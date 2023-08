Wakacje to czas relaksu i odpoczynku, ale też niezwykłych przygód. Jeśli potrzebujesz narzędzi, które pozwolą ci je uwiecznić na zdjęciach i filmach, to mamy dla ciebie kilka sprawdzonych propozycji.

Smartfony sprawiają, że uwiecznianie wakacyjnych podróży i przygód jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wbudowane w nie aparaty potrafią dziś zaoferować bardzo wysoką jakość – szczególnie w topowych modelach. Jeśli jednak twoje letnie plany nie kończą się na plażingu nad morzem, miejskich przechadzkach czy nawet zdobywaniu górskich szczytów, to telefon może okazać się niewystarczający.

W takich momentach z pomocą przychodzą kamery sportowe. To (przeważnie) wodoszczelne urządzenia, oferujące zaawansowaną stabilizację obrazu. Są przy tym gotowe nawet na te przygody, które nie tylko twoi rodzice byliby skłonni nazwać ekstremalnymi. Chcesz nagrywać filmy pod wodą, a może uwieczniać na wideo swoje terenowe przejażdżki na rowerze lub desce? Kamera sportowa sprawdzi się idealnie.

GoPro HERO11 Black – "optymalna" kamera sportowa na lato 2023

Oczywiście to nie wszystko jedno, jaki model wybierzesz. W większości przypadków jednak GoPro HERO11 Black spełni pokładane w nim nadzieje. Ten sprzęt oferuje nagrywanie w rozdzielczości 5,3K przy płynności 60 klatek na sekundę, w 4K możesz liczyć na 120 klatek, a w 2,7K – nawet na 240 klatek na sekundę, co pozwala pomyśleć o efektownie prezentującym się slow motion w wysokiej jakości.

Do tego dochodzą: szerokie pole widzenia, osłona soczewki eliminująca efekt flary czy też wielokrotnie nagradzana stabilizacja HyperSmooth. Ta ostatnia sprawia, że nawet podczas bardzo intensywnych i dynamicznych ruchów kamery obraz prezentuje się nienagannie. Jego rwanie czy utrata płynności – to coś, co nie występuje, gdy korzystasz z HERO11.

Wiesz, że czekają cię jeszcze bardzo ekstremalne przygody i chcesz mieć pewność, że kamera podoła temu wyzwaniu? Za niewielką dopłatą możesz kupić GoPro HERO11 Black z bogatym zestawem akcesoriów.Poza samym urządzeniem znajdziesz w pudełku jeszcze drugi akumulator, opaskę na głowę i kilka innych dodatków. Dzięki nim urządzenie sprawdzi się w najrozmaitszych sytuacjach i środowiskach. Na pewno warto to rozważyć.

Kamera GoPro HERO9 Black to wciąż sprzęt warty uwagi

Choć dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, nie oszukujmy się – galopująca inflacja dopada nas wszystkich. Jeśli więc cena topowej kamery tego producenta daleko wykracza poza założony przez ciebie budżet, to dobrym pomysłem może okazać się ukłon w kierunku wcześniejszej generacji. Mniej więcej za połowę ceny "jedenastki" można kupić dziś GoPro HERO9 Black, a to, co ma do zaoferowania ta kamera, potrafi zrobić równie dobre wrażenie.

Jeżeli interesują cię wyłącznie prywatne zastosowania, to "dziewiątka" zagwarantuje ci pełną satysfakcję. Na czym polegają różnice względem HERO11? Podstawowa jest taka, że na 240 klatek możemy liczyć maksymalnie w rozdzielczości Full HD, w 4K natomiast płynność sięga 60 fps. To wciąż oznacza szansę na dynamiczne i pełne detali materiały wideo, nawet wtedy, gdy przedstawiają niezwykłe wyczyny na desce lub rowerze. Niezmiennie możesz też liczyć na stabilizację obrazu bez konieczności stosowania gimbala.

Zarówno "jedenastkę", jak i "dziewiątkę" możesz zanurzyć w wodzie na głębokość do 10 m. Jedna i druga kamera dysponuje także dwoma wyświetlaczami, co daje ci pełną kontrolę nad nagraniami. Poza tym obsługa tych urządzeń jest dziecinnie prosta, co nie jest bez znaczenia w sytuacjach, gdy masz niewiele czasu na reakcję.

Drony DJI Mini – wakacyjne wspomnienia z innej perspektywy

Filmy "z lotu ptaka" są jedyne w swoim rodzaju. Taka perspektywa pozwala wnieść wakacyjne wspomnienia na zupełnie inny poziom. Wymaga to, rzecz jasna, pewnej wprawy, ale współczesne drony – szczególnie te od DJI – wiele potrafią zrobić za nas, a ich stabilność w locie sprawia, że potrafią wybaczyć mniejsze i większe potknięcia.

Wartą rozważenia opcją na tegoroczne lato jest na przykład DJI Mini 2 SE w wydaniu „Fly More Combo”. To malutki i ważący mniej niż ćwierć kilograma dron, który potrafi zaskoczyć tym, co udało się upakować w jego wnętrzu. Kamera umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości 2,7K, a akumulator zapewnia mniej więcej pół godziny latania między jednym ładowaniem a drugim.

Niewielkie gabaryty sprawiają, że DJI Mini 2 SE bez problemu mieści się w plecaku. Mimo to nawet przy wietrze potrafi zachować stabilność. Takie będą także same nagrania – dzięki 3-osiowemu gimbalowi, a funkcja QuickShots sprawia, że maszyna sama przejmuje kontrolę nad lotem, by zrealizować doskonałe ujęcie. Możesz też liczyć na automatyczny start i lądowanie, a także na samodzielny powrót drona "do domu".

Całkiem niedawno światło dzienne ujrzała także nowa generacja. Reprezentujący ją DJI Mini 3 w zestawie „Fly More Combo” oferuje jeszcze lepsze nagrania, jeszcze dłuższy czas działania i jeszcze bardziej intuicyjną obsługę, a wszystko to przy równie niewielkich gabarytach.

Model ten swego czasu zaliczył zresztą benchmarkowe testy, a wydany przez nas werdykt stawia sprawę dość jasno: "Jeśli od jakiegoś czasu marzy ci się nagrywanie niezapomnianych filmów z zupełnie innej perspektywy, czy to z wakacji, wypadów za miasto czy rodzinnych pikników, to DJI Mini 3 cię nie zawiedzie". Krótko i na temat.

Chcesz czegoś więcej? Sprawdź DJI Air 3

Na koniec chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o absolutnej nowości. W lipcu 2023 r. na rynku zadebiutował dron DJI Air 3. To najbardziej wypasiony model z kategorii "dla Kowalskiego", kierowany do tych, którzy liczą na maksymalnie wysoką jakość, ale w rozsądnej cenie. Ma nie jedną, lecz dwie kamery, a do tego potrafi z nich zrobić niezły użytek. Nagrywa wideo 4K w 60 klatkach na sekundę, oferując przy tym obraz HDR i żywe kolory.

Wybierając DJI Air 3, możesz także liczyć na 46 minut lotu na jednym ładowaniu, prędkość sięgającą 75 km/h, wszechkierunkowy system omijania przeszkód oraz różnorakie tryby inteligentne. Dzięki tym ostatnim nie musisz mieć większych zdolności, by nagrywać efektowne, płynne i świetnie wyglądające materiały wideo. Air 3 wykona większość pracy za ciebie.

To bez znaczenia, czy zdecydujesz się na drona, kamerę sportową czy może poprzestaniesz na smartfonie. Warto uwieczniać swoje wakacyjne przygody, bowiem ludzka pamięć jest ulotna, a piękne chwile warte są tego, by je sobie co jakiś czas przypominać.

Płatna współpraca z Media Expert.