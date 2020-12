Stało się, Cyberpunk 2077 lada chwila będzie dostępny dla graczy. To tytuł ważny nie tylko dla Polaków, warto więc zobaczyć jak zagraniczna strona internetu huczy na temat tego hitu.

Gracze na całym świecie czekali na ten moment - Cyberpunk 2077 lada dzień doczeka się swojej godziny premiery na komputery i konsole. Przedstawiciele mediów na całym świecie mieli już okazję przejść polską superprodukcję. Warto przyjrzeć się pierwszym recenzjom Cyberpunk 2077, jak i opiniom społeczności - nie brakuje głosów mówiących o nadejściu gry roku, czy nawet dekady. Jedno jest pewne: o polskim połączeniu FPSa z RPG w realiach znanych z Bladerunnera, czy Deus Ex przez pewien czas będzie głośno.

Zagraniczne fora dyskusyjne żyją Cyberpunkiem 2077

Jeśli w jakiś sposób można wyjaśnić słowo "hype", będące określeniem na "nakręcenie się" na jakiś temat, to Cyberpunk 2077 byłby tu wzorowym przykładem. No bo czy na jakąkolwiek grę w historii społeczność czekała tak bardzo, jak na Cyberpunk 2077? To jest oczywiście kwestia po części dyskusyjna, ale liczby nie kłamią. Niech świadectwem popularności dzieła CD Projekt RED będzie społecznościowa sieć dyskusyjna Reddit. Jak zauważył jej użytkownik Frost_Winter, popularność grupy r/cyberpunkgame pobiła rekord - jako pierwsza skupiła wokół siebie pół miliona użytkowników zainteresowanych dowolną grą jeszcze przed jej wydaniem.

A o czym tak rozprawiają członkowie Reddita jeszcze przed premierą? Część z nich zajęła się tworzeniem dzieł inspirowanych Cyberpunkiem 2077. Znajdziemy więc tapety oparte na artworkach udostępnionych przez CD Projekt RED, a nawet stacje radiowe, grające muzykę wprowadzającą w klimat Night City, metropolii z gry.

Z kolei użytkownik Fant1xX pokusił się o przeczytanie wszystkich dostępnych recenzji i krótkie opisanie wszystkich najczęściej pojawiających się plusów i minusów w recenzjach Cyberpunk 2077 z całego świata. Oto jak pokrótce prezentuje się jego lista (po przetłumaczeniu i streszczeniu):

Zalety Cybperunk 2077:

Historia i zadania: w Night City nie czuje się, że kolejne misje to jedynie znaczniki na mapie, które trzeba zaliczyć i iść dalej. Tutaj każdy wątek poboczny to osobna historia, która pozwala lepiej poznać świat i poczuć zasady, które w nim panują.

Prezentacja świata: Night City jest jednym z najbardziej wiarygodnych światów z gier. Rewelacyjna grafika, dbałość o szczegóły i tętniące życiem miasto sprawiają, że można naprawdę poczuć się jak w pełni funkcjonalnej wizji przyszłości.

Rozległość rozgrywki: chociaż główną oś fabularną można ukończyć w 20-30 godzin, to Cyberpunk 2077 daje znacznie więcej możliwości. Zadania opcjonalne, poza satysfakcją i świetnymi historiami, dają wpływ na zakończenie historii. Wytrwali gracze chcący "zajrzeć pod każdy kamień" mogą liczyć na grubo ponad 100 godzin zabawy.

Wady Cyberpunk 2077:

Zbieranie przedmiotów i balans poziomu trudności: niektórzy recenzenci narzekają na to, że zapełniając swój ekwipunek, nazbyt często będziemy odnajdywali... gumowe przyrodzenia. Z kolei stroje, które odblokowujemy i przywdziewamy wpływają na nasze statystyki, ale nie da się zmieniać ich wyglądu - przez to w pogoni za jak najpotężniejszą postacią będziemy czasem wyglądali inaczej, niż byśmy sobie życzyli. Nie brakuje też głosów, że walka wręcz, za pomocą miecza, jest dużo łatwiejsza niż strzelanie. Element FPS jest zresztą ponoć dużo bardziej zbliżony do serii Fallout, niż typowych strzelanek, takich jak Call of Duty.

Spora liczba błędów: co do jednego zarówno polskie, jak i zagraniczne media wydają się być zgodne - łatki będą potrzebne. Zobaczymy jak wiele zmieni się po premierowej aktualizacji, jednak obecnie gracze mogą napotkać na rozmaite problemy powodujące nawet wyłączanie się gry. Zauważono też usterki sztucznej inteligencji i interfejsu użytkownika. No cóż, najwidoczniej CD Projekt RED miało rację mówiąc, że opóźnienia są niezbędne, by wyeliminować błędy, które wciąż są obecne w Cyberpunk 2077.

Co ciekawe, niektórzy doszukują się smaczków w nawet najbardziej niespodziewanych elementach gry. Użytkownik Reddita Ksamhow pochwalił się, że to pierwszy raz, kiedy czyta warunki użytkowania programu - tak dobrze i zabawnie zostały one napisane. Muszę ze zdumieniem przyznać, że sam aż czekam na swoją kopię Cyberpunk 2077, by móc spokojnie oddać się lekturze.

Recenzenci z całego świata nie szczędzą pochwał dla Cyberpunk 2077 - choć widzą też wady

Wystarczy rzut oka na zestawienie recenzji w serwisie Metacritic, by zobaczyć, że większość ocen jest oznaczonych na zielono, co oznacza wysokie noty. Zresztą, "wysokie" to mało powiedziane - sporo z nich to po prostu najwyższy możliwy wynik, czyli zależnie od skali albo 5 gwiazdek, albo 10/10 lub też po prostu 100%.

Jedną z najbardziej pozytywnych opinii jest ta z Windowscentral.com, której autorem jest Jez Corden. Oto kilka cytatów przetłumaczonych z jego recenzji:

Recenzja Cyberpunk 2077: gry, która dołącza do legend branży w walce o tytuł najlepszej produkcji wszechczasów Cyberpunk 2077 przez lata nie zostanie przebity - to arcydzieło, któremu żadne nie może się równać. Cyberpunk 2077 umocni pozycję CD Projekt RED, jako twórcy jednych z najlepszych historii w grach.

W podobnym tonie wypowiada się digitalspy.com, na łamach którego takich sformułowań użył Owen Gough:

Na konsolach nowej generacji graliśmy już w Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion i Spider-Man MIles Morales, ale żadna z nich nie wyglądała tak dobrze, jak Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 to fantastyczna gra, jakiej wcześniej nie doświadczyliśmy. Pokazuje także jakie będą możliwości gier najbliższej generacji. Jesteśmy już uzależnieni od tego wirtualnego świata i wszystkiego co się w nim znajduje. Biorąc odpowiedzialność za swoje słowa, twierdzimy że to nasza gra dekady, mimo że nie załapała się nagrody Video Game Awards za rok 2020. Jeśli miałbyś zagrać tylko w jedną grę podczas najbliższej generacji, wybierz właśnie tę.

Nieco bardziej oszczędny w pochwałach jest z kolei Gamespot, który przyznał "jedynie" 7 na 10 oczek. W swojej recenzji, autorka Kallie Plage punktuje następujące wady: duża liczba aktywności w grze zdaje się nie mieć żadnego znaczenia dla rozgrywki, podobnie zresztą jak część skrajnych wyborów, których mogą dokonywać gracze. Główna oś fabularna ma też być mocno oderwana od pozostałych elementów gry i pobocznych historii. Recenzentce nie przypadło też do gustu wymieszanie rozmaitych stylów i lokacji, z których jedne są lepsze, a inne gorsze. Uwadze nie umknęły także techniczne problemy, z którymi wciąż boryka się Cyberpunk 2077.

Oczywiście, nawet na "siódemkę" trzeba sobie zasłużyć, więc także Gamespot przyznał, że dużym plusem jest element RPG, który pozwala na stworzenie postaci dokładnie takiej, jaką chce ją widzieć gracz. Do tego walka z użyciem hakowania ma być satysfakcjonująca i wprowadzająca dużo logiki do pojedynków. Misje poboczne, choć oderwane od główej fabuły mają też dawać interesującą perspektywę cyberpunkowego świata, a postać Johnny'ego Silverhanda, w którą wciela się Keanu Reeves została uznana za angażującą gracza emocjonalnie.

Cyberpunk 2077 - porównanie zagranicznych opinii z polskimi

No dobrze, wiemy już, że Reddit skupia graczy, którzy w oczekiwaniu na premierę nakręcają wzajemne zainteresowanie Cyberpunkiem 2077, tworzą fanowskie grafiki i zbierają do kupy rozmaite informacje.

Widzimy także, że przedstawiciele mediów nie mają wątpliwości, że opowiadana przez CD Projekt RED historia jest ciekawa. Kwestią dyskusyjną pozostaje to, czy obecność błędów w znaczący sposób wpływa na odbiór rozgrywki.

Niezwykle ciekawy jest jednak pewien kontrast, który można zaobserwować, gdy wrócimy na polskie podwórko. Choć dla wielu internautów serwis Wykop.pl pełen jest ludzi, których opinii nie powinno się brać na poważnie, to jednak zauważam tam ciekawe trendy w opiniach, a olbrzymia społeczność użytkowników sprawia, że nie jestem w stanie przejść obok tej witryny obojętnie.

Jak żartobliwie zauważył użytkownik KOXsu, "5% wpisów na tagu to narzekanie na grę. 95% wpisów to narzekanie na narzekających na grę". Rzeczywiście, bardzo wiele głosów z wykopu to "drwienie z drwiących", w stylu "Gra zdążyła mnie już zirytować milion razy, a pewnie będzie gorzej jak już zainstaluję i zagram". Sporo internautów sugeruje też, że negatywne opinie to wyraz frustracji tych, którzy nie mają na tyle mocnego sprzętu, żeby uruchomić Cyberpunk 2077.

Pojawiało się też dużo opinii, że gry pokroju Crysis, Call of Duty czy F.E.A.R. są lepszymi strzelankami, mimo swojego wieku. Choć jest w tym trochę racji, to ciężko porównywać liniowe gry FPS z mniejszą ilością elementów do wyrenderowania, z otwartym, żyjącym światem jakim jest Cyberpunk 2077, w którym strzelanie nie jest podstawową czynnością.

Nie brakuje też opinii o samym CD Projekt RED, które tworząc Wiedźmina 3 postawiło sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Według opinii sporej części wykopowiczów, tego rekordu nie da się pobić, a nakręcony "hype" zadziała tylko negatywnie i Cyberpunk 2077 może okazać się sporym rozczarowaniem. Niektórzy użytkownicy przypominają jednak, że przed premierą trzeciego Wiedźmina, na wykopie również narzekano na udostępnione fragmenty rozgrywki, żartobliwie nazywając grę modem do Gothica. No cóż, jeśli teraz na Cyberpunk 2077 ktoś powie "zabugowany mod do Deus Ex", to chyba można wróżyć grze sukces totalny. :-)

Oczywiście, zwróćmy też uwagę na najbliższe otoczenie - na forum i w komentarzach pod artykułami na benchmark.pl nie brakuje opinii pozytywnych i negatywnych. Niektórzy gracze zachęcają do wspierania polskich produkcji, inni z kolei twierdzą, że zmęczyło ich już to całe oczekiwanie i w Cyberpunk 2077 nie zagrają.

Co człowiek, to opinia - tych więc w internecie nie brakuje. Jedno jest pewne - o najnowszej grze CD Projekt RED będzie głośno - i to jeszcze przez długi czas. My zaś niecierpliwie czekamy na kolejne łatki i spokojne odkrywanie wszystkich sekretów Night City przez długie, długie godziny.

