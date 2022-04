Czym jest blockchain? Jak powstał bitcoin? Jak działają kryptowaluty i czy warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te pytania warto znać, bo to modne i ciągle przyszłościowe zagadnienia, a znajdziecie je w niniejszym artykule!

O kryptowalutach słyszał już każdy, ale wciąż mało kto potrafi wytłumaczyć, czym one tak naprawdę są. W czasach zaburzonej stabilności rynków finansowych i niskich kursów niektórych walut inwestorzy chętniej interesują się właśnie kryptowalutami. Jeżeli do tej pory nie zgłębialiście się w temat krypto – nic straconego! Po lekturze poniższego artykułu kryptowaluty nie będą już dla Was zagadką.

Kryptowaluta – co to takiego?

Kryptowaluty stanowią niezmiennie temat wzbudzający kontrowersje. Miłośnicy lub osoby, którym inwestowanie w kryptowaluty przyniosło duże zyski, widzą w nich walutę przyszłości. Sceptycy postrzegają je w kategoriach spekulacji i piramid finansowych. Dziś, gdy nie brakuje zawirowań na rynkach finansowych, wiele osób przejawia żywsze zainteresowanie tematem krypto.

Kryptowaluty można nazwać cyfrowymi pieniędzmi, ponieważ nie mają postaci fizycznej, a mogą mieć funkcję płatniczą. Mają określoną wartość, więc można używać ich jak wirtualnych pieniędzy i nabywać za nie określone dobra czy usługi. Kryptowaluta to nie jest (jak błędnie twierdzą niektórzy) waluta wirtualna, a jedynie jej odmiana. Waluty wirtualne to również inne jednostki umowne, które można wymienić na „normalne” pieniądze. Choć kryptowalut można używać jak pieniędzy, to częściej niż zapłatą, są one inwestycją. Do zakupu i sprzedaży dochodzi w przeważającej mierze na giełdzie kryptowalut.

Jak powstał Bitcoin?

W 2008 r. działający pod pseudonimem Satoshi Nakamoto opublikował manifest zatytułowany „Bitcoin: Elektroniczny system pieniężny oparty na sieci peer-to-peer”. Nakamoto opisał w nim zasady działania bitcoina – kryptowaluty opierającej się o technologię blockchain. W ten sposób powstała krypotowaluta bitcoin (BTC).

Pierwszy bitcoinowy blok „Genesis” powstał na samym początku 2009 r. i to właśnie ten rok uznaje się za narodziny blockchaina i bitcoina. Największą w historii wartość bitcoina odnotowano 10 lat później, wtedy również bitcoin stał się bardziej popularny. Dziś Bitcoin i kryptowaluty są na językach całego świata.

Kilka słów o technologii blockchain

Pojęcie kryptowaluty i bitcoina jest nierozerwalnie związane z innym, dla wielu enigmatycznie brzmiącym pojęciem – blockchain. W dosłownym tłumaczeniu, które bardzo dobrze opisuje istotę blockchaina to łańcuch bloków

Czym jest zatem łańcuch bloków? To technologia, która umożliwia bezpieczne przechowywanie informacji za pomocą opartego na kryptografii łańcucha. Najprościej rzecz ujmując blockchain, to technologia służąca do gromadzenia danych. Ta zdecentralizowana baza danych nazywana jest też technologią rozdystrybuowanych rejestrów.

Blockchain jest rejestrem jawnym dla wszystkich. Dane są w nim umieszczane w strukturach zwanych blokami, stąd też o technologii blockchain mówi się „łańcuch bloków”. Łańcuch tworzą połączone ze sobą bloki, z których każdy zbudowany jest na podstawie poprzedniego bloku oraz zawiera informację łączącą go z kolejnym. W każdym z bloków znajdują się dane.

Dane do rejestru dodawane są według określonych zasad, a każdy wpis jest połączony z poprzednim. Charakterystyczną cechą blockchaina jest to, że raz wprowadzonych do łańcucha danych nie można usunąć czy zmodyfikować.



Moneta Bitcoina fajnie wygląda, ale to oczywiście tylko element marketingowy

Jak działają kryptowaluty?

Kryptowaluty nie występują fizycznie, tylko w formie wirtualnej. Są wyrazem działania mechanizmów wolnorynkowych, ponieważ kurs większości kryptowalut determinuje aktualny popyt i podaż. To, co charakterystyczne dla kryptowalut to zdecentralizowany system bazujący na blockchainie. Jak to działa? Transakcje wirtualne są poddawane weryfikacji, a następnie grupowane w bloki i szyfrowane. Zaszyfrowane za pomocą kryptografii bloki dołączane są do już istniejącego łańcucha. W ten sposób powstają nowe bloki, a wraz z nimi nowe jednostki kryptowaluty. Sam proces nazywa się kopaniem kryptowalut, a wynagrodzeniem dla osób kopiących są właśnie nowopowstałe jednostki kryptowalut.

Czy transakcje z użyciem kryptowalut są bezpieczne? Ponieważ cały proces zachodzi w zdecentralizowanej bazie danych, nie ma tu mowy o pośrednikach takich jak np. bank, co uniemożliwia jakiekolwiek fałszerstwo walut. Środki przepływają bezpośrednio między uczestnikami transakcji, między ich wirtualnymi portfelami. Nadzór nad takimi transakcjami ma cała sieć, ponieważ ich podstawowe dane zapisują się w ogólnodostępnym rejestrze.

Najpopularniejsze kryptowaluty

Wspomnianego już bitcoina (BTC) kojarzą wszyscy, jednak od czasu jego powstania minęło aż 13 lat (!). W tym czasie narodziło się i umocniło swoją pozycję na rynku wiele nowych kryptowalut. Kolejne wciąż powstają, choć nie wszystkie z nich zdołają utrzymać się i umocnić. Każda nowa kryptowaluta czymś się wyróżnia. Wysoką tendencją wzrostową charakteryzuje się aktualnie Ethereum (ETH), którego notowania od czasu wprowadzenia do obiegu w 2015 r. stale rosną. Używany początkowo w obrębie sieci Bitcoin Liteoin usamodzielnił się na tyle, że aktualnie jest szybszy od bitcoina. Inne popularne w tym momencie kryptowaluty to m.in. Ripple XRP, NEO oraz IOTA.

Na czym polega kopanie kryptowalut?

Pojęcia „kopanie kryptowalut” (minning) nie można rozumieć zbyt dosłownie. Fizycznie, do czynności kopania w powszechnym tego słowa rozumieniu nie dochodzi. Określenie to jest po prostu analogią do pierwotnego znaczenia słowa „kopanie” związanego z wydobywaniem kruszców, minerałów czy innych cennych surowców. Osoby, które kopią kryptowaluty, czyli górnicy robią to za pomocą koparek (krypto miner). Koparka kryptowalut to nic innego jak bardzo wydajny sprzęt komputerowy, maszyna o dużej mocy obliczeniowej, dzięki której możliwe jest rozwiązanie skomplikowanych zadań kryptograficznych (hash). Obliczenie zadania pozwala na dołączenie do sieci kryptowaluty na blockchainie nowego bloku. Nagrodą dla górnika za dołączenie nowego bloku do sieci jest jakaś ilość kryptowalut.

Koparka kryptowalut podczas pracy zużywa ogromne ilości energii elektrycznej, dlatego przy wysokich cenach prądu wydobywanie kryptowalut w domowym zaciszu nie jest opłacalne. Dziś wydobywaniem kryptowalut zajmują się głównie specjalizujące się w tym przedsiębiorstwa działające na szeroką skalę.

Inwestować czy nie?

Na pytanie, czy inwestowanie w kryptowaluty to dobry pomysł odpowiedzieć można: to zależy. Zależy kto i w jaką kryptowalutę chce zainwestować. Technologia kryptowalut niewątpliwie wykazuje duży potencjał do rozwoju, a udział transakcji opartych o technologię łańcucha bloków na rynku rośnie. Aby sprawnie poruszać się na runku krypto, należy mieć pewną wiedzę. By zainwestować, warto na początku się trochę douczyć i bardziej zgłębić temat krypto jak i inwestowania. Potencjalny zysk jest w przypadku krypto zdecydowanie większy niż np. tradycyjne deponowanie pieniędzy w banku.

Rodzajów kryptowalut jest wiele ale nie wszystkie z nich są stabilne, dlatego na początku najrozsądniej jest zainwestować w najmocniejsze i najbardziej znane kryptowaluty takie jak najpopularniejszy Bitcoin czy Ethereum. Ryzykowne natomiast może się okazać inwestowanie w kryptowaluty, które są na rynku nowe. Nie każda nowa kryptowaluta ostatecznie okaże się na tyle silna, aby utrzymać się i wzrastać na wartości. Ponadto kryptowaluty wchodzące na rynek mają zazwyczaj niską wartość.