Decyzji o zakupie nowego laptopa do szkoły dłużej odkładać już nie sposób. Wciąż niezdecydowany? Zobacz nasze cztery propozycje ze stajni ASUSA - każdy znajdzie coś dla siebie!

ASUS VivoBook 15 X513 to nowoczesny model z ekranem 15,6 cala do podstawowych zastosowań

ASUS ZenBook Flip 13 OLED to lekki jak piórko laptop konwertowalny z ekranem OLED

ASUS TUF Gaming F15 (FX506) to niedrogi laptop gamingowy dla mniej wymagających graczy

ASUS ROG Strix G15 (G513) to wydajna maszyna do grania i bardziej poważnych zastosowań

Jak doskonale wiemy każdy użytkownik chce od laptopa czegoś innego. Dlatego też proponujemy wam aż cztery laptopy ASUSa. Wśród nich znajdziecie zarówno model do podstawowych zastosowań, mały laptop konwertowalny, jak i bardziej wydajne komputery, który sprawdzą się nie tylko w szkolnych wyzwaniach, ale i w grach... oczywiście po godzinach wytężonej nauki ;-).

Poniżej znajdziecie materiał wideo na którym prezentujemy owe cztery laptopy. Jeśli preferujecie formą pisaną zachęcamy do zerknięcia do artykułu Nie ma jednego idealnego laptopa na powrót do szkoły, ale ASUS ma coś dla każdego.

Wybierz jeden z czterech laptopów ASUSa na powrót do szkoły - wideo

Jeśli po obejrzeniu tego materiału wideo wciąż masz wątpliwości, to pozwolimy sobie na krótkie podsumowanie:

jeśli potrzebujesz solidnego laptopa do podstawowych zastosowań, wybierz model ASUS VivoBook 15 X513

jeśli potrzebujesz lekkiego laptopa konwertowalnego ze świetnym ekranem OLED to wybierz ASUS ZenBook Flip 13 OLED

jeśli potrzebujesz wydajniejszego, ale rozsądnie wycenionego laptopa gamingowego to wybierz ASUS TUF Gaming F15 (FX506)

jeśli potrzebujesz bardzo wydajnego laptopa dla prawdziwego gracza - wybierz ASUS ROG Strix G15 (G513)

Materiał powstał we współpracy z firmą ASUS