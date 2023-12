Jeśli nie masz pomysłu na prezent, to zerknij tutaj: jest coś do miasta, do samochodu i na szlak. Na pewno najdziesz coś fajnego!

Płatna współpraca z firmą Helikon-Tex

Co wybierzesz na prezent dla kogoś, kogo kochasz, albo dla siebie? Coś, co będzie codziennie ułatwiało ci życie albo coś, co może je uratować? Coś dla ciała czy może coś dla… głowy? A może coś, co pozwoli zmienić brzydką pogodę z zabójcy dobrej zabawy w drobną niedogodność? Zapraszam do przeglądu sprzętu, który na pewno ucieszy i na pewno się przyda!

Vehicle Med Kit

Jeździsz samochodem? Prawdopodobnie tak. Masz w nim apteczkę? Na pewno. I dobrze, bo wypadki niestety się zdarzają, a szybko udzielona pomoc może zadecydować o życiu - czyimś lub twoim. A teraz znacznie trudniejsze pytanie: jak szybko jesteś w stanie dostać się do twojej samochodowej apteczki? Zastanowiłeś się? To jeszcze podnieśmy poziom trudności - a jeśli to twój samochód uległ wypadkowi i drzwi albo bagażnik nie dają się otworzyć? Jeśli poczułeś się nagle nieswojo, to znak, że pora na apteczkę Vehicle Med Kit od Helikon-Tex. Jej najważniejszą cechą jest możliwość zamocowania z tyłu zagłówka przedniego siedzenia, a więc w miejscu, gdzie będzie widoczna i dostępna. W razie czego wystarczy odpiąć jedną klamrę i szarpnąć - z odgłosem rozczepianego rzepa główna część apteczki zostanie w twojej dłoni i będziesz mógł zabrać ją tam, gdzie będzie potrzebna. Apteczkę można rozpiąć na płasko, jak walizkę, a w środku są kieszenie i kieszonki, elastyczne pętelki i przegródki pozwalające zorganizować wszystko, co potrzebujesz w niej mieć.

Winter Merino Beanie

O tym, że trzeba dbać o odpowiednie ogrzanie głowy wie chyba każdy. Swego czasu była o tym nawet bardzo popularna piosenka, wzywająca przedstawiciela jednej z młodzieżowych subkultur, żeby założył czapkę i strasząca poważnymi konsekwencjami. Oczywiście, nie jest wszystko jedno, jaką czapkę się założy. Powinna być wygodna, powinna zapewniać dobrą izolację termiczną i powinna dobrze wyglądać - tak jak Helikon-Tex Winter Merino Beanie. Jest wykonana z gładko dzianej wełny z merynosów, materiału który doskonale grzeje nawet kiedy jest mokry, nie łapie brzydkich zapachów a do tego dobrze oddycha, więc nie grozi ci ani zimno, ani przepocenie i przegrzanie. Kształt wzorowany na czapce amerykańskich Marines zapewnia wygodę i styl, a do wyboru masz trzy kolory. Tak więc czy idziesz na szlak, czy do pracy, załóż czapkę, zanim ty też trafisz do piosenki.

Kurtka hadrshell Squall TorrentStretch

Raz pada śnieg, a raz deszcz, nawet zimą, a wiatr zawsze chętnie się do nich dołącza. Cóż, taki mamy klimat. To nie znaczy jednak, że trzeba pogodzić się z perspektywą bycia przemoczonym, zmarzniętym i przewianym, albo zrezygnować z wychodzenia z domu - wystarczy zadbać o dobrą kurtkę shellową. Dobrą, to znaczy jaką? Pokażę na przykładzie kurtki Helikon-Tex Squall, która jest wykonana z materiału TorrentStretch wyposażonego w membranę, która zatrzymuje deszcz, śnieg i wiatr na zewnątrz, przepuszczając ze środka wilgoć ciała. Są dwa sposoby mierzenia skuteczności membran tego rodzaju. Pierwsza wskazuje ilość pary wodnej, jaką może odprowadzić, a druga - opór, jaki stawia parze wodnej, która próbuje się przez nią wydostać. W obu przypadkach TorrentStreatch wypada bardzo dobrze, oferując oddychalność na poziomie 30 000 g/m2/24h według pierwszej metody i RET<5 według drugiej. Po ludzku? Deszcz cię nie zmoczy, a pot będzie skutecznie odprowadzany. Kurtka Squall jest do tego lekka, wygodna i funkcjonalna, a że ma wersję o kroju męskim i damskim, nada się na prezent i dla niej i dla niego.

Portfel Trip Cordura

Zawsze uważałem, że kiedy mowa o portfelach zbyt dużo uwagi poświęca się ich zawartości - i temu, czemu jest jej tak mało - a zdecydowanie za mało samym portfelom. W końcu, jeśli chce się te swoje pieniądze trzymać bezpiecznie, a zarazem mieć do nich wygodny dostęp, nie można ich wepchnąć byle gdzie. Szczególnie dobrze widać to, kiedy jedziesz w podróż. Oprócz gotówki, kart i dowodu osobistego przyda się do niego zmieścić paszport czy karty pokładowe, a całość warto móc mieć cały czas przy sobie, ale schowane tak, żeby nie ułatwiać życia kieszonkowcom. Portfel Trip Cordura Helikon-Texu jest pomyślany właśnie na takie okazje: na tyle duży, żeby można było wygodnie włożyć do niego paszport, mniejszy portfelik na karty i gotówkę czy inne drobiazgi, ale zarazem lekki i płaski, łatwy do ukrycia na przykład pod ubraniem. Szczególnie, że dwie szlufki pozwalają założyć go na pasek.

Bluza Patriot Mk 2

Polar, jak zwykło się mówić na poliestrowy materiał typu fleece jest tak popularny, że chyba nikogo nie trzeba przekonywać o jego zaletach… ale i tak je wymienię! Jest lekki, doskonale izoluje termicznie, nie tracąc swoich właściwości nawet po zmoczeniu, i do tego świetnie oddycha. Ale zawsze można lepiej. Helikon-Tex postanowił udowodnić to przy okazji ulepszania swojej superpopularnej bluzy polarowej Patriot. Patriot Mk. 2 nie tylko jest skrojony tak, żeby zapewniać większą swobodę ruchów, oferować jeszcze większą wygodę i funkcjonalność (siedem kieszeni na zewnątrz i wewnątrz kurtki, regulowany kaptur z daszkiem, rozpinane otwory wentylacyjne pod pachami), ale wykorzystuje też dwa rodzaje materiału połączone w "hybrydowy fleece". Hybrid Fleece składa się z ciepłego, klasycznego polaru na zewnątrz i świetnie oddychającego tak zwanego grid fleece wewnątrz. Całość jest lżejsza, niż poprzedni model i lepiej oddycha, oferując podobny komfort termiczny.

