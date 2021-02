Fractal Design Meshify 2 Compact to następca udanego modelu Meshify C - nowa obudowa ma zachować atuty poprzednika, a przy tym być bardziej dopracowana. Czy to oznacza nowy hit wśród obudów za 500 zł?

4,7/5 Plusy - dobra jakość wykonania,; - panel boczny z hartowanego szkła,; - port USB typ C na panelu I/O,; - 7 miejsc na wentylatory...,; - ...z czego trzy w zestawie,; - miejsce na dwie duże chłodnice,; - komplet wygodnych filtrów przeciwkurzowych,; - dobra wentylacja podzespołów,; - wygodny montaż podzespołów. Minusy - przydałby się regulator obrotów lub hub dla wentylatorów,; - cena wyraźnie wyższa względem poprzednika.

Fractal Design Meshify to jedna z najczęściej polecanych serii obudów komputerowych – użytkownicy cenią ją za nowoczesny i nieprzesadzony design, dobrą wentylację podzespołów oraz świetną jakość wykonania. Ceny sprzętu plasująsię na średnim poziomie.

Tak się składa, że na rynku debiutuje nowy przedstawiciel serii – Meshify 2 Compact, którego macie okazję poznać w naszej premierowej recenzji. Zobaczmy, czy producentowi udało się zachować dobrą passę, czy może jednak tym razem doznał spektakularnej porażki.

Fractal Design Meshify 2 Compact - następca Meshify C

Producent twierdzi, że Meshify 2 Compact to następca cenionego modelu Meshify C. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji obudów.

Model Fractal Design Meshify C (TG) Fractal Design Meshify 2 Compact (TG) Typ Midi Tower Midi Tower Materiały Stal, tworzywa sztuczne, guma (szkło hartowane) Stal, tworzywa sztuczne, guma (szkło hartowane) Wymiary i waga 413 x 217 x 453 mm – 6,13 kg (6,45 kg) 427 x 210 x 474 mm – 9,3 kg (9,8 kg) Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O » 2x USB 3.0

» 2x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania » 1x USB 3.1 typ C

» 2x USB 3.0

» 2x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 3x 2,5/3,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala (4 opcjonalnie)

» 2x 2,5/3,5 cala (4 pozycje) Miejsca na karty rozszerzeń 7x 315 mm

(340 mm po demontażu przednich wentylatorów) 7x 341 mm

(360 mm po demontażu przednich wentylatorów) Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm

» Dół: 1x 120 mm (po zdemontowaniu klatki na dyski) » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm

» Dół: 1x 120 mm (po zdemontowaniu klatki na dyski) Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 1x Dynamic X2 GP-12

» Tył: 1x Dynamic X2 GP-12 » Przód: 2x Dynamic X2 GP-14

» Tył: 1x Dynamic X2 GP-12 Miejsca na chłodnice » Przód: do 280/360 mm (do 144 mm szerokości)

» Góra: do 240 mm (przy wysokości płyty 40 mm)

» Tył: 120 mm (do 125 mm szerokości) » Przód: do 280/360 mm (do 145 mm szerokości)

» Góra: do 240 mm (przy wysokości płyty 40 mm)

» Tył: 120 mm

» Dół: 120 mm (po zdemontowaniu klatki na dyski) Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 172 mm 169 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: (gąbkowy)

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: nylonowy (w ramce) » Przód: nylonowy (w ramce)

» Góra: nylonowy (w ramce)

» Dół: nylonowy (w ramce) Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza do 175 mm (ATX) do 165 mm (ATX) Ścianki » Przód: siatka mesh

» Lewy bok: pełny blaszany (hartowane szkło)

» Prawy bok: pełny blaszany » Przód: siatka mesh

» Lewy bok: pełny blaszany (hartowane szkło)

» Prawy bok: pełny blaszany Dodatkowe brak brak Cena 380 złotych (pełny bok)

430 złotych (bok z hartowanego szkła) 500 złotych (pełny bok)

550 złotych (bok z hartowanego szkła)

Specyfikacja pokazuje, że mamy do czynienia z konstrukcją zbliżoną do Meshify C, w której wprowadzono kilka ważnych usprawnień.

Cena obudowy Fractal Design Meshify 2 Compact

Model Meshify 2 Compact występuje w pięciu wariantach kolorystycznych:

Meshify 2 Compact Black Solid - czarna z pełnymi bokami

Meshify 2 Compact Black TG Light Tint - czarna z lekko przyciemnionym panelem z hartowanego szkła

Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint - czarna z mocno przyciemnionym panelem z hartowanego szkła

Meshify 2 Compact Gray TG Light Tint - czarno-szara z lekko przyciemnionym panelem z hartowanego szkła

Meshify 2 Compact White TG Clear Tint - czarno-biała z nieprzyciemnionym panelem z hartowanego szkła

Musimy się jednak liczyć z wyraźnie wyższymi cenami względem poprzednika - zwykły model kosztuje około 500 złotych, a wersje ze szklanym panelem około 550 złotych.

Do naszej redakcji trafił czarny model z lekko przyciemnionym panelem, a więc chyba najciekawszy z punktu widzenia większości naszych czytelników.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Meshify 2 Compact stylistyką nawiązuje do większych modeli Meshify 2 i Meshify 2 XL. Mamy zatem do czynienia z nowoczesnym i nieprzesadzonym designem, który na pewno znajdzie swoich zwolenników.

Z przodu znalazła się charakterystyczna siatka mesh, która nadaje obudowie ciekawego wyglądu, a przy tym ma zapewniać sprawną wentylację podzespołów – pod spodem można zamontować wentylatory. W górnej części za siatką znalazła się też biała kontrolka, która informuje o aktywności PC-ta.

Pod siatką schowano filtr przeciwkurzowy, który zabezpiecza wnętrze komputera przed wnikaniem zanieczyszczeń. Dostęp do niego uzyskujemy lekko pociągając za ramkę - siatka uchyla się wtedy jak drzwiczki (żeby wyjąć filtr drzwiczki trzeba całkowicie zdemontować). Szkoda jednak, że producent zastosował plastikowe zawiasy „drzwiczek” (metalowe na pewno byłyby trwalsze).

Podobnie jak w poprzednim modelu, panel ze złączami umieszczono przy krawędzi górnego panelu. Producent zastosował jednak nowszy zestaw gniazdek - znajdziemy tutaj wejście i wyjście audio, dwa porty USB 3.0, a do tego port USB 3.1 typu C. Większy przycisk służy do włączania komputera, a mniejszy do restartowania. Do pełni szczęścia brakuje tylko regulatora obrotów lub chociaż huba dla wentylatorów.

Górna ścianka została wykonana z metalu i też można ją zdemontować (wystarczy ją pociągnąć do góry). Pod spodem znajdziemy filtr powietrza dla górnych wentylatorów, który można łatwo wyjąć i oczyścić.

Modele z dopiskiem TG wyróżniają się przeszklonym panelem po lewej stronie, przez który można podejrzeć wnętrze komputera – taki dodatek zainteresuje entuzjastów (zwłaszcza jeżeli budują oni ciekawsze zestawy i chcieliby się pochwalić zainstalowanym sprzętem). W wersji bez dopisku TG obydwa boki są wykonane z litego kawałka blachy.

Jest tutaj jeszcze pewna ciekawostka, obydwa boki wyróżniają się prostym, beznarzędziowym systemem montażu. Producent zrezygnował ze śrubek i zamiast nich zastosował specjalne zaczepy - żeby zdjąć panel, trzeba go lekko odepchnąć po stronie plastikowego elementu (szklany bok schodzi trochę trudniej). Mimo wszystko trzeba przyznać, że to wygodne i pomysłowe rozwiązanie.

Nim zajrzymy do środka, warto jeszcze zajrzeć na spód obudowy. Cała konstrukcja spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami, dzięki którym komputer jest lekko oddalony od podłoża.

Dodatkowo znajdziemy tutaj filtr powietrza dla zasilacza i dolnych wentylatorów. Co ważne, można się do niego dostać bezpośrednio od frontu, więc nie powinno być jakichkolwiek problemów z demontażem/montażem elementu.

Meshify 2 Compact - niby kompaktowa, ale jednak pojemna

Compact, jak sama nazwa wskazuje, zalicza się do dosyć kompaktowych konstrukcji. Wnętrze obudowy oczywiście jest podzielone na dwie komory – takie rozwiązanie pozwala poprawić wentylację gorętszych podzespołów, a przy tym pozwala na budowę estetycznej konfiguracji (mniej efektowne komponenty i okablowanie jest schowane).

W głównej komorze zmieści płyta główna formatu ATX oraz siedem kart rozszerzeń – standardowo mogą one mieć maksymalnie 341 mm długości, a po demontażu przednich wentylatorów przestrzeń wzrasta aż do 360 mm. Nie ma jednak potrzeby demontażu, bo nawet bez tego zmieszczą się tutaj najpotężniejsze karty graficzne pokroju GeForce RTX 3090 czy Radeona RX 6900 XT.

Na piwnicy przewidziano też dwa miejsca do przykręcenia stelaży dla 2,5-calowych nośników – to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby się pochwalić swoim nowiutkim SSD-kiem (szczególnie, że niektóre modele mają nawet podświetlenie LED).

Dodatkowo na górze (w miejscu wentylatorów) można podczepić dwa dyski 3,5 cala – trzeba jednak do nich dokupić specjalne uchwyty (2 szt. za 10 euro).

Pozostałe elementy przeniesiono na drugą stronę obudowy. Za tacką na płytę główną znajdziemy oryginalnie zamontowane stelaże dla 2,5-calowych nośników.

W piwnicy natomiast montowany jest zasilacz (miejsce zabezpieczono gumowymi podkładkami antywibracyjnymi) oraz dwa dyski – w koszyku w metalowych sankach można zainstalować zarówno dyski 2,5, jak i 3,5 cala (te drugie są przykręcane na gumowych podkładkach tłumiących drgania).

Konstrukcja obudowy daje możliwość przesunięcia lub zdemontowania koszyka z piwnicy – w jego miejsce można przykręcić jeden dysk 2,5/3,5 cala (na opcjonalnym stelażu) lub wentylator/grubszą chłodnicę.

Meshify oznacza dobrą wentylację

Obudowy Fractal Design Meshify mają wyróżniać się dobrą wentylacją podzespołów. Jak ta kwestia wygląda w przypadku najnowszego przedstawiciela serii?

Na procesorze zmieści się chłodzenie o wysokości do 169 mm - miejsca jest więc nieco mniej niż w Meshify C, ale i tak bez problemu zmieści się tutaj większość coolerów (wyjątkiem są rzadkie, najpotężniejsze modele).

Oprócz tego w środku można zainstalować cztery wentylatory w rozmiarze 140 mm lub siedem w rozmiarze 120 mm.

Model Fractal Design Dynamic X2 GP-12 Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Rozmiar 120 mm 140 mm Łożysko LLS LLS Prędkość obrotowa 1200 RPM 1000 RPM Generowany hałas 19,4 dB 18,9 dB Wydajność 52,3 CFM 68,4 CFM Ciśnienie statyczne 0,88 H2O 0,71 H2O Zasilanie 1,32 W (0,18 A) 1,32 W (0,18 A) MTBF 100 000 godzin 100 000 godzin

Standardowe wyposażenie obejmuje trzy wentylatory: z przodu zainstalowano dwa modele Dynamic X2 GP-14, a z tyłu jeden Dynamic X2 GP-12.

Osoby zainteresowane montażem chłodzenia cieczą też nie powinny mieć powodów do zmartwień, bo można tutaj zainstalować całkiem rozbudowany układ LC (szczególnie jak na taką kompaktową obudowę). Z przodu zmieści się chłodnica w rozmiarze do 280 lub 360 mm (do 145 mm szerokości), a na górze w rozmiarze do 240 mm (przy czym elementy na płycie głównej moga mieć maksymalnie 40 mm wysokości).

Jak obudowa wypada w praktyce? Przejdźmy zatem do montażu komponentów i testów wentylacji.

Fractal Design Meshify 2 Compact - montaż komputera

Testy przeprowadziliśmy na standardowej platformie - co prawda bardziej oddaje ona kształt gamingowego komputera, ale może też służyć jako przykład wydajnej (i gorącej) stacji roboczej.

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz i wymaga dobrego chłodzenia - jego wpółczynnik TDP oszacowano na 105 W.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy cooler SilentiumPC Fortis 3 HE1425. To popularny model, który zalicza się do wieżowych konstrukcji. Chłodzenie cechuje się dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy.

Za podstawę zestawu posłużyła nam płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI). Konstrukcja zalicza się do modeli standardowego formatu (ATX), a przy tym oferuje bardzo dobrą funkcjonalność i cechuje się efektownym designem.

Na płycie zainstalowaliśmy dwukanałowy zestaw pamięci Thermaltake Toughram RGB. Moduły oferują dobre parametry, a przy tym cechują się efektowną stylistyką (moduły przyozdobiono podświetleniem RGB LED).

Karta graficzna Radeon RX Vega 64 w niereferencyjnej wersji ASUS ROG Strix OC. Akcelerator korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami, a przy tym zalicza się do jednych z ciekawszych modeli.

Zasilacz Chieftronic PowerUP 750W to mocna jednostka dla graczy, która wyróżnia się nowoczesnym designem oraz modularnym okablowaniem - zastosowane wiązki są długie i estetyczne.

Obudowa Fractal Design Meshify 2 Compact została bardzo dobrze przemyślana, więc montaż podzespołów to sama przyjemność. Mniej doświadczeni użytkownicy mogą posiłkować się dokładną instrukcją obsługi.

Choć obudowa nie jest zbyt duża, to dostęp do podzespołów jest całkiem wygodny i nie odnotowaliśmy żadnych problemów z montażem części (wszystkie są montowane z użyciem śrubokręta). Na pochwałę zasługuje też beznarzędziowy demontaż paneli bocznych i możliwość demontażu topu, dzięki czemu można uzyskać szybki dostęp do wnętrza komputera.

Producent zadbał również o odpowiednią aranżację okablowania. W środku znajdziemy sporo przepustów do wyprowadzenia wiązek, a poszczególne przewody można spiąć opaskami na rzep lub tzw. trytytkami. Nie zaszkodziłoby jednak nieco powiększyć zatokę serwisową, bo przy bardziej rozbudowanych konfiguracjach może zacząć brakować miejsca do ukrycia kabelków.

Testy wentylacji - jak to wygląda w praktyce?

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w fabrycznej konfiguracji – dwa wentylatory Dynamic X2 GP-14 wtłaczały chłodne powietrze od frontu, a jeden Dynamic X2 GP-12 wydmuchiwał gorące z tyłu komputera.

Wentylatory z obudowy podłączyliśmy bezpośrednio do płyty głównej, która odpowiadała za sterowanie prędkością obrotową. Chłodzenie procesora "na sztywno" ograniczyliśmy do 50%, a karty graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza.

Temperatury podzespołów - bez wentylatorów

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 50% RPM 74

34 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 69

56 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 36

28 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 79

31 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 42

35 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 44

43

Co tu dużo mówić, Meshify 2 Compact wypadł w testach wentylacji naprawdę bardzo dobrze - widać, że zoptymalizowany przepływ powietrza rzeczywiście ma przełożenie na rzeczywistość.

Meshify 2 Compact TG - Fractal Design po raz kolejny zaskakuje

Firma Fractal Design już nie raz pokazała, że potrafi konstruować porządne obudowy. Podobnie jest i tym razem – Meshify 2 Compact to model, który powinien znaleźć spore grono zwolenników. Jest jednak kilka rzeczy, które przydałoby się poprawić.

Nowy model jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, a na dodatek można zdecydować się na wariant z przeszklonym bokiem. Meshify 2 Compact pozwoli zatem na budowę ciekawego, nieprzesadzonego zestawu, który zadowoli zarówno graczy, jak i entuzjastów.

Bardzo dobrze wygląda również sama funkcjonalność obudowy. Co prawda nie jest to zbyt rozbudowana konstrukcja, ale w środku bez problemu zmieści się tutaj mocna konfiguracja z płytą ATX i najmocniejszymi kartami graficznymi. Standardowe wyposażenie obejmuje po dwa koszyki na dyski 2,5 i 3,5 cala. Dodatkowe koszyki trzeba jednak dokupić we własnym zakresie - trochę szkoda, ale z drugiej strony konkurencyjne modele często nawet nie oferują takiej możliwości. Sam montaż części jest całkiem prosty.

Musimy też pochwalić wentylację obudowy. Standardowe wyposażenie obejmuje trzy „śmigiełka”, które sprawnie poradziły sobie z wentylacją naszej konfiguracji testowej (a ta nie należy do najchłodniejszych). W razie potrzeby można dołożyć kolejne wentylatory lub zamontować chłodzenie cieczą. W nowej wersji obudowy zastosowano również wygodne filtry powietrza. W obudowie tej klasy brakuje jednak regulatora obrotów lub huba do podłączenia wentylatorów.

Jak oceniamy obudowę Meshify 2 Compact? Nowy model wprowadza sporo istotnych ulepszeń względem poprzednika. Niestety, musimy się również liczyć z dużo wyższą ceną - standardowa wersja obudowy ma kosztować około 500 złotych, natomiast wersje z oknem około 550 złotych. Jeżeli szukacie porządnej i niedużej „skrzynki”, na pewno jest to propozycja godna uwagi. Obawiamy się jednak, że cena nowego Meshify może odstraszyć część potencjalnych klientów.

Fractal Design Meshify 2 Compact TG - ocena końcowa:

dobra jakość wykonania

panel boczny z hartowanego szkła

port USB typ C na panelu I/O

7 miejsc na wentylatory...

...z czego trzy w zestawie

miejsce na dwie duże chłodnice

komplet wygodnych filtrów przeciwkurzowych

dobra wentylacja podzespołów

wygodny montaż podzespołów

przydałby się regulator obrotów lub hub dla wentylatorów

cena wyraźnie wyższa względem poprzednika

