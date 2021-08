Wybrałeś już swojego nowego laptopa? Takiego który sprawdzi się w nauce, ale i zapewni odpowiednią rozrywkę po godzinach? Dziś słowo o tym, na jakie korzyści można liczyć wybierając modele wyposażone w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX.

NVIDIA wraz z premierą układów graficznych GeForce RTX nie tylko udostępniła znacznie wyższe możliwości obliczeniowe, czy generowania grafiki 3D, ale też udostępniła całe mnóstwo nowych technologii. Nie da się ukryć, że to bardzo udane produkty, które dodatkowo pomimo ostatnich wysiłków AMD rządzą w segmencie laptopów - oczywiście o ile mowa o grafice dedykowanej, a nie zintegrowanej z procesorem.

Jeśli zastanawiasz się właśnie nad zakupem nowego laptopa do szkoły, czy na studia, zobacz na jakie korzyści możesz liczyć wybierając laptop z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX.

Laptop z GeForce RTX - idealny dla studenta?



ASUS TUF Dash F15 FX516PM

W kontekście nauki zdalnej nie sposób nie wspomnieć o NVIDIA Broadcast. Dzięki wsparciu tej technologii twoje rozmowy wideo czy głosowe w końcu pozbędą się dokuczliwych odgłosów otoczenia które mogą zakłócać transmisję, będziesz mógł używać wybranego wirtualnego tła, czy włączyć automatyczne dopasowanie obrazu. To wszystko dzięki wsparciu SI, na co pozwalają wbudowane w układy graficzne RTX rdzenie Tensor.

Oprócz rdzeni Tensor odpowiedzialnych za obliczenia związane ze sztuczną inteligencją będziesz mógł również zaprząc do pracy rdzenie RT, odpowiedzialne za sprzętowy ray-tracing. Wbrew pozorom nie służą one wyłącznie do generowania pięknych efektów w grach, ale stanowią potężne narzędzie do akceleracji obliczeń związanych choćby z grafiką 3D. To wszystko stanowi część platformy NVIDIA Studio wspierającej twórców.

Jeśli do nauki czy też pracy używasz aplikacji kreatywnych, nie mogłeś trafić lepiej. Możesz liczyć nie tylko na specjalną wersję sterowników do kart graficznych dedykowaną twórcom, czyli Studio, ale i wsparcie wirtualnej platformy do współpracy o nazwie NVIDIA Omniverse. O tej plaformie stało się ostatnio głośno, gdy NVIDIA ujawniła, że wystąpienie prezesa tej firmy zostało w części wygenerowane cyfrowo - wliczając nie tylko otoczenie, ale i postać samego Jensena Huanga.



ACER Nitro 5 AN515

Ale do rzeczy, w jakich konkretnych aplikacjach możemy liczyć na wsparcie układów NVIDIA GeForce RTX i ich szybsze działanie? Jest tego naprawdę dużo, więc pozwolimy sobie zaprezentować skróconą listę:

programy do wizualizacji architektonicznej : Autodesk Revit, D5 Render, Enscape i SketchUp

: Autodesk Revit, D5 Render, Enscape i SketchUp programy do montażu wideo : Adobre Premiere, DaVinci Resolve i Vegas Pro

: Adobre Premiere, DaVinci Resolve i Vegas Pro programy do obróbki grafiki : Adobe Photoshop, Lightroom i Illustrator

: Adobe Photoshop, Lightroom i Illustrator programy do grafiki 3D: Autodesk 3DS Max, Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D i V-Ray

NVIDIA GeForce RTX - ta grafika przyda się po godzinach nauki!

Nie samą nauką student żyje. Jeśli tylko zapragniesz odrobiny relaksu to dzięki układom RTX możesz liczyć na doskonałe osiągi w grach. Mówimy tu nie tylko o sprzętowym ray-tracingu, ale również o technologii DLSS, która znacznie przyśpiesza działanie gier, a pracuje ona również w oparciu o rdzenie SI czyli Tensor. Jeśli lubujesz się w grach sieciowych to Twoim sprzymierzeńcem stanie się technologia NVIDIA Reflex która zmniejsza opóźnienia i zwiększa responsywność w grach sieciowych

Nowoczesne laptopy z NVIDIA RTX

Jaki laptop z układem NVIDIA RTX? Na przykład nowe laptopy ASUS TUF serii DASH F15 (2021). Wyposażone w układy graficzne od RTX 3050, przez 3050 Ti, 3060, aż do 3070 oraz procesory Intela 11-tej generacji zapewnią nam wszystko czego potrzeba do nauki i zabawy. Przykładem niech będzie model ASUS TUF Dash F15 FX516PM - wyposażony w procesor Intel Core i7-11370H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060.

Mocny, ale rozsądnie wyceniony oferuje między innymi również 16 GB pamięci RAM, szybki SSD o pojemności 512 GB, czy też ekran IPS o odświeżaniu 144 Hz. Nie zabrakło tu oczywiście szybkich połączeń sieciowych dzięki Wi-Fi 6, portów USB typu C, czy też wsparcia Thunderbolt 4. Warto wspomnieć, że niektóre modele z tej serii oferują również ekrany FHD o odświeżaniu 165 lub nawet 240 Hz, lub panele o rozdzielczości QHD (2560 x 1440 - do 165 Hz).



DELL Inspiron G5 5515

Oczywiście laptopów wyposażonych w karty NVIDIA GeForce RTX jest na rynku prawdziwe zatrzęsienie i każdy z producentów tego sprzętu ma swoim portfolio zróżnicowane modele. Jeśli tylko uznacie, że potrzeba wam więcej mocy, możecie sięgnąć po laptopy z topowymi układami GeForce RTX 3070, a nawet RTX 3080. Takie maszyny mogą już bez żadnych kompleksów konkurować z mocnymi komputerami stacjonarnymi. Dobrym przykładem jest laptop ACER Nitro 5 AN515 wyposażony w najmocniejszą wersję układu GeForce RTX, czyli 3080 oraz potężny procesor AMD Ryzen 9 5900HX.

Na użytkowników o mniejszych wymaganiach czekają laptopy z GeForce RTX 3050, czy RTX 3050 Ti. Przykładem takiej maszynki jest laptop DELL Inspiron G5 5515, wyposażony w GeForce RTX 3050 oraz procesor Ryzen 5 4600H. Seria układów serii GeForce 3xxx jest aktualnie najnowszą, ale nie można skreślać modeli wyposażonych w układy RTX serii 2xxx. One również oferują wsparcie rdzeni odpowiedzialnych za SI czy ray-tracing, a dodatkowo mogą być dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach.

Warto również wspomnieć, że niektóre firmy jak Hyperbook umożliwiają zbudowanie laptopa na życzenie - dokładnie wedle konfiguracji jakiej zażyczy sobie użytkownik.

