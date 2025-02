Składany Huawei Mate X6 już w Polsce. Jak wypada na tle konkurencji?

Huawei Mate X6 jest tańszy niż się spodziewaliśmy, ale droższy od konkurencji.

Karol publikował pierwsze wrażenia z korzystania z Huaweia Mate X6 już w połowie stycznia, gdy nie znał jeszcze jego polskiej ceny. Ta wreszcie została jednak ujawniona.

Huawei Mate X6 - cena w Polsce i promocja na start

Składany Huawei Mate X6 dostępny jest wyłącznie w konfiguracji 12/512 GB. Wyceniono ją na 7999 zł.

Osoby, które zakupią telefon w okresie promocyjnym do 3 marca, mogą liczyć na prezent w postaci zegarka Huawei Watch GT 4 Active. Jego rynkowa wartość to ok. 800 zł.

Warto odnotować, że europejska cena Huaweia Mate X6 to 1999 euro, czyli równowartość 8450 zł. Producent zdecydował się sprzedawać telefon w naszym kraju taniej, mimo ponadprzeciętnie wysokiej stawki VAT.

Huawei Mate X6: porównanie z Samsungiem Galaxy Z Fold 6 i Honorem Magic V3

W porównaniu z głównym rywalem - Galaxy Z Fold 6 - Huawei Mate X6 wyróżnia się większymi ekranami, smuklejszą konstrukcją, bardziej zaawansowanymi aparatami i większą baterią z szybkim ładowaniem. Ceny wariantów 12/512 GB są podobne, choć samsung dostępny jest także w tańszej konfiguracji 12/256 GB.

Huawei Mate X3 (fot. Karol Żebruń)

Nie zabrakło jednak kompromisów, podyktowanych głównie przez sankcje nałożone przez rząd USA. Huawei Mate X6 nie ma fabrycznie zainstalowanych aplikacji i usług Google’a, 5G oraz eSIM.

Najgroźniejszym konkurentem Huaweia Mate X6 zdaje się być jednak Honor Magic V3, który jest o 1000 zł tańszy, jeszcze lżejszy i jeszcze smuklejszy, a przy tym ma apki Google’a, 5G i eSIM.

Huawei Mate X6 Galaxy Z Fold 6 Honor Magic V3 Ekran OLED 6,45 cala,

2440 x 1080 (414 ppi),

LTPO do 120 Hz AMOLED 6,3 cala,

2376 x 968 (410 ppi),

LTPO do 120 Hz AMOLED 6,43 cala,

2376 x 1060 (402 ppi),

LTPO do 120 Hz Ekran wewnętrzny OLED 7,93 cala,

2240 x 2440 (418 ppi),

LTPO do 120 Hz AMOLED 7,6 cala,

1856 x 2160 (474 ppi),

LTPO do 120 Hz OLED 7,92 cala,

2156 x 2344 (402 ppi),

LTPO do 120 Hz Głośniki Stereo Stereo Stereo Czip Kiron 9020 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB,

UFS 4.0 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 512 GB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix,

f/1,4-f/4,0

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,6,

optyczna stabilizacja Aparat UW 40 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2, 40 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2, Aparat tele 48 Mpix,

teleobiektyw 4x,

f/3,0,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 48 Mpix,

teleobiektyw 4x,

f/3,0,

optyczna stabilizacja Łączność 4G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3, NFC,

eSIM 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3, NFC,

eSIM, Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania w przycisku zasilania w przycisku zasilania Bateria 5110 mAh,

ładowanie 66 W,

bezprzewodowe 50 W 5110 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe 12 W 5150 mAh,

ładowanie 66 W,

bezprzewodowe 50 W Wymiary (złożony) 156,6 x 73,8 x 9,9 mm 153,5 x 68,1 x 12,1 mm 156,6 x 74,0 x 9,2 mm Wymiary (rozłożony) 156,6 x 144,1 x 4,6 mm 153,5 x 132,6 x 5,6 mm 156,6 x 145,3 x 4,35 mm Waga 239 g 239 g 226 g Wodoszczelność IPX8 IP48 IPX8 System EMUI 15 Android 14,

One UI 6 Android 14,

MagicOS 8.0