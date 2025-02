Huawei z nowościami. Pierwszy na świecie potrójnie składany smartfon

Grupa Huawei Consumer Business Group w Kuala Lumpur w Malezji zaprezentowała całą gamę urządzeń, które wprowadza właśnie na rynek. Wśród nich są sportowe słuchawki, opaska, nowy tablet czy pierwszy smartfon na świecie, który jest potrójnie składany.

Huawei pokazał cztery całkiem nowe produkty: sportowe słuchawki, inteligentna opaska, tablet i potrójnie składany smartfon. Firma nie raz powtarzała, że jej głównym celem jest tworzenie produktów, które znacząco poprawiają jakość życia użytkowników oraz odpowiadają coraz lepiej na ich oczekiwania. Zapowiadają, że wszystkie wprowadzone właśnie na rynek urządzenia łączą nowoczesne technologie z funkcjonalnością i designem. Czy tak będzie? Z pewnością ocenią to użytkownicy.

Wyczekiwany debiut Huawei Mate XT Ultimate Design

Najgłośniejszą premierą spośród nowości jest nowy smartfon, który Huawei wprowadza po długim okresie oczekiwania. Huawei Mate XT Ultimate Design na globalne rynki (niestety na razie nie będzie dostępny w Polsce - zapowiada polskie biuro prasowe Huawei). Potrójnie składany smartfon przyciąga uwagę pionierskim podejściem w branży technologicznej. Ma wyjątkowo cienki i rozległy wyświetlacz. To pierwszy telefon, który umożliwia użytkownikowi składanie ekranu zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Producent chwali się też zaawansowaną kamerą XMAGE, która wyposażona jest w 10-stopniową, regulowaną przysłonę, co umożliwia wykonywanie niezwykłych zdjęć.

Sportowe słuchawki, inteligentna opaska i tablet

Co będzie dostępne w Polsce? Z pewnością nowe słuchawki Huawei FreeArc. Jak zapowiada producent to pierwsze sportowe słuchawki marki, które łączą komfort użytkowania z wysoką jakością dźwięku, odpornością na kurz i zachlapania IP57. Słuchawki są zaprojektowane tak, aby pozostały na swoim miejscu nawet podczas intensywnych ćwiczeń. Wyposażone są w łącznik C-Bridge w kształcie łuku wykonany ze stopu niklowo-tytanowego oraz pokryte ultramiękkim, przyjaznym dla skóry płynnym silikonem. Dzięki przetwornikowi 17 x 12 mm, symetrycznej strukturze akustycznej, dynamicznemu algorytmowi basu i adaptacyjnemu poziomowi głośności, zapewniają wysoką jakość dźwięku podczas uprawiania sportu.

Na uwagę zasługuje też nowy tablet - Huawei MatePad Pro 13,2″, który ma oferować wyświetlacz PaperMatte, wysoką wydajność, akcesoria i wrażenia na poziomie komputera PC. Tablet jest wyposażony w inteligentną klawiaturę magnetyczną i szybki, precyzyjny rysik, który współpracuje z matowym wyświetlaczem. Matowa struktura ekranu i wysoka jasność (do 1000 nitów) zapewniają dobrą widoczność w każdych warunkach oświetleniowych. Bateria o pojemności 10 100 mAh zapewnia długą żywotność baterii, a pełne naładowanie zajmuje tylko 65 minut.

Chiński gigant wprowadza też na rynek nową inteligentną opaskę - Huawei Band 10. Jak zapowiada producent, pomoże monitorować aktywność sportową i poprawiać jakość snu. Opaska analizuje codzienną rutynę, dane z czujników, aby przedstawić sugestie dotyczące poprawy snu. Huawei obiecuje, że można ją nosić na nadgarstku przez cały dzień bez uczucia dyskomfortu - wszystko za sprawą lekkiej konstrukcji i przyjaznego dla skóry materiału. Dostępna jest w wielu kolorach i dwóch wykończeniach: z aluminium lub z trwałego polimeru.

Kiedy nowości od Huawei będą dostępne w Polsce?

Nowe modele zadebiutują w Polsce już w marcu 2025 r. Informacje o ich dostępności i cenach pojawią się wkrótce. Biuro prasowe Huawei w Polsce poinformowało, że na razie "wprowadzenie na polski rynek modelu Huawei Mate XT Ultimate Design nie jest planowane".

Źródło informacji i grafika: biuro prasowe Huawei