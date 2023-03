Dji Mic to kawał nowoczesnej technologii w małym, poręcznym pudełku. Ten bezprzewodowy system rejestracji i transmisji dźwięku zaskakuje jednak nie tylko rozmiarami, ale też wyjątkową wszechstronnością. Sprawdzamy dla kogo jest ten sprzęt i co tak naprawdę potrafi.

4,5/5

Dji Mic – jak wchodzić to z przytupem

Rok 2022 był wyjątkowo owocny dla znanej chyba wszystkim firmy DJI. Ten dronowy potent przez ostatnie 12 miesięcy uraczył nas bowiem i wyjątkowym Dji Mini 3 Pro (wraz z jego nieco uboższym, ale i tańszym bratem), i fenomenalnym mini dronem FPV – Dji Avata i nowymi, profesjonalnymi stabilizatorami – Dji RS3 oraz Dji RS3 Pro. Ba, były nawet dwie nowe odsłony ich flagowców z serii Osmo – kamerki sportowej Dji Osmo Action 3 i smartfonowego gimbala – Dji Osmo Mobile 6.

Ale o tych sprzętach słyszeli pewnie wszyscy. Tymczasem chiński producent wprowadził wówczas na rynek coś jeszcze. Coś na co zwrócili uwagę zapewne tylko nieliczni. A szkoda, bo bezprzewodowy zestaw mikrofonów Dji Mic, bo to właśnie o nim mowa, nie tylko znakomicie uzupełnił linie produktów Osmo eliminując ewentualne problemy z dźwiękiem w Dji Action 2, Dji Osmo Action 3 czy nawet Dji Pocket 2, ale też otworzył przez twórcami internetowymi cały nowych szereg możliwości. Jakich? Tego dowiecie się z naszej wideorecenzji Dji Mic.

Specyfikacja techniczna DJI Mic

Nadajnik (TX) – mikrofon (w zestawie 2 sztuki)

Typ mikrofonu: dookólny Transmisja: bezprzewodowa 2.4 GHz Wbudowana pamięć: 8GB (około 14h nagrań) Zasięg: do 160 metrów (CE)/ do 250 metrów (FCC) Czas pracy na baterii: 5.5 godziny Wymiary: 47.32 x 30.43 x 20.01 mm Waga: 30 gramów

Odbiornik (RX)

Funkcje: ekran dotykowy, zestaw adapterów do podłączenia do smartfona/aparatu/kamery/komputera Złącza: USB-C, gniazdo line-out, gniazdo słuchawkowe Czas pracy na baterii: 5 godzin Wymiary: 47.44 x 32.21 x 17.35 mm Waga: 24.9 gramów

Etui ładujące – powerbank

Zawartość: 2 nadajniki (TX), odbiornik (RX), adapter "gorącej stopki", adapter USB-C, adapter Lightning Dodatkowe akcesoria: dwie osłony przeciwwiatrowe

kabel 3.5 mm TRS

kabel USB-C

miękka saszetka Wymiary: 103.06 x 61.87 x 41.50 mm Waga: 162.2 gramy Cena DJI Mic w momencie publikacji: około 1700 zł

Takich dwóch jak ich trzech to nie ma ani jednego

Przyznam szczerze, że i mnie premiera Dji Mic jakoś dziwnie umknęła. Żałuje tego bardzo, bo sprzęt ten okazał się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń z zeszłorocznego portfolio chińskiego producenta. Niby to tylko 2 niewielkie nadajniki i odbiornik, ale jaką potrafią zrobić różnice.

Sam do niedawna szukałem czegoś uniwersalnego - do nagrywania dźwięku zarówno w domu, na potrzeby filmów z gier, jak i na zewnątrz, gdy czasami zachodziła taka potrzeba. Pierwszy wybór - Rode Wireless Go II, o którym w Sieci naczytałem się sporo dobrego. To rozwiązanie miało jednak pewną niedogodność – konieczność korzystania z aplikacji mobilnej. W Dji Mic tego w ogóle nie ma. Mikrofony z odbiornikiem działają samodzielnie, nawet bez jakiegokolwiek „wspomagania”, na zasadzie bezprzewodowego dyktafonu.

Oczywiście, pełnie możliwości DJI Mic rozwija dopiero po podłączeniu go do aparatu, kamery czy nawet smartfona. Zpewniamy wówczas sobie nie tylko dużo lepszy dźwięk, ale też swobodę ruchów, bo zasięg bezprzewodowej transmisji może sięgać nawet 160 metrów (według europejskiej certyfikacji CE, według amerykańskiej – do 250 metrów). No i mamy też gwarancję, że każde wypowiedziane słowo zastanie prawidłowo zarejestrowane. Między innymi dlatego nadajniki wyposażono we własną pamięć, która w przypadku nagrywania dźwięku na aparacie może posłużyć do stworzenia kopii bezpieczeństwa na wypadek utraty sygnału. Miejsca na to jest sporo – wbudowane 8GB wystarczy na zapisanie nawet 14 godzin nagrań.

Co ciekawe, twórcy pomyśleli tu także o bardziej ekstremalnych sytuacjach, gdy na przykład dźwięki otoczenia mogą niekorzystanie wpłynąć na jakość naszego nagrania. W dotykowym, ekranowym menu odbiornika możemy zatem ustawić redukcje szumów każdego nadajnika z osobna, wyregulować ich wzmocnienie, a nawet włączyć specjalny tryb Safety Track, w którym, prócz ścieżki głównej, równolegle rejestrowana jest też zapasowa, o 6 decybeli ciszej. Po co? By w razie wystąpienia przesterów można było łatwo je podmienić w postprodukcji.

Bezapelacyjnie największymi zaletami tej konstrukcji jest jej przenośność i prostota użytkowania. Nie trzeba przedzierać się przez instrukcję, instalować aplikacji, by potem przez kilkanaście dodatkowych minut studiować dostępne tam opcje. Dji Mic działa w zasadzie od razu po wyciągnięciu z pudełka, a sama konfiguracja, jeśli już jej potrzebujemy, zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. Jakość nagrań dźwięku jest przy tym bardzo dobra jak możecie się przekonać oglądając nasz film.

Etui zasilające to zaś absolutnie pierwszorzędny patent, bo pozwala nie tylko znacząco wydłużyć czas pracy zestawu, ale także zapanować nad wszystkimi dodatkowymi akcesoriami. No prawie wszystkimi, bo niestety Dji nie miało pomysłu jak wygospodarować tam miejsce dla kabelka 3,5 mm TRS i dwóch, włochatych osłon przeciwwiatrowych, które ostatecznie wylądowały w dodatkowej, miękkiej sakwie. Przyczepić się też można do sposobu montażu adapterów na odbiorniku - choć "wchodzą" niby opornie podczas podłączania odbiornika do smartfona trzeba uważać, by adapter nie przesunął się w slocie, bo to może skutkować problemami. Te niewielkie mankamenty nie są jednak w stanie przekreślić mojego niezwykle pozytywnego odbioru Dji Mic.

Dji Mic – czy warto kupić?

Jeśli podobnie jak ja szukaliście czegoś co sprawdziłoby się zarówno w domu, jak i w terenie to na pewno warto. Dji Mic to świetny zestaw bezprzewodowych mikrofonów na każdą okazję, być może nawet najlepszy w swojej klasie. Bez problemu schowasz go do kieszeni, weźmiesz ze sobą wszędzie i będziesz mógł korzystać z dowolnym posiadanym aktualnie urządzeniem. Może to być aparat cyfrowy, może być iPhone, Dji Action 2 czy też smartfon, i to nawet zamontowany na ręcznym gimbalu. Dji Mic sprawdzi się w niemal każdych okolicznościach oferując naprawdę świetną jakość dźwięku.

Opinia o DJI Mic Plusy bardzo dobra jakość nagrań i świetne wykonanie,

imponująca wszechstronność – możliwość podpięcia do telefonu, komputera, kamery czy aparatu,

może działać jak mikroport, transmitując dźwięk, ale też jak dyktafon - wbudowana w nadajniki pamięć pozwalająca zapisać nawet 14h nagrań,

bardzo dobry zasięg działania (do 250 metrów),

nie potrzebuje żadnej aplikacji do działania,

możliwość podłączenia własnych mikrofonów do nadajników,

tryb bezpieczny nagrywający dodatkową ścieżkę, 6 decybeli ciszej, na wypadek wystąpienia przesterów w głównym nagraniu,

całkiem przyzwoity czas pracy na baterii nadajników i odbiornika,

niezwykle praktyczne etui zasilające, które zwiększa długość pracy nawet do 15 godzin,

funkcjonalne osłony przeciwwiatrowe w zestawie,

dobrze przemyślany system mocowania – na klips i magnes do wyboru, Minusy nie wszystkie elementy zestawu mieszczą się w twardym etui co nie jest zbyt wygodne,

nieco zbyt blisko leżące koło siebie przyciski nagrywania i linkowania mogą być przyczyną pomyłek,

momentami kłopotliwe korzystanie z adapterów