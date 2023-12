Idealny prezent dla każdego? Robot Dreame L10s Ultra w świetnej cenie

Dreame L10s Ultra to iście uniwersalny robot sprzątający, który sprawdzi się w każdym domu i mieszkaniu. Pozwoli ci na dobre zapomnieć o odkurzaniu i mopowaniu – wszystko to zrobi za ciebie.

Płatna współpraca z marką Dreame.

Teraz można go kupić w naprawdę dobrej cenie. Jeśli więc chcesz sobie (lub komuś) sprawić prezent – to świetna okazja.

Marka Dreame zapisała się w świadomości konsumentów jako producent topowych wręcz robotów sprzątających - udowodniły to liczne testy, które przeprowadziliśmy na łamach benchmark.pl. Urządzenia sygnowane logo Dreame zawsze spełniały oczekiwania i udowadniały, że są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim wygodne dla użytkownika. Nie sposób nie wspomnieć też o konkurencyjnych cenach, które - z okazji świąt - jeszcze bardziej spadły. Nadchodzące dni to więc doskonały moment na sprawienie sobie świątecznego - wybitnie użytecznego - prezentu.

Dreame L10s Ultra ma wszystko, czego możesz potrzebować. I jeszcze więcej

Decydując się na zakup robota sprzątającego, zwykle kierujemy się tym, aby miał on wystarczającą moc ssania i duży zbiornik na kurz. Niektórzy twierdzą też, że niezbędny jest wbudowany mop, aby móc zapomnieć nie tylko o odkurzaniu, ale też uciążliwym mopowaniu.

Jakby nie patrzeć, Dreame L10s Ultra spełnia każdy z tych wymogów. Ale robi to w iście genialnym stylu i co ważne - oferuje jeszcze więcej, niż możesz od niego oczekiwać. Mowa tu przede wszystkim o bardzo wysokiej mocy ssania na poziomie 5300 Pa. To jednak nie wszystko. L10s Ultra oczywiście jest też robotem mopującym – ale robi to nie jednym, a dwoma obrotowymi mopami, które gwarantują wysoką skuteczność mycia.

Jakby tego było mało, ten odkurzacz nie lubi tracić czasu i prądu. Dreame może jednocześnie odkurzać i mopować, dzięki czemu nie musi po jednym cyklu odkurzania wracać do stacji, aby podładować baterię, uzupełnić wodę i pokonać wyznaczoną trasę czyszczenia jeszcze raz. Co dokładnie oferuje Dreame L10s Ultra? Przyjrzyjmy się jego najważniejszym funkcjom.

Poradzi sobie z każdym wyzwaniem na podłodze. Dosłownie

Dla wielu robotów sprzątających nie ma większego wroga w domu niż dywan. Niektóre konstrukcje nie tylko nie potrafią wykryć, że wjeżdżają na bardziej wymagającą powierzchnię, ale też zaczepiają się o nie, na skutek czego po powrocie do domu, po odkurzaniu robota twoim oczom ukaże się niewielkie pobojowisko, bo sprzęt nie poradził sobie z ich detekcją.

Dreame L10s Ultra został natomiast stworzony tak, aby poradzić sobie nawet z najbardziej wymagającymi dywanami. Bez znaczenia, czy w mieszkaniu masz wykładziny z krótkim włosiem - a może wręcz przeciwnie, z licznymi frędzlami - robot inteligentnie wykrywa każdy rodzaj dywanu i zwiększa na nich siłę ssania, aby skutecznie usuwać z ich włókien kurz i okruchy. Bez obaw – ten sprzęt doskonale poradzi sobie z każdym rodzajem dywanu.

Jeśli jednak uznasz, że nie chcesz odkurzać dywanów, kilkoma kliknięciami ustawisz w L10s Ultra, aby robot je omijał. Nie musisz też martwić się o to, że podczas mopowania twój ulubiony dywan zostanie zamoczony. Dreame automatycznie uniesie nakładki mopujące, dzięki czemu nawet kropla wody nie spadnie na wykładzinę.

Siła, która poradzi sobie z każdą plamą. Nawet z tymi najbardziej uciążliwymi

Robot sprzątający z najwyższej półki nie może tylko odkurzać. Musi też dysponować nakładką mopującą, aby całkowicie odciążyć domowników podczas sprzątania. Dreame L10s Ultra ma aż dwa pady mopujące - i to nie byle jakie, bo ich kształt i siła nacisku sprawiają, że żadna plama nie stanowi dla nich wyzwania.

Nakładki w tym modelu obracają się z prędkością niemal 180 obrotów na minutę, a przy tym wystarczająco mocno naciskają na podłogę, aby wyeliminować nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. L10s Ultra dysponuje wbudowanym zbiornikiem na wodę o pojemności 270 ml i jeśli wydaje ci się, że to mało - bez obaw. Dołączona do zestawu z robotem stacja (z której robot m.in. pobiera płyn) dysponuje zbiornikiem o pojemności 2,5 l. To wystarczająco dużo, aby urządzenie mogło dokładnie wyczyścić podłogę o łącznej powierzchni nawet 200 m kwadratowych.

Dreame L10s Ultra to definicja urządzenia bezobsługowego

W tej konstrukcji od Dreame nie mogło też zabraknąć funkcjonalności, która znacznie wpływa na wygodę użytkownika. Mowa o automatycznym czyszczeniu i napełnianiu odkurzacza. Kiedy podczas mopowania w pojemniku robota zabraknie płynu – L10s Ultra sam wróci do stacji, aby uzupełnić brakujący płyn do czyszczenia podłóg. Ty nie musisz sobie zaprzątać głowy tym, aby obsłużyć robota podczas sprzątania.

Producent zadbał też o to, abyś nie musiał brudzić sobie rąk w trakcie czyszczenia nakładek mopujących. Jak to możliwe? Kiedy robot wróci do stacji, nakładki natychmiast zostaną umyte czystą wodą i wysuszone gorącym powietrzem. To ważne, bowiem właśnie proces suszenia sprawia, że nakładki nie będą generować brzydkiego zapachu i nie pojawią się na nich bakterie. Oczywiście w stacji znalazło się miejsce na dwa pojemne zbiorniki – jeden na czystą, drugi na brudną wodę.

Wygodny system czyszczenia nakładek to nie jedyny dodatek, który pozwoli ci zapomnieć o obecności robota Dreame w domu. Jeśli przerażała cię kiedykolwiek wizja tego, że robot sprzątający podczas cyklu generuje dużo odpadów, które za każdym razem trzeba wyrzucać - puść to w niepamięć. Nawet 60 dni bez dotykania worka na kurz. To dwa miesiące spokoju, które zapewnia L10s Ultra. W tym czasie sprzęt korzystający z zaawansowanego systemu DualBoost 2.0 samodzielnie będzie zasysać odpady z odkurzacza do stacji – i zrobi to niezwykle cicho.

Ogromna bateria, inteligentne sprzątanie i wygodna aplikacja. Cały szereg korzyści

A co z czasem pracy na baterii? To kwestia, która często umyka potencjalnym kupującym roboty sprzątające, bo przecież tego typu sprzęt jest zwykle uruchamiany wtedy, kiedy nikogo nie ma w domu. Warto jednak pamiętać, że niektóre z konkurencyjnych urządzeń mają niewielkie baterie i w trakcie jednego cyklu (szczególnie dużych domów i mieszkań) mogą potrzebować dodatkowego doładowania akumulatora.

Dreame L10s Ultra nie ma z tym żadnego problemu, bowiem producent umieścił w robocie ogromną baterię o pojemności 5200 mAh. To prawdziwy gigant, który pozwoli na nieustanną pracę przez nawet 210 minut. Oznacza to, że sprzęt może odkurzać i mopować bez przerwy przez 3,5 godziny.

Niewątpliwą zaletą, na którą zresztą zwróciliśmy uwagę podczas testowania Dreame L10s Ultra, jest też inteligentne sprzątanie - w pełnym tego słowa znaczeniu. W przypadku tego robota nie ma mowy o jakimkolwiek poruszaniu się, które można porównać do błądzenia we mgle. Kiedy spojrzysz na sposób poruszania się L10s Ultra, zauważysz, że producent odrobił lekcje, których nie odrobiło wielu konkurentów i zadbał o to, aby robot doskonale odnalazł się w twoim domu.

Jak to w ogóle możliwe? Dreame twierdzi, że to zasługa kamery RGB i nawigacji LDS. Tak przynajmniej wyczytamy w specyfikacji technicznej. Przekładając to na “ludzki” język - robot skanuje każde pomieszczenie w twoim domu, następnie generuje ich mapy i planuje trasy sprzątania.

L10s Ultra nie tylko wyznacza sobie ścieżkę, po której będzie poruszać się podczas cyklu sprzątania, ale też dopasowuje parametry odkurzania i mopowania w zależności od rodzaju pomieszczenia. Bez znaczenia więc, czy w twojej kuchni często zbierają się zabrudzenia na podłodze, w salonie leżą pozostawione przewody, a w łazience mogą się pojawić rozrzucone ubrania. Robot wykryje każdą przeszkodę, ominie ją i zdecyduje, jak sprzątać każde z pomieszczeń, aby zapewnić porządek.

Sterowanie wszelkimi funkcjami Dreame L10s Ultra odbywa się za pośrednictwem wygodnej i intuicyjnej aplikacji. Tworzenie stref zakazanych, dodawanie wirtualnych ścian, programowanie harmonogramu pracy – to wszystko zgromadzono w jednym miejscu, z którego obsługą poradzi sobie absolutnie każdy. Z jej poziomu sprawdzisz, jak robot radzi sobie ze sprzątaniem, manualnie dostosujesz jego parametry do sprzątania w wybranych pomieszczeniach. Dreame swoją aplikacją potwierdza, że obsługa nowoczesnych urządzeń, których rolą jest usprawnienie życia użytkowników, wcale nie musi być skomplikowana.

Promocyjna cena Dreame L10s Ultra. Nie tylko na święta. Skorzystasz do końca grudnia

Dreame L10s Ultra to sprzęt z najwyższej półki. Ma wszystko, czego możesz wymagać od robota sprzątającego - i jeszcze więcej. Zaawansowana technologia idzie jednak w parze ceną, która naturalnie nie jest najniższa na rynku. Producent przygotował jednak ofertę, która jest ważna do końca grudnia 2023 r.

Promocja jest nie byle jaka, bo mowa o 23-procentowej obniżce. Oznacza to, że jeden z najlepszych robotów sprzątających na rynku możesz kupić za 2999 zł (cena przed obniżką: 3899 zł). Jeszcze przed końcem roku możesz sobie (lub bliskim) sprawić prezent, który posłuży przez długie lata.

