Test Hama Twin 2.0 to dwa głośniki bezprzewodowe w jednym. Standardowo używasz jednego, a jeśli jest taka potrzeba, to rozkręcasz go i masz zestaw stereo o takiej samej mocy. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to zapraszam do recenzji Hama Twin 2.0.

4,3/5

Rozkręcasz głośnik i masz dwa. Moja opinia o Hama Twin 2.0

Hama Twin 2.0 wygląda jak typowy głośnik Bluetooth, ale tak naprawdę jest to zestaw dwóch głośników. Standardowo są skręcone razem, ale wystarczy szybki ruch i można je rozdzielić, tworząc parę bezprzewodową. Co ważne nie jest to zwykły głośnik mono podzielony na pół, lecz zestaw stereo, który można położyć na biurku, połączyć z laptopem, tabletem lub smartfonem i słuchać muzyki lub oglądać filmy. Ponadto Hama Twin 2.0 ma wodoodporną konstrukcję IPx7 oraz gumową osłonę. Dzięki temu nadaje się nie tylko do domu, ale również na ogród, nad jezioro, rzekę lub do parku.

Jak długo pracuje na baterii? Jaka jest jakość dźwięku? Czy są opóźnienia? Czym jeszcze może pochwalić się ten głośnik? Zapraszam do wideo!

Artykuł powstał we współpracy z Hama.