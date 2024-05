Coros Vertix 2 to trzeci zegarek marki Coros, po Pace 3 i Apex 2, który trafił w moje ręce i jest to zegarek kompletnie nie dla mnie… Jednocześnie jednak, jest to sprzęt, który robi niesamowite wrażenie i nie boi się najcięższych prób! Ot, zegarek dla prawdziwych kozaków!

Czym jest Coros Vertix 2?

No właśnie, czym jest Coros Vertix 2? Dla kogo został stworzony ten zegarek? Na te pytania odpowiada już… Pudełko, w którym ten zegarek sportowy do nas przyjeżdża, a konkretnie to futerał. Ten zrobiony jest z grubego plastiku, miejscami pokrytego gumą, a w środku znajduje się wytłoczka z tworzywa i pianki o znacznej gęstości, w której spoczywa zegarek. Futerał zamykany jest na solidny klips i sprawia wrażenie tak pancernego, że samochód mógłby po nim przejechać bez szczególnej szkody dla zawartości. Mógłby też ten futerał spaść ze skarpy jakiejś, a i tak nic by mu się nie stało. To znaczy, nie wiem, czy tak by było, wiem tylko, że takie sprawia wrażenie.

Wrażenie solidności, pancerności i outdoorowego przeznaczenia sprawia też Vertix 2, który skrywa się w futerale. Zegarek jest duży i dużo cięższy od Apeksa 2, bo waży jakieś 90 gramów. Ma też większy, 1,4-calowy ekran. Bezel i dekiel wykonano z tytanu, a wyświetlacz chroni szkło szafirowe z diamentową powłoką. Zegarek jest duży - ma średnicę ciut ponad 50 mm, outdoorowo stylizowany i aż krzyczy do nas po wyjęciu z pudełka, tfu, z futerału:

zabierz mnie w teren!

pokaż mi, czym jest życie na krawędzi!

jestem gotowy na nowe wyzwania!

No, takie rzeczy wykrzykuje!

Poważniejąc nieco, Coros Vertix 2 to zegarek stworzony do znoszenia trudów terenowej poniewierki i dlatego też został tak zaprojektowany, by już na pierwszy rzut oka wyraźnie pokazywał, że jego miejsce jest na nadgarstku miłośników terenowych eskapad - tych lajtowych i tych najbardziej ekstremalnych! To po prostu solidny, wytrzymały i ciężki zawodnik, zegarek przygodowy pełną gębą, który nie udaje fitness trackera, który w noszeniu na co dzień nie jest super wygodny - tu Apex 2 pokonuje go w przedbiegach, ale jest najbardziej zaawansowanym, najszybszym i dla tych super wymagających użytkowników, najlepszym zegarkiem Corosa.

Co potrafi Coros Vertix 2?

Jeśli chodzi o możliwości, o funkcje, to Coros Vertix 2 nie różni się bardzo od modelu Apex 2. Podobnie jak mniejszy brat zegarek korzysta z systemów satelitarnych: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS oraz pozwala na pobranie map topograficznych, ma wyświetlacz Always-On Memory LCD z nieco wyższą rozdzielczością 280x280 pikseli, monitoruje szereg parametrów zdrowotnych, od jakości snu, po HRV i wspiera mnóstwo outdoorowych trybów sportowych. Vertix 2 jest oczywiście kompatybilny ze wszystkimi popularnymi platformami treningowymi, takimi jak TrainingPeaks, Strava, Komoot, Relive, Apple Health Adidas Running etc.

Większy, czysto outdoorowy model wyposażono też, co zrozumiałe, w Coros EvoLab i Coros Training Hub, których zadaniem jest informowanie o ogólnym stanie wytrenowania, przewidywanie czasów biegu na 5 i 10 kilometrów oraz półmaratonu i maratonu czy pozwalają na ocenę 7-dniowego obciążenia treningowego wraz z oceną i rekomendacjami dotyczącymi regeneracji. Oba modele to topowe monitory aktywności i parametrów zdrowotnych i to warto podkreślić.

Vertix 2 otrzymał pewne usprawnienia, o których warto, o których trzeba wręcz wspomnieć. Ma dwuzakresowy GPS, pozwala na monitorowanie wspinaczki w outdoorze, ma 32 GB wbudowanej pamięci oraz nieziemski czas pracy na baterii. Tak, nieziemski! Vertix 2 potrafi pracować do 43 dni z pomiarem snu, do 39 dni z czynnym monitorem stresu i do 49 godzin z włączoną lokalizacją GPS. To są astronomiczne wartości! Sprzęt pracuje w zakresie temperatur od -30 do + 50 stopni Celsjusza i ma wodoszczelność na poziomie 10 ATM. Na koniec tej sekcji ważne info - Vertix 2 ma inny procesor niż Apex 2, co jest odczuwalne, bo to super szybki zegarek jest!

Wrażenia z użytkowania

Lubię zegarki Corosa i choć prywatnie z nich nie korzystam, cenię sobie wygodę ich obsługi, dokładność pomiarów oraz stabilność i prostotę, które bezpośrednio przekładają się na wrażenia z użytkowania. Zegarki tego producenta to przemyślane rozwiązania, zaplanowane w zgodzie z własną filozofią, która po prostu do mnie trafia. Zawsze czepiam się jednak cyfrowej koronki, która jest super, ale która powinna pracować zapadkowo i która mogłaby być nieco, ciut bardziej precyzyjna. I tu przechodzimy do Corosa Vertix 2 i wrażeń z użytkowania, które są…

Najlepsze spośród wszystkich testowanych przeze mnie Corosów. Wynika to z dużego i czytelnego wyświetlacza (choć dla mnie, po dłuższym namyśle, jednak za dużego), szybszego procesora, lepszych przycisków - które klikają przyjemniej niż w mniejszych modelach i mają zwiększoną żywotność oraz lepszych wibracji i bardziej precyzyjnej pracy koronki. Koronka w tym modelu działa doskonale, a wibracje, które jej towarzyszą wyraźnie podnoszą komfort korzystania z niej. Gdyby pracowała zapadkowo, ach, to byłoby dopiero coś. Ale, nie narzekam, bo Vertix 2 pod względem przyjemności obsługi, to, a co mi tam - najwygodniejszy zegarek, jaki testowałem!

Dobre, nieprzesadzone oprogramowanie

Lubię oprogramowanie Corosa. Jest estetyczne, ma jakiś taki swój niepodrabialny design i przede wszystkim - jest super łatwe w obsłudze i czytelne. I to tyle w tej sekcji testu, gdyż rozpisywałem się o oprogramowaniu przy okazji recenzji Corosa Pace 3 i Corosa Apex 2 - polecam zerknąć zwłaszcza do testu tego drugiego zegarka.

Dokładność pomiarów wszelakich

W tej sekcji znowu musiałbym się nieco powtórzyć i przytoczyć sporą część mojego testu Corosa Apex 2. Odeślę zatem ponownie do tamtego materiału, a tu rzucę tylko - by być możliwie konkretnym, że dokładność pomiarów jest w tym zegarku na topowym poziomie. Od pomiaru tętna, przez jakość snu, po HRV, czy SpO2 - wszystkie istotne czynniki wpływające na nasze wytrenowanie i zdrowie mierzone są z więcej niż należytą dokładnością.

Vertix 2 zdaje się mieć też pewną przewagę nad Apeksem 2 jeśli chodzi o pomiary tętna - w większym i droższym modelu są one aktualizowane szybciej, a przynajmniej takie odniosłem wrażenie podczas testów. To cieszy, bo zwłaszcza przy bardziej wyczerpujących treningach, jak np. dłuższe wybieganie szybka aktualizacja danych pozwala na reagowanie i lepsze zarządzanie paliwem, które zostało nam jeszcze w baku. Finalnie pomiary z obu zegarków są bardzo zbliżone i oba zegarki sportowe stają na wysokości zadania.

Dla kogo Coros Vertix 2?

Coros Vertix 2 to najlepszy zegarek Corosa, jaki przyszło mi testować. Jest świetnie wykonany, odporny na wszystko, ładny i bardzo, ale to bardzo “jakiś”! Potrafi wszystko to, co niżej pozycjonowane modele i wszystko to robi najlepiej spośród nich, a w przypadku pomiaru tętna odniosłem wrażenie, że radzi sobie zwyczajnie lepiej niż tańsi bracia. Jeśli więc ktoś szuka topowego Corosa - Vertix 2 będzie świetnym wyborem.

Jednocześnie dostrzegam w tym zegarku pewne wady, które mnie osobiście przeszkodziłyby w zakupie. Po pierwsze, rozmiar - 50 mm średnicy to zwyczajnie dużo. Po drugie, waga - w porównaniu do np. Corosa Apex 2, Vertix 2 jest grubaskiem. Po trzecie, przeznaczenie - Vertix 2 to zegarek dla gości bez strachu, dla ludzi żyjących w terenie, dla współczesnych wagabundów, dla których przebywanie z dala od ludzkich siedzib jest życiowym spełnieniem.

To sprzęt dla wszystkich tych ekstremalnych sportowych świrów, którzy uciekają w dzicz i mierzą się z granicami ludzkich możliwości. A ja? No ja jestem jednak w porównaniu do tych twardzieli, którzy żują pszczoły zamiast jedzenia miodu, papudrakiem, miękiszonem zwykłym i dlatego nie jest to zegarek dla mnie.

Jeśli jednak ktoś nie bierze jeńców i jak uderza w teren, to poszukuje topowego zegarka, który zawsze stanie na wysokości zadania i nigdy nie zawiedzie, a do tego wniesie na pokład szereg pomiarów i funkcji przydatnych w terenie i w treningach realizowanych w terenie - Coros Vertix 2 będzie jedną z najlepszych propozycji na rynku!

Plusy

świetna jakość wykonania

szafirowe szkło

wygodna obsługa

turbo długi czas pracy na baterii!

dokładna lokalizacja GPS

nawigacja po mapach

świetna praca cyfrowej koronki

muzyka offline w formacie .mp3

wiarygodne pomiary zdrowotne

rozbudowany monitoring zdrowia i poziomu wytrenowania

niezawodność i prostota

odporność na trudy eksploatacji w terenie

Minusy

koronka mogłaby pracować zapadkowo

brak możliwości szerszej personalizacji

brak synchronizacji offline ze Spotify

Ocena Coros Vertix 2 94% 4.7/5

Niezależna opinia redakcji. Klawiatura na test została bezpłatnie wypożyczona od firmy Raven.