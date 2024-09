Dosłownie przed chwilą zakończyła się premiera iPhone 16 i innych nowości Apple. Podsumowujemy najważniejsze informacje na temat tych urządzeń i porównujemy je do poprzednich generacji. Podpowiadamy też czy warto kupić nowe modele.

Premiera iPhone 16 i innych nowości

Niedawno zakończyła się konferencja "It's Glowtime", podczas której firma Apple zapezentowała nowe produkty:

iPhone 16,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Pro Max,

Apple Watch Series 10,

Apple Watch Ultra 2 w nowym kolorze,

AirPods 4 w dwóch wersjach,

AirPods Max z USB-C.

W sieci można już znaleźć wiele relacji ze wspomnianej konferencji i opisów wymienionych wyżej urządzeń. My postanowiliśmy zrobić coś innego. Krótko podsumowujemy najważniejsze nowości w poszczególnych produktach, czyli różnice w porównaniu do ich poprzednich generacji. Podpowiadamy także, które nowe produkty warto kupić, a które można sobie odpuścić i nieco zaoszczędzić kupując starszy model. Nieraz zdarzało się, że firma Apple odświeżała swoje urządzenia, ale nie wprowadzała w nich żadnych istotnych zmian. Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszą opinią na temat nowych urządzeń Apple na gorąco.

Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Series 9

Zaczęło się od zegarków. Zgodnie z przewidywaniami analityków, modele Apple Watch Series 10 otrzymały o 1 mm większe wyświetlacze (czyli 42 i 46 mm) oraz cieńsze obudowy, których grubość wynosi 9,7 mm w porównaniu do 10,7 mm w przypadku poprzedniej generacji. Co ciekawe, wspomniano, że większy wyświetlacz dysponuje większą powierzchnią niż w przypadku zegarków serii Ultra.

Zastosowano nowy niegasnący wyświetlacz Retina LTPO3 typu OLED o szerokim kącie widzenia, który jest o 40% jaśniejszy niż w przypadku poprzedniej generacji. Nowy ekran jest także bardziej energooszczędny, a przy włączonej funkcji always-on widać przemieszczający się sekundnik.

Nowością jest możliwość odtwarzania mediów bezpośrednio z głośnika zegarka oraz najszybsze szybkie ładowanie w tych zegarkach. Apple deklaruje, że można je naładować do 80% około 30 minut.

Zegarki są dostępne z kopertą wykonaną z aluminium i szkłem on-X (w kolorach onyks, różowe złoto oraz srebrnym) oraz z polerowanego tytanu ze szkłem szafirowym, który zastąpił stal nierdzewną (w kolorach łupek, złoty, naturalny).

Apple Watch Series 10 wyposażony jest w czip S10 z czterordzeniowym silnikiem Neural Engine, który umożliwi obsługę funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zgodnie z zapowiedziami zegarek jest w stanie wykrywać bezdech senny. To zupełnie nowa funkcja związana z monitorowaniem stanu zdrowia. Będzie ona także dostępna w zegarkach Series 9 i Ultra 2. Apple Watch Series 10 będą także obsługiwać aplikację Głębokość, która do tej pory dostępna była tylko w serii Ultra.

Zegarka można zamawiać już dziś, a w sklepach pojawią się 20 września. Wersja z aluminiową kopertą kosztuje 1999 zł w rozmiarze 42 mm i 2199 zł w rozmiarze 46 mm. Za wersję obsługującą sieć komórkową dopłacić trzeba 500 zł. Wersje z tytanu obsługują Cellular w standardzie i kosztują 3499 zł oraz 3799 zł.

Naszym zdaniem warto kupić nowe zegarki Apple Watch. Jak widać, nowych funkcji jest bardzo dużo, a co więcej, pojawiło się wiele nowości, które zbliża te modele do serii Ultra.

Apple Watch Ultra 3 vs Apple Watch Ultra 2

Kilka godzin przed konferencją pojawiły się doniesienia, że tym razem nie zobaczymy kolejnej generacji sportowych zegarków, czyli Apple Watch Ultra 3. Analitycy się nie pomylili. Zegarek Apple Watch Ultra 2 otrzymał jedynie nowe wykończenie tytanowej koperty w kolorze czarnym oraz nowe pasujące do niej opaski oraz tytanową bransoletę Milanese Loop. Trzeba podkreślić, że czarny Apple Watch Ultra 2 to ten sam zegarek, który zadebiutował rok temu. Różnicą jest jedynie nowe wykończenie koperty.

Apple Watch SE 3 vs Apple Watch SE 2

Wbrew temu co zapowiadali analitycy, na zegarek Apple Watch SE 3. generacji trzeba będzie jeszcze poczekać, ale póki co nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle się pojawi.

Słuchawki AirPods

Firma Apple odświeżyła niemal całe portfolio swoich słuchawek bezprzewodowych. Małej rewolucji doczekały się douszne AirPods. 4 generacja została przeprojektowana, a na grafikach widać nowy zupełnie nowy kształt słuchawek. Zastosowano także czip H2 (znany z AirPods Pro 2), który wpłynie na znaczą poprawę jakości dźwięku i umożliwi obsługę dźwięku przestrzennego spatial audio. Dodano także możliwość sterowania muzyką oraz odbierania i zawieszania rozmów za pomocą dotykowych elementów sterujących. Etui ładujące wyposażone jest w port USB-C.

Pojawiła się także druga, bardziej zaawansowana wersja AirPods 4. To słuchawki douszne z aktywną redukcją hałasu, które obsługują także inne funkcje znane z AirPods Pro 2 - na przykład tryb kontaktu, dźwięk adaptacyjny czy wykrywanie rozmów. W tym przypadku etui posiada także możliwość ładowania bezprzewodowego z wykorzystaniem akcesoriów MagSafe. Słuchawki będzie można zamawiać już dziś, a w sklepach pojawia się 20 września.

Standardowy model kosztuje 649 zł (spora obniżka), a za AirPods. 4 generacji z aktywną redukcją hałasu zapłacić trzeba 899 złotych. Zdecydowanie warto kupić tańszy, standardowy model. Ma wiele nowych funkcji w porównaniu do poprzedniej generacji. Jednak zamiast AirPods. 4 generacji z aktywną redukcją hałasu warto skusić się na AirPods Pro 2, które w popularnych elektromarketach kupić można w cenie poniżej 1000 złotych.

Niespodzianką jest aktualizacja pozostałych modeli słuchawek. W AirPods Max port Lightning został zastąpiony przez USB-C. Co więcej, słuchawki dostępne będą także w nowych kolorach.

Słuchawki AirPods Pro 2 generacji zyskają nowe funkcje związane ze zdrowiem. Pierwsza to ochrona słuchu, która automatycznie redukuje głośne dźwięki z otoczenia. Druga to klinicznie zwalidowany test słuchu, który można wykonać w domu w ciągu to 5 minut za pomocą słuchawek i iPhone’a. Trzecia nowość to funkcja aparatu słuchowego. Opisane funkcje dostępne będą w ramach aktualizacji oprogramowania.

iPhone 16 vs iPhone 15 (iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Plus)

Nie sprawdziły się zapowiedzi analityków związane z rzekomym zwiększeniem rozmiaru wyświetlaczy w nowych modelach standardowych Phone’ów 16. Ich wielkość nie uległa zmianie i wynosi 6,1 i 6,7 cala.

Zgodnie z plotkami, które pojawiały się od dawna, tylne obiektywy zostały umieszczone jeden pod drugim, dzięk czemu nagrywać można wideo przestrzenne i robić zdjęcia przestrzenne, które oglądać będzie można na goglach Vision Pro. Jest też zapowiadany i znany z iPhone’ów 15 serii Pro przycisk czynności. Co więcej, pojawił się pojemnościowy przycisk do obsługi kamery, umieszczony w dolnej części prawej krawędzi smartfona. Można z niego korzystać zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. O nim także wiele wspominano jeszcze przed dzisiejszą premierą.

Po wciśnięciu tego przycisku uruchamia się kamera, a aby zrobić zdjęcie trzeba go ponownie wcisnąć. Wideo nagrywa się w trakcie, gdy przycisk jest przytrzymywany. Co więcej, po delikatnym wciśnięciu przycisku można ustawić zoom przesuwając palcem po przycisku, a podwójne lekkie wciśnięcie pozwala na sterowanie innymi ustawieniami.

Główny aparat ma 48 MP, a teleobiektyw ma 2-krotny zoom optyczny o rozdzielczości 12 MP. Jest także nowa ultraszerokokątna kamera o zakresie od 0,5x do 2x zoom z możliwością wykonywania fotografii makro - to ostatnie to nowość w tych modelach.

W trakcie prezentacji wspomniano także, że wyświetlacz iPhone 16 i iPhone 16 Plus pracuje w jasności od 1 do 2000 nitów.

Firma zastosowała nowy czip A18. Na jego pokładzie znajduje się między innymi 6-rdzeniowe CPU, 5-rdzeniowe GPU z obsługą ray-tracing oraz 16-rdzeniowy silnik Neural Engine, który jest dwa razy szybszy od poprzedniego i z pewnością przyda się do sprawnej obsługi systemu Apple Intelligence. Wspomniano także o szybszej o 17% przepustowość pamięci oraz znacznym zwiększeniu czasu pracy na baterii, ale nie podano żadnych szczegółów na ten temat.

Wszystkie cztery nowe modele zamawiać można od piątku, a pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli 20 września. iPhone 16 kosztuje 3999 złotych, a iPhone 16 Plus 4499 złotych. Mowa o modelach z pamięcią o pojemności 128 GB. Smartfony dostępne są w pięciu kolorach - ultramaryna, berylowa zieleń, różowy, biały, czarny.

iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro (iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max)

W tym przypadku analitycy mieli rację. W iPhone’ach 16 serii Pro zwiększono rozmiar wyświetlacza. iPhone 16 Pro ma ekran o przekątnej 6,3 cala, a iPhone 16 Pro Max dysponuje wyświetlaczem o wielkości 6,9 cala.

W przypadku iPhone’ów 16 serii Pro zastosowano czip A18 Pro, szybszy od podstawowej wersji. Oba wykonane są w nowej 3-nanometrowym procesie technologicznym. A18 Pro ma 16-rdzeniowy silnik Neural Engine, 6-rdzeniowy CPU (15% szybszy niż w przypadku A17 Pro) i 6-rdzeniowy GPU, który obsługuje dwa razy szybszy raz tracing niż w przypadku A17 Pro.

Jest nowy 48 MP obiektyw główny, teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątna kamera 48 MP, zarówno w przypadku modelu Pro, jak i Pro Max. Wprowadzono także wiele funkcji związanych z postprodukcją zdjęć oraz wideo, które są możliwe między innymi dzięki nowemu czipowi i jego wydajnemu procesorowi graficznemu. W przypadku nagrywania wideo wprowadzono Tryb Filmowe w zwolnionym tempie w rozdzielczości 4K z prędkością 120 klatek na sekundę. Co więcej, ilość klatek można edytować po nagraniu wideo.

iPhone’y 16 serii Pro zostały wyposażone w cztery mikrofony klasy studyjnej, które nagrywają dźwięk przestrzenny. Związane jest z tym wiele opcji dotyczących jakości dźwięku w ramach nagrywania wideo oraz notatek głosowych. Wszystkie nowe iPhone’y obsługują standard bezprzewodowego ładowania Qi2, który oferuje wykorzystanie większej mocy, a co za tym idzie szybsze ładowanie.

Podstawowa wersja iPhone 16 Pro ma 128 GB, a iPhone 16 Pro Max 256 GB. Smartfony dostępne będą w czterech wariantach kolorystycznych: czarny, biały, naturalny oraz pustynny (desert) tytan.iPhone 16 Pro w tej wersji kosztuje 5299 zł, a w przypadku iPhone 16 Pro Max zapłacić trzeba 6299 zł.

Czy warto kupić iPhone 16?

W trakcie prezentacji wielokrotnie wspominano, że nowe iPhone’y zostały przeprojektowane na potrzeby sprawnej obsługi systemu Apple Intelligence. Warto zatem kupić nowe modele, jeśli funkcje związane ze sztuczną inteligencją pojawią się w Polsce. Warto jednak dodać, że wprowadzono wiele nowości - jest chociażby sporo usprawnień związanych z aparatem, w tym nowy przycisk do jego obsługi.