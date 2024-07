Epson EH-TW6150 to projektor ze wszech miar optymalny. Urządzenie, które przekonuje do siebie jakością obrazu, łatwą i tanią eksploatacją. Doskonały sprzęt dla graczy i fanów kina oraz miłośników oglądania sportowych zmagań w świetnej jakości.

Płatna współpraca z marką Epson

Co potrafi Epson EH-TW6150?

Epson EH-TW6150 wyróżnia się kilkoma konkretnymi cechami, które wspólnie przekładają się na urządzenie stawiające na jakość kosztem gadżeciarskiego vibe’u. Przede wszystkim jest to bardzo jasny projektor 4K o nominalnej jasności 2800 lumenów. Technologia 3LCD, równe natężenie światła białego i kolorowego sprawiają, że urządzenie zapewnia naprawdę mocny kontrast na poziomie 35 000:1, co z kolei przekłada się na to, że spokojnie można włączyć ten sprzęt w nawet w dość jasnym pomieszczeniu i komfortowo oglądać filmy, seriale, mecze piłkarskie.

Innymi słowy, mamy tu realną alternatywę dla telewizora. Alternatywę, która potrafi wyświetlić obraz o przekątnej sięgającej 500 cali! Aby być dokładnym, urządzenie wyświetla obraz o przekątnej od 40 do 500 cali w formacie 16 na 9. Minimalna odległość projekcji to 2,3 metra, a maksymalna – 3,8 metra.

Do filmów, seriali i gier?

Projektor Epson EH-TW6150 wyróżnia się doskonałą jasnością i kontrastem, a także rozdzielczością 4K, co czyni go idealnym wyborem do oglądania filmów czy rozgrywek sportowych na ekranie o imponującej przekątnej. Niezależnie od tego, czy chodzi o piłkę nożną, tenis, czy nawet gaming – niski input lag poniżej 20 milisekund gwarantuje płynność obrazu. Sprecyzuję to – ten sprzęt świetnie nadaje się do gier, bo minimalne opóźnienie sprawia, że nic nam nie ucieka, możemy w pełni responsywnie, szybko i aktywnie reagować na to, co dzieje się na ekranie.

Plusem jest też wbudowany głośnik, który pozwala na korzystanie z projektora w różnych warunkach, nawet bez konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń audio. Chociaż głośnik o mocy 10 W nie zapewnia oszałamiających efektów dźwiękowych i dobrej domówki czy innej imprezy okolicznościowej nie nagłośni, to jego obecność i to, jak gra, i tak są sporym plusem tego projektora. Dodam też, że Epson EH-TW6150 oferuje intuicyjne rozwiązania do korekcji obrazu oraz zoom 1,6x, co ułatwia dostosowanie obrazu do indywidualnych preferencji. Epson zawsze dbał o możliwie prostą i intuicyjną kalibrację obrazu i w tym modelu tylko potwierdza, że na projektorach zna się doskonale.

Cena urządzenia, oscylująca wokół 2900 zł, to bardzo atrakcyjna kwota, biorąc pod uwagę jego wszechstronność, jakość obrazu oraz mobilność i trwałość.

Trwałość na lata!

W kontekście projektorów często pomija się kwestię deklarowanej trwałości urządzenia, która jest kluczowa. Naprawdę kluczowa. Trwałość określa, jak długo sprzęt może funkcjonować bez awarii. Model TW6150 ma zapewnić aż 11 lat niezawodnej pracy przy codziennym użytkowaniu w trybie Eco, co przekłada się na możliwość obejrzenia jednego filmu dziennie. Dla porównania: codzienne oglądanie dwóch 30-minutowych odcinków seriali może sugerować, że rzeczywista trwałość urządzenia może być nawet dłuższa.

Standardowa gwarancja wynosi 2 lata dla urządzenia i 3 lata dla lampy. Warto zauważyć, że w przypadku awarii lampy jej wymiana kosztuje 360 zł, co jest stosunkowo niską ceną w porównaniu do kosztów naprawy nowoczesnych telewizorów… Tak czy inaczej taka kwota naprawy superważnego komponentu projektora może być argumentem przemawiającym za wyborem właśnie projektora zamiast telewizora.

Mobilność i wielozadaniowość

Urządzenie jest zaskakująco mobilne – nieco tylko większe od kartki A4 i waży jakieś 4 kilogramy. Jest rzecz jasna dużo grubsze niż kartka A4, ale tego chyba nie muszę wyjaśniać. To sprzęt na tyle nieduży, że na nagranie filmu o tym projektorze przyjechałem do redakcji na rowerze, a projektor przywiozłem w plecaku. Jakieś 11 kilometrów jechałem na rowerze z projektorem na plecach i, tak prawdę mówiąc, nie odczułem tego w ogóle.

Oto jest kwintesencja mobilności – pakujesz projektor do plecaka i śmigasz, gdzie tam chcesz. Gwoli ścisłości: są na rynku mniejsze projektory – także od Epsona np. EB-FH02 - zaprojektowane właśnie po to, by zabierać je ze sobą na wszelkie spontaniczne wyjazdy, ale to urządzenia typowo wręcz mobilne, z wieloma kompromisami w zakresie jakości obrazu. Epson EH-TW6150 to zaś normalny, stacjonarny projektor, który jest na tyle mały, że spokojnie zasługuje na miano projektora mobilnego wśród projektorów stacjonarnych. Ma sens?

Urządzenie łączymy ze źródłem obrazu poprzez HDMI w standardzie HDCP 2.3, a na obudowie znajdziemy 2 standardowe porty USB – przydadzą się np. do podpięcia dongla z Android TV, o czym dalej + 1 serwisowy i wejście audio. Brak tu Wi-Fi, Bluetootha oraz funkcji znanych ze Smart TV. Projektor nie pracuje też pod kontrolą Android TV, dzięki czemu jest bardzo atrakcyjnie wyceniony.

Podsumowując tę sekcję, mamy tu nieduży projektor, który da mnóstwo radości graczom i fanom kina i który łatwo przewieziemy do domu znajomego, kolegi, przyjaciela. Jak dla mnie – takie cechy są godne pochwały.

Wrażenia z użytkowania

Świetna jakość obrazu, jego jasność oraz kontrast – zwłaszcza w stosunku do ceny, a do tego wysoka trwałość i bezawaryjność, niskie koszty naprawy, niewielkie wymiary i niewielka waga. Znikomy input lag i możliwość wyświetlania obrazu o przekątnej od 40 do 500 cali. Wszystko tu brzmi dobrze i, szczerze mówiąc, sprzęt mnie do siebie przekonał już, gdy o nim czytałem, a podczas testów to już w ogóle został moim dobrym kumplem.

Okej, a co z wrażeniami z użytkowania i z obsługi? Urządzenie charakteryzuje się niezwykłą prostotą i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Wystarczy uruchomić projektor, wybrać źródło sygnału, dostosować obraz i gotowe. Jego łatwość użytkowania wynika z minimalistycznego designu i braku skomplikowanych funkcji, typowych dla Smart TV. Osobiście nie odczuwam tego jako niedostatek, gdyż projektor nie służy mi do codziennego oglądania telewizji, choć rozumiem, że dla niektórych może to być minus. Jak wspomniałem, rozumiem tu brak Android TV, ale zrozumiem również, że komuś ten brak może przeszkadzać. Z drugiej strony, miłośnicy tego rozwiązania zapewne zaopatrzyli się już w nie i nie ma potrzeby, by płacili za to jeszcze raz.

Przechodząc do sedna, Epson EH-TW6150 to znakomity wybór dla osób poszukujących prostego w obsłudze projektora, który ma za zadanie dostarczać obraz możliwie najwyższej jakości, utrzymując cenę na przyjemnym dla portfela poziomie. Ten model wywiązuje się z tego z nawiązką, dlatego z czystym sumieniem mogę go polecić. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla graczy, kinomanów i tych, którzy cenią sobie dobrze zaplanowaną rozrywkę bez Smart TV czy łączności bezprzewodowej. Powiem więcej, w cenie poniżej 3000 zł, pod względem jakości obrazu i takiej jego, powiedzmy, responsywności Epson EH-TW6150 może okazać się jednym z najlepszych projektorów na rynku.

Plusy:

bardzo dobra jakość obrazu,

niewielkie wymiary i waga,

superłatwa obsługa,

znikomy input lag,

niskie koszty potencjalnych napraw,

długa deklarowana trwałość.

Minusy:

brak funkcji smart,

brak pokrowca w zestawie.

Ocena końcowa 90% 4.5/5

