Obudowa jak akwarium. Test be quiet! Light Base 500 LX
Obudowy

Obudowa jak akwarium. Test be quiet! Light Base 500 LX

przeczytasz w 8 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Składasz nowoczesny komputer i zależy ci na wyglądzie? be quiet! Light Base 500 LX to dobry wybór – pomieści wydajny zestaw i jednocześnie efektownie wyeksponuje zamontowane podzespoły.

Obudowa komputerowa wcale nie musi być nudna – doskonale udowadnia to seria be quiet! Light Base. Jakiś czas temu miałem okazję testować model Light Base 600 LX, który pozytywnie zaskoczył mnie funkcjonalnością, bardzo dobrą wentylacją oraz efektownym podświetleniem. To konstrukcja, która świetnie sprawdziła się jako baza do stworzenia stylowego i wydajnego zestawu dla gracza.

Tym razem producent postanowił pójść o krok dalej i przygotował bardziej przystępną cenowo wersję – Light Base 500 LX. Nowy model bazuje na tej samej koncepcji co większy brat, ale został nieco uproszczony, by mógł trafić do użytkowników poszukujących tańszej, lecz wciąż nietuzinkowej obudowy. Light Base 500 LX trafiła i w moje ręce, więc sprawdziłem, czy niższa cena idzie w parze z odpowiednio wysoką jakością wykonania i funkcjonalnością.

Test obudowy be quiet! Light Base 500 LX

Porównanie obudów be quiet! Light Base 500

Obudowa występuje w dwóch wariantach: standardowym Light Base 500 i podświetlanym Light Base 500 LX (czarnym i białym). Oba oferują podobną funkcjonalność, różnią się jedynie wentylatorami i dodatkowym hubem do podłączenia wentylatorów i podświetlenia ARGB.

Modelbe quiet! Light Base 500be quiet! Light Base 500 LX
TypCubeCube
MateriałyStal, tworzywa sztuczne, guma, szkłoStal, tworzywa sztuczne, guma, szkło
Wymiary i waga430 x 301 x 436 mm – 9,49 kg430 x 301 x 436 mm – 9,52 kg
Standard płyt głównychmini-ITX, mATX, ATXmini-ITX, mATX, ATX
Miejsca na napędy/panelebrakbrak
Panel I/O1x combo audio
2x USB 3.2
1x USB 3.2 Gen2 typ C		1x combo audio
2x USB 3.2
1x USB 3.2 Gen2 typ C
Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala2x 2,5 cala
2x 3,5 cala		2x 2,5 cala
1x 3,5 cala
Miejsca na karty rozszerzeń7x 410mm7x 410mm
Miejsca na wentylatoryGóra: 3x 120 mm lub 2x 140 mm
Bok: 3x 120 mm
Dół: 3x 120 mm
Tył: 1x 120/140 mm		Góra: 3x 120 mm lub 2x 140 mm
Bok: 3x 120 mm
Dół: 3x 120 mm
Tył: 1x 120/140 mm
Fabrycznie zainstalowane wentylatoryPrzód: 3x Pure Wings 3 120mm PWM (reverse)
Tył: 1x Pure Wings 3 120mm PWM		Przód: 3x Light Wings LX 120mm PWM (reverse)
Tył: 1x Light Wings LX 120mm PWM
Miejsca na chłodniceGóra: 120 / 140 / 240 / 280 / 360
Tył: 120		Góra: 120 / 140 / 240 / 280 / 360
Tył: 120
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU170 mm170 mm
Filtry przeciwkurzoweBok: plastikowy (magnetyczny)
Dół: nylonowy w ramce		Bok: plastikowy (magnetyczny)
Dół: nylonowy w ramce
Maty wyciszającebrakbrak
Maksymalna długość zasilacza200 mm (ATX)200 mm (ATX)
ŚciankiPrzód: hartowane szkło
Góra: metal
Lewy bok: hartowane szkło
Prawy bok: metal		Przód: hartowane szkło
Góra: metal
Lewy bok: hartowane szkło
Prawy bok: metal
DodatkowebrakKontroler wentylatorów / podświetlenia (6 x 4-pin / 6 x 3 pin 5V)
Cena509 zł619 zł (czarna)
659 zł (biała)

Nowy model jest niżej pozycjonowany w ofercie producenta, dlatego jest też tańszy. Standardowy Light Base 500 kosztuje około 509 zł, natomiast podświetlany Light Base 500 LX to wydatek 609 zł (czarny) lub 659 zł (biały).

W moje ręce trafił model Light Base 500 LX Black, który pozwoli na budowę efektownego zestawu w tradycyjnej kolorystyce.

Wygląd przede wszystkim

Light Base 500 również należy do konstrukcji typu cube. Obudowa jest tylko nieznacznie mniejsza od modelu Light Base 600, jednak została zaprojektowana głównie z myślą o pionowym ustawieniu. Szkoda, bo w przypadku większych wariantów (600 i 900) istnieje możliwość położenia obudowy na boku, co pozwala uzyskać ciekawszy i bardziej oryginalny efekt wizualny. Takie rozwiązanie daje większą swobodę aranżacji przestrzeni i lepiej eksponuje podzespoły.

be quiet! Light Base 500 LX

W przeciwieństwie do tradycyjnych obudów typu tower, mamy tu do czynienia z kompaktową „kostką” z przeszklonymi panelami, które świetnie prezentują wnętrze komputera. Dzięki temu Light Base 500 LX doskonale nadaje się do tworzenia zestawów, w których wygląd odgrywa równie ważną rolę jak wydajność.

be quiet! Light Base 500 LX
Obudowę teoretycznie można położyć na boku...

be quiet! Light Base 500 LX
...jednak wtedy będą widoczne nóżki i niezbyt efektowny spód

Z boku i z przodu zastosowano panele z hartowanego szkła, które doskonale eksponują wnętrze komputera. W połączeniu z podświetlanymi wentylatorami w wersjach LX konstrukcja pozwala stworzyć efektowny, nietuzinkowy zestaw – idealny dla entuzjastów, którzy chcą pochwalić się swoim sprzętem i nadać mu indywidualnego charakteru.

be quiet! Light Base 500 LXMały przycisk na dole służy do resetowania komputera, większy – umieszczony centralnie – do jego włączania, natomiast przycisk na górze odpowiada za zmianę trybu podświetlenia wentylatorów

Panel ze złączami umieszczono na prawej krawędzi obudowy, pod lekkim kątem. Do dyspozycji użytkownika oddano dwa porty USB 3.0, jeden port USB typu C oraz złącze audio dla zestawu słuchawkowego z mikrofonem.

Górna ścianka w dużej cześci została wykonana z perforowanej blachy. Element mocowany jest na zaczepach, dzięki czemu można go w razie potrzeby łatwo zdjąć, co ułatwia dostęp do wnętrza obudowy – na przykład przy montażu wentylatorów lub chłodnicy na górnym panelu.

be quiet! Light Base 500 LX

Obudowa została wyposażona w cztery plastikowe nóżki z gumowymi podkładkami, które zapewniają odpowiedni odstęp od podłoża oraz dobrą stabilność całej konstrukcji. Na spodzie umieszczono również nylonowy filtr powietrza, chroniący miejsce montażu dolnych wentylatorów. W razie potrzeby filtr można łatwo wyjąć i oczyścić wystarczy go wysunąć do przodu.

Dużo miejsca na podzespoły

Wnętrze obudowy oferuje sporo przestrzeni na podzespoły, co pozwala zbudować zarówno wydajną, jak i efektownie prezentującą się konfigurację.

be quiet! Light Base 500 LX

Light Base 500 obsługuje płyty główne w formatach mini-ITX, mATX i ATX (do dyspozycji oddano siedem miejsc na karty rozszerzeń). Co istotne, producent przystosował ją również do płyt ze złączami umieszczonymi na rewersie laminatu (np. ASUS BTF, MSI Project Zero czy Gigabyte Project Stealth), co pozwala uzyskać estetyczne, uporządkowane wnętrze.

be quiet! Light Base 500 LX

Obudowa oferuje sporo miejsca na kartę graficzną — producent deklaruje 395 mm, choć w praktyce zmieszczą się tu nawet nieco dłuższe modele. Warto jednak pamiętać, że przestrzeń w pionie nie jest zbyt duża, co może stanowić problem przy największych kartach, takich jak GeForce RTX 5080 czy 5090, zwłaszcza jeśli wtyczka 16-pin jest podłączana od góry.

W zestawie znajduje się ramka umożliwiająca pionowy montaż karty graficznej, jednak specjalny adapter do jej podłączenia (tzw. riser) należy dokupić osobno. Warto dodać, że dedykowany kabel be quiet! Riser Cable (BGA12) kosztuje około 300 zł.

be quiet! Light Base 500 LX

Miejsce na dyski przeniesiono za tackę płyty głównej. Na dedykowanym stelażu można zamontować dwa nośniki 2,5” oraz jeden 3,5” (standardowa wersja Light Base 500 oferuje dwa miejsca 3,5 cala). Choć nie jest to rozbudowany system montażu, w większości przypadków w pełni wystarczający.

be quiet! Light Base 500 LX

Tuż obok przewidziano przestrzeń na zasilacz ATX – producent deklaruje 200 mm wolnego miejsca, jednak w praktyce dostępnych jest jeszcze kilkadziesiąt dodatkowych milimetrów, co pozwala na wygodne podłączenie modularnych kabli. Dzięki temu w obudowie bez problemu zmieszczą się nawet bardzo mocne jednostki o mocy powyżej 1000 W.

Miejsce na zasilacz i stelaż na dyski są zamienne, co pozwala na ich swobodną zamianę.

Ma dobrze chłodzić

Obudowa została zaprojektowana nie tylko z myślą o efektownym wyglądzie komputera, ale również o efektywnej wentylacji podzespołów

be quiet! Light Base 500 LX

be quiet! Light Base 500 LXPrzednie wentylatory zamontowano w wysuwanej ramce z magnetycznym filtrem przeciwkurzowym

Z przodu obudowy zamontowano trzy wentylatory Light Wings LX 120 mm PWM Reverse, czyli modele z odwróconym kierunkiem przepływu powietrza. Co ciekawe, ustawiono je pod lekkim kątem, co – według producenta – ma poprawiać ukierunkowanie strumienia powietrza. Ma ono być kierowane bezpośrednio na kartę graficzną oraz chłodzenie procesora, co rzekomo przekłada się na niższe temperatury tych podzespołów. To jednak dość dyskusyjne rozwiązanie, ponieważ w takiej konfiguracji karta graficzna jest owiewana od boku, podczas gdy jej wentylatory standardowo zasysają powietrze od spodu (patrząc na złożony komputer).

be quiet! Light Base 500 LX

Na tylnej ściance znalazł się czwarty wentylator Light Wings LX 120 mm PWM, który odpowiada za usuwanie ciepłego powietrza z wnętrza obudowy. Producent przewidział również możliwość montażu modeli 140 mm, więc w razie potrzeby można wymienić fabryczny wentylator na większy.

be quiet! Light Base 500 LX

be quiet! Light Base 500 LX

Konstrukcja pozwala na montaż dodatkowych wentylatorów: na górze można zainstalować trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm, natomiast na dole – trzy wentylatory 120 mm. Na górnym panelu istnieje również możliwość montażu chłodnicy 120, 240 lub 360 mm. Z tyłu teoretycznie 120 mm, ale takie radiatory rzadko występują. Choć nie są to tak rozbudowane opcje jak w modelu Light Base 600, w zupełności wystarczą do zastosowania wydajnego chłodzenia procesora typu AIO.

be quiet! Light Base 500 LX

W modelu Light Base 500 LX zastosowano wbudowany hub, który umożliwia podłączenie sześciu wentylatorów 4-pin PWM oraz sześciu urządzeń z podświetleniem ARGB LED (3-pin 5V). System podświetlenia można zintegrować ze złączem 3-pin 5V na płycie głównej i sterować nim bezpośrednio z poziomu oprogramowania, lub obsługiwać manualnie za pomocą przycisku na panelu I/O.

Test obudowy be quiet! Light Base 500 LX

Jak obudowa be quiet! Light Base 500 LX sprawdza się w praktyce? W środku zamontowałem wydajny zestaw, który śmiało może służyć jako przykład komputera do grania.

Platforma testowa

Obudowa Light Base 500 LX należy do całkiem przestronnych konstrukcji, dzięki czemu bez problemu pomieści nawet wydajne konfiguracje z większymi podzespołami. Montaż komponentów nie jest szczególnie skomplikowany, a w razie potrzeby można skorzystać z dokładnej instrukcji producenta.

be quiet! Light Base 500 LX

be quiet! Light Base 500 LX

Warto zauważyć, że mimo stosunkowo dużej szerokości, obudowa nie oferuje zbyt wiele miejsca na wysokość dla kart graficznych. W przypadku topowych modeli, jak GeForce RTX z serii 4000 i 5000, może pojawić się problem z podłączeniem wtyczki PCIe 12VHPWR/12V-2x6 przy zachowaniu odpowiedniego promienia zgięcia przewodu.

Producent zaleca, aby w przypadku płyt głównych z przeniesionymi złączami (na rewers laminatu), zamienić miejscami położenie zasilacza i uchwytu na dyski. Takie rozwiązanie ułatwia podłączenie przewodów, nie ograniczając przy tym miejsca przeznaczonego na nośniki 2,5" i 3,5".

Kwestia aranżacji okablowania mogłaby być jednak nieco lepiej przemyślana. Choć w obudowie znajdziemy sporo otworów i przepustów umożliwiających estetyczne poprowadzenie przewodów oraz praktyczne opaski porządkujące, ułożenie kabli w tylnej komorze potrafi być dość problematyczne.

be quiet! Light Base 500 LX
Przy dłuższycm zasilaczu zaczyna się robić już dosyć ciasno. Mimo wszystko polecam przełożyć go na miejsce na środku

W konfiguracjach z większym zasilaczem (np. Dark Power 13) robi się tam dość ciasno, co utrudnia podłączenie wtyczek w dolnej części płyty głównej (takich jak audio, USB 2.0 czy złącza panelu przedniego). Warto więc rozważyć przeniesienie zasilacza bliżej środka obudowy.

be quiet! Light Base 500 LX
Wentylatory ułożone pod kątem mają poprawiać wentylację podzespołów. Problem w tym, że mogą one kolidować z kabelkami podłączanymi przy krawędzi płyty głównej

Demontaż stelaża z przednimi wentylatorami również nie należy do najłatwiejszych – przewody wychodzące z wentylatorów mogą utrudniać jego wyjęcie. Przed rozpoczęciem demontażu należy więc najpierw odpiąć wszystkie kabelki, co w już złożonym komputerze bywa kłopotliwe. Dodatkowo wentylatory mogą kolidować z przewodami podłączanymi z boku płyty głównej (np. USB 3.0 lub USB-C).

be quiet! Light Base 500 LX – wentylacja podzespołów

Testy wentylacji przeprowadziłem w fabrycznej konfiguracji obudowy, wyposażonej w cztery wentylatory be quiet! Light Wings LX 120 mm PWM — trzy zainstalowane na froncie oraz jeden z tyłu. Wszystkie wentylatory zostały podłączone do dołączonego huba, który następnie połączyłem z odpowiednim złączem na płycie głównej, korzystając ze standardowej krzywej obrotów.

Prędkość obrotową wentylatorów na chłodzeniu procesora oraz karty graficznej ograniczyłem do 50 proc, przy czym karta pracowała w trybie pasywnym w stanie spoczynku. Temperatura otoczenia w pomieszczeniu testowym wynosiła ok. 24°C. Do pomiaru temperatur poszczególnych komponentów wykorzystałem moduł diagnostyczny aplikacji OCCT Enterprise, uwzględniając przyrosty temperatur względem temperatury otoczenia.

Temperatury podzespołów
[Δ°C] mniej = lepiej

  obciążenie
spoczynek
Temperatura procesora
AMD Ryzen 7 7700X @ 50% RPM		 69
 18
Temperatura płyty głównej (chipset)
ASUS ROG Crosshair X670E Hero		 16
 12
Temperatura płyty głównej (VRM)
ASUS ROG Crosshair X670E Hero		 16
 11
Temperatura karty graficznej
Gigabyte RTX 4090 Gaming OC @ 50% RPM		 66
18
Temperatura dysku SSD SATA
GOODRAM IRDM PRO GEN. 2 512 GB		 4
2
Temperatura dysku SSD M.2
ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB		 46
33

Temperatury podzespołów (wentylatory ograniczone do 50 proc.)
[Δ°C] mniej = lepiej

  obciążenie
spoczynek
Temperatura procesora
AMD Ryzen 7 7700X @ 50% RPM		 69
 18
Temperatura płyty głównej (chipset)
ASUS ROG Crosshair X670E Hero		 19
 12
Temperatura płyty głównej (VRM)
ASUS ROG Crosshair X670E Hero		 18
 11
Temperatura karty graficznej
Gigabyte RTX 4090 Gaming OC @ 50% RPM		 66
18
Temperatura dysku SSD SATA
GOODRAM IRDM PRO GEN. 2 512 GB		 5
2
Temperatura dysku SSD M.2
ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB		 46
33

Fabryczna wentylacja zapewnia przyzwoite temperatury podzespołów, choć — prawdę mówiąc — po specjalnym układzie przednich wentylatorów spodziewałem się nieco lepszych wyników. Warto też mieć na uwadze, że przy wyższych prędkościach obrotowych wentylatory stają się dość słyszalne, dlatego warto odpowiednio wyregulować ich pracę. Przykładowo, ograniczenie prędkości obrotowej do około 50% pozwala zachować bardzo wysoką kulturę pracy bez znaczącego wzrostu temperatur.

Tańsza, ale wybrałbym inny model

Light Base 500 LX to tańsza propozycja dla osób, które chcą złożyć ciekawy i nietuzinkowy komputer. Niższa cena odbiła się jednak na nieco mniej dopracowanej konstrukcji.

be quiet! Light Base 500 LX

W obudowie można zamontować wydajną konfigurację do gier – podzespoły będą ładnie wyeksponowane przez szklane panele, a w przypadku wersji LX dodatkowo podświetlone. Trzeba jednak liczyć się z ograniczoną przestrzenią na wysokość karty graficznej, a aranżacja okablowania mogłaby być lepiej przemyślana.

Fabryczna wentylacja przyzwoicie radzi sobie z wydajnymi zestawami, choć warto wyregulować prędkość obrotową wentylatorów. Pozwoli to poprawić kulturę pracy i nie wpłynie znacząco na temperatury podzespołów. Producent przewidział możliwość montażu jednej dużej chłodnicy maksymalnie w rozmiarze 360 mm.

Light Base 500 LX kosztuje około 500 zł w wersji standardowej i około 600 zł w wersji z podświetlanymi wentylatorami (za białą trzeba zapłacić około 650 zł). To propozycja dla osób składających droższy zestaw, które mogą poświęcić nieco więcej na obudowę. Trzeba jednak pamiętać, że niewiele droższy jest model Light Base 600 LX, który oferuje lepiej dopracowaną konstrukcję. Osobiście wolałbym więc dopłacić "stówkę" do „sześćsetki”.

Warto kupić, jeżeli:

  • szukasz obudowy dla nietuzinkowego komputera
  • w środku planujesz zamontować wydajną konfigurację
  • zależy ci na wyeksponowaniu i podświetleniu podzespołów

Nie warto kupować, jeżeli:

  • nie zwracasz uwagi na wygląd komputera
  • szukasz tańszej obudowy...
  • ...lub możesz dopłacić do modelu Light Base 600 LX

  • Wyróżnienie "Dobry Produkt" - benchmark.pl
  • Wyróżnienie "Super Design" - benchmark.pl

Nasza ocena obudowy be quiet! Light Base 500 LX

76% 3.8/5

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login