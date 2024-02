Czy wybierasz się na długi spacer, czy na solidną wycieczkę po górskim szlaku, upewnij się, że masz ze sobą te sprzęty. Może się okazać, że to uratuje ci życie!

Płatna współpraca z marką Helikon-Tex

Idziesz na zimową wycieczkę do lasu, na Tech Winter Challenge, w góry, gdziekolwiek? Upewnij się, że masz ze sobą te rzeczy. W pełni naładowany telefon i najlepiej powerbank - to urządzenie to zarazem mapa i środek wzywania pomocy, więc musi być sprawne. Koniecznie termos z ciepłą herbatą - dodatkowe ciepło może się bardzo przydać, a dobry termos utrzyma je przez wiele godzin. Coś do zjedzenia, żeby tobie też nie zabrakło energii. Może to być na przykład baton, czekolada czy coś podobnego - niewielkie, ale zapewniające dużą dawkę kalorii. Nawet, jeśli wychodzisz w środku dnia, weź ze sobą latarkę. Zimą szybko zapada zmrok i wystarczy kilka opóźnień na szlaku albo po prostu źle obliczony czas wycieczki, żeby ciemność zaskoczyła cię w środku gór, a wtedy latarka będzie bardzo potrzebna.

Apteczka - bo zawsze trzeba mieć! W apteczce powinny się znaleźć bandaże elastyczne, które pozwolą zabezpieczyć skręconą lub złamaną rękę czy nogę, oczywiście gaza jałowa, plaster i plastry z opatrunkiem, oraz gaziki z alkoholem do odkażania. Do tego kilka podstawowych leków, w tym coś przeciwbólowego i na problemy żołądkowe. Folia NRC - na wypadek wypadków. Może posłużyć do powstrzymania utraty ciepła, albo, jeśli będzie taka potrzeba, do skonstruowania prowizorycznego schronienia. Ogrzewacze chemiczne - mówiłem już, że dodatkowe ciepło zawsze się przyda? Podkładka do siedzenia - jeśli będziesz chciał lub potrzebował usiąść, to naprawdę nie powinieneś siadać na śniegu. Gwizdek - gdyby ratownicy musieli cię szukać, to ten drobiazg ogromnie zwiększa zasięg twojego sygnalizowania i to przy dużo mniejszym wysiłku, niż krzyk.

