatku uzyskać dostęp do ponad setki świetnych gier za kilka dyszek miesięcznie.

Aktualna generacja konsol jest z nami od stosunkowo niedawna, więc możesz mieć pewność, że jeszcze przez wiele lat będą na nią wychodzić najnowsze gry, a konsola wszak jest tak dobra jak to, co można na niej odpalić. I choć taki sprzęt nie należy do tanich, to zapłacisz za niego zdecydowanie mniej niż za gamingowy komputer, który w dodatku najpóźniej za kilka lat wymagałby modernizacji.

To, jakie tytuły dominują wśród dzieci, szybko się zmienia i trudno za tym nadążyć. Liczby pokazują jednak, że na wysokich pozycjach w dziecięcych rankingach znajdują się Fortnite, Rocket League i Fall Guys. A tak się składa, że w sklepie Vobis jest dostępny zestaw, na który składają się bonusy właśnie do tych tytułów w pakiecie z konsolą Xbox Series S. Jeżeli spełnienie marzeń może mieć fizyczny wymiar, to zdaje się, że wygląda właśnie tak:

Co wchodzi w skład tego pakietu? Ano zestawy Gilded Hunter, zawierające rozmaite skórki, kostiumy i przedmioty kosmetyczne do wyżej wspomnianych gier. Do tego dochodzą wirtualne monety, które można wymienić na kolejne dodatki i… cóż, nawet jeśli tobie to wszystko mówi tyle, co nic, to wiedz, że dzieci będą zachwycone. A to przecież najważniejsze.

Niezawodny telefon na lata i wypasiony prezent na I Komunię w jednym

Jeśli szukasz prezentu „na wypasie”, ale chcesz, by był też możliwie praktyczny, to telefon wydaje się ciekawą opcją. Szczególnie taki, który przyciąga wzrok, a klasa premium bije od niego na kilometr. Złoty iPhone 14 Pro to obecnie jeden z najlepszych smartfonów na rynku. Nie tylko ze względu na wygląd.

Kosztuje niemało, ale w zamian oferuje rewelacyjny wyświetlacz o rozdzielczości 6,1 cala, pierwszorzędną wydajność, dzięki której wszystkie aplikacje i gry działają bez zarzutu oraz wyśmienite aparaty (zarówno z przodu, jak i z tyłu). Nie jest też tajemnicą, że iPhone jest smartfonem na lata (w przeciwieństwie do telefonów z Androidem, urządzenia Apple nie starzeją się tak szybko i nie tracą na wydajności po upływie kilkunastu miesięcy).

O tym, co potrafi współczesny smartfon, można by się rozpisywać godzinami, ale nie miałoby to chyba większego sensu. (Pamiętaj tylko, by przed zakupem smartfona upewnić się, że rodzice nie mają nic przeciwko takiemu prezentowi. Zdarza się, że rodzice nie chcą, aby ich córka lub syn korzystał z komórki przed ukończeniem któregoś roku życia i należy to uszanować).

Kiedyś rządziły quady, dziś królują drony. Postaw na DJI Mini 2 SE

Dzieci – tak jak cały świat – oszalały też na punkcie dronów. Można więc pójść też w tym kierunku. Weźmy na przykład taki model DJI Mini 2 SE. To maleństwo nie waży nawet 250 gramów (dzięki czemu nie będą potrzebne dodatkowe licencje), a pomimo niepozornych gabarytów jest to kawał świetnego drona. I pisząc „świetnego” właśnie to mamy na myśli.

Aby to zrozumieć, wystarczy rzucić okiem na specyfikację. Szybko okaże się, że DJI Mini 2 SE potrafi utrzymywać się w powietrzu nawet przez 31 minut – pozwala więc bawić się i bawić. Frajda jest tym większa, że maszynka rozpędza się do 57 km/h, a przy tym pozostaje w pełni stabilna nawet w wietrzny dzień. W połączeniu z prostym sterowaniem i mocną konstrukcją sprawia to, że naprawdę trudno jest rozbić tego drona.

Największym atutem tego modelu bez wątpienia jest jednak jego kamera. Dzięki niej możliwe jest nagrywanie filmów z powietrza w oszałamiającej rozdzielczości 2,7K. Do tego dochodzi 4-krotny zoom, a 3-osiowy gimbal zapewnia doskonałą płynność obrazu w ruchu. OK – trochę za dużo technikaliów. Najważniejsza wiadomość jest taka, że tym dronem lata się z przyjemnością, a rejestrowane przez niego wideo potrafi zachwycić.

A może klasycznie? Zegarek Samsung to dobry prezent na I Komunię

Na koniec propozycja, którą można by nazwać klasyką, choć – oczywiście! – w nowoczesnym wydaniu. Krótko mówiąc: zegarek, a właściwie smartwatch. Gdybyśmy mieli wybrać jeden model, zwyciężyłby Samsung Galaxy Watch 4. Dlaczego? Ponieważ jest lekki i wygodny, a przy tym w pełni funkcjonalny.

Samsung Galaxy Watch 4 pełni funkcję osobistego trenera (pomagającego dziecku pozostawać w dobrej kondycji) i asystenta zdrowotnego (monitorującego jego ciśnienie i prawidłową pracę serca). Oferuje też masę dodatkowych aplikacji, dzięki którym trudno jest się tym zegarkiem znudzić. Gadżet przyciąga też wzrok rewelacyjnym wyświetlaczem AMOLED, a wodoszczelna konstrukcja sprawia, że nie trzeba bać się wody. Podczas testów dosłownie nasz zachwycił…

To „najlepszy smartwatch dla telefonów z Androidem, tym bardziej, że jego cena nie jest wygórowana” – napisał Tomek w recenzji, która ukazała się na benchmarku w ubiegłym roku. Czy potrzeba dodatkowej rekomendacji?

Oczywiście kilkoma propozycjami trudno byłoby wyczerpać temat. Wierzymy jednak, że udało ci się odnaleźć tu idealny prezent na Komunię. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie do tych produktów, to śmiało – zadaj je w sekcji komentarzy.

