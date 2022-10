Dji znów nas zaskoczyło – Dji Osmo Action 3 niemal w niczym nie przypomina zeszłorocznego modelu. „Niemal”, bo coś z Dji Action 2 jednak zostało. Pytanie tylko po co były te wszystkie rewolucje, skoro nową kamerką sportową chiński producent wrócił niemal do punktu wyjścia.

4,4/5

Dji Osmo Action 3 – najlepsze jest to co dobrze znamy

Nie sądziłem, że Dji tak szybko zareaguje na raczej średnie przyjęcie zeszłorocznego modelu Dji Action 2. Niby prawdziwie miniaturowa kamera sportowa o rewolucyjnej, jak na chińskiego producenta, modularnej budowie, a wielkiego szału nie zrobiła. Powód? Prozaiczny – przegrzewanie się. I choć twórcy z tym problemem jakoś w końcu się uporali to jednak wydaje się, że fani kamerek sportowych na taką ekstrawagancję jeszcze gotowi nie byli.

W każdym razie takie można odnieść wrażenie widząc Dji Osmo Action 3 na półkach sklepowych… zaledwie 11 miesięcy po premierze „dwójki”. Co najlepsze, nowa kamera Dji niemal zupełnie zrywa z wcześniejszymi eksperymentami wracając do tego co znane i lubiane, czyli klasycznej konstrukcji pierwszego Dji Osmo Action. A zauważyliście, że przy okazji powróciło też słówko „Osmo” w nazwie? Co się za tym kryje i czy nowa kamerka chińskiego producenta potrafi zabłysnąć? Tego dowiecie się z naszej recenzji Dji Osmo Action 3. Tam też szukacie odpowiedzi na pytanie czy na powrót do korzeni nie jest już aby za późno.

Specyfikacja techniczna Dji Osmo Action 3:

Sensor: CMOS 1/ 1.7" o efektywnej rozdzielczości 12 Mpx Obiektyw: kąt widzenia 155 stopni, jasność f/2.8 Dostępne czułości ISO: 100-12800 (wideo i zdjęcia) Elektroniczna migawka: 1/8000 - 30 sek. (zdjęcia)

1/8000 - limit klatek na sekundę (wideo) Maksymalny rozmiar zdjęcia: 4000x3000 px Rozdzielczości wideo: 4K (16:9) - 24/25/30/48/50/60/100/120fps

4K (4:3) - 24/25/30/48/50/60fps

2.7 (16:9) - 24/25/30/48/50/60/100/120fps

2.7 (4:3) - 24/25/30/48/50/60fps

1080p - 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240fps Maksymalna przepływność

wideo (bitrate): 130 Mbps Format wideo: MP4 (H.264/HEVC) Wbudowana pamięć: brak Obsługiwane karty pamięci: microSD max 256GB (system plików exFAT) Dodatkowe funkcje: 2 ekrany dotykowe - przedni 1.4 cala (326 ppi) i tylny 2.25 cala (326 ppi)

zoom cyfrowy

3 wbudowane mikrofony

magnetyczne mocowania + dodatkowa ramka do trybu portretowego

3 tryby stabilizacji

tryby slow motion/timelapse/hyperlapse

szybie ładowanie baterii

mrozoodporność do -20C i wodoodporność do 16m

sterowanie głosowe

aplikacja mobilna DJI MIMO Bateria: 1770 mAh LiPo Maksymalny czas pracy: do 160 minut (nagrywanie 1080p/30 + stabilizacja wył.)

około 70 minut (nagrywanie 4K/60 + stabilizacja włączona) Wymiary: 70,5 x 44,2 x 32,8 mm Waga: 145 gramów Cena w momencie publikacji: 1849 zł za zestaw Standard

2349 zł za zestaw Adventure Combo

Konkurencyjność przede wszystkim

Przyznam szczerze, że początkowo nie do końca rozumiałem zamysł chińskiego producenta – odejście od miniaturyzacji poprzedniczki i powrót do dawnego, standardowego wyglądu wydawał mi się trochę niedorzeczny. No ale wówczas dotarło do mnie, że premiera Dji Osmo Action 3 zbiegła się czasowo z nową wersją GoPro. Najprawdopodobniej zwyciężył rozsądek – jeśli już konkurować z amerykańskim producentem to czymś bardzo podobnym.

Ktoś powie pewnie teraz, że Dji Osmo Action 3 poległa w tym starciu już na samym początku – nie ma bowiem ani 10-bitowego koloru ani rozdzielczości 5.3K, którą może pochwalić się nowe GoPro. Ja jednak nie byłbym tego taki pewien, bo nowa kamerka sportowa chińskiego producenta nadrabia te braki gdzie indziej.

Po pierwsze więc mamy tu dwa, kolorowe i w pełni dotykowe ekrany. W końcu przedni ekran nie służy tylko do podglądu, ale też z powodzeniem da się nim sterować wszystkimi ustawieniami kamerki, co zresztą samo w sobie jest niezwykle proste i intuicyjne. Do tego interfejs na oby ekranikach reaguje na obrót kamery pozwalając z miejsca filmować w trybie portretowym, idealnym na potrzeby youtubowych shorts’ów, Insta rolek czy TikToka.

Po drugie, Dji skorzystało w tym przypadku ze znanego z poprzedniego modelu systemu mocowania nieco go podrasowując dzięki czemu zyskaliśmy niesamowicie prosty system montażu kamerki na magnetyczne szybkozłączki. Co prawda, do ustawienia Dji Osmo Action 3 w trybie pionowym niezbędna jest dołączana do zestawów specjalna ramka, ale skorzystanie z niej nie nastręcza żadnych trudności.

I wreszcie po trzecie – cena. Nie oszukujmy się, na tle konkurencji koszt Dji Osmo Action 3 wypada wyjątkowo atrakcyjnie. Za cenę „gołego” GoPro 11 Black możemy bowiem kupić dużo bardziej wypasiony zestaw z wysięgnikiem teleskopowym, dodatkową szybkozłączką, 3 akumulatorami i specjalnym, wielofunkcyjnym etui na baterie. Ba, jeszcze coś w portfelu zostanie.



W zestawie Adventure Combo znalazło się świetne etui na dodatkowe baterie będące jednocześnie ładowarką i szybkim powerbankiem

Co ciekawe, Dji Osmo Action 3 może pochwalić się też mrozoodpornością do -20 stopni Celsjusza i wodoodpornością - do głębokości 16 metrów. Do tego zastosowany tu całkiem sporej pojemności akumulator wystarcza spokojnie na jakieś 60-70 min pracy w rozdzielczości 4K/60FPS, o ile jest dobrze wentylowany. Co prawda producent chwali się tu obłędnymi 160 minutami działania na jednej baterii, ale należy pamiętać jego testy przeprowadzane były w optymalnych warunkach, przy najniższej możliwej rozdzielczości (1080p) i z wyłączoną stabilizacją.

A skoro już o stabilizacji mowa to Dji Osmo Action 3 ma już „na pokładzie” najnowszą technologię cyfrowej stabilizacji RockSteady 3.0. Poza tym są tu jeszcze znane z Action 2 HorizonSteady, które zawsze ustawia nam idealnie prosty horyzont niezależnie od położenia kamery, oraz HorizonBalancing, korygujący pochylenie w poziomie w zakresie do 45 stopni. Jak wyglądają nagrania możecie przekonać się oglądając nasz film. Na jedną rzecz muszę jednak zwrócić uwagę – o ile Action 3 nadzwyczaj dobrze radzi sobie z kompensowaniem niemal wszelkich wstrząsów motocykla czy roweru, o tyle ewentualne drżenie podłączonego doń seflie sticka potrafi być widoczne.



Dji Osmo Action 3 obsługuje technologie szybkiego ładowania baterii – wystarczy 18 minut by naładować ją do 80% zapewniając sobie nawet 2 godziny dalszej pracy

Czy Dji Osmo Action 3 ma jakieś większe wady? Kilka ma. Oczywiście ponownie powraca problem z przegrzewaniem się, choć na szczęście tym razem jest on ograniczony do maksymalnej rozdzielczości i ilości klatek na sekundę od 100 w górę. Wówczas kamerka podaje przybliżony czas nagrania do czasu je automatycznego wyłączenia. Przypuszczam jednak, że dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy kamerka nie ma dobrej wentylacji – podczas moich testów, w trakcie jazdy na motorze, nie zdarzyło mi się to ani razu.

Problematyczny może być jednak dźwięk – niby Dji Osmo Action 3 ma 3 mikrofony, w tym jeden ukryty, dla zabezpieczenia przed wiatrem, a i tak, w pewnych położeniach kamery szumy potrafią być mocno uciążliwe. Wiadomo, dźwięk da się zastąpić w postprodukcji jakąś fajną, pasującą muzyczką, ale jeśli chcemy korzystać z tej kamerki do tworzenia na przykład filmów z podróży to może to być pewien minus.



Niestety DJI Osmo Action 3 nie oferuje wielkich możliwości w kwestii robienia zdjęć. Same fotki prezentują się jednak całkiem przyzwoicie

Dji Osmo Action 3 – czy warto kupić?

Przyznam szczerze, że mam teraz spory mętlik w głowie. Nie da się bowiem nie zauważyć, że Dji Osmo Action 3 to taka bezpieczna kontynuacja sprawdzonej już konstrukcji. Na taką kamerkę czekałem w zeszłym roku. Wszystko zmieniło jednak Dji Action 2. Nie żebym nagle zapałał miłością do tamtej modularnej konstrukcji - wciąż uważam ją za niedopracowaną. Po prostu teraz, rok po premierze "dwójki", chciałbym dostać klasyka, ale w znacznie mniejszym rozmiarze.

I być może dlatego Dji Osmo Action 3 nie robi już na mnie aż tak wielkiego wrażenia. Nie zrozumcie mnie źle – to wciąż świetny kawałek sprzętu, który z pewnością sprawi radość niejednemu pasjonacie sportów ekstremalnych. Dawne DNA tradycyjnych kamerek sportowych jest tu bowiem niezwykle silne. Ja jednak poczekam chyba na czwartą iterację tej serii. Kto wie, może chińskiemu producentowi uda się połączyć obie konstrukcje w coś zupełnie niespodziewanego.

Opinia o DJI Osmo Action 3 Adventure Combo Plusy powrót do klasycznego wyglądu z pewnością zadowoli sporą część fanów kamerek sportowych,

nadal imponująca matryca 1/1.7 cala i kąt widzenia wynoszący maksymalnie 155 stopni,

dwa kolorowe ekrany - przedni i tylny, oba dotykowe,

łatwy w obsłudze i wygodny system mocowania (magnetyczne szybkozłączki),

możliwość nagrywania filmów w trybie portretowym po prostu ustawiając kamerę pionowo,

znakomita stabilizacja RockSteady 3.0 i dwa dodatkowe tryby – Horizon Balancing i HorizonSteady,

niezła jakość zdjęć i filmów w dobrych warunkach oświetleniowych,

przejrzyste i proste do opanowania menu,

sprawdzona aplikacja mobilna Dji MIMO,

szybkie ładowanie i długi czas pracy na baterii,

wodoodporność do 16 metrów głębokości,

dodatki pokroju InvisiStick for Skying,

świetne etui/ładowarka na 3 baterie w droższym zestawie,

kompatybilność z uchwytami GoPro,

opcja kamerki internetowej,

w miarę przyzwoita cena Minusy mimo wszystko Dji Action 2 było dużo bardziej poręczne,

w porównaniu do konkurencji nieco gorsze możliwości nagraniowe (max rozdzielczość nagrań to wciąż "tylko" 4K),

średnie tłumienie podmuchów wiatru przez wbudowane mikrofony,

ponownie dość przeciętna jakość filmów i zdjęć nocnych,

stabilizacja HorizonSteady znów ograniczona do rozdzielczości max 2.7K,

wciąż możliwe przegrzewanie się kamery przy wyższych ustawieniach nagrywania,

brak 10-bitowego koloru na starcie (ma pojawić się w aktualizacji)

Dji Osmo Action 3 na potrzeby testów i recenzji otrzymaliśmy bezpłatnie od producenta - firmy DJI