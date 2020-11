Premiera Cyberpunk 2077 opóźnia się na tyle, że niektóre osoby chcą sprawdzić grę niezależnie od konsekwencji, jakie za to poniosą.

Pracownik sklepu Amazon ukradł Cyberpunk 2077 na PlayStation 4

Branżowe przecieki nie są niczym nowym, niekiedy jest ich nawet więcej niż oficjalnych informacji. Problem pojawia się w momencie, w którym są pochodną niczego innego jak przestępstwa. Od pewnego czasu pojawiają się doniesienia, iż Cyberpunk 2077 w wersji na PlayStation 4 (być może również na inne platformy) dotarł już do wybranych sklepów, a przynajmniej do tych z sieci Amazon.

Przełożyło się to na kilka wzmianek np. co do wyglądu czy wagi pudełka, teraz mamy do czynienia ze zdecydowanie dalej posuniętą sprawą. Ktoś pochwalił się bowiem tym, iż posiada już omawianą grę. Na dowód pokazał nie tylko zdjęcie, ale również około 20-minutowy fragment rozgrywki.

Obecnie wiele wskazuje na to, iż jest to pokłosie niczego innego jak kradzieży i to najwyraźniej mało przemyślanej. Wystarczyło bowiem kilku dociekliwych internatów, którzy powiązali wspomniane zdjęcie i materiał wideo z pracownikiem sklepu Amazon z Florydy. Było to o tyle proste, iż zdecydował się on streamować rozgrywkę na platformie Twitch, a na koniec wystawił grę na sprzedaż. Brzmi kuriozalnie, ale jeśli wszystko się potwierdzi to nie obejdzie się bez konsekwencji.

Gameplay z Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 w sieci

Największym problemem dla CD Projekt RED wydaje się właśnie wspomniane nagranie prezentujące fragmenty rozgrywki. Studio dość mocno przyłożono się do tego, aby kolejne kopie nagrania były bardzo szybko usuwane. Być może także z tego powodu, że nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnego materiału wideo prezentującego gameplay z PlayStation 4. Cały czas grę promowano filmikami z PC, ostatnio po raz pierwszy z Xbox One X i Xbox Series X.

Nie da się ukryć, że wyczekiwanie premiery Cyberpunk 2077 mocno się przeciągnęło, dla wielu stało się to nawet nieco męczące. Na szczęście obecnie nic nie wskazuje już na kolejne zmiany planów, w związku z czym można spodziewać się debitu gry 10 grudnia.

Przypomnijmy, że będzie ona dostępna nie tylko na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5, ale też Xbox One i Xbox Series X/S oraz PC z Windows i Google Stadia.

Źródło: reddit

