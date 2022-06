VPN zyskało na popularności w związku z rosnącą świadomością użytkowników o prywatności w sieci. Czy VPN faktycznie chroni prywatność i przydaje się w codziennym korzystaniu z sieci? Czym jest VPN i jak działa? Czy VPN zwiększa bezpieczeństwo korzystania z Internetu?

Co to jest VPN?

VPN to z języka angielskiego Virtual Private Network, czyli Wirtualna Sieć Prywatna. Technologia ta ma gwarantować swoim użytkownikom bezpieczne i prywatne korzystanie z Internetu. Najczęściej i najbardziej obrazowo VPN porównywany jest do tunelu, który łączy komputer użytkownika z serwerem witryny docelowej, a więc np. z wyszukiwaną stroną internetową. Tunel maskuje i ukrywa dane przesyłane przez sieć oraz adres IP i lokalizację użytkownika. Ponieważ korzystając z VPN, użytkownik łączy się bezpośrednio z daną witryną, jego dane nie są udostępniane żadnym pośrednikom.

Jak działa VPN?

Dzięki VPN wszystkie połączenia sieciowe wychodzące z komputera użytkownika są przekierowywane przez szyfrowany „tunel” do innego miejsca. Znaczna większość providerów VPN, czyli dostawców tego typu usług, umożliwia wybór takiego miejsca.

Jak to wygląda w praktyce?

Użytkownik korzystający z VPN łączy się z serwerem VPN, gdzie po prawidłowej weryfikacji tworzy się wspomniany tunel. Wszelkie dane są od tego momentu szyfrowane i niedostępne dla osób trzecich (np. cyberprzestępców). Dane docierają do serwera VPN poprzez tunel, gdzie są odszyfrowywane. Kolejno serwer VPN wysyła dane tam, gdzie użytkownik chce dotrzeć, a więc na stronę internetową, platformę streamingową czy serwer. Podczas pobierania danych z sieci dzieje się to samo.

Dane są pobierane przez serwer VPN i zaszyfrowywane. Następnie przez tunel VPN są przesyłane do użytkownika i zostają odszyfrowane na jego komputerze, by mógł odczytać pożądaną treść. W trakcie tych procesów zawartość danych przesyłanych przez tunel jest niewidoczna. Serwer VPN posługuje się własnym adresem IP, co zapewnia użytkownikowi anonimowość.

Co to daje?

Wykorzystując szyfrowanie połączenia specjalnym algorytmem ani administrator sieci, ani potencjalny złodziej danych, ani ktokolwiek inny nie widzi danych połączenia użytkownika. Dane oraz przeglądane witryny ukazują się w postaci zaszyfrowanej.

Czy istnieją niebezpieczeństwa korzystania z VPN?

Narzędzie VPN owszem, szyfruje połączenia i uniemożliwia ich podglądnie, ale nie jest pozbawione wad. Ruch użytkownika korzystającego z VPN jest bowiem widoczny dla dostarczyciela VPN, ponieważ widzi on odszyfrowany ruch użytkownika. Pojawia się więc pytanie: czy warto?

Warto wiedzieć: korzystanie z darmowych sieci VPN nie jest (delikatnie rzecz ujmując) zalecane.

Do czego jest VPN?

VPNy mają liczne zastosowania. Wykorzystują je zarówno użytkownicy domowi, jak i firmy czy organizacje. Poprzez VPN z siecią mogą łączyć się nie tylko komputery, ale również wszelkie urządzenia mobilne takie jak telefony czy tablety, a nawet konsole do gier i routery.

This video is not available in your country, czyli geofencing

Pewne treści w Internecie są ograniczone w związku z lokalizacją. Zablokowane geograficznie zasoby (np. zablokowane treści n YT), które nie są dostępne w Polsce, mogą być dostępne w, chociażby Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Zmiana VPN pozwala na dostęp do takich treści. Zmiana lokalizacji za pomocą VPN umożliwia dostęp do serialowych i kinowych premier, które dopiero pojawiły się za granicą.

Cenzura

VPN okazuje się bardzo przydatny miejscach, w których panuje duże ocenzurowanie Internetu np. w niektórych krajach Azji. Wówczas korzystanie z VPN pozwoli na dostęp do treści ocenzurowanych.

Bezpieczeństwo i prywatność

Najmocniej podkreślaną zaletą VPN jest bezpieczeństwo. Korzystanie z domowego Wi-Fi jest zazwyczaj bezpieczne. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi np. w kawiarni czy w komunikacji miejskiej. Korzystanie z publicznych Wi-Fi jest ryzykowne np. ze względu na ryzyko wykradnięcia wrażliwych danych, przejęcia danych bankowych, fishing czy malware. Wówczas korzystanie z VPN umożliwia zaszyfrowanie ruchu i bezpieczne korzystanie z takiej sieci publicznej ograniczając ryzyko wykradzenia danych.

Bańki informacyjne

Google i inne przeglądarki internetowe często wyświetlają użytkownikom danego kraju treści popularne w tymże kraju czy obszarze oraz dostosowują wyświetlane treści do zgromadzonych o użytkowniku informacji na podstawie historii wyszukiwań. Za pomocą VPN można taką informacyjną bańkę ominąć.

Jak uzyskać VPN?

Dziś uzyskanie VPN nie jest trudne, ponieważ na rynku istnieje wielu dostarczycieli takiej usługi. Aby zacząć korzystać z VPN-ów należy pobrać i zainstalować wybrany program, założyć konto i połączyć się z serwerem. Na rynku dostępnych jest wiele takich programów: od zupełnie darmowych, po te, za które trzeba zapłacić symboliczną cenę, aż po te całkiem drogie. Raczej nie warto decydować się na programy darmowe, ponieważ z reguły wymagają one podania wielu danych użytkownika, które są niejako zapłatą za korzystanie z programu. Warto również zwrócić uwagę na to, czy dany VPN nie spowalnia transferu danych.

Ile kosztuje VPN?

Istnieją oczywiście darmowe programy VPN, jednak korzystanie z nich nie jest polecane, ponieważ zazwyczaj wiąże się to z koniecznością udostępnienia dostawcy danych użytkownika. Ceny tych płatnych, bezpieczniejszych sieci VPN zaczynają się już od kilku złotych miesięcznie. Na rynku są również dostępne oferty za kilkanaście i kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Czy darmowa sieć VPN jest bezpieczna?

Korzystanie z darmowych sieci VPN nie jest zalecane. Dlaczego? Ponieważ dostawcy takich darmowych usług, aby świadczyć je za darmo, poszukują innych sposobów na zarobek i w tym celu często odsprzedają informacje osobom trzecim oraz sami śledzą aktywność użytkowników. Providerzy bezpłatnych usług VPN zbierają między innymi takie dane jak adresy IP czy rodzaje przeglądanych stron internetowych i usług. Ponadto w takich sieciach mogą pojawiać się niechciane reklamy i ograniczenia wykorzystania danych. Darmowe sieci VPN mogą także zwalniać prędkość przesyłu danych, a nawet wcale nie szyfrować danych.

VPN: mieć czy nie mieć?

Korzystając z rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w sieci, należy pamiętać, że żadne z nich nie daje 100% gwarancji bezpieczeństwa czy anonimowości. W Internecie zawsze pozostaje jakiś ślad aktywności, choć VPN zdecydowanie go zmniejsza. Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo wielu dostarczycieli VPN. Wybierając VPN, należy w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie: czym się kierujemy i do czego będziemy VPN używać. Zainstalowanie VPN przyda się w szczególności wtedy, gdy korzystamy z niezabezpieczonego Wi-Fi lub gdy chcemy uzyskać dostęp do ocenzurowanych treści.