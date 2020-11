Corsair MP400 2 TB

Corsair MP400 to pierwszy dysk producenta z pamięciami QLC NAND. Sprawdzamy czy przyczynią się one do sukcesu nowej konstrukcji, czy raczej będą elementem jej porażki.

Rynek dysków półprzewodnikowych ewoluuje, a producenci coraz bardziej podążają w kierunku zwiększania pojemności i obniżania cen nośników. Efekt jest taki, że coraz częściej możemy tutaj spotkać pamięci QLC NAND, które rzeczywiście cechują się większą gęstością zapisu, ale oferują gorszą wydajność i mniejszą wytrzymałość. Czy rzeczywiście są takie złe, jak się o nich mówi?

Sprawdziliśmy to na przykładzie najnowszego nośnika firmy Corsair. Producent niedawno wprowadził do oferty dyski z serii MP400 pod M.2 PCIe – to najtańsze modele producenta, które są dostępne w wersjach o pojemności do 8 TB (!). Mają być wydajnie, pojemnie i niedrogo. Jak będzie w rzeczywistości?

Porównanie dysków Corsair MP400, MP510 i MP600

W ofercie producenta znajdziemy trzy podobne serie dysków: MP400, MP510 i MP600. Czym się różnią?

Model Corsair MP400 Corsair MP510 Corsair MP600 Pojemność » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB

» 8 TB » 240 GB

» 480 GB

» 960 GB

» 1920 GB

» 4 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB Interfejs PCI-Express 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.3 Kontroler Phison PS5012-E12S

(8-kanałowy) Phison PS5012-E12

(8-kanałowy) Phison PS5016-E16

(8-kanałowy) Kości pamięci Micron 3D QLC NAND

(96-warstwowe) WD 3D TLC NAND

(64-warstwowe) Toshiba 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Transfery

(odczyt/zapis) » 500 GB: 2000/1000 MB/s

» 1 TB: 3480/1880 MB/s

» 2 TB: 3480/3000 MB/s

» 4 TB: 3480/3000 MB/s

» 8 TB: 3480/3000 MB/s » 240 GB: 3100/1050 MB/s

» 480 GB: 3480/2000 MB/s

» 960 GB: 3480/3000 MB/s

» 1920 GB:3480/2700 MB/s

» 4 TB: 3480/2000 MB/s » 500 GB: 4950/2500 MB/s

» 1 TB: 4950/4250 MB/s

» 2 TB: 4950/4250 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 500 GB: 100K/260K IOPS

» 1 TB: 190K/470K IOPS

» 2 TB: 380K/560K IOPS

» 4 TB: 610K/710K IOPS

» 8 TB: 610K/710K IOPS » 240 GB: 180K/240K IOPS

» 480 GB: 360K/440K IOPS

» 960 GB: 610K/570K IOPS

» 1920 GB: 485K/530K IOPS

» 4 TB: 580K/680K IOPS » 500 GB: 420K/550K IOPS

» 1 TB: 680K/600K IOPS

» 2 TB: 680K/600K IOPS Gwarancja (TBW) 5 lat

» 500 GB: 100 TB

» 1 TB: 200 TB

» 2 TB: 400 TB

» 4 TB: 800 TB

» 8 TB: 1600 TB 5 lat

» 240 GB: 400 TB

» 480 GB: 800 TB

» 960 GB: 1700 TB

» 1920 GB: 3120 TB

» 4 TB: 6820 TB 5 lat

» 500 GB: 900 TB

» 1 TB: 1800 TB

» 2 TB: 3600 TB Cena » 500 GB: ??? zł

» 1 TB: 619 zł

» 2 TB: 1149 zł

» 4 TB: 2899 zł

» 8 TB: 6559 zł » 240 GB: 239 zł

» 480 GB: 359 zł

» 960 GB: 669 zł

» 1920 GB: 1399 zł

» 4 TB: ???? zł » 500 GB: 549 zł

» 1 TB: 899 zł

» 2 TB: 1839 zł

Modele MP400 korzystają z pamięci QLC NAND, ale teoretycznie mają oferować lepsze osiągi względem serii MP510, a przy tym są dostępne w niższych cenach. Zapowiada się obiecująco. Przejdźmy więc do konkretów.

Corsair MP400 2 TB

Do naszej redakcji trafił model Corsair MP400 o pojemności 2 TB – jego cena wynosi około 1149 złotych, a zatem mamy do czynienia z jednym z tańszych nośników w tej kategorii.

Jak wygląda specyfikacja nośnika? Producent zastosował 8-kanałowy kontroler Phison PS5012-E12S oraz 96-warstwowe kości pamięci Micron 3D QLC NAND. Zapis wspomaga 1 GB pamięci DDR3 DRAM oraz dynamicznie przydzielany bufor typu SLC NAND.

Elementy nie są dodatkowo chłodzone, co niestety ma odzwierciedlenie w temperaturach – przy intensywnym użytkowaniu dysk potrafi się rozgrzać do 70 stopni Celsjusza. Sugerujemy więc zamontować go w złączu z dodatkowym chłodzeniem lub zapewnić mu dodatkowy nawiew.

Warto również zwrócić uwagę na wytrzymałość nośnika. Producent udziela na niego 5 lat gwarancji, ale została ona ograniczona niskim limitem zapisu danych – ten wynosi 400 TB. Do codziennego użytkowania powinno wystarczyć (przez cały okres gwarancji dzień w dzień można zapisywać na nim ponad 200 GB danych), ale na tle konkurencyjnych modeli wygląda to bardzo słabo. Cóż, to efekt zastosowania pamięci QLC.

Według specyfikacji, testowany model ma osiągać transfery sekwencyjne do 3480 MB/s przy odczycie i 3000 MB/s przy zapisie. Z kolei liczba operacji losowych sięga 380 000 IOPS przy odczycie i 560 000 IOPS przy zapisie.

Teoretycznie mówimy o górnej półce modeli pod PCI-Express 3.0. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się podczas testów.

Corsair MP400 2TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie AMD X570, która zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0:

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz, a ponadto dysponuje kontrolerem magistrali PCI-Express 4.0.

ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI) to jedna z topowych płyt głównych AMD X570. Konstrukcja została wyposażona w dwa sloty M.2 PCIe 4.0 x4 pod superszybkie dyski SSD (obydwa z radiatorem, ale na potrzeby testu zostały one zdemontowane).

Dwukanałowy zestaw pamięci ADATA XPG Spectrix o pojemności 16 GB (2x 8 GB). Moduły pracowały z nominalnym taktowaniem kontrolera pamięci (tj. 3200 MHz).

Za dysk systemowy posłużył nam nośnik AMD Radeon R7 o pojemności 240 GB. To starszy model z kośćmi MLC NAND, który korzysta z interfejsu SATA 6 Gb/s.

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 2.10.13.408.

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6618 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5010 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3870 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 3477 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3464 Patriot VPN100 512 GB 3428 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3415 Corsair MP400 2 TB 3127 ADATA XPG SX8200 960 GB 3109 Toshiba RC500 500 GB 1762

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2209 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 1845 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1738 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 1377 Corsair MP400 2 TB 1354 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1348 ADATA XPG SX8200 960 GB 1334 Toshiba RC500 500 GB 1210 Patriot VPN100 512 GB 765 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 755

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 749 Corsair MP400 2 TB 691 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 688 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 606 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 553 Patriot VPN100 512 GB 475 Kioxia Exceria Plus 2 TB 464 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 406 ADATA XPG SX8200 960 GB 400 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 389

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 78 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 71 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 61 ADATA XPG SX8200 960 GB 60 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 60 Corsair MP400 2 TB 60 Toshiba RC500 500 GB 58 Patriot VPN100 512 GB 54 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 50 Kioxia Exceria Plus 2 TB 48

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5062 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4287 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3258 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3236 Corsair MP400 2 TB 3055 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3018 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2520 Patriot VPN100 512 GB 2376 ADATA XPG SX8200 960 GB 1770 Toshiba RC500 500 GB 1642

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB 2249 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2161 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2138 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2054 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1986 Toshiba RC500 500 GB 1642 Patriot VPN100 512 GB 1292 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1292 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1159 ADATA XPG SX8200 960 GB 1154

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 678 Corsair MP400 2 TB 648 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 630 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 539 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 517 Kioxia Exceria Plus 2 TB 419 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 289 Patriot VPN100 512 GB 288 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 286 ADATA XPG SX8200 960 GB 280

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 231 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 231 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 194 Corsair MP400 2 TB 189 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 189 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 168 Patriot VPN100 512 GB 153 Kioxia Exceria Plus 2 TB 152 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 148 ADATA XPG SX8200 960 GB 143

Pierwszy test i pierwsze zaskoczenie - Corsair MP400 2 TB to jeden z lepszych modeli pod PCIe 3.0 w CrystalDiskMark. Nośnik wypada dobrze zarówno w testach sekwencyjnych, jak i losowych.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5164 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4187 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3407 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3046 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2872 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2751 Corsair MP400 2 TB 2740 ADATA XPG SX8200 960 GB 2724 Patriot VPN100 512 GB 2697 Toshiba RC500 500 GB 1564

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 77 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 70 Corsair MP400 2 TB 70 Patriot VPN100 512 GB 65 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 64 Kioxia Exceria Plus 2 TB 61 Toshiba RC500 500 GB 60 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 58 ADATA XPG SX8200 960 GB 55 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 45

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2138 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2079 Corsair MP400 2 TB 1737 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1623 Toshiba RC500 500 GB 1587 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1437 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 1288 ADATA XPG SX8200 960 GB 1253 Patriot VPN100 512 GB 1045 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 716

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 0,021 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 0,022 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,025 Corsair MP400 2 TB 0,027 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,028 Patriot VPN100 512 GB 0,029 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,03 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,044 Toshiba RC500 500 GB 0,048 ADATA XPG SX8200 960 GB 0,091

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3913 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 3881 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2747 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2694 Corsair MP400 2 TB 2678 Patriot VPN100 512 GB 2331 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2209 ADATA XPG SX8200 960 GB 1731 Toshiba RC500 500 GB 1549

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 181 Corsair MP400 2 TB 173 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 168 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 165 Patriot VPN100 512 GB 154 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 145 Toshiba RC500 500 GB 145 Kioxia Exceria Plus 2 TB 142 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 132 ADATA XPG SX8200 960 GB 110

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3224 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2885 Corsair MP400 2 TB 2769 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 2214 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2019 Toshiba RC500 500 GB 1351 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1223 Patriot VPN100 512 GB 1202 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1174 ADATA XPG SX8200 960 GB 1077

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,019 Corsair MP400 2 TB 0,022 Toshiba RC500 500 GB 0,023 Patriot VPN100 512 GB 0,024 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,024 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 0,024 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 0,024 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,027 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,028 ADATA XPG SX8200 960 GB 0,034

AS SSD potwierdził wcześniejsze obserwacje - MP400 2 TB wypada dobrze w testach sekwencyjnych oraz losowych (patrząc na modele pod PCIe 3.0).

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 5098 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 5094 Toshiba RC500 500 GB 5093 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5083 Patriot VPN100 512 GB 5081 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5081 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 5081 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 5052 Corsair MP400 2 TB 5031 ADATA XPG SX8200 960 GB 5031

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 674 Corsair MP400 2 TB 643 Toshiba RC500 500 GB 639 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 639 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 622 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 621 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 561 Patriot VPN100 512 GB 475 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 409 ADATA XPG SX8200 960 GB 409

PCMark 8 to benchmark, który symuluje pracę dysku w typowych, codziennych zastosowaniach. Testowany model w ogólnej punktacji raczej nie zachwyca, ale za to oferuje bardzo dobrą przepustowość.

Corsair MP400 2 TB - wydajność w realnym użytkowaniu

Testy syntetyczne mamy za sobą, więc pora przejść do testów wydajności podczas realnego użytkowania dysku.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 12 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 17 Corsair MP400 2 TB 17 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 19 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 960 GB 24 Toshiba RC500 500 GB 29 Patriot VPN100 512 GB 30

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 77 Corsair MP 400 2 TB 82 Toshiba RC500 500 GB 101 ADATA XPG SX8200 960 GB 120 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 121 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 132 Patriot VPN100 512 GB 135

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 14 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 15 Corsair MP400 2 TB 15 Toshiba RC500 500 GB 21 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 960 GB 23 Patriot VPN100 512 GB 23

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP400 2 TB 6 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 8 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 9 Patriot VPN100 512 GB 9 Toshiba RC500 500 GB 19 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 20 ADATA XPG SX8200 960 GB 21

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 59 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 59 Corsair MP400 2 TB 59 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 61 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 85 ADATA XPG SX8200 960 GB 87 Toshiba RC500 500 GB 95 Patriot VPN100 512 GB 97 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 99

W testach rzeczywistych nośnik też wypada zaskakująco dobrze - to czołówka jeżeli chodzi o nośniki pod PCI-Express 3.0, a często dorównuje droższym modelom pod PCI-Express 4.0.

Corsair MP400 2 TB - test bufora

Corsair MP400 korzysta z pamięci QLC NAND, które nie należą do najwydajniejszych. Zapis jest jednak wspomagany dodatkową pamięcią DRAM i buforem działającym na zasadzie szybkiej pamięci SLC NAND. Jak taka kombinacja się sprawdza przy kopiowaniu dużych plików?

W teście posłużyliśmy się plikiem zajmującym prawie 100 GB. Według naszych obserwacji, zapis stabilizuje się na poziomie około 1,1 GB/s, co wydaje się bardzo dobrym wynikiem jak na nośnik tej klasy.

Corsair MP400 2 TB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy jak na wydajność nośnika wpłynie zapełnienie komórek pamięci do 80%.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Corsair MP 400 2 TB 17 Corsair MP 400 2 TB (80%) 18

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Corsair MP 400 2 TB 82 Corsair MP 400 2 TB (80%) 85

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Corsair MP 400 2 TB 15 Corsair MP 400 2 TB (80%) 15

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Corsair MP 400 2 TB 6 Corsair MP 400 2 TB (80%) 6

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Corsair MP 400 2 TB 59 Corsair MP 400 2 TB (80%) 59

Mimo mocnego zapełnienia komórek pamięci, wydajność dysku jakoś drastycznie się nie zmieniła. Brawo!

Corsair MP400 2 TB - warto kupić szybki dysk SSD z pamięciami QLC NAND?

I jak, zaskoczeni? Bo my bardzo! Corsair MP400 to czarny koń na rynku dysków SSD. Nie spodziewaliśmy się po nim zbyt wiele, ale producentowi udało się opracować udany nośnik. I to pomimo zastosowania owianych złą sławą kości QLC NAND.

Corsair postawił na nietypową konstrukcję z dobrym kontrolerem Phison E12S i tańszymi kośćmi pamięci 3D QLC NAND. Nośnik korzysta z interfejsu M.2 PCI-Express 3.0 x4, więc sprawdzi się w komputerach i laptopach. W PC-tach sugerujemy jednak zapewnić mu dodatkowe chłodzenie, bo potrafi się on mocno nagrzewać.

Największym zaskoczeniem okazuje się wydajność. Mimo zastosowania słabszych pamięci, Corsair MP400 2 TB oferuje bardzo dobre osiągi – te można porównać do dużo droższych modeli pod PCI-Express 3.0. Mało tego! Dysk nie wykazuje spadku wydajności po mocnym zapełnieniu. Użytkownik raczej nie zauważy tutaj różnicy w wydajności wynikającej z użycia tańszych pamięci.

Inna kwestia to wytrzymałość nośnika i tutaj nie powinniśmy oczekiwać „cudów”. Zastosowanie kości QLC odbija się na limicie zapisu danych (TBW) – parametr jest dużo niższy względem modeli z kostkami TLC NAND, aczkolwiek do codziennych zadań powinien być wystarczający.

Z drugiej strony kostki QLC pozwoliły obniżyć cenę konstrukcji i w tym przypadku może ona być solidnym argumentem za wyborem MP400 2 TB. Testowany wariant o pojemności 2 TB kosztuje około 1150 złotych, co czyni go jedną z najtańszych propozycji w swojej kategorii. Zainteresowani mogą jednak zdecydować się także na pojemniejsze wersje – 4 TB lub nawet 8 TB.

Ocena końcowa - Corsair MP400 2 TB

dobra wydajność w testach rzeczywistych

dobra wydajność przy operacjach sekwencyjnych

dobra wydajność przy operacjach losowych

nie spowalnia znacznie po mocnym zapełnieniu

atrakcyjna cena

5 lat gwarancji...

...ograniczona bardzo małym współczynnikiem TBW

obawy co do awaryjności kostek QLC

dosyć wysokie temperatury

