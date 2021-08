Jeśli myślałeś, że słuchawki dla graczy niczym cię już nie zaskoczą to musisz wypróbować Corsair HS80 RGB Wireless. Są bezprzewodowe, choć mogą działać i po kablu. Oferują niesamowity, 24-bitowy dźwięk, niezłej jakości mikrofon i podświetlenie RGB. No i wspierają też Dolby Atmos.

4,8/5

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” powiedział kiedyś Johann Wolfgang von Goethe. Dziś to zdanie niczym mantrę powtarzają sobie wszelkiej maści menadżerowie, specjaliści i chyba każda licząca się firma. Postęp musi być, inaczej łatwo stracić pałeczkę lidera. Wie o tym dobrze Corsair, który co jakiś czas stara się zaskoczyć nas czymś awangardowym. Tak było kiedyś z Corsair Virtuoso RGB Wireless SE - niesamowitymi słuchawkami do gier i całkiem niedawno z gamepadem SCUF Instinct Pro. Tak jest i teraz z Corsair HS80 RGB Wireless – bezprzewodowymi słuchawkami klasy Premium, dla graczy.

Miłośnicy marki z pewnością zauważą oznaczenie HS. I tak, to kolejny model z tej całkiem bogatej już serii. W jej skład wchodzą zarówno słuchawki przewodowe, jak i te działające bez kabla. Corsair HS80 RGB Wireless to jednak pierwsze słuchawki z tej serii, w której zastosowano technologię Slipstream Wireless, dla błyskawicznej i stabilnej transmisji danych oraz możliwości podłączenia kilku bezprzewodowych urządzeń przy pomocy jednego odbiornika.

Premium dla graczy

Idę o zakład, że przynajmniej część z Was na wieść o ultraszybkiej łączności bezprzewodowej wzruszyła tylko ramionami. No bo ileż to razy słyszeliśmy podobne zapewnienia? Musicie jednak wiedzieć, że Slipstream Wireless doskonale sprawdził się już we wspomnianych wcześniej Virtuoso RGB. Corsair HS80 RGB Wireless idzie w tym jeszcze dalej oferując w trybie bezprzewodowym nie tylko jakość dźwięku 24bit/48kHz, ale i dźwięk przestrzenny Dolby Atmos.

Zresztą, owo Premium w opisach tychże słuchawek nie znalazło się tu przypadkowo. Cała konstrukcja tychże słuchawek sugeruje, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki. Nie ma tu co prawda metalowych, połyskujących wstawek, a rozciągliwy pasek pod pałąkiem przypomina nieco jeden z produktów konkurencji, ale jako całość HS80 sprawiają naprawdę świetne pierwsze wrażenie.

Co ciekawe, sama konstrukcja tychże słuchawek mocno odbiega od tego, do czego do tej pory przyzwyczaił nas Corsair. I nie chodzi tu tylko o ten jakże charakterystyczny rozciągliwy pasek pod pałąkiem. Inaczej zamocowano tutaj muszle, a i poduszki mają nieco inny kształt. Ba, nawet osadzony na giętkim, gumowanym pałąku mikrofon prezentuje się tutaj znacznie bardziej prestiżowo.

Wszystko jest tu świetnie ze sobą spasowane i dokładnie przemyślane. Nawet niewielkie podświetlenie na końcu mikrofonu sygnalizujące jego aktualny status czy umieszczony na lewej muszli niewielki panel kontrolny obejmujący włącznik i regulację głośności z przyciskiem przełączającym profile equalizera.

Specyfikacja techniczna słuchawek Corsair HS80 RGB Wireless:

Konstrukcja: słuchawki wokółuszne, zamknięte, stereo (z opcją dźwięku przestrzennego Dolby Atmos) Przetworniki: wytworzone za zamówienie 50mm, magnesy neodymowe Łączność: bezprzewodowa 2,4 GHz (poprzez adapter) / przewodowa Zasięg działania: do 18 metrów Pasmo przenoszenia: 20Hz – 40kHz Impedancja: 32 Ω @ 2.5 kHz Czułość: 109dB (+/- 3dB) Konstrukcja mikrofonu: osadzony na stałe, na ruchomym, giętkim pałąku Typ: dookólny, klasa studyjna Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100-10 000 Hz Impedancja: 2.2k Ω Czułość mikrofonu: -40dB (+/- 3dB) Czas pracy na baterii: 2do 20 godzin Waga: 367 gramów Wymiary: 205 x 97 x 183 mm (dł. x szer. x wys.) Dodatkowe cechy: konstrukcja wzmocniona aluminium,

poduszki z pianki zapamiętującej kształt,

dźwięk High-Fidelity 24bit/96kHz przy połączeniu poprzez kabel USB,

dynamiczne oświetlenie LED (mikrofon i logo),

kompatybilność z PS5 i PS4 Cena w momencie publikacji: 149,99 Euro

Komfortowe granie

Ale dość tego wstępu. Dla nas graczy i tak najważniejsze jest brzmienie i wygoda użytkowania. Nikt przecież nie lubi siedzieć ze słuchawkami na głowie podczas 5-6 godzinnej sesji i pocić się spod nich jak mysz w połogu. Na szczęście w Corsair HS80 RGB Wireless nam to nie grozi. Poduszki wykonane zostały tu z miękkiej pianki zapamiętującej kształt, ale zamiast ekologicznej skóry zdecydowano się obszyć je oddychającą tkaniną. Efekt – już po kilku minutach zabawy przestajemy na nie zwracać uwagę.

Co najlepsze jednak, mimo delikatnego docisku muszli izolacja od otoczenia jest tu rewelacyjna. Dość powiedzieć, że gdy oglądałem przykładowe filmy z efektami Dolby Atmos mój syn kilkukrotnie wołał mnie z kuchni, a później, zaniepokojony brakiem jakiejkolwiek rekcji, stanął w drzwiach mojego pokoju i stąd próbował zwrócić na siebie uwagę. Tymczasem ja absolutnie nic nie słyszałem, choć głośność miałem ustawioną tylko na 50%.

Rozmiar poduszek:

Wymiary zewnętrzne: 10,5 x 8,5 cm (wys. x szer.)

Wymiary wewnętrzne: 6,5 x 4,3 cm (wys. x szer.)

Głębokość: 2,3 cm

W zasadzie jedyne do czego mógłbym się tu delikatnie przyczepić to ten rozciągliwy pasek, który dociska od góry słuchawki do naszej głowy. Choć system jego regulacji został całkiem zmyślnie pomyślany i dość łatwo ustawić go „pod siebie” to jednak ja wciąż czułem niewielki dyskomfort wynikający z wyraźnie odczuwalnego nacisku na czubek głowy. Domyślam się jednak, że jest to odczucie mocno subiektywne i wiele zależy tu od wielkości głowy - moja niestety to rozmiar XL, przynajmniej sądząc po kasku do motocykla.

Warto odnotować, że Corsair HS80 RGB Wireless działa nie tylko na pecetach, ale też z powodzeniem da się te słuchawki podłączyć do PlayStation 5. Wystarczy podpiąć do gniazda USB dołączony do zestawu adapter, a konsola sama rozpozna sprzęt i pozwoli z niego korzystać. Ja właśnie w ten sposób rozpocząłem moją przygodę z tymi słuchawkami, przez kilka dobrych godzin zwiedzając, wraz nimi na głowie, wyspę Iki w Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

I cóż mogę powiedzieć - byłem absolutnie zachwycony bogactwem najróżniejszych dźwięków. Szum wiatru, miałczenie kotów, rozmowy dochodzące z oddali czy odgłos fal rozbijających się o nieodległe wybrzeże – wszystko to dało się wyłowić nawet gdy w tle pojawiała się muzyka. A wiecie co jest najlepsze? Że była to dopiero delikatna przygrywka przed tym co czekało mnie na pececie.

Zaskakująco dobry mikrofon i dźwięk, od którego przechodzą ciarki po plecach

Mówiąc krótko – Corsair HS80 RGB Wireless na pececie potrafi zarządzić. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z dwóch rzeczy – z ograniczeń trybu bezprzewodowego i potencjału jaki skrywa technologia Dolby Atmos. By skorzystać z tej ostatniej trzeba wcześniej pobierać stosowną aplikację ze sklepu Microsoftu, a później aktywować opcję dedykowaną słuchawkom.

Dlaczego tak mocno akcentuje akurat kwestię dźwięku przestrzennego? Bo to właśnie on daje tu największego kopa. Ktoś powie pewnie teraz, że gier wspierających tę technologię na PC wciąż za wiele nie ma. Racja, ale te co są dostępne potrafią czasami zryć beret. Pograłem chwilę w Gears 5 i to zupełnie inne przeżycie. Żeby jednak mieć pewność co do brzmienia efektów przestrzennych na tych słuchawkach postanowiłem sprawdzić jakie wrażenia zrobią one na pozostałych domownikach. Zaserwowałem im więc kilka przykładowych prezentacji dźwiękowych i efekt był iście piorunujący. No może z jednym małym wyjątkiem.





Właśnie tu, podczas przesłuchiwania kolejnych „zwiastunów” ujawniła się jedna z dających się przewidzieć bolączek Corsair H80 RGB Wireless. Choć w trybie bezprzewodowym jakość dźwięku jest tu naprawdę dobra, to jednak czuć brak mocniejszych basów i lekko przytłumione brzmienie. Wszystko to znika jednak po podłączeniu kabla i przełączeniu słuchawek w tryb przewodowy. Dopiero wówczas możemy też cieszyć dźwiękiem 24 bit/96 kHz.

Co istotne jednak, w trybie przewodowym, o ile korzystamy z dźwięku przestrzennego, wszelkie ustawienia słuchawek kontrolowane są z poziomu ustawień systemowych Windows 10 a nie dedykowanego oprogramowania iCUE.





Jeśli zaś chodzi o mikrofon to przyznam szczerze, że początkowo byłem wobec niego dość nieufny. Nie za bardzo podobał mi się mechanizm opuszczania mikrofonu i każdorazowe sygnalizowanie w słuchawkach jego włączania i wyłączania poprzez komunikat głosowy, szczególnie, że towarzyszy temu zmiana podświetlenia mikrofonu z czerwonego (wyłączony) na zielony (włączony). Na szczęście można te komunikaty wyłączyć w ustawieniach iCUE.

Do tego wedle moich rozmówców na Discordzie mój głos wydawał się nieco stłumiony. Szybko okazało się jednak, że to nie wina mikrofonu a ustawień programu. Podczas gry komunikacja głosowa była natomiast bez zarzutu. Co więcej, mikrofon nie zbierał przy tym dźwięków otoczenia - ani drącej się papugi, której klatka stoi akurat koło komputera ani pracującego obok automatycznego odkurzacza. Można być tylko pod wrażeniem.

Corsair HS80 RGB Wireless – czy warto kupić?

O ile szukasz wysokiej klasy słuchawek bezprzewodowych dla grania i czasami do słuchania muzyki to jak najbardziej tak. Corsair HS80 RGB Wireless doskonale sprawdziły się jako kompan zarówno podczas grania na pececie czy PlayStation 5, jak i oglądania filmów. W ich przypadku mocnym atutem może być wsparcie dla Dolby Atmos i możliwość podpięcia kabla, dla jeszcze lepszych wrażeń słuchowych.

Trochę szkoda, że nie pokuszono się tutaj o bardziej ekstrawaganckie wykończenie, ale to chyba zarezerwowane jest dla plasujących się nieco wyżej słuchawek Corsair Virtuoso RGB Wireless SE. Tak czy inaczej HS80-tki mają chyba wszystko by zrobić nieco szumu wśród graczy.

Opinia o Corsair HS80 RGB Wireless Plusy pierwszorzędna jakość wykonania,

niezłe, szczegółowe brzmienie w trybie bezprzewodowym i świetne w przewodowym,

komfortowe i doskonale izolujące od otoczenia muszle,

podświetlenie mikrofonu sygnalizujące jego status (włączony/wyłączony),

przyzwoity czas pracy na baterii (choć sporo zależy tu od ustawień i wykorzystywanej platformy),

łatwa i w miarę intuicyjna obsługa,

możliwość podpięcia słuchawek do PlayStation 5 bądź PlayStation 4, Minusy nieco kłopotliwe przełączanie na tryb przewodowy,

niezbyt wygodny pasek pod pałąkiem,

brak możliwości regulacji głośności mikrofonu z poziomu samych słuchawek,

Ocena końcowa 4.8/5