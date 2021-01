Creative SBS E2900 to głośniki 2.1 z łącznością bezprzewodową Bluetooth, radiem FM, możliwością odtwarzania plików MP3 z USB i karty SD i podświetleniem LED. Dobre do słuchania muzyki z telefonu, grania na komputerze i oglądania filmów. Zapraszam do recenzji.

Creative SBS E2900 - opinia

Przejdę od razu do sedna, bo nie ma sensu owijać w bawełnę. Płacisz 350 zł i dostajesz głośniki 2.1 z dobrym subwooferem, łącznością bezprzewodową Bluetooth, radiem FM, możliwością odtwarzania muzyki z pamięci USB i karty SD, klasycznym połączeniem przewodowym mini jack 3,5 mm, pilotem oraz podświetleniem LED.

Głośniki Creative SBS E2900 podłączysz w zasadzie do wszystkiego. Do komputera, laptopa, tabletu, telefonu, odtwarzacza MP3 i każdego innego sprzętu z wyjściem słuchawkowym lub Bluetoothem.

Nadają się do grania, słuchania muzyki, oglądania filmów i zwykłego relaksu przy radiu. Czy są idealne? Nie, ale za około 350 zł nie muszą być. Ważne, że są dobre, funkcjonalne i po prostu opłacalne.

Dalsza część recenzji w zasadzie potwierdzi te słowa, więc jeśli wystarczy Ci to co napisałem wcześniej i akurat zastanawiasz się nad zakupem tanich, ale dobrych głośników, to nie musisz czytać dalej - po prostu idź i kup Creative E2900.

A jeśli chcesz zobaczyć więcej szczegółów i zdjęć, to zapraszam do lektury.

Creative SBS E2900 - recenzja

Creative E2900 to głośniki w układzie 2.1. Dwie małe kolumny klasycznie kładziemy na biurku, a większy subwoofer… No właśnie tutaj stoimy przed dość ważnym wyborem.

Subwoofer

Subwoofer ma na froncie wyświetlacz, przyciski, pokrętło głośności, port USB, szczelinę dla karty pamięci SD oraz podświetlenie LED. Wszystko to sugeruje, że powinien on stać na biurku tak, byśmy mieli te elementy w zasięgu ręki.

Jednak nie każdy chce mieć subwoofer na biurku, bo zajmuje trochę miejsca, a tony niskie są mniej mięsiste, niż gdyby stał na podłodze. Dlatego trzeba tutaj wybrać między łatwym dostępem (biurko), a mocniejszymi i bardziej miękkimi basami (podłoga).

Jakość dźwięku opisuje nieco dalej, ale już teraz mogę pochwalić E2900 za to, że bardzo dobrze grają przy niskiej głośności. Szczególnie moc i miękkość tonów niskich z subwoofera jest godna wyróżnienia.

Wymiary subwoofera (wy/sz/gł): 313 x 170 x 335 mm

Materiał obudowy subwoofera: MDF i tworzywo sztuczne

Pilot

Na szczęście sterowanie to nie problem nawet, gdy subwoofer stoi na podłodze. W komplecie dostajemy bowiem pilot, który w pełni zastępuje przyciski i pokrętło na subwooferze i dodaje do tego jeszcze garść innych funkcji. Umożliwia np. regulację mocy tonów niskich i wysokich, strojenie radia, a nawet wybór koloru podświetlenia subwoofera. Pilot jest prosty, ale wygodny. Szkoda, że nie dołączono dwóch baterii AAA do kompletu.

Kolory podświetlenia są trzy: czerwony, niebieski i fioletowy. Można jednak wybrać tryb oddychający lub migający w rytm muzyki, albo całkowicie wyłączyć diody.

Wyświetlacz

Poniżej głośnika w obudowie subwoofera widoczny jest wyświetlacz, który prezentuje nie tylko poziom głośności, ale też źródło, częstotliwość FM, numer zaprogramowanej stacji radiowej, czas trwania utworu z podłączonej pamięci, wersję podświetlenia LED, a nawet informacje o pauzie podczas odtwarzania muzyki. Rzecz jasna nie wszystko na raz, wiele zależy np. od źródła dźwięku.

Przyciski i regulacja głośności

Przyciski na obudowie subwoofera są opcjonalne, bo wszystkim można sterować za pomocą pilota. Oprócz klawisza zasilania, wyboru źródła dźwięku, są jeszcze trzy służące do kontrolowania odtwarzanej muzyki i strojenia radia. Można włączyć pauzę i przełączać utwory, nie tylko z pamięci USB lub SD, ale także przez Bluetooth (A2DP, AVRCP).

Pokrętło potencjometru do regulacji głośności jest podświetlane i obraca się z miękkimi, delikatnie wyczuwalnymi skokami. Ustawianie pożądanego poziomu jest wygodne, ale ponownie - można to zrobić pilotem, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby subwoofer stał na podłodze.

Muzyka z USB i karty SD

Na prawym boku obudowy subwoofera, blisko przedniej ścianki, wbudowano pełnowymiarowy port USB oraz szczelinę na kartę SD (do 32 GB, FAT 32 lub FAT16). Po włożeniu np. pendrive’a z plikami muzycznymi odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Wspierany jest tylko format MP3. Muzyką sterować można przyciskami na obudowie lub pilotem.

Również po prawej, ale bliżej tylnej części obudowy umieszczono port typu bass-reflex, który poprawia brzmienie tonów niskich.

Złącza

Podstawowe złącza sygnałowe znajdziemy z tyłu obudowy głośnika niskotonowego. Od góry jest to: złącze antenowe (radio FM), wejście mini jack 3,5 mm (do podłączenia PC lub różnorodnych odtwarzaczy z wyjściem słuchawkowym), dwa wyjścia na kolumny oraz złącze dla kabla zasilającego.

Kolumny satelitarne

Głośniki, które stawiamy na biurku są dość małe i nie zajmują zbyt dużo miejsca. Ich stylistyka jest minimalistyczna, a jedynym elementem który się wyróżnia, jest biały kolor przetworników.

Wymiary kolumn (wy/sz/gł): 170 x 105 x 100 mm

Materiał obudowy kolumn: MDF i tworzywo sztuczne

Przód kolumn oraz subwoofera jest wykonany z błyszczącego plastiku, który dość intensywnie przyciąga kurz. Trudno to uznać za dużą wadę, ale trochę psuje to estetykę, która w ogólnym rozrachunku jest dobra.

Kolumny mają stałe przewody o długości około 1,2 m. To wystarczająco dużo, jeśli subwoofer stoi na biurku, ale za mało, gdy stoi na podłodze. Wtedy trzeba dokupić przewody przedłużające (coaxial).

Za około 350 zł Creative SBS E2900 to bardzo dobre głośniki do komputera i nie tylko.

Creative SBS E2900 - specyfikacja

Typ: głośniki 2.1, aktywne, stereo

Łączność (źródła dźwięku): Bluetooth 5.0 (SBC, A2DP, AVRCP), mini jack 3,5 mm, USB, karta SD

Moc: subwoofer 1x 30 W, kolumny 2x 15 W (łączna moc 60 W)

Pasmo przenoszenia: 50 - 20000 Hz

Sygnał do szumu: >= 75 dB

Pilot: tak (na podczerwień)

Przetwornik niskotonowy: 5,25” (około 133 mm)

Przetworniki średnio-wysokotonowe: 3” (około 76 mm)

Wymiary subwoofera (wy/sz/gł): 313 x 170 x 335 mm

Wymiary kolumn (wy/sz/gł): 170 x 105 x 100 mm

Inne: przewód 3,5 mm (1,5 m), przewód zasilający 1,2 m, przewody głośnikowe 1,2 m, odtwarzanie plików MP3

Radio FM

Odbiór sygnału radiowego testowałem w centrum Poznania. Tuner automatycznie znalazł i zaprogramował 31 stacji, z czego zdecydowana większość brzmiała czysto. W 8 z 31 przypadków słychać było szum, ale częściowo było to uzależnione od ustawienia anteny.

Podczas przełączania stacji na wyświetlaczu pojawia się najpierw numer, a następnie częstotliwość. Nie pojawia się nazwa stacji, ale w tak niedrogim zestawie głośnikowym radio należy traktować jako dodatek, a nie główną funkcję.

Muzyka z telefonu przez Bluetooth

Spodziewałem się, że producent postawił tutaj bardziej na funkcjonalność, niż jakość, ale w praktyce tak nie jest. Głośniki Creative SBS E2900 spisują się na tyle dobrze, że słuchanie muzyki, granie w gry i oglądanie filmów sprawia przyjemność. Brzmienie na pewno nie jest męczące, tym bardziej, że można w szerokim zakresie regulować moc tonów niskich i wysokich.

Czy słychać różnicę między łącznością Bluetooth, a mini jack 3,5 mm lub dźwiękiem z plików? Odpowiedź brzmi: tak. Nie jest to przepaść, ale różnica jest wyraźna. Głośniki mają Bluetooth 5.0, ale wspierają prosty, podstawowy kodek SBC (który nie wymaga licencji, więc jest szeroko stosowany w wielu głośnikach i słuchawkach).

Łączność bezprzewodowa jest bardzo wygodna, a jakość jest wystarczająco dobra. Trzeba jednak zaznaczyć, że ogólna dynamika i czystość jest gorsza, niż przez złącze 3,5 mm lub z plików. Korzystając z Bluetooth lekko słychać kompresję, dźwięk jest trochę mniej klarowny, a separacja między dźwiękami jest gorsza. Zaznaczam jednak, że jak jak na zestaw 2.1 za 350 zł i tak sytuacja wygląda pozytywnie. Da się słuchać muzyki z telefonu, tabletu lub laptopa, z przyjemnością.

Dodam, że ja odtwarzałem muzykę ze smartfonów: Samsung Galaxy Note 20 Ultra i Apple iPhone SE 2020. W obu przypadkach jakość i stabilność połączenia była równie dobra. Chodzenie z telefonem po pokoju 5x5 metrów nie powodowało zakłóceń.

Gry, filmy i muzyka z PC

Sądzę jednak, że dla większości osób będą to po prostu głośniki komputerowe - do gier, muzyki i filmów. W tym przypadku dźwięk odtwarzany jest przez analogowe złącze mini jack 3,5 mm, które oferuje lepszą jakość dźwięku od Bluetooth’a.

Różnica leży głównie w czystości brzmienia. Słychać również bardziej wyraziste i miękkie tony niskie oraz szczegółowe tony wysokie, bez słyszalnej kompresji. Tony średnie też zyskują i dają radę reprodukować wyraźniejszy wokal.

Bardzo wiele zależy od karty dźwiękowej w PC lub DAC’a USB, do którego podłączycie te głośniki. Rzecz jasna E2900 to nie są głośniki audiofilskie, więc wielkich wymagań nie mają w stosunku do źródła i transportu. DAC USB za kilka stówek wystarczy w zupełności, aby zapewnić odpowiednia jakość. Idealny będzie np. Creative Sound BlasterX G6.

Dźwięk w grach jest mocny, a stereofonia dość dobrze słyszalna. Świetnie spisuje się tutaj subwoofer, szczególnie, że dźwięki wybrzmiewają zazwyczaj krótko. Mocy i głośności podczas grania nie brakuje. W filmach też jest OK. Co prawda tutaj częściej spotykamy długie linie basowe, które przy wyższej głośności mogą trochę zniekształcać tony niskie, ale zawsze możemy zmniejszyć ich moc za pomocą pilota lub przycisków na obudowie.

AstroPilot, Annihilation Of Self - Echoes From The Past

Jest dobrze! Ten utwór idealnie pasuje do charakterystyki głośników Creative SBS E2900. Tony niskie są mocne, miękkie i bardzo przyjemnie wibrują. W skali głośności od 0 do 30 głośniki bardzo dobrze grają do około 24, a z lekkim podbiciem basu (+2) do około 20. To jest całkiem głośno, więc jeśli ktoś ma relatywnie mały lub średni pokój, to 2/3 głośności wystarczą. W tym utworze warto zwiększyć moc tonów wysokich (+3), ale ogólna czystość i szczegółowość w górze oraz środku pasma jest świetna. Słucha się przyjemnie.

A$AP Ferg - Work

Wybrałem ten utwór, by sprawdzić jak subwoofer radzi sobie z bardzo niskimi częstotliwościami i wychodzi na to, że deklaracje producenta są prawdziwe. Innymi słowy powyżej 50 Hz jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, natomiast najniższa linia basowa poniżej 50 Hz jest praktycznie niesłyszalna i nie wyczuwalna. W niektórych utworach można poczuć pewien niedosyt, ale raczej nie w szerokim spektrum muzyki elektronicznej, do której te głośniki nadają się dobrze. Wokal jest wyraźny, a tony wysokie dostatecznie czyste.

Death - Empty Words

W tym przypadku lepiej jest nie podbijać basów (EQ na 0), ale można lekko zwiększyć moc tonów wysokich (+3). W takiej konfiguracji głośniki grają czysto do około 2/3 głośności - tyle wystarczy by rozkręcić imprezę w małym i średnim pomieszczeniu. Gitary grają pierwszoplanową rolę, perkusja jest zaskakująco czysta, a wokal lekko cofnięty, ale wyraźny i dość dobrze odseparowany od tła. Jeszcze lepiej jest w utworze Voice of the Soul, który zupełnie serio zaskakuje czystością i szczegółowością w górze pasma oraz kreowaną przestrzenią. Tutaj można realnie usłyszeć głębię brzmienia.

Czy warto kupić głośniki Creative SBS E2900?

Ze stuprocentową pewnością uważam, że tak. Niełatwo jest znaleźć głośniki 2.1, które mają Bluetooth, radio FM, USB, czytnik SD i mini jack 3,5 mm, a do tego grają dobrze i na dodatek kosztują około 350 zł.

Creative SBS E2900 takie właśnie są i dlatego zaliczam je do najlepszych tanich głośników do komputera. Nadają się do grania, słuchania muzyki oraz oglądania filmów. Są uniwersalne i po prostu opłacalne.

Creative SBS E2900 - ocena

łączność bezprzewodowa Bluetooth i przewodowa 3,5 mm

wbudowane radio FM z automatycznym strojeniem

czytnik plików MP3 z USB i karty SD

dobra jakość dźwięku w grach, muzyce i filmach

solidny bas z subwoowfera

sterowanie za pomocą pilota lub przycisków

przydatny wyświetlacz

częściowe podświetlenie LED



panele z błyszczącego plastiku przyciągają kurz

przewody głośnikowe mogłyby być trochę dłuższe

