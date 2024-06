CoPilot to zintegrowany asystent AI platformy Bitrix24, który usprawnia zarządzanie firmą na wielu płaszczyznach. Sprawdziliśmy, jak sztuczna inteligencja sprawdza się w modułach Aktualności oraz Zadania.

Płatna współpraca z marką Bitrix24.

Znasz Bitrix24? To potężne narzędzie od Bitrix24, Ltd. z siedzibą na Cyprze, które usprawnia zarządzanie firmą na wielu poziomach, działając w różnych modułach tego oprogramowania. Optymalizacja sprzedaży, obsługa klienta, zarządzanie zespołem, prowadzenie projektów – w każdym z tych obszarów Bitrix24 wspierany jest przez CoPilot, czyli zintegrowaną sztuczną inteligencję. Sprawdźmy, jak asystent AI radzi sobie w Zadaniach i Aktualnościach.

CoPilot w Zadaniach i Aktualnościach na wideo

Co potrafi Bitrix24 CoPilot?

Bitrix24 to imponujący przykład przemyślanego zintegrowania sztucznej inteligencji z dedykowanym oprogramowaniem. CoPilot, inteligentny asystent, staje się nieocenionym pomocnikiem w realizacji powtarzalnych, czasochłonnych i często uciążliwych zadań. To właśnie te zadania, choć nie zawsze doceniane, stanowią fundament płynności biznesowej i operacyjnej sprawności firmy.

Możliwości CoPilota obejmują szeroki wachlarz zastosowań. Poniżej przedstawiam kilka przykładów, które ukazują skalę jego kompetencji:

Kreatywne wsparcie w kampaniach reklamowych: CoPilot podpowie nietuzinkowe rozwiązania, skonsultuje pomysły i pomoże rozwinąć kreatywny koncept.

Usprawniona komunikacja z zespołem: asystent AI pomoże w napisaniu motywujących wiadomości, a także w kreatywny sposób skomentuje wypowiedzi pracowników w realizowanych projektach.

Wsparcie w module Zadania i Projekty: CoPilot monitoruje postępy w projektach, przygotowuje podsumowania, a nawet rozpisuje poszczególne kroki niezbędne do realizacji danego zadania.

Automatyczna transkrypcja rozmów z klientami: Asystent AI potrafi przepisać rozmowę, wyodrębnić sekcję dotyczącą zamówienia, a następnie wypełnić odpowiednią kartę w module CRM, inicjując tym samym proces sprzedażowy.

CoPilot to nie tylko oszczędność czasu i poprawa efektywności, ale również nowe możliwości dla firmy. Sztuczna inteligencja pozwala na automatyzację rutynowych zadań, ułatwia komunikację i współpracę, a także pomaga w tworzeniu angażujących treści i dotarciu do szerszego grona odbiorców.

CoPilot w Aktualnościach

Aktualności i komunikacja z zespołem - to obszary w Bitrix24, w których pomoc CoPilot bywa iście nieoceniona. Asystent podniesie merytorykę naszych komentarzy czy postów oraz dopasuje je stylistycznie do realiów profesjonalnej, biznesowej komunikacji. AI pomoże w pochwaleniu pracowników, zaproponuje treść będącą konstruktywną i produktywną krytyką, sprawdzając jednocześnie gramatykę i szyk przygotowywanych przez nas wypowiedzi, komentarzy, postów, czy wiadomości do zespołu.

Aktywne wsparcie podczas komunikacji z pracownikami to tylko jedna strona medalu, gdy mowa o możliwościach komunikacyjnych CoPilot. Drugą jest zdolność AI w Bitrix24 do podsumowywania dłuższych wypowiedzi, wyciągania ich bezpośredniego sensu, uwypuklania wydźwięku i dostarczania konkretnych informacji, na których można dalej pracować. CoPilot to sprawny asystent AI, który optymalizuje komunikację, przyspiesza ją i wprowadza w pożądany work-flow. To literalnie pomocnik, jakiego każdy chciałby mieć, który bierze niejako na siebie wszystkie powtarzalne, żmudne i niewdzięczne aspekty komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

CoPilot w Zadaniach

Sekcja Zadania to kolejny obszar, w którym CoPilot pokazuje swoją niebywałą użyteczność. Sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu zadań, a przy tym usprawnia proces ich koordynowania. Przykłady? Proszę bardzo!

Gdy rozpoczynamy nowe zadanie - nie musimy go nawet dokładnie opisywać! AI wystarczy zarys zadania, by za nas dokończyć jego opis. CoPilot uzupełni szczegóły, uwzględniając w tym nasze potrzeby oraz wszystkie istotne zmienne, a nawet przygotuje listę kontrolną, dzięki której będziemy mogli obserwować i reagować na dokonywane zmiany. Lista kontrolna wraz z rozpiską poszczególnych etapów realizacji zadania pozwalają na stałe i wygodne kontrolowanie postępu prac.

Lista kontrolna może zostać przygotowana na podstawie naszego opisu zadania, jego wersji zoptymalizowanej przez asystenta lub przez niego przygotowanej. Wystarczy tu sporządzić opis zadania, wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami, a następnie wyciągnąć z niego konkretne kamienie milowe, czyli kroki, które zespół wykonawczy musi zrealizować.

CoPilot możemy poprosić o rozpisanie zadania i przygotowanie listy kontrolnej lub o stworzenie poszczególnych kroków realizacyjnych na podstawie opisu danego zadania. Bez względu na wybraną strategię, propozycje przygotowane przez asystenta możemy doprecyzować samodzielnie lub z jego pomocą - zachęcam, by również w tym zakresie korzystać z kompetencji CoPilot.

Wsparcie AI sprawia, że prace projektowe ruszają szybciej, a zadania w firmie są rozpisane na tyle dokładnie i czytelnie, że nikt nie ma problemów z interpretacją poleceń. Przy prowadzeniu własnej firmy taki klarowny i jednoznaczny sposób działania to ogromna wartość, a CoPilot realne wsparcie.

Jak aktywować CoPilot?

Asystenta możemy wywołać w każdym z modułów Bitrix24, który wspiera zintegrowaną sztuczną inteligencję. Dodatkowo, bez względu na to, w której sekcji, czy module się aktualnie znajdujemy, do CoPilot mamy akces poprzez wysuwany z prawego boku panel do komunikacji. Panel ten sprawia, że możemy w dosłownie każdej chwili, nawet nie wprowadzając zmian w realizowanych czy planowanych zadaniach lub projektach, skonsultować jakiś świeży pomysł z CoPilot. Wzorowa implementacja AI, ot co!

Efektywność ponad wszystko!

Z perspektywy zarówno czysto testowej, jak i z punktu widzenia kogoś, kto niegdyś przez kilka lat korzystał z Bitrix24 w codziennej pracy, mogę z całą pewnością stwierdzić, że platforma ta jest rewelacyjnym rozwiązaniem. I co ważne, nie tylko dla mniejszych firm czy sektora MSP – dzięki swojej skalowalności Bitrix24 doskonale sprawdza się również w potrzebach dużych przedsiębiorstw. Sprawdzał się zresztą od dawna, a dziś, po dodaniu CoPilot, platforma staje się jednym z najpoważniejszych graczy w swojej niszy rynkowej.

CoPilot, będący niezwykle sprawnym asystentem, to nie tylko oszczędność czasu i realna pomoc w wykonywaniu żmudnych, czasochłonnych i często nużących zadań. To również wsparcie kreatywne i usprawnienie komunikacji w firmie, nadające jej odpowiedniego tonu i transparentności. CoPilot to swoisty przykład na to, że dobrze zaimplementowana sztuczna inteligencja nie ma na celu zastępowania nas w pracy, ale uczynienia jej super efektywnej i optymalnej pod każdym względem.

