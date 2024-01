Helikon-Tex TorrentStretch Squall: dla kogo, po co, na kiedy? 

Jak się ubrać, żeby było ci komfortowo? Cóż, musisz być jak ogr. Albo jak cebula. Albo tort. Słowem, musisz mieć warstwy. Dlaczego to nie takie proste, jak się wydaje, i co ma z tym wspólnego kurtka Helikon-Tex Squall?

Płatna współpraca z marką Helikon-Tex

Podczas każdej wyprawy – niezależnie, czy będzie to spacer z psem, przechadzka bieszczadzkim szlakiem czy podbój korony Himalajów – masz do czynienia z kilkoma czynnikami, które wpływają na twój komfort, a w skrajnych przypadkach także zdrowie i życie. To temperatura, wilgoć i wiatr – lista wydaje się oczywista, zawsze ubierając się, bierzesz przecież pod uwagę to, czy jest zimno, pada lub wieje, prawda? Pewnie tak, ale wbrew pozorom sytuacja nie jest wcale taka prosta. A wszystko przez ciebie. A dokładniej – twój organizm.

O co chodzi z tymi warstwami?

Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta – im zimniej, tym cieplejsze ubranie, do tego jakiś sztormiak na wierzch, który ochroni przed wiatrem i wodą. Niestety, nie ma tak łatwo. Bo jeśli robisz cokolwiek więcej, niż tylko spokojnie spacerujesz, twój organizm wytwarza więcej ciepła, a także więcej wilgoci. Trzeba je efektywnie odprowadzać na zewnątrz, bo inaczej po chwili marszu będziesz przegrzany i całkiem mokry, co sprawi, że… błyskawicznie się wychłodzisz. Odpowiedź przynosi technologia, czyli tak zwana odzież techniczna, która została zaprojektowana tak, żeby odprowadzać wilgoć na zewnątrz, czyli "oddychać", jednocześnie zapewniając ciepło, ochronę przed wiatrem, a nawet deszczem. I tu dochodzimy do warstw, z których każda ma swoją ważną funkcję.

Pierwsza warstwa, tak zwana warstwa bazowa (baselayer), którą tworzy oddychająca bielizna, ma za zadanie przede wszystkim odprowadzić wilgoć z dala od ciała, żeby uniknąć chłodzenia skóry. Drugą warstwą jest warstwa termiczna – ma zapewnić ciepło, jednocześnie nie blokując możliwości odprowadzania wilgoci dalej. W tej warstwie, nazywanej też warstwą pośrednią (midlayer), popularne są dobrze oddychające i zapewniające ciepło polary i superlekkie ocieplacze puchowe lub syntetyczne. Dla twojego komfortu superważne jest, żeby dobrać warstwę termiczną odpowiednio do planowanej aktywności i warunków. Jeśli będziesz siedział w miejscu (na przykład łowiąc ryby) albo spacerował, a na dworze jest mróz, ta warstwa musi zapewniać bardzo dobrą izolację. Ale jeżeli będziesz forsował górski szlak, w dodatku obciążony ciężkim plecakiem, będziesz grzał się tak bardzo, że będziesz potrzebował dużo cieńszego ocieplacza, żeby nie utonąć we własnym pocie.

Trzecią, kluczową warstwą jest warstwa zewnętrzna, która po angielsku nazywa się shell, czyli skorupa. Jej zadaniem jest ochrona przed wiatrem i wodą, które mogą zrujnować działanie dwóch niższych warstw. I tu pojawia się spory problem. Bo o ile kurtka typu softshell, czyli chroniąca przed wiatrem, ale nie deszczem, wciąż może przepuszczać dość powietrza, żeby skutecznie odprowadzać wilgoć na zewnątrz, o tyle jeśli założysz na siebie wodoodporny sztormiak, to… będziesz mokry. Potrzebne jest inne rozwiązanie.

Co to jest hardshell i jak oddycha membrana?

Hardshell, czyli kurtka membranowa, choć wygląda zwyczajnie, ma niezwykłe właściwości. Materiał, z którego jest uszyta, jest połączony – zlaminowany – z tak zwaną membraną paroprzepuszczalną. Zatrzymuje ona wodę w postaci płynnej, ale przepuszcza parę wodną, czyli robi dokładnie to, czego potrzebujemy: chroni przed deszczem, jednocześnie umożliwiając odprowadzenie wilgoci od ciała. Ale nie wszystkie membrany są takie same.

W sprzedaży jest kilka rodzajów membran, które różnią się sposobem działania, dostępnych w dziesiątkach odmian, a każda z nich oferuje inną skuteczność – i jeśli chodzi o odporność na wodę, i przepuszczanie pary. Dlatego powstały dwa powszechnie stosowane sposoby pomiaru ich skuteczności działania. W pierwszym z nich podaje się wysokość słupa wody (w milimetrach), którego ciśnienie może wytrzymać membrana bez przeciekania, oraz mierzoną w gramach pary wodnej na metr kwadratowy powierzchnię materiału, jaką membrana jest w stanie przepuścić przez dobę. Za umowną granicę pełnej wodoodporności uznaje się zdolność do wytrzymania nacisku 10 000 mm słupa wody, ale w sprzedaży są też kurtki z membranami o odporności tylko 5000 mm – odpowiednimi na lekki deszcz, ale nie na solidną ulewę.

W przypadku oddychalności trudniej o jasne granice – choćby dlatego, że skuteczność membrany zależy między innymi od warunków otoczenia: temperatury i wilgotności – jednak 10 000 g/m2/24h to wynik "może być". Żeby wyeliminować wpływ zmiennych, wprowadzono inną miarę przepuszczalności membrany, parametr RET (Resistance to Evaporation Transfer, czyli współczynnik oporu parowania). Jego wartość oznacza, jak łatwo para wodna przechodzi przez dany materiał, w tym przypadku przez membranę. Rozpiętość sięga tu od RET w okolicy 20-30 (oddychalność tak słaba, że niemal nieodczuwalna), do RET 3 (lepsze są praktycznie niespotykane), przy czym od wartości RET 6 w górę można mówić o naprawdę dobrze oddychającej membranie.

Kurtka Helikon-Tex SQUALL: do… pierwszego razu sztuka?

Firma Helikon-Tex jest dobrze znana wszystkim entuzjastom turystyki, bushcraftu i militariów. Od lat projektuje i produkuje ciekawą odzież oraz sprzęt do lasu i na szlak. Może przy tym pochwalić się kilkoma świetnymi modelami spodni, polarów i softshelli oraz kurtek o przeznaczeniu leśno-bushcraftowym, ale poza dawno niedostępną już kopią amerykańskiej kurtki ECWCS Lvl4 nie miała w ofercie kurtki hardshell. Aż do teraz. Do sprzedaży weszła bowiem kurtka Squall, która pod wieloma względami naprawdę zaskakuje.

Czym? Cóż, rzadko zdarza się, żeby robiąc coś pierwszy raz, zrobić to dobrze – i dotyczy to tak ludzi, jak i firm. Tymczasem Squall okazuje się konstrukcją bardzo dojrzałą, zarówno pod względem kroju i funkcjonalności, jak i materiału. Zacznijmy właśnie od niego.

Zamiast wybrać jedną z dostępnych na rynku membran, Helikon-Tex zdecydował się na swoją własną, autorską, którą nazwał TorrentStretch. Kiedy się o tym dowiedziałem, byłem pełen jak najgorszych przeczuć, ale czekało mnie miłe zaskoczenie: TorrentStretch charakteryzuje się wodoodpornością na poziomie 30 000 mm słupa wody i oddychalnością rzędu 30 000 g/m2/24h pary wodnej, a współczynnik RET ma wartość <5. Brawo, to parametry membrany z wyższej półki! Co więcej, Helikon-Tex zastosował laminat 3l, czyli składający się ze złączonych ze sobą w sposób trwały trzech warstw: materiału, membrany i podszewki. Takie laminaty są trwalsze niż pozbawione podszewki laminaty 2,5l (stosowane w ultralekkich kurtkach) i lżejsze oraz oferujące lepsze parametry niż laminaty 2l, w których podszewka jest dodana oddzielnie. Słowem, od strony materiału to kawał dobrej kurtki! A jak jest z całą resztą?

O ile zastosowanie autorskiej membrany o tak dobrych parametrach stanowi pewne zaskoczenie, o tyle pod względem kroju i funkcjonalności polska firma ma ogromne doświadczenie. Można by się więc spodziewać, że Squall okaże się przemyślany, wygodny i dobrze wyposażony. I tak właśnie jest.

Dla turysty, bushcraftowca, miłośnika militariów. I dla ciebie, do miasta i na wycieczki

To kurtka o nowoczesnym, sportowym, a więc raczej dopasowanym kroju, który pozwala jednak bez problemu zmieścić pod spód warstwę pośrednią w tym samym rozmiarze. Rękawy mają mankiety zapinane na rzepy, ale co najważniejsze, zostały wszyte tak, że zapewniają doskonałą swobodę ruchu rąk, typową raczej dla kurtek wspinaczkowych – bardzo to doceniam. Obszerny kaptur co prawda nie pomieści pod sobą kasku wspinaczkowego ani hełmu taktycznego, ale bez problemu wejdzie nawet na grubą czapkę. Ma wysoką gardę, dobrze chroniącą przed deszczem i wiatrem także przy opuszczonym kapturze, oraz jest regulowany w dwóch płaszczyznach, co pozwala dobrze dopasować go do głowy, uzyskując albo lepszą ochronę twarzy, albo większe pole widzenia i wyższy komfort.

Wszystkie zamki błyskawiczne pochodzą z wyznaczającej rynkowe standardy jakości firmy YYK i są wodoodporne, przy czym główny jest dwustronny, wyposażony w dwa suwaki i zabezpieczony na dole zatrzaskiem. Listwa przeciwwiatrowa jest tylko od wewnętrznej strony, ale przy wodoodpornym zamku to powinno wystarczyć, co potwierdzają dotychczasowe testy. Dwie kieszenie boczne też pokazują sportowe DNA Squalla: są spore, ale płaskie, zamykane na zamki, wszyte na tyle wysoko, żeby być w pełni dostępne podczas noszenia plecaka z zapiętym pasem biodrowym. W ich przypadku chętnie widziałbym jakieś – choćby szczątkowe – patki. Ich brak oznacza, że podczas deszczu kieszenie powinny być zamknięte, bo inaczej może przez nie dostawać się woda. Fajny detal: prawa kieszeń ma przepust na kablowe słuchawki. Jest też trzecia, wewnętrzna kieszeń, która może się przydać do przenoszenia na przykład dokumentów.

Pisałem, że Squall ma silne sportowe i turystyczne korzenie, nadające mu uniwersalny charakter i sprawiające, że świetnie nada się na szlak i do miasta. Ale Helikon-Tex to firma, która wyrosła na sprzęcie dla miłośników militariów, survivalu i buschcraftu, więc ich flagowa, pierwsza hardshellowa kurtka musi nosić ślady tego dziedzictwa. I rzeczywiście tak jest. Męska wersja Squalla jest dostępna w typowo militarnych kolorach: leśnej zieleni (Taiga Green), uniwersalnym, wojskowym brązie (Coyote) oraz czerni i szarości (Ash Grey). Wysoko wszyte kieszenie są kompatybilne nie tylko z pasem biodrowym plecaka, ale i oporządzeniem polowym, a umieszczony na lewym ramieniu panel rzepowy pozwala spersonalizować kurtkę. Taki "militarny" hardshell to wielka rzadkość na naszym rynku, zwłaszcza tak niedrogi i tak dobry.

Pisząc o możliwościach membrany, nie napisałem jednej, bardzo ważnej rzeczy. Żadna membrana nie będzie w stanie odprowadzić całej wilgoci, jaką produkuje organizm podczas intensywnego marszu. Maszerując pod górę w deszczu, będziesz mokry – albo od wody lejącej się z nieba, albo od potu. A przynajmniej byłbyś, gdyby producenci hardshelli nie wykorzystali sposobów na zmniejszenie tego problemu. Sposobów banalnie prostych i efektywnych: wywietrzników. Squall ma pod obiema pachami długie, sięgające od pasa aż do połowy ramienia zamki błyskawiczne, które należy otworzyć podczas intensywnych aktywności, przyspieszając wymianę powietrza i odprowadzanie wilgoci.

Helikon-Tex TorrentStretch Squall: dla kogo, po co, na kiedy?

Zacząłem od tego, że zimą trzeba mieć warstwy i na tym też skończę. Warstwy – przypomnijmy: bazowa, termiczna i shell – pozwalają zachować ciepło i komfort w każdej sytuacji. W przypadku pierwszej z nich kluczowa jest oddychalność, w przypadku drugiej – dobrze dobrana izolacyjność. Trzecia warstwa ma najtrudniejsze zadanie, bo musi zapewniać ochronę przed deszczem, wiatrem i mokrym śniegiem, jednocześnie oferując jak najlepsze odprowadzanie wilgoci produkowanej przez ciało i umożliwiając pozbywanie się nadmiarowego ciepła. Do tego potrzebna jest membrana o jak najlepszych parametrach i tu Helikon-Tex Squall błyszczy, oferując wodoodporność i oddychalność z wyższej półki w całkiem rozsądnej cenie.

To bardzo wygodna kurtka, która nie będzie krępowała ruchów podczas skiturów lub zabaw z psem. Jej krój jest na tyle neutralny, że świetnie będzie pasował i turyście, i miłośnikowi militariów, i do noszenia po prostu, w mieście. Miłośnicy militariów czy ekstremalni turyści dostaną też paletę kolorów ziemi i kolorów miasta, a także panel na rzep, idealny na twój własny morale patch.

