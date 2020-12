Można powiedzieć, że nareszcie nastał ten tydzień. Tydzień, w którym to po wielu opóźnieniach i pokazach w końcu doczekamy się premiery Cyberpunk 2077. Wiemy już naprawdę sporo – jak wygląda Cyberpunk 2077 na konsoli PS5, czy na Xbox Series X, jak prezentuję się tryb fotograficzny w grze, czy chociażby (i to pewnie dla wielu najważniejsza informacja) znamy wymagania sprzętowe gry.

Na deser natomiast, CD Projekt Red przygotował nam niespodziankę, bowiem na oficjalnym koncie gry na Twitterze, poznaliśmy właśnie, kiedy dokładnie gra trafi w ręce graczy na całym świecie. W Polsce będzie można zacząć grać (a właściwie ściągać grę i pache) od 1 w nocy.

The wait is almost over!



If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.



For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1