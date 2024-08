Kamera sportowa już dawno przestała być kojarzona jedynie z aktywnościami ekstremalnymi. Teraz to również sprzęt do nagrywania filmów z podróży, rejestrator rowerowy i motocyklowy. Tylko jaką kamerę sportową wybrać?

Czy potrzebna mi kamerka sportowa?

Czy potrzebna mi kamerka sportowa? W czasach, gdy większość osób ma przy sobie smartfon z dobrym aparatem, który w każdej chwili możesz wyciągnąć i zacząć nagrywać, sensowność kamery sportowej może wydawać się już nieco wątpliwa. Szczególnie że stabilizacja obrazu, będąca niegdyś domeną kamer sportowych i ręcznych gimbali, powoli pojawia się w coraz większej liczbie urządzeń mobilnych z wyższej półki.

Kamera sportowa wciąż ma jednak zasadniczą przewagę nad smartfonem – jest znacznie bardziej wytrzymała, a przez to lepiej nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach. Niewielkie rozmiary tych urządzeń przekładają się też na ich poręczność i łatwość montażu – zarówno na kierownicy rowerowej, jak i kijku narciarskim, kasku motocyklowym czy nawet pasku plecaka. Co więcej, decydując się na kamerę sportową z nieco wyższej półki, zyskujesz pewność, że jakością nagrań i oferowanymi funkcjami z pewnością przebije, to co potrafi Twój smartfon.

Jaka kamera sportowa w 2024 roku? Oto polecane modele:

Oczywiście, zalety kamer sportowych na tym się nie kończą. Dzięki masie najróżniejszych akcesoriów bez trudu przytwierdzisz ją do maski samochodu, skorzystasz z profesjonalnych filtrów ND, które poprawią jakość nagrań w trudniejszych warunkach oświetleniowych, a także stworzysz niesamowite ujęcia za pomocą wysięgników teleskopowych. Ba, ten sprzęt możesz wykorzystywać w czasie nurkowania. Wystarczy specjalna, wodoszczelna obudowa i już masz kamerę do nagrywania pod wodą.

Czym więc kierować się podczas wyboru kamery? Wszystko zależy od Twoich oczekiwań i oczywiście zasobności portfela, ponieważ rozstrzał oferowanych możliwości i idących za tym cen potrafi być naprawdę potężny. Najlepsza kamera sportowa zapewnia nie tylko nagrywanie w rozdzielczości przekraczającej nawet 4K, w 120 klatkach na sekundę, ale też dotykowy ekran, bardzo wydajną baterię czy możliwość nagrywania zarówno w poziomie, jak i pionie. No i – co chyba najważniejsze – sprzęt z górnej półki to też kilka różnych trybów fenomenalnej stabilizacji. Wybór kamerki sportowej nie jest więc prosty.

Dlatego też w zestawieniu umieściłem modele z różnych półek cenowych – od niecałych 300 zł do grubo ponad 2000 zł. Oczywiście, wraz ze wzrostem ceny rosną też możliwości kamer sportowych. Decydując się na którąś z nich, porównaj zawartość pudełka. Niejednokrotnie w zestawie otrzymasz także dodatkowe akcesoria, np. mocowania, dodatkową baterię, selfie stick czy wodoszczelną obudowę.

Zdjęcie zrobione kamerą sportową Dji Osmo Action 3

Ranking kamer sportowych – edycja 2024

GoXtreme Enduro Black 4K Ocena benchmark.pl









4,1/5 Co prawda owe 4K w nazwie jest nieco na wyrost, ponieważ efektywna rozdzielczość tej kamery sportowej to „jedyne” 2.7K (4K jest interpolowane) to jednak ma ona kilka niezaprzeczalnych atutów. Po pierwsze, oferuje szeroki kąt widzenia – aż 170 stopni. Po drugie, wbudowane Wi–Fi pozwala sterować kamerą zarówno z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej, jak i dołączonego do zestawu specjalnego, nadgarstkowego pilota. I po trzecie, duży, 2–calowy, kolorowy ekranik ułatwia nie tylko monitorowanie ujęć, ale też przeglądanie już zarejestrowanych nagrań. W tym ostatnim przydaje się też wbudowany głośniczek. GoXtreme Enduro Black 4K nagrywa w 30 kl/s w rozdzielczości 2.7K i do 120 kl/s w FullHD. Zapewnia też stabilizację obrazu, choć oczywiście jej efektywność przy większych drganiach bywa lekko dyskusyjna. W tej cenie to jednak i tak bardzo dobry wybór. Kamera zbiera całkiem pozytywne opinie klientów, ale nie jest to sprzęt dla wymagających. Najważniejsze cechy: Matryca 8 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s, 720p 120 kl./s, 4K, 2,7K 30 kl./s

Karta pamięci microSD

Wymiary 41 x 59 x 32 mm

Mikrofon tak

SJCAM SJ4000 WiFi Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ta prosta kamerka sportowa dostępna jest na rynku od dobrych kilku lat w niemal niezmienionej formie. Mimo to wciąż cieszy się popularnością. Może wydawać się to nieco zaskakujące, zważywszy że nie ma tu ani dotykowego ekranu, ani tym bardziej obsługi rozdzielczości 4K. SJCAM SJ4000 WiFi zapewnia szerokokątny obiektyw 170 stopni i potrafi nagrywać filmy w FullHD z 30 kl/s. Ma też stabilizację obrazu, choć pod względem efektywności daleko jej do ideału. Skąd więc bierze się jej popularność? Z jednej strony z sentymentu (była to jedna z pierwszych ciekawych, budżetowych alternatyw dla Gopro), a z drugiej – łatwości wykorzystania tej kamery sportowej do bardziej ekstremalnych zastosowań. Prostota tej konstrukcji to jej niezaprzeczalny atut. Klienci w recenzjach zwracają uwagę, że wykorzystywali ją w różnych warunkach i w każdym przypadku uzyskiwali wysokiej jakości obraz. Duży plus za stosunek jakości do ceny. Najważniejsze cechy: Matryca 12 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 720p 60 kl./s, 1080p 30 kl.

Karta pamięci microSD

Wymiary 29 x 59 x 41 mm

Mikrofon tak

GoProi HERO 12 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Szukasz kamery sportowej zapewniającej wysoką jakość obrazu? Oto ona. GOPRO HERO12 wyróżnia zaawansowana stabilizacja obrazu HyperSmooth – obraz wygląda, jakby był wręcz nagrywany z gimbala. Możesz z niej korzystać przy różnych aktywnościach – zamontować na rowerze, selfie sticku czy kasku. Ta kamera sprawdzi się również do nagrywania pod wodą, do głębokości 10 m i przez 70 minut. Urządzenie wyposażono w akumulator Enduro o pojemności 1720 mAh, który ma lepszą wydajność w niskich temperaturach od innych akumulatorów GoPro. Możesz nagrywać filmy w jakości 5,3K w trybie High Dynamic Range (HDR) i przy nawet 8–krotnym spowolnieniu. Jeśli zastosujesz dodatek Max Lens Mod 2.0, zapewnisz jej ultra szeroki kąt widzenia, wynoszący 177°. Kamera wyposażona jest w ekran LCD z przodu i z tyłu. Dzięki aplikacji GoPro Quik otrzymujesz narzędzia, którymi edytujesz materiały, aby były bardziej profesjonalne. Klienci doceniają jakość, którą zapewnia ta kamera. Wśród wad wymieniają brak polskiego menu. Najważniejsze cechy: Matryca 27 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 5,3K

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 33.6 x 71.8 x 50.8 mm

Mikrofon tak

SJCAM SJ6 Legend Ocena benchmark.pl









4,3/5 Co prawda i ta kamera sportowa może wydawać się nieco przestarzała (trafiła na półki sklepowe już kilka lat temu), ale wciąż pozostaje ciekawą alternatywą dla mniej wymagających. Dlaczego? Gdyż oferuje przyzwoitą jakość nagrywanego obrazu i sporą liczbę funkcji dodatkowych. Mamy tu regulowany, szeroki kąt widzenia do 166 stopni, oraz niewielki, przedni ekranik pomocniczy, który wyświetla wszystkie niezbędne informacje bez konieczności sprawdzania ich na tylnym, 2–calowym dotykowym ekranie głównym. Stabilizacja żyroskopowa naprawdę nieźle radzi sobie z tłumieniem drgań. SJCAM SJ6 Legend, wzorem innych kamer sportowych z tego segmentu cenowego, potrafi nagrywać w 4K, w 24 klatkach na sekundę (wartość interpolowana). Natywnym ustawieniem pozostaje tu rozdzielczość 2.7K i 30 kl/s. Podobnie jak w poprzednio wymienionych sprzętach także i tu mamy możliwość sterowania kamerką poprzez WiFi za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Najważniejsze cechy: Matryca 16 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s, 4K

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD, microSDHC

Wymiary 60 x 41 x 24.7 mm

Mikrofon tak

Insta360 Ace Pro Ocena benchmark.pl









4,7/5 Kolejna propozycja dla wymagających – kamera wyposażona w 48–megapixelową matrycę 1/1.3 cala wysokiej klasy. Umożliwia nagrywanie w 8K/24p lub 4K/120p oraz stabilizację „Flow State”. Dobrze radzi sobie z nagrywaniem w różnych warunkach. Do Twojej dyspozycji pozostaje odchylany ekran o rozmiarze 2.4”, który daje nową perspektywę. 2–krotny zoom cyfrowy powoduje, że możesz być jeszcze bliżej akcji, bez utraty jakości obrazu. Kamera wykorzystuje nowoczesne technologie. Przykładowo, dzięki trybowi „PureVideo” urządzenie podnosi klarowność ujęć przy słabych warunkach oświetleniowych. Możesz nagrywać również po wodą – na głębokości do 10 m. Jeśli skorzystasz z dodatkowego akcesorium, Dive Case, nawet do 60 m. Kamera rozpoznaje gesty wykonane dłonią i komendy głosowe. W zestawie znajduje się bateria o pojemności 1650 mAh. Wielu klientów twierdzi, że ta kamera zdecydowanie wygrywa z konkurencją. Uważają, że cena jest zdecydowanie adekwatna do jakości. Zwracają uwagę na odchylany ekran, dobrą stabilizację i audio. Trudno znaleźć jakiekolwiek negatywne komentarze. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 2,7K 120 kl./s, 1080p 240 kl./s, 4K 120 kl./s, 8K 24 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 38.5 x 71.9 x 52.15 mm

Waga 180 g

SJCAM A50 Body Cam Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ta kamera nietypowo wygląda, ale to niejedyne, czym może Cię zaskoczyć. Konstrukcja tego modelu jest wodoszczelna – ma klasę szczelności IP65. To urządzenie optymalne dla pracowników służb bezpieczeństwa czy fanów sportów ekstremalnych. Kamera wyposażona jest w sensor obrazu o rozdzielczości efektywnej 20 Mpx. Możesz nagrywać wideo w maksymalnej jakości 4K z szybkością 30 klatek na sekundę. Urządzenie obsługuje nagrywanie w trybie nocnym. Zaletą jest też kąt widzenia wynoszący 135 stopni, dzięki któremu wychwycisz więcej elementów w kadrze. Kamera jest wyposażona w baterię o pojemności 2250 mAh, dzięki której możesz z niego korzystać do 6 godzin bez ładowania. Urządzenie rejestruje lokalizację, w której odbywa się nagrywanie.

Stabilizacja obrazu nie

Karta pamięci microSD

DJI Osmo Action 4 Adventure Combo Ocena benchmark.pl









4,4/5 To chyba najlepsza odpowiedź na pytanie: „co zamiast GoPro?”. Dji Osmo Action 4 Adventure Combo to kolejna generacja kamerek sportowych chińskiego producenta, doskonale znanego z produkcji pierwszorzędnych dronów. Tym sprzętem możesz tworzyć filmy w jakości 4K/120FPS. Dzięki stabilizacji RockSteady 3.0 i funkcjom 360° HorizonSteady i HorizonBalancing nagrania będą płynne i pozbawione wstrząsów. Kamera jest wodoodporna. Możesz bez obaw zanurzyć ją na głębokość do 18 metrów. Dzięki czujnikowi temperatury barwowej kolory nagrań będą naturalne zarówno na powierzchni, jak i pod wodą. Tryb kolorów 10–bit D–Log M zapewnia ponad miliard odcieni. Do tego masz pole widzenia wynoszące 155°, którym uchwycisz pełnię sceny. Urządzenie jest wyposażone w dwa ekrany dotykowe z hydrofobową powłoką i może być sterowane głosem. Bez ładowania baterii możesz nagrywać przez 2,5 godziny. Dzięki szybkiemu ładowaniu wystarczy 18 minut, żeby naładować baterię do poziomu 80%. Akumulator działa nawet przy temperaturach sięgających –20 stopni Celsjusza, dzięki czemu możesz korzystać z kamery, np. na nartach. Wielu klientów twierdzi, że ta kamera zdecydowanie wyprzedza konkurencję – uzyskują dzięki niej piękny obraz. Trudno doszukać się negatywnych opinii. W budżecie do 2 tys. zł to jedna z najlepszych propozycji. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 4K 120 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 70,5 x 44,2 x 32,8 mm

Waga 145 g Zobacz recenzję

GoPro Hero 11 Black Ocena benchmark.pl









4,9/5 Może i dla Ciebie to właśnie GoPro od wielu lat jest synonimem najlepszej kamery sportowej. Ten model zdaje się to potwierdzać. Nie dość, że mamy tu potężny sensor optyczny, który pozwala robić zdjęcia w jakości 27 Mpx oraz filmy wideo w rozdzielczości nawet 5.3K, w 60 kl/s, to jeszcze oferuje szereg dodatkowych opcji. Chodzi o takie, jak choćby specjalne tryby nocne czy kilka rodzajów fenomenalnej stabilizacji elektronicznej. Mamy tu dobrze znaną technologię HyperSmooth w wersji 5.0, „blokadę horyzontu” niezależnie od położenia kamery oraz automatyczne poziomowanie obrazu podczas jej obrotu maksymalnie do 45 stopni. GoPro Hero 11 Black ma też dwa, standardowe wyświetlacze – przedni 1.4 cala i tylny 2.3 cala. Oba kolorowe, choć w przeciwieństwie do konkurencji od DJI przedni ekran nie jest dotykowy i służy jedynie do podglądu podczas nagrywania selfie. Na plus zaliczyć tu można także opcję HDR, niezłą baterię, standardowe złącze mikrofonowe 3.5 oraz dwa tryby pracy – dla początkujących, z minimalną ilością ustawień, i zaawansowanych, z pełną gamą możliwości. Dla zagorzałych fanów marki, a także potrzebujących kamery sportowej do bardziej profesjonalnego filmowania, to bezapelacyjnie najlepszy wybór. Klienci doceniają najwyższą jakość obrazu i bardzo dobrą stabilizację. Często wskazywanym mankamentem jest bateria, która zdaniem użytkowników przy intensywnym korzystaniu zbyt szybko wymaga ładowania. Najważniejsze cechy: Matryca 27 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 2,7K 240 kl./s, 4K 120 kl./s, 5,2K 60 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 33.6 x 71.8 x 50.8 mm

Waga 154 g

Insta360 X3 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Już na pierwszy rzut oka widać, że Insta360 X3 nie jest typową kamerką sportową. Dwa obiektywy umieszczone po obu stronach podłużnej konstrukcji zdradzają jej specyficzne przeznaczenie – nagrywanie wideo w 360 stopniach. Co istotne, maksymalna dostępna w tym trybie rozdzielczość to 5.7K, przy 30 kl/s. Nie jest to może przesadnie dużo, zważywszy że rozdzielczość dotyczy całego ujęcia, ale do amatorskiego wykorzystania w zupełności powinno wystarczyć. Insta360 X3 ma tę zaletę, że potrafi tworzyć naprawdę niesamowite ujęcia, usuwając z kadru selfie stick, a także wykorzystując efekty pokroju Bullet Time, gdzie kamera wydaje się krążyć wokół obiektu. Oczywiście, wspomagana jest przy tym całkiem skuteczną stabilizacją Flowstate, sześcioosiowym żyroskopem oraz aplikacją, która szybko, prosto i przyjemnie pozwala tak ustawić kadrowanie, że wszystkie przejścia wyglądają na superpłynne ruchy kamery. Pośród nowości, które pojawiły się w tym modelu znalazły się również duży, znacznie wygodniejszy w obsłudze, dotykowy ekran, aktywny tryb HDR czy specjalna opcja Me Mode, która automatycznie kadruje ujęcia na użytkownika. Wady tego urządzenia? Dyskusyjna poręczność oraz nie zawsze najlepsza jakość nagrań. Kadrując ujęcia z 360–stopniowego filmu, niestety zawsze coś stracimy. Jeśli Ci to nie przeszkadza, a szukasz czegoś, co sprawi, że Twoje filmy będą znacznie bardziej widowiskowe, to Insta360 X3 może być w sam raz. Część klientów narzeka na baterię – twierdzą, że urządzenie działa bez ładowania nie dłużej niż 2 godziny. Najważniejsze cechy: Matryca 18 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 5,7K 30 kl./s

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 46 x 114 x 33.1 mm

Waga 180 g

Insta360 X4 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ta kamera jest urządzeniem przeznaczonym dla wymagających, dysponujących dużym budżetem. Do Twojej dyspozycji pozostaje rozdzielność aż do 72 MP dla zdjęć i 8K dla wideo. Urządzenie jest wyposażone w baterię o pojemności 2290 mAh, dzięki której możesz nagrywać nawet przez 135 minut w trybie 5.7K/30fps. Kamera zapewnia wiele funkcji, dzięki którym osiągniesz znakomity efekt, np. niesamowite ujęcia dynamiczne (Bullet Time) czy przemijanie czasu (Timelapse). Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja Pre–recording, która nieustannie rejestruje obraz i umożliwia zapisanie ostatnich 15–30 sekund przed naciśnięciem przycisku nagrywania. Zatem możesz zapisać wyjątkowe sceny, mimo że w danym momencie nagrywanie nie było jeszcze włączone. Tryb Loop Recording powoduje, że automatycznie z pamięci będą kasowane najstarsze nagrania, aby zrobić miejsce dla nowych. Kamera zapewnia również znakomite audio. Dzięki takim trybom jak redukcja szumów wiatru za każdym razem uzyskasz znakomitą jakość dźwięku. Urządzenie wspiera format audio AAC o częstotliwości próbkowania 48 kHz/16bit, dzięki czemu zachowana zostanie czystość brzmienia i każdy niuans dźwięku. Potrzebujesz czegoś nad wyraz wszechstronnego? Znajdziesz to w Insta360 X4. Klienci bardzo pozytywnie oceniają ten sprzęt. Uważają, że przeskok pod względem jakościowym w stosunku do wersji X3 jest ogromny. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 4K, 5,7K, 8K 24 kl./s

Karta pamięci SD

Wymiary 46 x 123.6 x 37.6 mm

Waga 203 g

Inne, warte uwagi kamerki sportowe

Oczywiście, wyżej wymienione kamery sportowe to niejedyne sprzęty, która znajdziecie aktualnie na półkach sklepowych. Warto jednak wiedzieć, że inicjatorami zmian i ulepszeń w tym segmencie są w zasadzie najwięksi gracze pokroju Dji, GoPro czy Insta360. Dlatego też na rynku wciąż obecne są starsze, nieco już przestarzałe, urządzenia, które jednak bronią się znacznie bardziej atrakcyjną ceną. Od czasu do czasu pojawiają się nowatorskie koncepty, na które fundusze zbierane są na Kickstarterze, ale ich twórcom trudno jest dotrzeć do potencjalnych klientów. W tym przypadku zebranie i przedstawienie kilku dodatkowych modeli z nowości byłoby więc bardzo trudne.

Najlepsza kamera sportowa w 2024 roku – nasz wybór

Trudno wskazać jeden z opisanych sprzętów. Muszę na pewno wymienić Insta360 X4 za bogactwo funkcji i wideo w 8K. Rewelacyjnym urządzeniem jest również kamera DJI Osmo Action 4 Adventure Combo z wydajną baterią i doskonałej jakości filmami. Są to jednak urządzenia, które wymagają wysokiego budżetu. Wśród moich propozycji znajdziesz także wersje budżetowe, oferujące wszelkie wymagane funkcjonalności, których cena nie przekracza 1000 zł.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.