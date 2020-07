Dreame V11 to cyklonowy odkurzacz bezprzewodowy do domu i samochodu. Jest zasilany z akumulatora, lekki i wygodny. Ssie mocno, ale jest cichy. Ma kilka przydatnych końcówek, do każdego rodzaju powierzchni. Dobrze sprząta i jest świetnie wykonany. Recenzja odkurzacza Dreame V11.

Cichy odkurzacz bezprzewodowy, który robi robotę - Dreame V11

Sprzątanie jest konieczne, ale nie powinno być uciążliwe. Dlatego warto używać narzędzi, które to ułatwiają. Idealnym przykładem jest odkurzacz bezprzewodowy Dreame V11 - bardzo funkcjonalny, świetnie zasysający kurz, a przy tym dość lekki, cichy i po prostu ładny.

To odkurzacz, który warto kupić. Chcesz znać szczegóły? Zapraszam do recenzji!

Dreame V11 - odkurzacz bezprzewodowy

Zero kabla, zero ciągnięcia, zero blokowania

Nic tak nie denerwuje podczas sprzątania, jak odkurzacz, który o coś się zaczepił, albo przewód który się zaplątał. Ciągnięcie za sobą ciężkiego i absolutnie nieporęcznego pudła, jest zdecydowanie mniej komfortowe, niż swobodne chodzenie z odkurzaczem bezprzewodowym.

Jest on o wiele bardziej poręczny i można nim swobodniej manewrować w wąskich miejscach i trudno dostępnych przestrzeniach w domu oraz poza nim.



łatwe odkurzanie wąskich miejsc i narożników

Odkurzacz do samochodu? Oczywiście!

Dreame V11 jest niewielki i zasilany z akumulatora. Ma też kilka różnych końcówek i rozciągliwą rurę, która wprost genialnie przydaje się w samochodzie.

Po prostu włączamy odkurzacz w trybie ciągłego działania, kładziemy go na siedzenie i sprzątamy wygodnie, nawet w zakamarkach, dzięki giętkiej rurze i cienkim końcówkom.



nadaje się też do odkurzania samochodu

Cicha praca, skuteczne odkurzanie

Odkurzacz ma silnik elektryczny, rozkręcający się do 125000 obrotów na minutę. Jego moc znamionowa to 450 W, a moc ssania to około 150 AW (airwatts). Jest to sztuczna jednostka, stworzona by odróżnić moc silnika, od realnej mocy ssania. Tutaj stopień próżni to 25 KPa (tysięcy paskali). Czy to wystarcza?

Odpowiedź brzmi: tak. Do dyspozycji mamy 3 podstawowe tryby pracy: Eco, Med i Turbo. Można je wybrać przyciskiem z tyłu obudowy i zobaczyć na wyświetlaczu OLED.

Oczywiście, tryby te różnią się nie tylko mocą ssania, ale również głośnością i zużyciem energii.



wyświetlacz OLED

Trzeba podkreślić to, że nawet w trybie Eco, moc ssania jest wystarczająca, by bez problemu odkurzyć gładką podłogę (panele, parkiet, płytki). Sierść, kurz, okruszki, lekki pył - wszystko to znika w pojemniku odkurzacza bez problemu. Odkurzacz Dreame V11 jest przy tym bardzo cichy. Gdy ktoś sprząta w jednym pokoju, za zamkniętymi drzwiami, to w pokoju obok słychać tylko lekki szum. Głośność w trybie Eco jest po prostu niska, a komfort bardzo wysoki.

W trybie Med (średni) odkurzacz jest trochę głośniejszy, a jednocześnie moc ssania jest zauważalnie większa. Piasek i wyschnięte błoto wykruszone spod butów, wciągane są sprawnie.



wygodne sprzątanie

W najwyższym trybie Turbo faktycznie można usłyszeć solidny szum i wyraźny dźwięk silnika elektrycznego, ale poziom głośności i tak jest mniejszy do wycia, jakie serwuje nam wiele klasycznych odkurzaczy. Nawet na ustawieniu Turbo odkurzacz nie jest męczący. Silnik nie wydaje nieprzyjemnych, ostrych dźwięków.

Warto jednocześnie podkreślić, że tryb Turbo zapewnia bardzo solidne ssanie. Tutaj możemy ze spokojem możemy odkurzyć kanapę, poduszki, grubą wykładzinę, wyciągnąć sierść z głębokich zakamarków, a nawet usunąć zaschnięte błoto z dywaników w samochodzie. Tutaj odkurzacz Dreame V11 daje radę.

Czas pracy

Maksymalny czas pracy, w trybie Eco to niespełna 1,5 godziny, na ustawieniu Med około 30 minut, a na ustawieniu Turbo, lekko ponad 10 minut ciągłej pracy. W czasie typowego sprzątania, w trybie mieszanym, Dreame V11 będzie działał około godziny. Jak na odkurzacz bezprzewodowy, to dobry rezultat. Przechodząc między pokojami lub przez miejsca już odkurzone nie musimy przecież trzymać włączonego ssania. Godzina ciągłego działania w moim przypadku przekładała się na około 1,5 godziny realnego sprzątania.

Wyraźne wskazania poziomu baterii prezentowane są w dwóch miejscach - na wyświetlaczu OLED oraz na akumulatorze (za pomocą miałych diod).



ładowanie akumulatora

Uchwyt ładujący

W zestawie dostajemy m.in. uchwyt ścienny, na którym zawieszamy odkurzacz, gdy go nie używamy. Ma on wbudowane styki do ładowania akumulatora w odkurzaczu.

Co prawda dołączona ładowarka ma 24 W i zapełnia pusty akumulator w 4 godziny, ale w przypadku odkurzacza nie jest to żaden problem, nawet jeśli ktoś odkurza codziennie. W praktyce przy codziennym odkurzaniu raczej nie zgromadzi się w domu tyle kurzu, by zużywać całą baterię, więc wystarczy lekkie doładowanie.



uchwyt ścienny z funkcją ładowania akumulatora

W skrócie: Czas pracy jest wystarczający, a czas ładowania nie jest problemem. Tym bardziej, że ładowanie odbywa się automatycznie, po zawieszeniu odkurzacza, w uchwycie.

Dobre filtry

Dreame V11 to cyklonowy odkurzacz bezprzewodowy. Nie ma worka na kurz, lecz zintegrowany zbiornik, który można bardzo szybko otworzyć i opróżnić.



otwarty pojemnik na kurz

Największe i najcięższe fragmenty zanieczyszczeń naturalnie oddzielają się w tym zbiorniku, w efekcie działania siły odśrodkowej. W jego wnętrzu umieszczono pierwszy filtr, oddzielający średniej wielkości cząstki. Można go jednym ruchem odkręcić, wyciągnąć i umyć.



filtr wstępny

Od góry otrzymujemy dostęp do drugiego filtru (HEPA), który usuwa nawet drobne pyłki. Powietrze opuszczające odkurzacz, jest czyste, nie odnotowałem też żadnych nieprzyjemnych zapachów. Filtr HEPA również można myć.



filtr HEPA

Prosta instrukcja obrazkowa

W praktyce jedną z nielicznych wad tego odkurzacza, jest brak instrukcji w języku polskim. Na szczęście nie jest to aż tak duży problem, bo zarówno instrukcja skrócona, jak i pełna, bazują na obrazkach. Są one na tyle intuicyjne i zrozumiałe, że nie trzeba nawet czytać treści, by domyślić się o co chodzi.



instrukcja skrócona

To samo dotyczy języka na wyświetlaczu wbudowanym w odkurzacz. Tutaj też wszystko prezentowane jest w formie graficznej. Domyślnie może być ustawiony język chiński, ale wystarczy przytrzymać dolny przycisk przez około 3 sekundy, by wejść w menu zmiany języka. Następnie pojedynczymi kliknięciami możemy go zmienić np. na język angielski.

Ponownie - nie jest to przeszkoda, bo ikonki / grafiki mówią same za siebie. Obsługa odkurzacza jest banalnie prosta i intuicyjna.



instrukcja obrazkowa

Kilka przydatnych końcówek i akcesoriów

Szeroka końcówka z napędem - Dobra do odkurzania podłóg drewnianych, parkietu, paneli, płytek i innych podłóg twardych. Szeroka, miękka, napędzana rolka bardzo skutecznie czyści gładkie powierzchnie z typowego kurzu i piasku.



szeroka rolka z napędem

Wałek czyszczący można łatwo odłączyć i wyczyścić lub umyć.



rolkę można zdjąć i umyć

Wąska końcówka z napędem - Dobra do odkurzania powierzchni miękkich, płóciennych - fotel, kanapa, materac. Napędzana, szorstka szczotka skutecznie wyczesuje sierść i kurz z tkaniny. Może przydać się też do szybkiego usuwania sierści i brudu z siedzeń oraz dywaników w samochodzie, a także czyszczenia szuflad.



wąska rolka z napędem

Szersza końcówka szczelinowa ze szczotką - Nadaje się do dokładnego odkurzania mebli tapicerowanych, miękkich (nie do skóry). Przydatna w czyszczeniu zagięć, rogów i innych nierówności, a także szuflad. Wysokość mocowania szczotki jest regulowana.



szersza końcówka szczelinowa ze szczotką

Wąska końcówka szczelinowa ze szczotką - Idealna do odkurzania łączeń i trudno dostępnych miejsc. Dobrze spisuje się w samochodzie. W razie potrzeby można zmienić wysokość mocowania szczotki po to, by gięgać głębiej.



węższa końcówka szczelinowa ze szczotką

Elastyczna, rozciągliwa rura - Standardowo ma około 26 cm długości, ale rozciąga się aż do około 88 cm. Idealna do odkurzania w samochodzie oraz w domu pod meblami. Umożliwia znacznie wygodniejsze sprzątanie, w trudno dostępnych miejscach, za pomocą końcówki szczelinowej.



rozciągliwa rura

Oprócz tego oczywiście w zestawie jest klasyczna, sztywna rura, wykonana z metalu. Używamy jej w czasie odkurzania podłóg.

Wszystkie końcówki i akcesoria są łatwe w montażu i demontażu, a także solidnie wykonane. Spisują się tak, jak należy. Warto zaznaczyć to, że odkurzacz Dreame V11 nie służy do sprzątania mokrych powierzchni.

Jak już wspomniałem wcześniej - odkurzacz można nie tylko włączyć przytrzymując przycisk, ale dostępna jest też opcja ciągłej pracy, bez przytrzymywania przycisku (wystarczy kliknąć kłódkę nad wyświetlaczem).



Dreame V11 to poręczny i łatwy w obsłudze odkurzacz bezprzewodowy

Czy warto kupić Dreame V11? Opinia

Dreame V11 jest dobrze wykonany, cichy i dość lekki. Jednocześnie jego moc ssąca jest na tyle duża, że bez problemu wysprzątamy podłogę, meble tapicerowane, albo siedzenia i dywaniki w samochodzie.

Ma kilka przydatnych końcówek w zestawie i bardzo przydatny uchwyt ścienny, z funkcją ładowania akumulatora. Wygląda nowocześnie, działa dobrze i jest bardzo prosty w obsłudze.

Na dodatek w wymienionych wyżej dniach można go kupić znacznie taniej. Czy warto? Moim zdaniem tak.



wygodne odkurzanie mebli tapicerowanych

Dreame V11

Dreame V11 - ocena

cicha praca w trybie Eco

dobra siła ssania, szczególnie w trybie Turbo

wystarczający czas pracy na baterii

wyświetlacz OLED prezentujacy stan naładowania baterii i tryby pracy

kilka bardzo przydatnych końcówek w zestawie (w tym dwie z napędem)

uchwyt ścienny z funkcją ładowania akumulatora

bardzo prosta obsługa

atrakcyjny, nowoczesny wygląd i dobra jakość wykonania

dość lekki jak na odkurzacz bezprzewowdowy



pełne ładowanie trwa 4 godziny (nie przeszkadza, jeśli ktoś sprząta nie więcej niż raz dziennie)

instrukcja obsługi i interfejs nie zostały przetłumaczone na język polski (ale jest instrukcja obrazkowa)

94% 4,7/5

