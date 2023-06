Jeszcze przed samym rozpoczęciem Computex 2023 odwiedziliśmy siedzibę ASUSa, do której zaproszono tylko wybranych dziennikarzy. Oto wideorelacja z tego, czego się tam dowiedzieliśmy o nowych produktach ASUS na 2023 rok.

Nie wszystko da się dobrze ukazać na zdjęciach, dlatego też, poza klasyczną relacją z siedziby ASUS na Tajwanie, przygotowaliśmy również relację w formie wideo. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z takim ujęciem nowości, jakie przygotował dla nas i dla Was ASUS na drugą połowę 2023 roku.

Wideo relacja z siedziby ASUS na Tajwanie - nowości z Computex 2023:

Co tu dużo mówić - komputery bez kabli widocznych przez przeszklony bok, to oczywista przyszłość branży PC. Wymóg zastosowania obudowy i płyty głównej tego samego producenta, co karty graficznej, tylko pozornie jest ograniczeniem - zwykle ostatecznie i tak w ten sposób dobiera się podzespoły w zestawach nastawionych na wygląd. Zresztą, jak tylko reszta branży podchwyci pomysł zaprezentowanym nam przez ASUSa, to pewnie będzie można łączyć obudowy i podzespoły różnych producentów.

Z drugiej strony dziwi nas próba wskrzeszenia przez ASUSa netbooków - fakt, że legendarne już Eee PC miały swoje 10 minut popularności, ale ta bardzo słusznie przeminęła i ich miejsce zajeły (również prezentowane przez ASUSa) Chromebooki. Jednocześnie zaskoczyło nas, jak bardzo wymagające wobec sprzętu stały się pozornie najprostsze czynności, takie jak przeglądanie Internetu czy oglądanie wideo - ostatecznie zaproponowane przez ASUS laptopy, pomimo że ekstremalnie budżetowe, oferują wielokrotnie wyższą wydajność od tych pierwszych netbooków, a mimo tego zwyczajnie sobie nie radzą.

Nie dało się również przejść obojętnie obok mini rewolucji jaką zpowiada w świecie bizensowym seria ASUS ExpertWiFi, ale tu już nie będziemy powtarzać tego, co znajdziecie w głównej relacji (linowanej na górze strony). Dajcie znać, co Was najbardziej zaskoczyło spośród nowości od ASUS i na co teraz czekacie z zapartym tchem.