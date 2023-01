Jaki kupić dysk SSD 2,5 cala? Przygotowaliśmy zestawienie polecanych modeli, w którym znajdziecie tanie modele dla starszych komputerów i laptopów, a także pojemne nośniki do magazynowania danych.

Trudno wyobrazić sobie współczesny komputer bez dysku SSD. Nie ma się jednak czemu dziwić. Taki nośnik oferuje dużo lepszą wydajność względem standardowego dysku HDD, co ma bezpośredni wpływ na szybkość ładowania systemu oraz komfort pracy z programami i grami. Dodatkowym atutem jest większa wytrzymałość, mniejszy pobór energii oraz całkowicie bezgłośna praca.

Większość nowoczesnych zestawów korzysta z szybkich nośników SSD M.2, jednak zwykłe dyski SSD 2,5 cala nadal cieszą się sporą popularnością – takie modele sprawdzą się przy modernizacji starszych komputerów i laptopów czy jako dodatkowy magazyn danych. Jaki dysk SSD 2,5 cala SATA? Zerknijcie na nasze polecane dyski SSD na 2023 rok.

Ranking dysków SSD 2,5 cala - polecane modele:

Dysk SSD - jaki wybrać?

Nowoczesne komputery i laptopy korzystają z szybkich dysków SSD M.2 pod PCI-Express, które uzyskują dużo lepszą wydajność względem starszych dysków pod SATA. Nie oznacza to jednak, że zwykłe SSD 2,5 cala pod SATA odeszły do lamusa – takie modele sprawdzą się w starszych zestawach, gdzie nie ma możliwości podłączenia nowoczesnego nośnika SSD M.2.

2,5-calowe dyski SSD mają swoją specyfikę. Obecnie mówimy głównie o tańszych konstrukcjach, które są nastawione na możliwie najlepszy stosunek pojemności do ceny. Po ostatnich obniżkach cen, mogą one być świetną propozycją do modernizacji starszych maszyn, które nadal korzystają z przestarzałych dysków HDD. Na pewno odczujemy tutaj dużo lepszy komfort pracy z komputerem.

Nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacyjnych osiągów. Dyski 2,5 cala korzystają z interfejsu SATA III, przez co ich transfery sekwencyjne są ograniczone do 500 – 550 MB/s (realnie przy bardziej wymagających zadaniach mogą one być dużo niższe). Takie nośniki bez problemu sprawdzą się w codziennych, mniej wymagających zastosowaniach. Dużo ważniejsze są parametry operacji na małych plikach, które deklasują tradycyjne dyski talerzowe (HDD).

Dyski 2,5 cala sprawdzą się również jako dodatkowy magazyn danych. Warto jednak pamiętać, że dostępne modele oferują maksymalnie pojemność 1 – 2 TB (są też pojemniejsze wersje, ale ich ceny często już stają się niewspółmiernie wysokie do możliwości). Dla większości użytkowników taka pojemność powinna jednak być wystarczająca. Należy jednak pamiętać, że takie dyski mają krótką gwarancję, która jest ograniczona stosunkowo niskim limitem zapisu danych (TBW).

GOODRAM CX400 gen. 2 240 GB - dysk SSD SATA do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 GOODRAM CX400 gen. 2 to typowo budżetowy dysk, który świetnie sprawdzi się w najtańszych komputerach. Za około 80 złotych otrzymujemy nośnik o pojemności 240 GB, który pomieści system operacyjny oraz kilka najpotrzebniejszych programów i gier. Producent deklaruje transfery sekwencyjne sięgające 550 MB/s przy odczycie i 480 MB/s przy zapisie, jednak realnie musimy się liczyć ze spadkami wydajności przy większym obciążeniu. Specyfikacja przewiduje kości pamięci 3D TLC NAND. Producent udziela na dysk 3-letniej gwarancji ograniczonej zapisem 180 TB danych (to ilość, która w zupełności powinna wystarczyć przy codziennych zastosowaniach). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 256 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 480 MB/s

Szybkość odczytu 550 MB/s

Kości pamięci Toshiba 3D TLC NAND

Patriot P210 256 GB - tani dysk SSD SATA Ocena benchmark.pl









4,5/5 Patriot P210 to dobra propozycja z najniższej półki – nośnik sprawdzi się w tanich zestawach, gdzie zależy nam na możliwie najniższej cenie dysku. Wersja o pojemności 256 GB kosztuje około 80 złotych. Producent nie podaje dokładnej specyfikacji technicznej, przez co możemy spotkać się z różnymi wersjami nośnika. Maksymalne transfery sięgają 500 MB/s przy odczycie i 400 MB/s przy zapisie, ale przy mocniejszym obciążeniu będą to niższe osiągi. Na dysk przysługuje 3-letnia gwarancja producenta z limitem zapisu danych na poziomie 120 TB. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 256 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 400 MB/s

Szybkość odczytu 500 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

ADATA Ultimate SU650 240 GB - tani dysk SSD 2,5 cala Ocena benchmark.pl









4,5/5 ADATA Ultimate SU650 nada się jako budżetowy dysk do taniego komputera. Za około 80 złotych otrzymujemy nośnik o pojemności 240 GB, który nada się do podstawowych zastosowań. Producent deklaruje transfery na poziomie 520 MB/s przy odczycie i 450 MB/s przy zapisie, jednak realne osiągi przy bardziej wymagających zastosowaniach będą odpowiednio niższe. Producent nie podaje też specyfikacji dla modelu SU650, przez co możemy się spotkać z różnymi wersjami nośnika. Udzielana gwarancja trwa 3 lata, ale została ograniczona zapisem 140 TB danych. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 240 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 450 MB/s

Szybkość odczytu 520 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

Kioxia Exceria SATA 480 GB - dobry i tani dysk SSD SATA Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kioxia Exceria SATA świetnie sprawdzi się przy modernizacji starszych komputerów i laptopów z tradycyjnym dyskiem talerzowym. Za niecałe 150 złotych można kupić model o pojemności 480 GB, który pozwoli pomieścić system oraz dodatkowe programy i gry. Producent zastosował tutaj autorską konstrukcję z pamięciami 3D TLC NAND. Może nie oferuje ona rekordowych osiągów (deklarowane transfery sekwencyjne sięgają 555/540 MB/s), ale nośnik wyróżnia się naprawdę dobrą jakością wykonania i jak na tanie modele pod SATA jest propozycją godną polecenia. Udzielana gwarancja trwa 3 lata (trwa ona do momentu zapisania 120 TB danych). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 480 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 540 MB/s

Szybkość odczytu 555 MB/s

Kości pamięci Kioxia BiCS4 3D TLC NAND

Crucial MX500 500GB - najlepszy dysk SSD SATA Ocena benchmark.pl









4,7/5 W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć modelu Crucial MX500, czyli legendarnej propozycji z nieco wyższej półki (model o pojemności 500 GB kosztuje około 220 złotych). Dysk idealnie nada się do modernizacji starszych komputerów i laptopów. Producent zastosował kontroler Silicon Motion SM2258, kości pamięci 3D TLC NAND oraz 512 MB pamięci podręcznej. Teoretyczne transfery sięgają 560 MB/s przy odczycie i 520 MB/s przy zapisie, ale realnie możemy oczekiwać naprawdę niezłych wyników (jak na dysk pod SATA). Za wyborem Cruciala MX500 przemawia długa 5-letnia gwarancja producenta (ograniczona zapisem 180 TB danych) oraz dodawany w zestawie pakiet Acronis True Image, który ułatwi przesiadkę na z HDD na SSD. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 500 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 560 MB/s

Szybkość odczytu 510 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Zobacz recenzję

Patriot P210 1 TB - tani dysk SSD 1 TB Ocena benchmark.pl









4,5/5 Model Patriot P210 śmiało może służyć również jako tani magazyn danych – wersja o pojemności 1 TB kosztuje około 250 złotych (to jeden z najtańszych modeli o tej pojemności). Maksymalne transfery sięgają 520 MB/s przy odczycie i 430 MB/s przy zapisie, ale realnie przy mocnym obciążeniu musimy się liczyć z gorszymi możliwościami. Producent nie podaje dokładnej specyfikacji nośnika, więc może on występować w różnych konfiguracjach. Podobnie jak w mniej pojemnej wersji, na dysk przysługuje 3-letnia gwarancja (w tym przypadku z limitem zapisu 480 TB danych). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 430 MB/s

Szybkość odczytu 520 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

GOODRAM CX400 gen. 2 1 TB - tani dysk SSD 1 TB do laptopa Ocena benchmark.pl









4,5/5 GOODRAM CX400 gen. 2 sprawdzi się jako tani, dodatkowy magazyn danych. Za dysk o pojemności 1 TB przyjdzie nam zapłacić około 260 złotych, przez co może on być dobrą alternatywą dla tradycyjnych dysków talerzowych. Nie należy tutaj oczekiwać rewelacyjnych osiągów - teoretycznie transfery sekwencyjne sięgają 550 MB/s przy odczycie i 500 MB/przy zapisie, ale realne osiągi przy bardziej wymagających zastosowaniach będą spadać. Do podstawowych zadań powinien być wystarczający. Producent nie podaje też dokładnej specyfikacji technicznej nośnika. Udzielana gwarancja trwa 3 lata i została ograniczona zapisem na poziomie 720 TB. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1024 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 500 MB/s

Szybkość odczytu 550 MB/s

Crucial MX500 1 TB - dobry dysk SSD 1TB Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeśli poszukujecie lepszego dysku SSD SATA, warto zainteresować się modelem Crucial MX500 o pojemności 1 TB. Nie jest to najtańsza propozycja (jej koszt to już około 350 złotych), ale dla wymagających jak najbardziej jest to propozycja godna polecenia – taki dysk sprawdzi się w starszych komputerach i laptopach, gdzie nie ma miejsca na nowoczesny, szybszy dysk SSD M.2. Specyfikacja wygląda podobnie jak w mniej pojemnej wersji (tj. kontroler Silicon Motion SM2258 oraz kości pamięci 3D TLC NAND i 1 GB pamięci podręcznej), a transfery sekwencyjne sięgają 560 MB/s przy odczycie i 510 MB/s przy zapisie. Realnie możemy liczyć na stosunkowo dobre możliwości. Co więcej, producent udziela na dysk długiej, 5-letniej gwarancji (z limitem zapisu na poziomie 360 TB). W zestawie dodawany jest też pakiet Acronis True Image. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 560 MB/s

Szybkość odczytu 510 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Zobacz recenzję

Crucial BX500 2 TB - pojemny dysk SSD SATA Ocena benchmark.pl









4,5/5 Crucial BX500 2 TB to jeden z najbardziej opłacalnych dysków SSD SATA o pojemności 2 TB, więc śmiało może on służyć jako tani magazyn danych. Producent zastosował kontroler Silicon Motion SM2259XT oraz kości pamięci 3D QLC NAND, ale możemy tutaj liczyć na całkiem przyzwoite osiągi (maksymalne transfery sekwencyjne sięgają 540 MB/s przy odczycie i 500 MB/s przy zapisie). Trudno znaleźć bardziej opłacalną propozycję za około 600 złotych. Warto jednak mieć na uwadze, że na dysk przysługuje 3-letnia gwarancja producenta z limitem zapisu na poziomie 720 TB. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 2000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 500 MB/s

Szybkość odczytu 540 MB/s

Kości pamięci Micron 3D QLC NAND

Samsung 870 QVO 2 TB - zapasowy dysk SSD na dane Ocena benchmark.pl









4/5 Wśród najpojemniejszych modeli warto wyróżnić jeszcze dysk Samsung 870 QVO 2 TB. Producent zastosował tutaj w pełni autorską konstrukcję, która bazuje na kontrolerze Samsung MKX i pamięciach QLC V-NAND. Teoretyczne transfery wyglądają imponująco, bo mówimy o 560 MB/s przy sekwencyjnym odczycie i 530 MB/s przy sekwencyjnym zapisie, ale realnie musimy się liczyć ze spadkami wydajności. Jak na oferowaną cenę, na poziomie około 700 złotych, na pewno jest to propozycja godna uwagi (np. jako tani magazyn danych). Producent udziela na dysk 3-letniej gwarancji z limitem zapisu danych na poziomie 720 TB. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 2000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 530 MB/s

Szybkość odczytu 560 MB/s

Kości pamięci Samsung QLC V-NAND Zobacz recenzję

Jeśli zastanawiacie się jaki dysk SSD do PC albo jaki dysk SSD do laptopa, można tutaj wskazać kilka interesujących propozycji. Do tańszych konfiguracji bardzo dobrą opcją będzie Kioxia Exceria SATA 480 GB za niecałe 150 złotych. Jeśli jednak szukacie czegoś lepszego, ale koniecznie musi być to 2,5-calowy dysk pod SATA, warto rozważyć zakup modelu Crucial MX500 1 TB za niecałe 400 złotych. Nie jest to zbyt opłacalny model, ale do starszych urządzeń będzie jedną z najlepszych propozycji. Pamiętajcie jednak, że dyski SSD SATA powoli stają się przeżytkiem, więc w nowszych komputerach zdecydowanie lepiej będzie postawić na szybszy dysk SSD M.2.