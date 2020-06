Oczyszczacze powietrza to flagowy produkt japońskiego producenta. Bardzo dobra jakość oraz skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń przekładają się na ich popularność nie tylko na polskim rynku. Zestawiamy 4 topowe modele oczyszczaczy Sharp, z krótkim podsumowaniem ich wad i zalet.

Oczyszczacze powietrza Sharp

Rynek oczyszczaczy powietrza dostępnych w Polsce w ostatnich latach bardzo się rozwinął. Przez długie lata absolutny prym sprzedaży wiódł japoński producent Sharp. Obecnie, pomimo iż swoje premiery ogłosili także inni popularni producenci sprzętu AGD, to jednak popularność oczyszczaczy Sharp w Polsce nie maleje.

Na ich korzyść przemawia kilka bardzo mocnych argumentów:

Technologia jonizacji Plasmacluster – opatentowana przez Sharpa jonizacja powietrza zyskała bardzo dobrą sławę nie tylko w Europie i Azji, ale także Ameryce Pn. Jest przebadana i certyfikowana przez liczne instytuty medyczne. I chociaż działanie jonizatora jest dodatkową funkcjonalnością, to w zestawieniu z pracą oczyszczacza daje spójny efekt. Jonizacja Plasmacluster osiąga doskonałe wyniki pod względem skuteczności w eliminowaniu alergenów, bakterii i wirusów. Dlatego polecana jest alergikom i astmatykom.

Nawilżanie ewaporacyjne – bardzo wydajne, ekologiczne i zdrowe. Co prawda nie wszystkie oczyszczacze Sharpa wyposażone są w funkcję nawilżania. Jednak te serie, które je posiadają, są niemal bezkonkurencyjne na rynku. Sharp stosuje nawilżanie ewaporacyjne, a więc naturalną metodę nawilżania, która jest bezpieczna dla zdrowia. A co ważne, nie powoduje powstawania białych osadów na meblach i podłodze, czy też mgiełek osadzających się na różnych powierzchniach.

Skuteczny system filtracji – w oczyszczaczach stosuje się kilkustopniowy system filtracji z wykorzystaniem wydajnych filtrów HEPA. Filtry z jednej strony są skuteczne w usuwaniu różnych typów zanieczyszczeń. A z drugiej strony są tak dobrane, aby nie generowały niepotrzebnie wysokich kosztów eksploatacji związanych z ich częstą wymianą.

Trwałość urządzeń, łatwość i wygoda użytkowania – urządzenia Sharpa dostępne są na polskim rynku już od wielu lat. Duża część użytkowników decyduje się w późniejszych sezonach na zakup kolejnego urządzenia do pokoi dziecięcych czy pomieszczeń biurowych. Urządzenia są godne zaufania i cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników.

Bezpieczne dla zdrowia – poszczególne serie oczyszczaczy Sharp posiadają atesty BAF (British Allergy Foundation), certyfikat TUV (o dopuszczeniu do rynków, które wyjątkowo rygorystycznie podchodzą do certyfikowania tego typu sprzętu AGD), czy też atest Polskiego Zakładu Higieny.

Najpopularniejsze oczyszczacze Sharp

Oczyszczacze powietrza Sharp dostępne na polskim rynku, to grupa niespełna 30 modeli, a wśród nich 3 topowe serie: KC-A, KC-D, KC-G oraz nowość FP-J. W każdej serii znajdują się oczyszczacze dedykowane do różnej wielkości powierzchni oraz dostępne w różnych wariantach kolorystycznych.

Producent zadbał o to, aby nowo wprowadzane na rynek urządzenia wyposażone były w dodatkowe funkcjonalności poprawiające komfort użytkowania. Co jednak ważne, starsze modele oczyszczaczy (KC-A) nawet w najmniejszym stopniu nie straciły na popularności. Nowocześniejszy design, dodatkowe czujniki, nowe tryby pracy oraz inne ulepszenia niemal zawsze idą w parze z wyższą ceną. Użytkownicy, którzy przy wyborze urządzenia kierują się najlepszym stosunkiem ceny do skuteczności działania, z pewnością nie zawiodą się starszymi seriami oczyszczaczy Sharp. Dlatego też do zestawienia topowych oczyszczaczy Sharp trafiają starsze modele, pomimo iż na rynku dostępne są już ich „nowsze” wersje.

Sharp KC-A50EUW

Zestawienie topowych oczyszczaczy Sharp rozpoczyna najstarsza seria KC-A, która dzięki doskonałym parametrom wydajności i cichej pracy, do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością.

Producent zastosował tutaj klasyczny, trzystopniowy system filtracji. W pierwszej kolejności niewymienialny filtr wstępny usuwa większe zanieczyszczenia. Następnie filtr węglowy pochłania brzydkie zapachy i związki lotne. Ostatni, kluczowy etap to oczyszczanie z wykorzystaniem filtrów HEPA wysokiej klasy H13. Ich skuteczność ocenia się na 99,97% w usuwaniu nawet najtrudniejszych zanieczyszczeń o niewielkim rozmiarze (pyły PM2,5). Efekt czystego powietrza pomaga także osiągnąć jonizacja Plasmacluster.

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-A50EUW posiada dwie dodatkowe funkcje – jonizatora i nawilżacza ewaporacyjnego. W modelu tym zachwyca bardzo wysoka wydajność nawilżania (do 600 ml/godz). A także niezwykle cicha praca (16 db+). Oczywiście, jeżeli oczyszczacz w danym momencie korzysta z obu funkcji (jednocześnie nawilża i oczyszcza), wówczas emituje głośniejsze dźwięki. Jednak na tle konkurencyjnych modeli w tym zakresie wypada naprawdę doskonale.

Urządzenie jest proste w obsłudze. Nie posiada dużej ilości czujników i trybów inteligentnej pracy. Za to jest tani w zakupie i tani w eksploatacji. Zestawiając to z naprawdę doskonałymi parametrami skuteczności i wydajności w zakresie oczyszczania powietrza oraz nawilżania, uzyskujemy bardzo mocne argumenty przemawiające za zakupem tego modelu.

Parametry techniczne oczyszczacza Sharp KC-A50EUW

dedykowana powierzchnia - 50 m2

głośność - 16-49 dB

pojemność zbiornika nawilżacza - 3,6 l

max. przepływ powietrza - 306 m3/h

max. wydajność nawilżania - 600 ml/h

funkcje – oczyszczacz, nawilżacza ewaporacyjny, jonizator

Sharp KC-D40EUW

Następcą serii KC-A z 2013 jest seria oczyszczaczy powietrza Sharp KC-D. Pochodzący z niej model KC-D40EUW jest dedykowany do najmniejszej powierzchni (do 26m2). Jakie nowości wprowadził producent do tej właśnie serii? Przede wszystkim unowocześniony design. Urządzenie jest węższe, smuklejsze o zmienionym kształcie trapezu. Dodano także kilka nowości w obudowie. Jedną z nich jest automatycznie otwierany i zamykany wywiew. Dzięki temu oczyszczacz nie brudzi się, gdy nie jest używany. A gdy już jest włączony, przesłona wywiewu może ustawić się pod kątem 20°. To umożliwia odpowiednie ukierunkowanie strumienia powietrza i większą skuteczność pochłaniania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Urządzenie wyposażono w blokadę kółek, które zapewniają stabilność urządzenia.

Oczyszczacz Sharp KC-D40EUW posiada także czasowy programator. Użytkownik może zaplanować czas automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia. Dodano nowy tryb Advanced Auto, który będzie zapobiegał nadmiernej wilgotności w powietrzu.

Z pewnością warto rozważyć zakup oczyszczacza powietrza KC-D40EUW, jeżeli zależy nam na urządzeniu o atrakcyjnym designie i dużej skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń. W stosunku do poprzedniej serii oczyszczacze są minimalnie głośniejsze. W bardzo niewielkim stopniu zmniejszyła się wydajność nawilżacza w stosunku do serii KC-A. Jednak w dalszym ciągu, oczyszczacze te rekomendowane są jako bardzo skuteczne i wydajne nawilżacze ewaporacyjne oraz jonizatory Plasmacluster. Co ciekawe, w wielu sklepach internetowych oczyszczacz KC-D40EUW jest dostępny nawet w niższej cenie niż jego poprzednik z serii KC-A. Taki zakup to z pewnością opłacalna inwestycja w czyste powietrze.

Parametry techniczne oczyszczacza Sharp KC-D40EUW

dedykowana powierzchnia - 26 m2

głośność - 23-47 dB

pojemność zbiornika nawilżacza – 2,5 l

max. przepływ powietrza - 216 m3/h

max. wydajność nawilżania - 440 ml/h

funkcje – oczyszczacz, nawilżacza ewaporacyjny, jonizator

Sharp KC-G50EUW

Seria oczyszczaczy Sharp KC-G to przede wszystkim ulepszone filtry oraz większa liczba czujników, które umożliwiają skorzystanie z całkiem nowych trybów pracy automatycznej. Pochodzący z tej serii model KC-G50EUW dedykowany jest do powierzchni max. 38m2.

Oczyszczacz został wyposażony w nowy filtr wstępny, który posiada gęstszą siatkę. Dzięki temu jest jeszcze trwalszy, a dodatkowo usuwa nie tylko duże zanieczyszczenia, ale także te mniejsze o wielkości 240 mikronów. Duża nowość to filtry węglowe z żelem krzemionkowym, który wyłapuje tlenki azotu i tlenki siarki. Dzięki temu oczyszczacze doskonale radzi sobie z pochłanianiem zanieczyszczeń, które powstają w transporcie samochodowym.

W urządzeniu zastosowano łącznie aż 6 czujników – pyły PM2,5 i kurzu, temperatury, zapachów, światła oraz ruchu. Dzięki ich działaniu możliwe było zwiększenie ilości trybów pracy automatycznej. Teraz oczyszczacz automatycznie włącza szybszą pracę wentylatora, gdy wykryje wyższe stężenie kurzu, pyłów PM2,5 lub brzydkich zapachów. Brak światła czy ruchu spowoduje włączenie wolniejszej pracy wentylatora oraz wygaszenie wszystkich świecących elementów na panelu. Dodatkowo alergicy mogą skorzystać z trybu POLLEN, który skutecznie usunie alergizujące pyłki roślin. A dzięki funkcji Plasmacluster SPOT możemy pozbyć się nawet najbardziej uporczywych zapachów z konkretnej powierzchni przedmiotu (np. zapach zwierząt z dywanu, zapach potu z kasku motocyklowego, czy dym papierosów z zasłon).

W budowie zewnętrznej zdecydowanie na plus przemawia unowocześniony wygląd panelu sterowania. Mniejsze, kompaktowe rozmiary oraz nowoczesny kształt. Warto podkreślić także obecność dodatkowego wlotu powietrza, który może być ustawiany ręcznie.

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-G50EUW to cały czas także superwydajny jonizator oraz nawilżacz ewaporacyjny. W naszym zestawieniu topowych modeli oczyszczaczy Sharp jest to także najdroższy model. Z pewnością jednak warty zarekomendowania, jeżeli zależy nam na nowoczesnych rozwiązaniach i dużej liczbie trybów automatycznych. Z kolei nowoczesny wygląd z pewnością przemówi do użytkowników szukających urządzenia, które będzie dobrze wyglądać w stylowych wnętrzach.

Parametry techniczne oczyszczacza Sharp KC-G50EUW

dedykowana powierzchnia - 38 m2

głośność - 19-52 dB

pojemność zbiornika nawilżacza – 2,5 l

max. przepływ powietrza - 306 m3/h

max. wydajność nawilżania - 450 ml/h

funkcje – oczyszczacz, nawilżacza ewaporacyjny, jonizator

Sharp FP-J60EUW

Ostatni z polecanych oczyszczaczy Sharp to całkowita nowość w zestawieniu. Na polskim rynku seria FP-J miała premierę w 2020 r. Jedna zasadnicza różnica pomiędzy tą serią a poprzednimi jest taka, że FP-J to oczyszczacze bez funkcji nawilżania ewaporacyjnego. Są to więc urządzenia 2w1 – oczyszczacz i jonizator powietrza. Dlaczego Sharp zdecydował się na takie rozwiązanie? Pewnie dlatego, że na rynku oczyszczaczy z funkcją nawilżania wiedzie absolutny prym, a trzy wcześniejsze serie właściwie są bezkonkurencyjne. Nie w każdym jednak domu czy mieszkaniu funkcja nawilżania powietrza jest konieczna. W takim przypadku nie warto przepłacać, kupując oczyszczacz z nawilżaczem, z którego właściwie nie korzystamy.

Ze względu na brak pojemnika na wodę oraz matę ewaporacyjną, oczyszczacz jest mniejszy. Producent pokusił się nie tylko o nową linię wzorniczą, ale także o nowe kolory (w serii FP-J spotkamy górne panele obudowy w kolorze różowym oraz turkusowym).

Oczyszczacz Sharp FP-J60EUW należy jednak do klasycznych modeli. Na pierwszy rzut bardzo dobre wrażenie robi wygląd nowoczesnego panelu sterownia. A dzięki nowemu wyświetlaczowi wskaźnika poziomu pyłów PM2.5 będziemy w bardzo intuicyjny sposób informowani o jakości powietrza w pomieszczeniu (oznaczenia Lo / Hi oraz 3-cyfrowy wynik stężenia pyłów PM2,5).

To jednak nie wygląd decyduje o zakwalifikowaniu urządzenia to zestawienia topowych oczyszczaczy Sharp. Przede wszystkich zaskakuje ultracicha praca – tylko 15 dB w trybie nocnym. Absolutnie doskonały wynik. A także wyjątkowo energooszczędna praca (zużycie energii od 3,6 W).

Zastosowano tutaj najmocniejszy generator jonów (PCI25000), który zapewnia niezawodną jonizację przez 17,5 tysiąca godzin. Tak doskonałej pracy jonizatora nie znajdziemy w żadnym innym konkurencyjnym modelu. Zdecydowanie jest to więc urządzenie warte zarekomendowania, jeżeli szukasz sposobu na pozbycie się alergenów, bakterii czy wirusów. Dodatkowo jonizator można wykorzystać do usuwania brzydkich zapachów. Dzięki funkcji Plasmacluster Spot, użytkownik może ustawić strumień jonizowanego powietrza na konkretną powierzchnię (dywany, zasłony, pościel, koc, ubranie, kanapa). Dzięki temu pozbędzie się nawet najbardziej uciążliwych zapachów (dym papierosowy, śmieci, zapach zwierząt, pot, spalenizna) i to bez konieczności korzystania ze środków chemicznych.

Urządzenie posiada 3 czujniki (zapachów, kurzu, światła), które umożliwiają włączenie automatycznych trybów pracy. Dodatkowo tryb Pollen dla alergików, AutoRestart - automatycznie włączający urządzenie w przypadku nieplanowanego wyłączenia zasilania, programator czasowy, blokadę panelu sterowania dla dzieci... czyli praktyczne nowości oraz wszystkie sprawdzone już funkcje z poprzednich serii oczyszczaczy.

Jeżeli szukasz bardzo cichego oczyszczacza, który idealnie sprawdzi się w usuwaniu zanieczyszczeń oraz alergenów, Sharp FP-J60EUW to doskonały wybór.

Parametry techniczne oczyszczacza Sharp FP-J60EUW

dedykowana powierzchnia - 48 m2

głośność - 15-43 dB

max. przepływ powietrza - 396 m3/h

funkcje – oczyszczacz, jonizator

