ASUS GeForce RTX 4090 MATRIX to specjalna wersja karty graficznej, która ma zainteresować entuzjastów sprzętu komputerowego. Producent kusi nie tylko efektownym wyglądem, ale podobno też świetnymi osiągami.

GeForce RTX 4090 to topowa karta graficzna, która dominuje we wszelkich rankingach wydajności. Firma ASUS pokazała podczas targów Computex 2023 specjalną wersję 4090-tki, która ma oczarować nas jeszcze lepszymi osiągami.

Topowy GeForce RTX 4090

Mowa o modelu GeForce RTX 4090 MATRIX (ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum 24GB GDDR6X), który został wyposażony w autorskie chłodzenie wodne AiO – na karcie zamontowano blok wodny, a ciepło jest odprowadzane do 360-milimetrowej chłodnicy z trzema podświetlanymi wentylatorami ROG MF-12S ARGB. Co ważne, wszystkie zbędne przewody zostały ukryte (przewód zasilający 12VHPWR niestety jest podłączany bezpośrednio do karty). Całość prezentuje się zjawiskowo.

Producent chwali się, że karta z takim chłodzeniem osiąga temperatury na poziomie 60 stopni Celsjusza (przy limicie mocy 450 W) z niskimi obrotami wentylatorów - 1000 RPM. Duża w tym zasługa specjalnej konstrukcji. Zastosowany blok wodny odprowadza ciepło z procesora graficznego, kości pamięci i sekcji zasilania. Na bloku zastosowano pastę termoprzewodzącą na bazie ciekłego metalu (i podobno opracowano tutaj metodę, która zapobiega jej spływaniu przy pionowym montażu karty).

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Ada Lovelace AD102 z 16384 jednostkami CUDA oraz 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Co prawda producent nie ujawnił dokładnej specyfikacji technicznej, ale MATRIX ma być najwydajniejszą wersją karty graficznej GeForce RTX 4090. Producent przewidział też przełącznik Dual BIOS, dzięki któremu użytkownicy mogą bezproblemowo przełączać kartę między cichym i wydajnym trybem pracy.

Poniżej możecie zobaczyć krótkie omówienie karty przez zespół ASUS ROG:

Tanio nie będzie

Karta ASUS ROG GeForce RTX 4090 MATRIX ma trafić do sprzedaży w przyszłym kwartale, ale będzie sprzedawana jako edycja kolekcjonerska. Cena? Tanio nie będzie – Matrix to podobno koszt mniej więcej na poziomie 2000 dolarów.

Źródło: ASUS, VideoCardz