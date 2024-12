Stało się. Huawei Mate 70 to kamień milowy, o którym producent marzył od 2019 roku.

W wyniku sankcji nałożonych przez USA, Huawei został odcięty od wielu kluczowych do rozwoju smartfonów usług i technologii. Firmy, które w ramach swojej działalności wykorzystują amerykańskie patenty i rozwiązania, a chcą współpracować z Huaweiem, muszą ubiegać się o zgodę. To oczywiście zmotywowało giganta do uniezależnienia się od zagranicznych technologii, ale proces ten przebiega stopniowo.

Jeszcze Huawei Mate 50 z 2022 roku napędzany był przez amerykańskiego Snapdragona 8+ Gen 1, ale - z uwagi na brak stosownych licencji - pozbawionego modemu 5G. Ubiegłoroczny Huawei Mate 60 miał już autorski procesor Kirin 9000S, ale dalej bez 5G, a za część komponentów - w tym moduły pamięci - wciąż odpowiadali zagraniczni dostawcy.

Huawei Mate 70 to pierwszy 100-procentowo chiński smartfon tej marki

Dyrektor wykonawczy Huaweia wygłosił na początku grudnia wykład na temat technologii i innowacji. Podczas wystąpienia Richard Yu pochwalił się, że najnowszy Huawei Mate 70 jest pierwszym smartfonem, którego wszystkie czipy produkowane są w Chinach. Mowa nie tylko o głównym procesorze, ale i modułach pamięci, modemach, procesorach dźwiękowych, układach zarządzania energią i innych komponentach.

Huawei Mate 70 Pro+

"W ciągu zaledwie 5 lat Huawei osiągnął 100 proc. krajowej produkcji chipów do swoich flagowych telefonów z serii Mate 70. Prawdziwa autonomia i kontrola nad przemysłem półprzewodników już się dokonały" - pochwalił się szef firmy.

Poza tym Huawei Mate 70 jest pierwszym smartfonem z samodzielnie opracowaną łącznością 5G oraz systemem operacyjnym HarmonyOS Next. Ten - w przeciwieństwie do wcześniejszej wersji HarmonyOS - nie bazuje już na Androidzie, lecz jest oprogramowaniem w pełni autorskim.

Seria Huawei Mate 70 na razie dostępna jest w Chinach. Jeśli w przyszłości pojawi się w Europie, z pewnością wciąż będzie działać pod kontrolą Androida z EMUI, gdyż oprogramowanie HarmonyOS Next rozwijane jest na razie jedynie z myślą o rodzimym rynku.

Według firmy analitycznej IDC, w trzecim kwartale 2024 Huawei był trzecią najpopularniejszą marką smartfonów w Chinach (za vivo i Apple'em), notując 42-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku.